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Авторский тур
7 дней
Треккинг в парк Ергаки: впечатляющее приключение по Саянам
Погрузитесь в мир природной красоты и неповторимых пейзажей западных Саян во время увлекательного треккинга в парк Ергаки
Начало: Г. Абакан (ж/д вокзал, аэропорт)
Расписание: Согласно расписанию
7 июля в 11:00
14 июля в 11:00
53 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Увидеть «жемчужину Сибири» с лазурными озёрами среди кедров, каменным городом и дикой тайгой
Начало: Абакан, аэропорт/ж. - д. вокзал, 11:00-11:30
7 июля в 11:00
14 июля в 11:00
53 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сказочные Саяны: треккинг в природном парке «Ергаки» в Абакане
Приглашаем на незабываемое приключение по живописным тропам Ергаков, где каждый шаг открывает великолепие природы Саян
Начало: Абакан, ж. - д. вокзал, аэропорт, утро
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
53 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Туда, где высятся Саяны: тур-знакомство с Хакасией
Побывать на Саяно-Шушенской ГЭС, познакомиться с традициями хакасов и полюбоваться Енисеем
Начало: Аэропорт Абакана, 09:00 (по местному времени).Ж. -...
6 июля в 09:00
15 июля в 09:00
38 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Природные чудеса Хакасии: урочище Сундуки, Ивановские озёра, Каменный лес и Долина царей
Увидеть причудливые Ширинские столбы, искупаться в озере Шира и побывать у Туимского провала
Начало: Аэропорт Абакана, 09:00 (по местному времени).Ж. -...
9 июля в 09:00
18 июля в 09:00
58 700₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Из аэропорта»
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