1 день

Виго: прогулка по городу, дегустация моллюсков, пляжный отдых

Этот день начнём с посещения Виго — крупнейшего города Галисии. Поднимемся к крепости Кашту-ду-Кастро, с которой видны порт и острова Сиес. Пройдём по улицам вдоль каменных домов, старинных площадей, оживлённых рынков. После обеда на лодке доберёмся к ферме в заливе, где выращивают мидии и ракушки. Посмотрим, как устроено производство, и продегустируем свежайшие морепродукты из Атлантики (входит в стоимость). Вечером — отдых на пляже с белоснежным песком и прозрачной бирюзовой водой в живописной бухте недалеко от города.