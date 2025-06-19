1 день

Переезд, стоянка на озере Каровом

Место встречи группы – аэропорт города Абакан. Даже если вы летели через Красноярск, вам нужно добраться до этой точки.

Отмечаемся у инструктора, садимся в автобус, и через примерно 200 километров красивого пути через тайгу и горы мы добираемся до визит-центра Природного парка Ергаки.

Проходим регистрацию, получаем всю необходимую информацию о парке, и можно стартовать. Лайфхак: здесь можно оставить небольшой пакет с вещами в камере хранения.

Мы начинаем наш путь вдоль речки Нижняя Буйба. Она течет через живописную долину, между сопок, покрытых узловатыми лиственницами и кедрами. По дороге полюбуемся озером Радужное (Малое Буйбинское), лежащим у подножья гор. Сделаем здесь привал и перекусим.

На ночь встаем около озера Каровое (Нижнее Буйбинское). Это озеро окружено величественными горами, которые отражаются в его кристальной голубой воде. Вечером нас ждет первый костер и ужин, во время которого познакомимся друг с другом.