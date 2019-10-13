2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Восемь счастливых часов, наполненных лучшими пейзажами, незабываемыми вкусами и теплыми беседами

Алексей
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Алексей – ваш гид
Этот день вы проведете так, будто приехали в гости к старому другу на выходные.

Избитые тропы обойдем стороной, но главного вы не упустите! Будет древний Замок мавров и старинные часовни, масонские тайны и роскошные дворцы.

А еще секретные панорамы с ошеломляющими видами, лучшие пляжи и множество гастрономических впечатлений.
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Душевный день в Синтре и окрестностях
Душевный день в Синтре и окрестностях

Что вас ожидает

Волшебство исторических мест
За день вы осмотрите окрестности Лиссабона и мою любимую Синтру — резиденцию королей, где масоны хранили свои секреты, где гостили Ганс Христиан Андерсен и лорд Байрон и откуда начинается знаменитая линия столетнего трамвайчика, ведущая к океану. Я расскажу о средневековом источнике и его целебных свойствах. Отвезу к Замку мавров, где немного поговорим о влиянии эпохи арабского завоевания. Также вы увидите старинную часовню на горе, притаившуюся среди сказочных лесов национального заповедника.

Лучшие пляжи и секретные панорамы
В поездке я собрал самые красивые уголки Синтры, после которых просто невозможно не влюбиться в нее. Вы побываете на одном из самых живописных пляжей, где нередко устраивают фотосессии и свадебные церемонии. Тайными тропами я проведу вас к малоизвестному месту на обрывистых скалах, с которого открываются невероятные панорамы океана. И, конечно, в программе будет крайняя точка Европы — великолепный Мыс Рока.

Гастрономическое удовольствие
На обед я предложу вам отправиться в мой любимый семейный ресторан, где вы сможете попробовать великолепного осьминога по традиционному рецепту и умопомрачительные домашние десерты. В течение дня вы также отведаете восхитительный португальский кофе из зерен, обжаренных в дровяной печи. По пути я расскажу о местных рынках с фермерскими продуктами и кулинарных традициях Португалии. Кроме того, на самой высокой точке заповедника устроим пикник с дегустацией знаменитого португальского зеленого вина. А закат встретим в уютном баре с бокалом вина или портвейна с видом на знаменитый пляж Гиншу.

Гибкая программа
У нас не будет четкого расписания и программы — я полагаюсь на ваш вкус, темп и настроение. Как и положено, когда в гости приезжают друзья. Так что, если вы захотите что-то изменить, свернуть с намеченной дороги и открыть свою Португалию — давайте импровизировать вместе! Я и мой новый комфортный автомобиль — к вашим услугам!

🎁 На память о встрече с Португалией у вас останутся не только прекрасные впечатления, но и изготовленные специально для вас сувениры и сладости.

Организационные детали

  • Я встречу вас в отелях Лиссабона, Синтры и окрестностей и после экскурсии отвезу обратно.
  • Перемещаться будем на BMW Active 2 Tourer.
  • В стоимость включен трансфер, вода, бутылка вина, кофе и печенье без глютена.
  • Обед (15-20 евро) не входит в стоимость поездки.
Душевный день в Синтре и окрестностях
Душевный день в Синтре и окрестностях
Душевный день в Синтре и окрестностях
Душевный день в Синтре и окрестностях
Душевный день в Синтре и окрестностях
Душевный день в Синтре и окрестностях
Душевный день в Синтре и окрестностях
Душевный день в Синтре и окрестностях
Душевный день в Синтре и окрестностях
Душевный день в Синтре и окрестностях
Душевный день в Синтре и окрестностях
Душевный день в Синтре и окрестностях

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Привет всем! Я Алексей, четыре года назад решил сменить морозную Сибирь на теплую Португалию — теперь живу в самом центре знаменитого и загадочного города Синтра. По профессии я юрист, но волей судьбы основную часть жизнь занимался рекламой, я не профессиональный гид, но очень люблю новые знакомства и душевное общение. Люблю собак, обожаю путешествовать, вкусно готовить и никогда не унывать. А также люблю просыпаться рано утром, нырять в спортивную одежду и бегать по сказочному лесу. Хочу делится с вами впечатлениями о моей жизни в этой сказочной стране на берегу Атлантического океана. Итак, как говорят здесь в Португалии — vamos lá! (вамуш ла!), что означает — поехали!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 октября 2019
Если вы хотите постоять в очередях и взгдянуть на красоты Синтры из за спин других туристов- это экскурсия не для Вас. Алексей провел нас безлюдными тропами, покзал достопримечательности с неожиданного ракурса и интересно рассказал об увиденом. Было очень приятно встретить человека, который делает свое дело с удовольствием.
Обед в местном семейном ресторане был ещё одним приятным сюрпризом, если вы не закажете осьминога - вы много потеряете!
Рекомендую позаботится о правильной экипировке. В остальном -смело положитесь на Алексея
9 октября 2019
Очень интересная и необычно построенная экскурсия, знающий и внимательный гид. Особенное спасибо за горячий чай и собственноручно приготовленные пирожные на подъёме в парке Синтры и бутылку замечательного португальского вина из стеклянных фужеров на вершине в Peninha.Все очень понравилось. Рекомендуем . Олег и Лариса.

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