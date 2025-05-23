Вина долины Дору: индивидуальный тур в компании сомелье
Проникнуться очарованием Северной Португалии и продегустировать фирменные напитки лучших виноделен
Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Порту, время по...
Завтра в 08:00
26 мая в 08:00
€800 за всё до 6 чел.
По северу Португалии на Tesla. Индивидуальный тур
Погулять по Порту и Браге, Гимарайншу и Авейру, подышать океаном и продегустировать портвейн
Начало: Порту, у вашего отеля, время по договорённости
5 июл в 10:00
12 июл в 10:00
€750 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур по городам севера Португалии: Порту и Авейру, Брага и Гимарайнш
Полюбоваться архитектурой, узнать историю знаменитого портвейна и прокатиться на лодке молисейру
Начало: Порту, у вашего отеля, время по договорённости
4 июл в 10:00
11 июл в 10:00
€790 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «На ноябрьские праздники»
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