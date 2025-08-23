9 городов Португалии: неторопливое турне вдоль Атлантики
Вспомнить о тамплиерах, узнать историю местных Ромео и Джульетты и посетить родину портвейна
Начало: Аэропорт Порту, время по договорённости
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
€588 за человека
Выходные у океана с нутрициологом-психологом: тур в мини-группе по 6 городам и пляжам Португалии
Отправиться на побережье за видами, неспешными прогулками и обновлением и увидеть местную Венецию
Начало: Порту, 10:00
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
€280 за человека
Райская Мадейра и Азоры: горы и океан, треккинги и пляжный отдых в компании молодых и активных
Подняться на высшую точку, пройти вдоль кратеров вулкана, побывать на чайной и ананасовой плантациях
Начало: Порту, точное время и место по договорённости
21 сен в 10:00
13 окт в 10:00
€1350 за человека
