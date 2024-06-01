1 чел.
По популярности
Мини-группа
3.5 часа
Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
Увидеть достопримечательности города на пешеходной экскурсии и заглянуть в усадьбу Регалейра
Начало: у входа в королевский дворец
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:30
10 июня в 09:30
14 июня в 09:30
€30 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
Восхититься великолепными дворцами и очароваться атмосферными улочками
Начало: На жд вокзале Синтры
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Город Синтра - настоящее сокровище Португалии
Средневековые дворцы и замки Синтры в пешеходной экскурсии
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мыс Рока - вечер на краю мира
Проехать по Лиссабонской Ривьере и проводить день на самом западе Европы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
от €140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Душевный день в Синтре и окрестностях
Восемь счастливых часов, наполненных лучшими пейзажами, незабываемыми вкусами и теплыми беседами
Начало: Ваш отель
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€349 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Секреты Лунной горы
Узнать Синтру вместе с дипломированным историком и разгадать замыслы тайных орденов
Начало: От места вашего проживания
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
€600 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжелика1 июня 2024Юлия отлично провела экскурсию, много информации. Была путаница с количеством королей), а в остальном все хорошо. Рекомендуем!
- ННаталья3 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Владиславом! Провели отличный день в небольшом путешествии и получили представление о жизни в Португалии, о многих
- ИИрина5 апреля 2024Нам все очень понравилось. Юлия- прекрасная рассказчица, очень эрудированна и знает всё о Португалии и, в частности, о Синтре. 4 часа пролетели незаметно. Только положительные впечатления и искренние рекомендации!
- ООльга16 марта 2024Отличная экскурсия с очень хорошим экскурсоводом Юлией. Четыре часа пролетели быстро и незаметно. Было познавательно, неформально и весело. Рекомендуем всем!
- ААндрей25 сентября 2023Интересная экскурсия и Елена хороший рассказчик, готовый отвечать на вопросы и углубляться в детали когда надо, и не перегружающий подробностями,
- ЕЕлена30 августа 2023Экскурсия понравилась) достойна внимания, красота природы и старинных замков несравнимы ни с чем! Гид эрудированный и интеллектуальный. Экскурсия познавательная и очень интересная. С удовольствием провели время!
- ААнна24 августа 2023Наш эксукурсовод был Борис,очень приятный и отзывчивый человек,много информации узнали про Португалию,все было замечательно,увлекательно и интересно,оченЬ рекомендую ☺️
- ИИрина17 июля 2023Добрый день, прогулка по Синтре очень понравилась, Наталья - экскурсовод замечательная, спокойная, интересно все рассказывала. Рекомендую и обязательно воспользуюсь вашим агенством следующий раз, спасибо
- ССоломон9 июля 2023Отлично провели день с Алексеем. Все было очень хорошо спланировано. Детям очень понравилось.
- AAleksandr4 июня 2023Отличная экскурсия, нам очень понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Синтре в категории «Летние»
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Сколько стоит экскурсия по Синтре в июне 2024
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