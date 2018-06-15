Насладиться красотой первозданной сибирской природы и добраться до озера Художников
Вас ждут красивейшие скалы, бескрайние просторы тайги, десятки живописных озёр, мощные водопады и живительная сила Сибири.
Увидим скальные пики Каменный Замок, Зуб Дракона, Звёздный, Птица, Парабола и другие, полюбуемся кедровыми лесами и бирюзовыми озёрами.
июн
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июл
июл
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|22 000 ₽
Описание
Организационные детали
Берите с собой спальники, коврики и удобную одежду.
Программа тура по дням
Переезд в «Ергаки»
Встреча рано утром на железнодорожном вокзале Абакана. В Абакан приезжают все поезда утром. Для туристов из Красноярска мы можем купить билеты на автобус Красноярск-Абакан заранее. Они не входят в стоимость тура и оплачиваются отдельно. Выезд из Красноярска в 00:30, приезд в Абакан в 7:20, цена 1100 рублей).
Знакомство, распределение продуктов. Выдвигаемся на автобусе в «Ергаки». По пути заезжаем в аэропорт и забираем туристов, которые прилетают утренними рейсами. Доезжаем до Тормозаковского моста. Возле него находится вход в природный заповедник «Ергаки». Наш путь будет пролегать по дорогам Хакасии с её красивыми степями и курганами. Время в дороге 3-4 часа. Сегодня пройти нужно немного — всего 8 км. Отсюда открывается величественная панорама хребта «Ергаки». Мы поднимемся к озеру Радужному. Оттуда открывается вид на голову Спящего Саяна и красивые скалы. Здесь, рядом с озером, мы поставим лагерь.
Статистика за сегодня: 6 км, 3 часа, подъём 300 м, спуск 11 м, высота ночёвки 1587 м.
Переход к озеру Каровое, прогулка к Висячему камню
Утром совершим переход к базовому лагерю, расположенному у озера Каровое. Пройдя 7 км по долине ручья, лесу и курумнику, окажемся на месте. Выбрав уютную поляну, разобьём лагерь. Затем пообедаем и начнём выполнять нашу программу радиальных выходов. Поднявшись вверх над озером, мы осуществим радиальный поход на Висячий камень. Там встретим закат. Осмотрим с высоты горы панорамы озера Каровое, перевала Художников, озера Лазурное, скалы Динозавр, долины Мечты.
Статистика за сегодня: 10 км, 3 часа, подъём 400 м, спуск 383 м, высота ночёвки 1838 м.
Восхождение на гору Тушканчик, переход к озеру Мраморное
Встретив рассвет, позавтракаем и отправимся покорять перевал Тушканчик. Поднимемся на гору, сфотографируемся и пойдём к подножию хребта «Ергаки», где расположено озеро Мраморное. По пути зайдём на большой водопад высотой 35 метров. После прогулки у озера Мраморное вернёмся в базовый лагерь.
Статистика за сегодня: 14 км без рюкзаков, 5 часов, набор высоты 560 м, спуск 565 м.
Переход к озеру Художников
Рано утром отправляемся к Каровому озеру. Затем совершим восхождение к перевалу Художников. Оттуда видна живописная одноимённая долина. Спустимся к озеру через гигантские каменные глыбы. Разобьём лагерь на озере рядом со знаменитой горой Парабола.
Статистика за сегодня: 7 км, 7 часов, набор высоты 294 м, спуск 424 м, высота ночёвки 1441 м.
Прогулка к Малахитовой ванне
Сегодня день отдыха. Неспешно прогуляемся к Малахитовой ванне — красивому озеру бирюзового цвета. По пути пройдём несколько каскадных водопадов.
Восхождение на Зуб Дракона
Самое длинное и самое красивое радиальное восхождение. Ранний подъём, и идём на вершину Зуб Дракона. Это одна из самых высоких вершин в «Ергаках». Путь нам придётся одолеть непростой по камням и скалам. С вершины горы виден весь горный массив Ергаки, гора Носорог, пик Птица. Возвращение в лагерь.
Статистика за сегодня: Без рюкзаков 15 км, 12 часов, набор высоты 950 м, спуск 950 м.
Восхождение на Параболу. Переход к озеру Светлому
Выходим рано утром. Поднимаемся к озеру Горных Духов. Это красивое озеро с большими камнями, по которым мы будем карабкаться. Отсюда можно подняться на пик Парабола. Затем продолжаем свой путь и выходим на перевал Птица — самый высокий на нашем маршруте (2097 м). Затем спустимся к озеру Светлому — одному из самых живописных озёр в «Ергаках» — и установим лагерь.
Статистика за сегодня: 8,5 км, 7 часов, набор высоты 670 м, спуск 595 м. Высота ночёвки 1517 м.
Отъезд домой
Собираем наш лагерь, прощаемся с «Ергаками» и выходим к трассе. Во второй половине дня садимся на автобус и отправляемся в Абакан.
Статистика за сегодня: 7 км, 3 часа, спуск 416 м, высота финишной точки 1130 м над уровнем моря.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Абакан, 10:00Завершение: Абакан, 20:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.