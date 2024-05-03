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Душевный день в Синтре и окрестностях
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Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Владиславом! Провели отличный день в небольшом путешествии и получили представление о жизни в Португалии, о многих
- ССоломон9 июля 2023Отлично провели день с Алексеем. Все было очень хорошо спланировано. Детям очень понравилось.
- AAleksandr4 июня 2023Отличная экскурсия, нам очень понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Синтре в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Синтре в июне 2024
Сейчас в Синтре в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 349 до 600. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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