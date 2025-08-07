1 день

Абакан - краеведческий музей - Оглахты - Абакан

Встреча группы в 10:00 в Хакасском краеведческом музее, где начнем наше знакомство с кочевниками Сибири. Изучим древнее искусство Хакасии, познакомимся с традиционным укладом жизни народа, увидим подлинные предметы быта и узнаем их предназначение.

После переедем к Оглахтинскому горному массиву, пройдем тропу длинной 965 ступеней, погрузимся в мир древних петроглифов и насладимся живописным видом на Красноярское водохранилище.

Перекусим в юрте и вернемся в Абакан. Заселимся в гостиницу и завершим этот день в ресторане национальной кухни, где поделимся эмоциями и впечатлениями.

Трансфер: 100 км. Пешком: 5 км. Проживание: гостиница. Питание: обеденный перекус.

