Хакасия и Тыва. Этнотур

Акция! Первые 8 мест – 89000 руб. (места уточнять у менеджера при бронировании). Без акции стоимость тура – 111000 руб.

Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Сибири, где древние традиции
и величественные пейзажи создают уникальную атмосферу! В течение семи дней вы познакомитесь с культурой кочевников, начав с краеведческого музея в Абакане и восхождения на Оглахты с его древними петроглифами.

Исследуете загадочный Большой Салбыкский курган, пройдете по Тропе предков и погрузитесь в атмосферу старинного села Шушенское. Откроете для себя буддийскю святыню в Кызыле и насладитесь традиционной кухней на чабанской стоянке.

5
2 отзыва
Хакасия и Тыва. Этнотур
Хакасия и Тыва. ЭтнотурФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Хакасия и Тыва. ЭтнотурФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
14
июл

Программа тура по дням

1 день

Абакан - краеведческий музей - Оглахты - Абакан

Встреча группы в 10:00 в Хакасском краеведческом музее, где начнем наше знакомство с кочевниками Сибири. Изучим древнее искусство Хакасии, познакомимся с традиционным укладом жизни народа, увидим подлинные предметы быта и узнаем их предназначение.

После переедем к Оглахтинскому горному массиву, пройдем тропу длинной 965 ступеней, погрузимся в мир древних петроглифов и насладимся живописным видом на Красноярское водохранилище.

Перекусим в юрте и вернемся в Абакан. Заселимся в гостиницу и завершим этот день в ресторане национальной кухни, где поделимся эмоциями и впечатлениями.

Трансфер: 100 км. Пешком: 5 км. Проживание: гостиница. Питание: обеденный перекус.

Абакан - краеведческий музей - Оглахты - Абакан

2 день

Абакан - Большой Салбыкский курган - Сундуки - с. Ефремкино

После раннего завтрака мы отправляемся в самое загадочное место Хакасии — Большой Салбыкский курган. Это священное место для сибирских шаманов напоминает английский Стоунхендж.

Здесь мы вместе разгадаем тайны царей, узнаем, что общего между Салбыкским курганом и египетскими пирамидами, придумаем свои легенды этого места и просто полюбуемся красотой степей и окрестных гор.

После едем к обсерватории под открытым небом — к горной гряде Сундуки. Посчитаем наскальные рисунки, заберемся на “Сундук”, используем километры фотопленки на прекрасные кадры, представим себя астрономами и помедитируем.

Авто: 350 км. Пешком: 7 км. Проживание: гостиница. Питание: завтрак, обеденный перекус, ужин.

Абакан - Большой Салбыкский курган - Сундуки - с. Ефремкино

3 день

Ефремкино - Тропа предков - Шушенское

Сегодня нас ждет увлекательный маршрут, который носит поэтическое название “Тропа предков”. У хакасов тропа предков ассоциируется с этапами прохождения жизненного пути, преодоления тягот, невзгод и познания себя, общением с богами и духами и связью с потусторонним миром.

Вместе мы пройдем по известняковым скалам хребта Тогыз Аз, что в переводе с хакасского расшифровывается как "девять ртов".

Дойдем до места проведения шаманских обрядов, загадаем желание у древней лиственницы. По преданию каждый, преодолевший тропу, считается достигшими совершенства во всех сферах жизни.

Далее нас ждет переезд в старосибирское село Шушенское, в котором Владимир Ильич Ленин пребывал в ссылке в конце 19 века. Почувствовать весь колорит места мы сможем заселившись в настоящую русскую избу.

Авто: 295 км. Пешком: 6 км. Проживание: гостиница. Питание: завтрак, обеденный перекус, ужин.

Ефремкино - Тропа предков - Шушенское

4 день

Шушенское - Черемушки

Утром мы готовимся погрузиться в жизнь сибирского села 19-20 вв. Познакомимся с уникальной архитектурой прошлого века. Увидим жизненный уклад у разных слоев сельского населения. Поймем, как жители села выращивали урожай и какими предметами пользовались в земледелии.

