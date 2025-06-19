Мы
авг
Программа тура по дням
Переезд, стоянка на озере Каровом
Место встречи группы – аэропорт города Абакан. Даже если вы летели через Красноярск, вам нужно добраться до этой точки.
Отмечаемся у инструктора, садимся в автобус, и через примерно 200 километров красивого пути через тайгу и горы мы добираемся до визит-центра Природного парка Ергаки.
Проходим регистрацию, получаем всю необходимую информацию о парке, и можно стартовать. Лайфхак: здесь можно оставить небольшой пакет с вещами в камере хранения.
Мы начинаем наш путь вдоль речки Нижняя Буйба. Она течет через живописную долину, между сопок, покрытых узловатыми лиственницами и кедрами. По дороге полюбуемся озером Радужное (Малое Буйбинское), лежащим у подножья гор. Сделаем здесь привал и перекусим.
На ночь встаем около озера Каровое (Нижнее Буйбинское). Это озеро окружено величественными горами, которые отражаются в его кристальной голубой воде. Вечером нас ждет первый костер и ужин, во время которого познакомимся друг с другом.
Радиальный выход к Висячему камню и водопаду Тушканчик
Первое утро в горах! Просыпаемся и осознаем, что мы в походе. Завтракаем и собираем маленькие рюкзачки, куда берем дождевики, водичку и перекус. Сегодня мы будем гулять налегке.
Первым делом поднимаемся к одной из главных «визитных карточек» парка – Висячему камню. Этот здоровенный валун размером с двухэтажный дом получил такое название из-за своей формы и положения. Кажется, что он вот-вот упадет с вершины горы.
Местные легенды гласят, что если удастся столкнуть этот камень с его места, то исполнится самое заветное желание. Но остальные туристы, которые хотели на него полюбоваться, а особенно те, на кого он упадет, точно не будут рады.
Кроме камня тут тоже есть на что полюбоваться – с вершины открываются великолепные панорамные виды.
Отправляемся дальше, и по пути в красивом месте устраиваем перекус. По удобным дорожкам через тайгу доходим до озера Мраморного, прозванного так за необычный цвет воды. Рядом с озером находится каскадный водопад Тушканчик. Кажется, что он как будто скачет по ступеням. В июне он особенно полноводен.
К концу дня, уставшие, но наполненные красотой, доходим до лагеря, и радуемся, что сегодня гуляли без рюкзаков.
Переход к озеру Художников
Утром делаем зарядку и собираем лагерь. Пришло время переместиться на новую, не менее живописную стоянку.
Сегодняшний наш путь будет непростой, но не длинный, и очень красивый. Мы взойдем на перевал Художников, помашем рукой озеру Каровому, и начнем спуск на другую сторону хребта. На перевале может быть снег – поиграем в летние снежки!
Наша цель на сегодня – стоянка «Мечта», около озера Художников. Здесь мы проведем три ночи.
Действительно, красота этих мест не оставит равнодушной ни одного живописца. Вокруг озера хаотично раскиданы огромные валуны, а долину окружают гигантские горные массивы.
В июне, когда вода в озере еще не успела прогреться, можно полюбоваться уникальным явлением. На дне можно заметить остатки подводного льда, который, как в термосе, сохранился с зимы.
Вечером поем песни, играем, общаемся, любуемся звездами.
Перевал Парабола
Сегодня мы опять гуляем без тяжелых рюкзаков, оставив вещи в лагере. Но обязательно возьмите с собой рюкзачок со всем необходимым на день.
Наша цель – удивительный перевал Парабола. Он действительно выглядит как идеальная дуга, расположенная между двумя зубцами – Братьями, Восточным и Западным.
Сначала мы аккуратно преодолеем курумник, и подойдем к Восточному Брату, где по узкой полке на его западной стороне заберемся на Параболу. Отсюда перед нами откроется вид на долину Горных духов.
Здесь, в окружении скал, лежит озеро, похожее на след огромного великана. Если погода, время и силы нам позволят, то спускаемся к нему, самые закаленные могут искупаться, по возможности, зайдем полюбоваться водопадом Горных духов. Он не менее живописный и бурливый, чем уже виденный нами Тушканчик.
