От Порту до Лиссабона: атмосферное путешествие вдоль Атлантики
Рассмотреть санктуарии, посетить монастырь тамплиеров, объехать колоритные городки и деревушки
Начало: Аэропорт Порту, 14:00
1 сен в 14:00
22 сен в 14:00
93 000 ₽ за человека
По северу Португалии на Tesla. Индивидуальный тур
Погулять по Порту и Браге, Гимарайншу и Авейру, подышать океаном и продегустировать портвейн
Начало: Порту, у вашего отеля, время по договорённости
22 авг в 08:00
23 авг в 08:00
€750 за всё до 4 чел.
От террас Дору до колыбели Португалии: индивидуально по 5 городам
Погулять по Амаранте и Пиньяну, посетить санктуарий Бон-Жезуш и замок Гимарайнш, узнать всё о Порту
Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Порту, время - ...
29 авг в 10:00
12 сен в 10:00
€750 за всё до 4 чел.
