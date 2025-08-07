Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Сибири, где древние традиции
Программа тура по дням
Абакан - краеведческий музей - Оглахты - Абакан
Встреча группы в 10:00 в Хакасском краеведческом музее, где начнем наше знакомство с кочевниками Сибири. Изучим древнее искусство Хакасии, познакомимся с традиционным укладом жизни народа, увидим подлинные предметы быта и узнаем их предназначение.
После переедем к Оглахтинскому горному массиву, пройдем тропу длинной 965 ступеней, погрузимся в мир древних петроглифов и насладимся живописным видом на Красноярское водохранилище.
Перекусим в юрте и вернемся в Абакан. Заселимся в гостиницу и завершим этот день в ресторане национальной кухни, где поделимся эмоциями и впечатлениями.
Трансфер: 100 км. Пешком: 5 км. Проживание: гостиница. Питание: обеденный перекус.
Абакан - Большой Салбыкский курган - Сундуки - с. Ефремкино
После раннего завтрака мы отправляемся в самое загадочное место Хакасии — Большой Салбыкский курган. Это священное место для сибирских шаманов напоминает английский Стоунхендж.
Здесь мы вместе разгадаем тайны царей, узнаем, что общего между Салбыкским курганом и египетскими пирамидами, придумаем свои легенды этого места и просто полюбуемся красотой степей и окрестных гор.
После едем к обсерватории под открытым небом — к горной гряде Сундуки. Посчитаем наскальные рисунки, заберемся на “Сундук”, используем километры фотопленки на прекрасные кадры, представим себя астрономами и помедитируем.
Авто: 350 км. Пешком: 7 км. Проживание: гостиница. Питание: завтрак, обеденный перекус, ужин.
Ефремкино - Тропа предков - Шушенское
Сегодня нас ждет увлекательный маршрут, который носит поэтическое название “Тропа предков”. У хакасов тропа предков ассоциируется с этапами прохождения жизненного пути, преодоления тягот, невзгод и познания себя, общением с богами и духами и связью с потусторонним миром.
Вместе мы пройдем по известняковым скалам хребта Тогыз Аз, что в переводе с хакасского расшифровывается как "девять ртов".
Дойдем до места проведения шаманских обрядов, загадаем желание у древней лиственницы. По преданию каждый, преодолевший тропу, считается достигшими совершенства во всех сферах жизни.
Далее нас ждет переезд в старосибирское село Шушенское, в котором Владимир Ильич Ленин пребывал в ссылке в конце 19 века. Почувствовать весь колорит места мы сможем заселившись в настоящую русскую избу.
Авто: 295 км. Пешком: 6 км. Проживание: гостиница. Питание: завтрак, обеденный перекус, ужин.
Шушенское - Черемушки
Утром мы готовимся погрузиться в жизнь сибирского села 19-20 вв. Познакомимся с уникальной архитектурой прошлого века. Увидим жизненный уклад у разных слоев сельского населения. Поймем, как жители села выращивали урожай и какими предметами пользовались в земледелии.
Посмотрим не только жилые строения, но и хозяйственные здания – амбары, конюшни, торговую лавку, волостную тюрьму, питейное заведение.
Познакомимся с традиционным игровым фольклором с хороводом, танцами, частушками и поцелуйными играми.
После сибирского обеда отправимся в сердце российской гидроэнергетической промышленности – Саяно-Шушенскую ГЭС. Перед этим заедем в музей гидроэнергетики в пгт. Черемушки и узнаем историю от первых плотин до современных ГЭС.
Попробуем самостоятельно “построить” гидроэлектростанцию, измерить сопротивление тока через собственную руку и провести другие несложные, но наглядные физические опыты.
На закате прогуляемся по смотровой площадке Саяно-Шушенской ГЭС, увидим своими глазами это грандиозное сооружения, впитаем всю силу и мощь водных ресурсов.
Авто: 80 км. Пешком: 5 км. Проживание: гостиница. Питание: завтрак, обед.
Черемушки - Кызыл
Сегодня нас ждет переезд в республику Тыва. Наш маршрут пройдет через невероятно красивые Саянские горы. Понаблюдаем за сменой ландшафтов от перевала до котловины.
По прибытии в столицу республики — город Кызыл начнем изучать культуру буддизма: увидим самую высокую в России статую Будды, покрутим самый большой в Сибири буддийский барабан, посетим буддийский монастырь "Тубтен Шедруб Линг".
А ещё здесь мы узнаем, где находится центр Азии, прогуляемся по набережной города.
Вечером заселимся в гостиницу, отдохнем после такого насыщенного дня.
