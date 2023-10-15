Узнать Синтру вместе с дипломированным историком и разгадать замыслы тайных орденов
Сьерра-да-Синтра (Лунная гора) — местность с богатейшей историей, начавшейся задолго до христианства. На прогулку по ней я зову желающих смотреть глубже и видеть больше.
Мы посетим как известные всем туристические места, так и скрытые от глаз сокровища исторического наследия Португалии. Поговорим, как на него влияли (и влияют!) масонские традиции и принципы других тайных орденов.
Мы посетим как известные всем туристические места, так и скрытые от глаз сокровища исторического наследия Португалии. Поговорим, как на него влияли (и влияют!) масонские традиции и принципы других тайных орденов.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы увидим и разберём по полочкам:
- Знаменитый дворцовый комплекс Кинта да Регалейра. Вы познакомитесь с его подлинной историей, а не официальной туристической версией.
- Культовое сооружение Карвальо Монтейру — святилище Пенинья и древнейший храм поклонения Сатурну. По желанию вы сможете осмотреть закрытые части монумента.
- Прекрасно сохранившийся Монастырь капуцинов, к реставрации которого я имею прямое отношение.
- Самую западную часть Евразийского континента — мыс Рока, и в буквальном смысле последнюю на континенте деревню Азоя.
После экскурсии мы пообедаем в уютном семейном ресторане, где готовят по рецептам Древнего Рима.
Организационные детали
В стоимость включены трансфер и сопровождение гида-историка.
Дополнительные расходы
- Входной билет в Кинта да Регалейра — €11/чел.
- Входной билет в Монастырь капуцинов — €10/чел.
- Обед — от €25 на человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от места вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Синтре
Я родился в Москве, вырос в Канаде, живу в Португалии. После многих лет изучения истории религиозных культов и символики Средневековья отправился в путешествие по Европе в поисках ответов на вечные вопросы жизни. В итоге стал одним из самых молодых специалистов по средневековой символике в Иберии (Португалия и Испания). Ghostwriter и колумнист в ведущих исторических журналах, являюсь хранителем знаний не только португальской, но и всей иберийской истории. В настоящее время работаю консультантом по символизму и средневековой культуре в лиссабонских музеях и учреждениях. Консультирую Министерство культуры Португалии по вопросам сохранения культурного наследия страны.
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