!Тур разработанный совместно с Музеем Археологии Лиссабона!

Один из наших самых необычных туров в Португалии. Полное погружение в истинную историю Синтры. Ни слова о скучных дворцах и архитектурном киче. Только подлинная история, кельты, тайные общества, озера посвящения и места, доступ к которым есть только у нашей команды.

По настоящему уникальный тур. По настоящему не для всех.

Для нас было очень важно создать тур в Синтру который бы отличался от всего что предлагают на рынке самым кардинальным образом. И нам это удалось. Не без помощи коллег историков и сотрудников музеев Синтры которые позволили нам получить доступ в обычно недоступные места. Встречайте! Синтра. Не для всех.

Утром мы отправляемся осматривать реликтовую Лунную гору (с древне вавилонского Синтра именно так и переводится). Сегодня мы узнаем истинную историю этого места, историю берущую свое начало еще с древних времен, тех самых когда по этой земле ходили босые друиды, а пришедшие им на смену Римляне возносили молитвы богине Артемиде (она же СИНТия).

Посещаем владения одного из главных масонов Португалии Карвальо Монтейро и пытаемся разобраться почему же “Недостроенный колодец” и есть то истинное и тайное сооружение вокруг которого выстривалась вся Кинта да Регалейра, а якобы важный Колодец Посвящения всего лишь пустышка. После этого мы заедем на Мыс Рока и проберемся внутрь древнейшего храма поклонения не только Сатурну, да и времени в целом, расположенного неподалеку и так же имеющего отношение к Карвальо Монтейру.

Далее обед у самого океана, на пляже спрятанном от толп туристов и имеющим славу исполнять желания.

А завершим мы наше знакомство с другой Синтрой- посещением еще одного музея с которым мы имеем теплые и дружеские отношения - Археологического музея Святого Михаила в Одриньяш. Впрочем, музей не совсем цель нашего прибытия в эту маленькую и забытую Богом деревушку… Я везу Вас на заброшенный мегалитический монумент, расположенный в километре от самого музея. Место Силы о котором ходят легенды. Все это - Синтра Не Для Всех.