К вечеру возвращаемся в лагерь, чтобы отдохнуть перед новыми приключениями.
Вершина «Зуб Дракона»
В этот день нам предстоит восхождение не вершину, так что завтракаем и разминаемся особенно тщательно.
Сначала мы пройдем мимо Цветных озер – хотя они и похожи на те, что мы уже видели здесь, в Ергаках, но все равно, имеют свой характер. От них начинаем неспешно, но упорно взбираться на вершину.
Наградой нам будет очередной фантастический вид на соседние горы и долины. Невозможно удержаться, и не фотографировать все вокруг.
Главная «фишка» этого места – Зуб Дракона – нависающий над обрывом утес. Кому-то он показался похожим на острый клык сказочного дракона, за что и получил название.
Находится на нем нужно очень осторожно, соблюдая технику безопасности. Но можно сделать экстремальные снимки – человек как будто парит над пропастью, стоя на скале. Дух захватывает от красоты, а голова начинает кружиться, если смотреть в бездну под ногами.
Вечером ужинаем, делимся впечатлениями и готовимся к завтрашнему переходу.
Переход к озеру Светлое
Пора прощаться с полюбившейся стоянкой и открывать новые места. Надеваем рюкзаки, от которых мы немного отвыкли. Радует, что они уже стали легче.
Проходим мимо уже знакомого нам озера Горных духов и преодолеваем перевал Птица. С него любуемся на Параболу с нового ракурса и удивляемся, как природе удалось создать такое чудо.
На перевале действительно ощущаешь себя гордой птицей, взлетевшей высоко, оставив внизу все земные проблемы. Здесь наслаждаешься простором, тишиной и вольным ветром.
Отдохнув, начинаем спуск, и вскоре попадаем в красивый хвойный лес. Здесь растут пихты, лиственницы, кедры. Можно встретить белок, бурундуков, множество птиц.
Ночуем на дивном озере Светлое. Окруженное лесом, оно кажется более нежным, чем озера в горах. Если повезет с погодой, то на закате в нем отразятся освещенные заходящим солнцем горы – красивое и умиротворяющее зрелище.
Радиальный выход до скал Слоники
Ура, сегодня опять гуляем налегке. Сначала мы перевалим через невысокую горку Видовка, и по хребту между долин выйдем к скалам со смешным названием Слоники.
Это останцы – части старых гор, за тысячи лет сглаженные водой и ветром. Действительно, в них можно увидеть гигантских серых слонов, спустившихся с гор, чтобы попастись на лугу, и там окаменевших.
Полазаем по ним и погуляем по альпийским лугам среди бесчисленных цветов. Отсюда открывается вид на Золотарное озеро и множество горных пиков. Имена им давали люди, явно обладающие богатым воображением: Динозавр, Носорог, Парус. Увидим мы и самую высокую вершину Ергаков – пик Звездный.
Вечером устраиваем прощальные посиделки у костра с песнями под гитару. Это последняя ночь в горах в этом походе, поэтому можно посидеть подольше.
Прощание с Ергаками
Как ни грустно, а наше путешествие подходит к концу. Собираем лагерь, надеваем уже совсем полегчавшие рюкзаки, и вдоль резво скачущей по камням реки Тушканчик идем к трассе. Последний раз касаемся высоченных лиственниц, дышим горным воздухом, собираем ягодки.
На трассе грузимся в трансфер. По дороге не забываем забрать вещи из камеры хранения, если кто-то ей пользовался.
Доезжаем до Абакана и прощаемся.
Кто-то может уже вечером улететь домой, а кто-то отправится в Красноярск. Советуем там продлить общение с природой и погулять по знаменитым Красноярским Столбам, живописным и величественным.
Надеемся, что Ергаки из сердца Сибири переместятся в ваше сердце, но оставят в нем место для новых путешествий, которые обязательно ждут вас впереди.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палаточном лагере.
Стоимость тура на 1 человека: 48 900 руб.
На даты: 21-28 июня 2025 и 26 июля-2 августа 2025 есть скидка, первым 5 купившим есть скидка, стоимость тура 46 900 рублей. Просьба при бронировании всегда уточнять наличие мест по скидке!
