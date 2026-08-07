Сьерра-да-Синтра, известная как Лунная гора, обладает богатой историей, уходящей корнями в дохристианские времена.На этой экскурсии можно посетить как популярные туристические места, так и скрытые сокровища Португалии. Дворцовый комплекс Кинта да

Регалейра, святилище Пенинья и монастырь капуцинов откроют свои тайны. Мыс Рока и деревня Азоя дополнят путешествие. Экскурсия включает трансфер и сопровождение гида-историка. Дополнительные расходы: входные билеты и обед в ресторане с древнеримскими рецептами

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Синтры - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а количество туристов умеренное, что позволяет насладиться экскурсиями в полной мере. В апреле, мае и октябре также можно насладиться красотой региона, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы, несмотря на более прохладную погоду, вы всё равно сможете открыть для себя уникальные достопримечательности Синтры, хотя стоит быть готовым к более частым дождям.

Сейчас август — это идеальное время.