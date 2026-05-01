Из Порту по испанской Галисии: 3 города, лучшие пляжи и гастрономия (мини-группа)

Изучить Виго, Понтеведру, Сантьяго-де-Компостелу, отведать вин и моллюсков и отдохнуть у Атлантики
Галисия — это нетипичная Испания, какой вы её себе не представляли.

Мы приедем сюда из Португалии камерной компанией и попетляем по улочкам Виго, Понтеведры, Сантьяго-де-Компостелы: поднимемся к крепости Кашту-ду-Кастро, рассмотрим архитектуру
в стиле местного Ренессанса, пройдём следами католиков по паломническому пути Святого Иакова.

Двигаясь вдоль Атлантики, полюбуемся, как скалистые берега обрываются в океан, и отдохнём в уютных бухтах с белоснежным пляжем и бирюзовой водой.

А также насладимся вкусами: на плантации по выращиванию моллюсков попробуем свежайшие морепродукты, а на винодельне — белое сухое Альбариньо, которое сравнивают с морем в бокале.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Программа тура по дням

1 день

Виго: прогулка по городу, дегустация моллюсков, пляжный отдых

Этот день начнём с посещения Виго — крупнейшего города Галисии. Поднимемся к крепости Кашту-ду-Кастро, с которой видны порт и острова Сиес. Пройдём по улицам вдоль каменных домов, старинных площадей, оживлённых рынков. После обеда на лодке доберёмся к ферме в заливе, где выращивают мидии и ракушки. Посмотрим, как устроено производство, и продегустируем свежайшие морепродукты из Атлантики (входит в стоимость). Вечером — отдых на пляже с белоснежным песком и прозрачной бирюзовой водой в живописной бухте недалеко от города.

2 день

Понтеведра: променад по центру, дегустация на винодельне, вечер на пляже

Сегодня отправимся в Понтеведру — один из главных исторических городов Галисии. Он известен хорошо сохранившимся пешеходным центром, архитектурой в стиле местного Ренессанса и ключевыми памятниками, включая церковь Ла-Перегрина. Мы пройдём по основным площадям и улицам, увидим главные достопримечательности. Пообедав, посетим винодельню, где делают белое вино Альбариньо. Узнаем о технологии производства, прогуляемся по виноградникам и, конечно, попробуем напиток (входит в стоимость). Вечером отдохнём на живописном пляже.

3 день

Сантьяго-де-Компостела: достопримечательности паломнического города, закат у Атлантики

В финале тура побываем в духовной столице Галисии — Сантьяго-де-Компостеле. Изучим исторические точки из списка ЮНЕСКО, полюбуемся Кафедральным собором и прочувствуем атмосферу этого паломнического центра. Будет свободное время для самостоятельной прогулки и обеда. Завершим поездку на атлантическом побережье, провожая закатные лучи.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник€440
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Что включено
  • 2 дегустации
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
  • Входные билеты, прогулка на лодке к мидийной ферме, посещение винодельни
Что не входит в цену
  • Билеты в Порту и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание - около €60 в день
  • Виза
  • Страховка - около €30
Где начинаем и завершаем?
Начало: Порту, точное место по договорённости, 8:00
Завершение: Порту, точное место по договорённости, 21:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кира
Кира — ваш гид в Порту
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Более 14 лет живу в Португалии. Каждый день я узнавала страну, слушая, наблюдая, пробуя на вкус, изучая традиции и культуру. Однажды поняла, что хочу делиться накопленными знаниями, эмоциями и вдохновением,
которые получаю в путешествиях по стране. История и культура Португалии берут начало много веков назад. Бережное отношение португальцев к традициям позволяет познакомиться с укладом жизни еще со средневековья, а уважение к истории помогло сохранить в прекрасном состоянии замки и дворцы. Комфортный климат дарит наслаждение океаном, горами, водопадами, термальными водами, солнцем и цветами в любой сезон. Путешествия со мной — это отличный шанс познакомиться с Португалией, перезагрузиться, наполниться энергией и новыми впечатлениями и узнать о жизни португальцев.