Посмотрим не только жилые строения, но и хозяйственные здания – амбары, конюшни, торговую лавку, волостную тюрьму, питейное заведение.

Познакомимся с традиционным игровым фольклором с хороводом, танцами, частушками и поцелуйными играми.

После сибирского обеда отправимся в сердце российской гидроэнергетической промышленности – Саяно-Шушенскую ГЭС. Перед этим заедем в музей гидроэнергетики в пгт. Черемушки и узнаем историю от первых плотин до современных ГЭС.

Попробуем самостоятельно “построить” гидроэлектростанцию, измерить сопротивление тока через собственную руку и провести другие несложные, но наглядные физические опыты.

На закате прогуляемся по смотровой площадке Саяно-Шушенской ГЭС, увидим своими глазами это грандиозное сооружения, впитаем всю силу и мощь водных ресурсов.

Авто: 80 км. Пешком: 5 км. Проживание: гостиница. Питание: завтрак, обед.

Шушенское - Черемушки

5 день

Черемушки - Кызыл

Сегодня нас ждет переезд в республику Тыва. Наш маршрут пройдет через невероятно красивые Саянские горы. Понаблюдаем за сменой ландшафтов от перевала до котловины.

По прибытии в столицу республики — город Кызыл начнем изучать культуру буддизма: увидим самую высокую в России статую Будды, покрутим самый большой в Сибири буддийский барабан, посетим буддийский монастырь "Тубтен Шедруб Линг".

А ещё здесь мы узнаем, где находится центр Азии, прогуляемся по набережной города.

Вечером заселимся в гостиницу, отдохнем после такого насыщенного дня.

Авто: 410 км. Пешком: 3 км. Проживание: гостиница. Питание: завтрак.

Черемушки - Кызыл

6 день

Кызыл - Республиканский краеведческий музей - След Будды - Чабанская стоянка

После завтрака собираем вещи, сегодня нам предстоит стать настоящими кочевниками.

Заглянем в краеведческий музей на экспозицию “Сокровища долины царей Тувы”. Узнаем, кто такие скифы и почему у них все золотое: предметы одежды, обуви, военная амуниция и даже конские сбруи.

Переезжаем в сакральное место Тывы — к золотому Следу Будды — артефакту, представляющему собой отпечаток одной или двух стоп Гаутамы Будды.

По мнению верующих, отпечаток следа был “живым”, сначала он находился в горизонтальном положении, но со временем он уменьшился в размере и принял вертикальное положение.

После прогулки нас ждет удивительное место – настоящая чабанская стоянка и погружение в быт кочевника. Познакомимся с национальной кухней, заглянем в гости в юрту, поиграем в игры кочевников и насладимся красотой мест.

Трансфер: 130 км. Пешком: 5 км. Проживание: гостиница. Питание: завтрак, обед, ужин.

Кызыл - Республиканский краеведческий музей - След Будды - Чабанская стоянка

7 день

Кызыл - Абакан

С утра можно искупаться в озере, выпить чашечку кофе с красивым видом на Тувинскую степь, сказать Тыве «байырлыг» и отправиться обратно в Хакасию.

По прибытии заселимся в гостиницу, пробежимся по сувенирным магазинам, а вечером устроим прощальный ужин, где поделимся впечатлениями о сибирских каникулах.

Обратные билеты рекомендуем приобретать на следующий день после дня окончания тура.

Авто: 400 км. Пешком: Проживание: гостиница. Питание: завтрак.

Кызыл - Абакан


Проживание

Тур предусматривает проживание: 2/3/4-местное размещение в гостинице.

Стоимость тура — 111000 руб. /чел.

Акция! Первые 8 мест – 89000 руб. /чел. (места уточнять у менеджера при бронировании).

Варианты проживания

Баку

6 ночей

Гостиница «Баку» расположилась в центре Астрахани, вблизи Городского особняка и Усадьбы Вейнера.

Современный ремонт и чистота. На выбор доступны номера различных категорий. В каждом из них установлены системы кондиционирования, комфортная мебель, ванная комната с просторной душевой и средствами личной гигиены. В числе удобств — ТВ и Wi-fi.

