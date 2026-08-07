Сьерра-да-Синтра, известная как Лунная гора, обладает богатой историей, уходящей корнями в дохристианские времена.
На этой экскурсии можно посетить как популярные туристические места, так и скрытые сокровища Португалии. Дворцовый комплекс Кинта да
На этой экскурсии можно посетить как популярные туристические места, так и скрытые сокровища Португалии. Дворцовый комплекс Кинта да
5 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Уникальные исторические места
- 🏰 Тайны масонов и орденов
- 🚶♂️ Индивидуальный подход
- 🍽 Обед по древнеримским рецептам
- 📜 Экскурсия с гидом-историком
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Синтры - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а количество туристов умеренное, что позволяет насладиться экскурсиями в полной мере. В апреле, мае и октябре также можно насладиться красотой региона, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы, несмотря на более прохладную погоду, вы всё равно сможете открыть для себя уникальные достопримечательности Синтры, хотя стоит быть готовым к более частым дождям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кинта да Регалейра
- Святилище Пенинья
- Монастырь капуцинов
- Мыс Рока
- Деревня Азоя
Описание экскурсии
Мы увидим и разберём по полочкам:
- Знаменитый дворцовый комплекс Кинта да Регалейра. Вы познакомитесь с его подлинной историей, а не официальной туристической версией.
- Культовое сооружение Карвальо Монтейру — святилище Пенинья и древнейший храм поклонения Сатурну. По желанию вы сможете осмотреть закрытые части монумента.
- Прекрасно сохранившийся Монастырь капуцинов, к реставрации которого я имею прямое отношение.
- Самую западную часть Евразийского континента — мыс Рока, и в буквальном смысле последнюю на континенте деревню Азоя.
После экскурсии мы пообедаем в уютном семейном ресторане, где готовят по рецептам Древнего Рима.
Организационные детали
В стоимость включены трансфер и сопровождение гида-историка.
Дополнительные расходы
- Входной билет в Кинта да Регалейра — €11/чел.
- Входной билет в Монастырь капуцинов — €10/чел.
- Обед — от €25 на человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Синтре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 11 туристов
Я родился в Москве, вырос в Канаде, живу в Португалии. После многих лет изучения истории религиозных культов и символики Средневековья отправился в путешествие по Европе в поисках ответов на вечные
Входит в следующие категории Синтры
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