Заповедная земля Сибири: поход по природному парку «Ергаки»

Полюбоваться волшебством звёздного неба Западных Саян и рассмотреть необычные скалы и горные озёра

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Отправляемся в поход по гористому региону, который за природную красоту сравнивают с Альпами! Вы увидите знаменитые скалы — Кита и Спящего Саяна, Висячий камень и Параболу — и узнаете увлекательные легенды, сложенные вокруг них. Полюбуетесь водопадом и изумрудной водой озёр и при желании сможете в них искупаться.

Вас ждут нетронутые места, чарующие виды густой тайги и невероятная тишина, давно потерянная для городов и мегаполисов.
Заповедная земля Сибири: поход по природному парку «Ергаки»
Заповедная земля Сибири: поход по природному парку «Ергаки»
Заповедная земля Сибири: поход по природному парку «Ергаки»
Заповедная земля Сибири: поход по природному парку «Ергаки»
Заповедная земля Сибири: поход по природному парку «Ергаки»
Заповедная земля Сибири: поход по природному парку «Ергаки»
Заповедная земля Сибири: поход по природному парку «Ергаки»
Ближайшие даты:
21
июн
28
июн
5
июл
12
июл
19
июл
26
июл
2
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Программа тура по дням

1 день

Путь до парка, установка лагеря у озера Уютное, треккинг на перевал Художников

Встречаемся у ж. -д. вокзала и едем 230 км до природного парка «Ергаки». Отсюда начнём свой путь по экотропе до туристической стоянки «Озеро Уютное».

Сегодня пройдём пешком 6 км (с рюкзаками) — около 2-2,5 часов. Дойдя до стоянки, разобьём лагерь и пообедаем. После отправимся на перевал Художников, с которого открывается завораживающий вид на ковёр густой тайги, Параболу — две соединяющиеся вершины разных размеров и высоты, контур которых имеет параболические очертания — и изумрудное озеро Горных духов в форме треугольника с закруглёнными краями.

Путь до парка, установка лагеря у озера Уютное, треккинг на перевал ХудожниковПуть до парка, установка лагеря у озера Уютное, треккинг на перевал ХудожниковПуть до парка, установка лагеря у озера Уютное, треккинг на перевал ХудожниковПуть до парка, установка лагеря у озера Уютное, треккинг на перевал Художников
2 день

Поход на скалу Кит

Позавтракав, начнём радиальный выход на скалу Кит, в которой можно разглядеть громадную голову млекопитающего, изогнутую спину и хвост. С каменного великана открывается чарующая панорама северной части парка «Ергаки». А рядом лежит Спящий Саян — цепь скал, напоминающая спящего на спине человека, и овеянная легендами — под его «головой» и пройдёт наш маршрут. (Протяженность — 6 км). По пути желающие искупаются в небольших горных озёрах. Затем вернёмся обратно в лагерь.

Поход на скалу КитПоход на скалу КитПоход на скалу КитПоход на скалу Кит
3 день

Висячий камень, водопад Девичьи слёзы

Сегодня встанем в 06:00, чтобы всё успеть. Вас ждёт прогулка до знаменитого Висячего камня — многотонного валуна, часть которого висит над пропастью. Создаётся ощущение, что он вот-вот упадёт в обрыв. Расскажем вам предания об этой необычной глыбе и о многочисленных безуспешных попытках его столкнуть.

Затем дойдём до водопада Девичьи слёзы, а после вернёмся в лагерь, соберём вещи и выдвинемся вниз. Оттуда — трансфер до ж. -д. вокзала города Абакан.

Висячий камень, водопад Девичьи слёзыВисячий камень, водопад Девичьи слёзыВисячий камень, водопад Девичьи слёзы

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Абакан, ж. - д. вокзал, 07:00
Завершение: Абакан, ж. - д. вокзал, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Абакана

Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Выездные
Многодневные туры
Природа и пейзажи
Многодневные походы

Похожие туры из Абакана

Сокровища природного парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
Сокровища природного парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
Увидеть дикие места Сибири, пожить у горных озёр, подняться на вершины, послушать тишину и природу
г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00
22 июня
25 000 за человека
Сибирские Альпы: поход в «Ергаки»
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Сибирские Альпы: поход в «Ергаки»
Почувствовать баланс возле Висячего камня и полюбоваться захватывающими видами с пика Птица
Абакан, стоянка около АДМ (Абаканский дворец молод...
24 июня
1 июля
8 июля
15 июля
38 000 за человека
Тур на 2 дня - Ивановские озера
Авторский тур
2 дня
Тур на 2 дня - Ивановские озера
Заберем в пределах города Абакана
11 окт
12 окт
13 окт
14 окт
от 35 000 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Абакане. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Абакане
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