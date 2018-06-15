Встреча рано утром на железнодорожном вокзале Абакана. В Абакан приезжают все поезда утром. Для туристов из Красноярска мы можем купить билеты на автобус Красноярск-Абакан заранее. Они не входят в стоимость тура и оплачиваются отдельно. Выезд из Красноярска в 00:30, приезд в Абакан в 7:20, цена 1100 рублей).

Знакомство, распределение продуктов. Выдвигаемся на автобусе в «Ергаки». По пути заезжаем в аэропорт и забираем туристов, которые прилетают утренними рейсами. Доезжаем до Тормозаковского моста. Возле него находится вход в природный заповедник «Ергаки». Наш путь будет пролегать по дорогам Хакасии с её красивыми степями и курганами. Время в дороге 3-4 часа. Сегодня пройти нужно немного — всего 8 км. Отсюда открывается величественная панорама хребта «Ергаки». Мы поднимемся к озеру Радужному. Оттуда открывается вид на голову Спящего Саяна и красивые скалы. Здесь, рядом с озером, мы поставим лагерь.

Статистика за сегодня: 6 км, 3 часа, подъём 300 м, спуск 11 м, высота ночёвки 1587 м.