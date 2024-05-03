Экскурсии на 1 день в Синтре

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Синтре на русском языке, цены от €349. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевный день в Синтре и окрестностях
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Душевный день в Синтре и окрестностях
Восемь счастливых часов, наполненных лучшими пейзажами, незабываемыми вкусами и теплыми беседами
Начало: Ваш отель
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
349 за всё до 4 чел.
Иная Синтра. Не для всех
Индивидуальная
6 часов
Иная Синтра. Не для всех
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
500 за всё до 8 чел.
Секреты Лунной горы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Секреты Лунной горы
Узнать Синтру вместе с дипломированным историком и разгадать замыслы тайных орденов
Начало: От места вашего проживания
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
600 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    3 мая 2024
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Очень понравилась экскурсия с Владиславом! Провели отличный день в небольшом путешествии и получили представление о жизни в Португалии, о многих
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    исторических фактах и просто интересных вещах)) посмотрели на океан и с высокого мыса Рока и непосредственно вблизи с очень живописного пляжа. Очень вкусно пообедали в прекрасном семейном ресторанчике) всё понравилось, спасибо большое Вячеславу! Рекомендую!

  • С
    Соломон
    9 июля 2023
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Отлично провели день с Алексеем. Все было очень хорошо спланировано. Детям очень понравилось.
  • A
    Aleksandr
    4 июня 2023
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Отличная экскурсия, нам очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Синтре в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Синтре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Душевный день в Синтре и окрестностях
  2. Иная Синтра. Не для всех
  3. Секреты Лунной горы
Сколько стоит экскурсия по Синтре в июне 2024
Сейчас в Синтре в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 349 до 600. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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