Варианты проживания
Палаточный лагерь
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Ответы на вопросы
Что включено
- Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам (информирование о билетах, бронирование проживания, подбор снаряжения и прочее) - по запросу
- Доставка группового снаряжения на место старта маршрута
- Регистрация группы в МЧС и покупка групповой страховки
- Трансфер от Абакана к началу маршрута
- Трёхразовое питание на маршруте: завтраки, обеды и/или перекусы, ужины (кроме обедов в кафе в дни заезда и выезда)
- Прокат группового снаряжения (палатки в необходимом количестве, костровое оборудование, котлы, горелки, пила, топор, групповая аптечка, тент и пр.)
- Экологические взносы за пользование рекреационными ресурсами и посещение заповедника
- Услуги инструкторов
Что не входит в цену
- Авиабилеты или билет на поезд в Абакан и обратно
- Трансфер Красноярск - Абакан (если прилетаете в Красноярск, можно проехаться на поезде)
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка
- Личные расходы (сувениры, кафе, хостел до или после похода)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода. Правильно подобранное оборудование — залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте. Личное снаряжение должно весить не больше 9-13 кг и занимать около 50 % объёма рюкзака. Не забывайте, что вам ещё нести часть общественного снаряжения и модули с едой.
Стандартный вес общественных модулей для мужчин — 9 кг, для женщин — 6-7 кг.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- рюкзак для длительного похода (90 л – мужчины, 70 л – женщины) с поясом;
- накидка на рюкзак;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- очки солнцезащитные (степень защиты не меньше 3);
- сидушка туристическая (хоба);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки.
Одежда:
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- фонарики (гамаши, бахилы);
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- пуховик (теплая куртка);
- перчатки рабочие;
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии.
Личные вещи:
- паспорт;
- набор посуды (КЛМН);
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- медицинский полис;
- средство от комаров;
- средство от клещей;
- пауэрбанк;
- рекомендуем добавить;
- термос (1л.);
- фотоаппарат;
- резиновые сапоги;
- платье.
Где место встречи?
Встречаемся в г. Абакане утром в первый день маршрута.
Точное время и место уточним в чате для участников похода.
Как с гигиеной? Где можно помыться?
В горах моемся в бодрящих горных реках и озёрах, в последний день, возможно, устроим баньку.
Где будем жить в Абакане/Красноярске? Надо ли бронировать жилье заранее?
Если вы хотите побыть в городе до или после похода, нужно будет самостоятельно забронировать жильё. Мы напишем вам, где поселится основная часть группы, чтобы жить всем вместе.
Ловит ли связь на маршруте?
В некоторые местах ловит МТС, ТЕЛЕ2, без интернета. Но в целом не рассчитывайте на сотовую связь.
Какая погода будет? В каком месяце лучше ехать?
Ночью +5-10°C, днем +15-20°C, могут быть дожди.
Какая именно будет погода в наши даты, предугадать невозможно. Лучше готовиться к худшему, тогда вы точно не прогадаете и получите удовольствие от похода.
Чем мы будем питаться? Не останусь ли я голодным(-ой)? Кто будет готовить?
В горной части маршрута всё питание входит в стоимость, и у вас нет необходимости покупать что-то дополнительно! Мы очень тщательно занимаемся этим вопросом и с каждым годом улучшаем наше меню.
У нас только натуральное питание, без «быстрых» каш и супов. Еду готовят участники похода под чутким руководством одного из инструкторов. На каждый день назначаются несколько дежурных, ответственных за приготовление пищи.
Вегетарианцы также не останутся голодными! Для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалось мясо. По своему опыту можем сказать, что вегетарианцев в наши походы ходит много, и большинство из них дополнительных продуктов не берет, хватает стандартной раскладки.
Если вы хотите взять с собой дополнительный набор продуктов, заменяющих мясо, посоветуйтесь с нами. Мы подскажем по нашему меню)
Сколько денег брать с собой?
Взять с собой:
- на еду в дороге;
- на расходы в городах;
- дополнительную баньку (по желанию).
Есть ли клещи?
В Ергаках нет, на Красноярских столбах есть.