Авто: 410 км. Пешком: 3 км. Проживание: гостиница. Питание: завтрак.
Кызыл - Республиканский краеведческий музей - След Будды - Чабанская стоянка
После завтрака собираем вещи, сегодня нам предстоит стать настоящими кочевниками.
Заглянем в краеведческий музей на экспозицию “Сокровища долины царей Тувы”. Узнаем, кто такие скифы и почему у них все золотое: предметы одежды, обуви, военная амуниция и даже конские сбруи.
Переезжаем в сакральное место Тывы — к золотому Следу Будды — артефакту, представляющему собой отпечаток одной или двух стоп Гаутамы Будды.
По мнению верующих, отпечаток следа был “живым”, сначала он находился в горизонтальном положении, но со временем он уменьшился в размере и принял вертикальное положение.
После прогулки нас ждет удивительное место – настоящая чабанская стоянка и погружение в быт кочевника. Познакомимся с национальной кухней, заглянем в гости в юрту, поиграем в игры кочевников и насладимся красотой мест.
Трансфер: 130 км. Пешком: 5 км. Проживание: гостиница. Питание: завтрак, обед, ужин.
Кызыл - Абакан
С утра можно искупаться в озере, выпить чашечку кофе с красивым видом на Тувинскую степь, сказать Тыве «байырлыг» и отправиться обратно в Хакасию.
По прибытии заселимся в гостиницу, пробежимся по сувенирным магазинам, а вечером устроим прощальный ужин, где поделимся впечатлениями о сибирских каникулах.
Обратные билеты рекомендуем приобретать на следующий день после дня окончания тура.
Авто: 400 км. Пешком: Проживание: гостиница. Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание: 2/3/4-местное размещение в гостинице.
Стоимость тура — 111000 руб. /чел.
Акция! Первые 8 мест – 89000 руб. /чел. (места уточнять у менеджера при бронировании).
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе на туристическом автобусе
- Проживание: 2 ночи в гостинице в Абакане, 1 ночь на базе отдыха в Ефремкино, 1 ночь в гостинице в Шушенском, 1 ночь на базе отдыха в Черемушках, 1 ночь в гостинице в Кызыле, 1 ночь в юрте на Чабанской стоянке
- Питание, указанное в программе: завтраки со 2 дня, обеды с 1 по 4 день и 6 день, ужины с 1 по 3 день и 6 день
- Работа гида
- Все экскурсии по программе
- Входные билеты на экскурсионные объекты по программе
- Групповая аптечка
- Фирменный бафф
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Абакана и обратно
- Трансфер из аэропорта/вокзала и обратно
- Питание, не указанное в программе: завтрак первого дня, обеды в пятый и седьмой дни, ужины в четвертый и пятый и седьмой дни
- Баня
- Дополнительные услуги и экскурсии, не предусмотренные программой
- Страховка от н/с
- Чаевые (вознаграждение для гидов на добровольной основе)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Летом в Сибири теплая и комфортная погода, температура +20-30 градусов, однако могут быть дожди с сильным ветром, поэтому необходимо ориентироваться на рекомендованный список снаряжения.
Рекомендуемая экипировка.
Снаряжение:
- рюкзак/чемодан/сумка для транспортировки личных вещей;
- маленький рюкзак 20 л для прогулок + накидка от дождя;
- фонарик (возможен в телефоне);
- сидушка на резинке (хоба);
Одежда и обувь:
- ботинки/кроссовки треккинговые либо хорошие кроссовки с рифленой подошвой (агрессивным протектором) и закрытым максимально непромокаемым верхом;
- кеды/кроссовки городского варианта;
- сандалии спортивные или сланцы/кроксы;
- панама / бейсболка / бандана / бафф;
- ветровка, штаны;
- ходовые штаны для природы, джинсы/брюки для города;
- дождевик хороший;
- куртка или жилетка утепленная;
- кофта флисовая;
- комплект термобелья;
- 1-2 футболки;
- шорты;
- носки 2-3 пары синтетические;
- легкое полотенце+купальные принадлежности;
- яркие вещи для фото.
Что еще взять:
- тарелка, ложка, кружка (не керамические);
- аптечка личная в случае хронических заболеваний (групповая аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт — 2 шт., перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе широкий;
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, туалетная бумага и пр.);
- термос (0,5-1 литр);
- бутылка для воды;
- очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет;
- крем от загара SPF 40;
- помада гигиеническая.
Документы:
- паспорт / свидетельство о рождении;
- медицинский полис (по желанию);
- деньги на кафе/ сувениры и дополнительные расходы (до 10000 р., из них 5000 р наличными).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.