Иная Синтра. Не для всех

Иная Синтра

Описание
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Иная Синтра. Не для всех
Иная Синтра. Не для всех
Иная Синтра. Не для всех
Ближайшие даты:
15
мар
16
мар
17
мар
18
мар
19
мар
20
мар
21
мар
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

  • Синтра и ее окрестности, Quinta da Regaleira, старый центр Синтры, Мыс Рока и Пенинья.
  • Возможны дополнительные секретные места по желанию клиента
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

!Тур разработанный совместно с Музеем Археологии Лиссабона!
Один из наших самых необычных туров в Португалии. Полное погружение в истинную историю Синтры. Ни слова о скучных дворцах и архитектурном киче. Только подлинная история, кельты, тайные общества, озера посвящения и места, доступ к которым есть только у нашей команды.
По настоящему уникальный тур. По настоящему не для всех.
Для нас было очень важно создать тур в Синтру который бы отличался от всего что предлагают на рынке самым кардинальным образом. И нам это удалось. Не без помощи коллег историков и сотрудников музеев Синтры которые позволили нам получить доступ в обычно недоступные места. Встречайте! Синтра. Не для всех.
Утром мы отправляемся осматривать реликтовую Лунную гору (с древне вавилонского Синтра именно так и переводится). Сегодня мы узнаем истинную историю этого места, историю берущую свое начало еще с древних времен, тех самых когда по этой земле ходили босые друиды, а пришедшие им на смену Римляне возносили молитвы богине Артемиде (она же СИНТия).
Посещаем владения одного из главных масонов Португалии Карвальо Монтейро и пытаемся разобраться почему же “Недостроенный колодец” и есть то истинное и тайное сооружение вокруг которого выстривалась вся Кинта да Регалейра, а якобы важный Колодец Посвящения всего лишь пустышка. После этого мы заедем на Мыс Рока и проберемся внутрь древнейшего храма поклонения не только Сатурну, да и времени в целом, расположенного неподалеку и так же имеющего отношение к Карвальо Монтейру.
Далее обед у самого океана, на пляже спрятанном от толп туристов и имеющим славу исполнять желания.
А завершим мы наше знакомство с другой Синтрой- посещением еще одного музея с которым мы имеем теплые и дружеские отношения - Археологического музея Святого Михаила в Одриньяш. Впрочем, музей не совсем цель нашего прибытия в эту маленькую и забытую Богом деревушку… Я везу Вас на заброшенный мегалитический монумент, расположенный в километре от самого музея. Место Силы о котором ходят легенды. Все это - Синтра Не Для Всех.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида историка с докторской степенью
  • Трансфер и бронирование ресторана
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Тур будет интересен как специалистам в области Символики Средних Веков и историков
  • Так и интересующимся и любознательным путешественникам и их детям
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Синтры

Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
40 отзывов
Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
Восхититься великолепными дворцами и очароваться атмосферными улочками
на жд вокзале Синтры
Завтра
16 мар
20 мар
21 мар
120 за всё до 8 чел.
Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
3.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
20 отзывов
Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
Увидеть достопримечательности города на пешеходной экскурсии и заглянуть в усадьбу Регалейра
у входа в мэрию Синтры
19 мар
22 мар
26 мар
29 мар
20 за человека
Из сказочной Синтры на край света - мыс Cabo da Roca
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Maria
Maria
2 отзыва
Из сказочной Синтры на край света - мыс Cabo da Roca
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
180 за всё до 6 чел.
Обратите внимание на другие экскурсии в Синтре
Все экскурсии в Синтре
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