Для гостей предусмотрены электрические чайники и чайные наборы. Кроме того, в гостинице работает собственный ресторан. Посетив его, можно отведать блюда Азербайджанской, Русской, Европейской кухонь. Рядом находится множество продовольственных магазинов.

Доступна услуга аренды конференц-зала.

В пешей доступности располагается спортивный комплекс, торговый центр, а также Планетарий, Музей культуры Астрахани и живописный Петровский сад. Расстояние до железнодорожного вокзала Астрахань — 3,1 км, до международного аэропорта Астрахань имени Б. М. Кустодиева — 6,4 км.

Баку


Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе на туристическом автобусе
  • Проживание: 2 ночи в гостинице в Абакане, 1 ночь на базе отдыха в Ефремкино, 1 ночь в гостинице в Шушенском, 1 ночь на базе отдыха в Черемушках, 1 ночь в гостинице в Кызыле, 1 ночь в юрте на Чабанской стоянке
  • Питание, указанное в программе: завтраки со 2 дня, обеды с 1 по 4 день и 6 день, ужины с 1 по 3 день и 6 день
  • Работа гида
  • Все экскурсии по программе
  • Входные билеты на экскурсионные объекты по программе
  • Групповая аптечка
  • Фирменный бафф
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Абакана и обратно
  • Трансфер из аэропорта/вокзала и обратно
  • Питание, не указанное в программе: завтрак первого дня, обеды в пятый и седьмой дни, ужины в четвертый и пятый и седьмой дни
  • Баня
  • Дополнительные услуги и экскурсии, не предусмотренные программой
  • Страховка от н/с
  • Чаевые (вознаграждение для гидов на добровольной основе)
Место начала и завершения?
Республика Хакасия, Абакан
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Летом в Сибири теплая и комфортная погода, температура +20-30 градусов, однако могут быть дожди с сильным ветром, поэтому необходимо ориентироваться на рекомендованный список снаряжения.

Рекомендуемая экипировка.

Снаряжение:

  • рюкзак/чемодан/сумка для транспортировки личных вещей;
  • маленький рюкзак 20 л для прогулок + накидка от дождя;
  • фонарик (возможен в телефоне);
  • сидушка на резинке (хоба);

Одежда и обувь:

  • ботинки/кроссовки треккинговые либо хорошие кроссовки с рифленой подошвой (агрессивным протектором) и закрытым максимально непромокаемым верхом;
  • кеды/кроссовки городского варианта;
  • сандалии спортивные или сланцы/кроксы;
  • панама / бейсболка / бандана / бафф;
  • ветровка, штаны;
  • ходовые штаны для природы, джинсы/брюки для города;
  • дождевик хороший;
  • куртка или жилетка утепленная;
  • кофта флисовая;
  • комплект термобелья;
  • 1-2 футболки;
  • шорты;
  • носки 2-3 пары синтетические;
  • легкое полотенце+купальные принадлежности;
  • яркие вещи для фото.

Что еще взять:

  • тарелка, ложка, кружка (не керамические);
  • аптечка личная в случае хронических заболеваний (групповая аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт — 2 шт., перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе широкий;
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, туалетная бумага и пр.);
  • термос (0,5-1 литр);
  • бутылка для воды;
  • очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет;
  • крем от загара SPF 40;
  • помада гигиеническая.

Документы:

  • паспорт / свидетельство о рождении;
  • медицинский полис (по желанию);
  • деньги на кафе/ сувениры и дополнительные расходы (до 10000 р., из них 5000 р наличными).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ю
Юрий
7 авг 2025
Организация тура на высшем уровне
Г
Геннадий
11 янв 2025
Тур был динамичным и насыщенным переездами, ночевками и переходами — именно этого и хотелось. Все прошло организованно, чётко, без досадных случайностей, профессионально, заботливо и по-дружески. Высказываем самые теплые слова в адрес наших гида Дианы и водителя Альберта.

Тур входит в следующие категории Абакана

