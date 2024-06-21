Полюбоваться волшебством звёздного неба Западных Саян и рассмотреть необычные скалы и горные озёра
Вас ждут нетронутые места, чарующие виды густой тайги и невероятная тишина, давно потерянная для городов и мегаполисов.
июн
июн
июл
июл
июл
июл
авг
даты
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Программа тура по дням
Путь до парка, установка лагеря у озера Уютное, треккинг на перевал Художников
Встречаемся у ж. -д. вокзала и едем 230 км до природного парка «Ергаки». Отсюда начнём свой путь по экотропе до туристической стоянки «Озеро Уютное».
Сегодня пройдём пешком 6 км (с рюкзаками) — около 2-2,5 часов. Дойдя до стоянки, разобьём лагерь и пообедаем. После отправимся на перевал Художников, с которого открывается завораживающий вид на ковёр густой тайги, Параболу — две соединяющиеся вершины разных размеров и высоты, контур которых имеет параболические очертания — и изумрудное озеро Горных духов в форме треугольника с закруглёнными краями.
Поход на скалу Кит
Позавтракав, начнём радиальный выход на скалу Кит, в которой можно разглядеть громадную голову млекопитающего, изогнутую спину и хвост. С каменного великана открывается чарующая панорама северной части парка «Ергаки». А рядом лежит Спящий Саян — цепь скал, напоминающая спящего на спине человека, и овеянная легендами — под его «головой» и пройдёт наш маршрут. (Протяженность — 6 км). По пути желающие искупаются в небольших горных озёрах. Затем вернёмся обратно в лагерь.
Висячий камень, водопад Девичьи слёзы
Сегодня встанем в 06:00, чтобы всё успеть. Вас ждёт прогулка до знаменитого Висячего камня — многотонного валуна, часть которого висит над пропастью. Создаётся ощущение, что он вот-вот упадёт в обрыв. Расскажем вам предания об этой необычной глыбе и о многочисленных безуспешных попытках его столкнуть.
Затем дойдём до водопада Девичьи слёзы, а после вернёмся в лагерь, соберём вещи и выдвинемся вниз. Оттуда — трансфер до ж. -д. вокзала города Абакан.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Абакан, ж. - д. вокзал, 07:00Завершение: Абакан, ж. - д. вокзал, 20:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.