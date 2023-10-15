Никита — ваш гид в Синтре

Я родился в Москве, вырос в Канаде, живу в Португалии. После многих лет изучения истории религиозных культов и символики Средневековья отправился в путешествие по Европе в поисках ответов на вечные вопросы жизни. В итоге стал одним из самых молодых специалистов по средневековой символике в Иберии (Португалия и Испания). Ghostwriter и колумнист в ведущих исторических журналах, являюсь хранителем знаний не только португальской, но и всей иберийской истории. В настоящее время работаю консультантом по символизму и средневековой культуре в лиссабонских музеях и учреждениях. Консультирую Министерство культуры Португалии по вопросам сохранения культурного наследия страны.

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