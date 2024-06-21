Встречаемся у ж. -д. вокзала и едем 230 км до природного парка «Ергаки». Отсюда начнём свой путь по экотропе до туристической стоянки «Озеро Уютное».

Сегодня пройдём пешком 6 км (с рюкзаками) — около 2-2,5 часов. Дойдя до стоянки, разобьём лагерь и пообедаем. После отправимся на перевал Художников, с которого открывается завораживающий вид на ковёр густой тайги, Параболу — две соединяющиеся вершины разных размеров и высоты, контур которых имеет параболические очертания — и изумрудное озеро Горных духов в форме треугольника с закруглёнными краями.