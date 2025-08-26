Мои заказы

Весна в Хакасии

Экскурсионный тур «Весна в Хакасии» на 5 дней
5
1 отзыв
Ближайшие даты:
26
мар9
апр23
апр

Описание тура

Откройте для себя загадочную Сибирь в туре, который начинается с посещения Минусинска — исторического города с богатым архитектурным наследием.

Вы насладитесь архитектурными шедеврами, познакомитесь с культурой хакасского народа в музее «Улуг Хуртуях Тас» и исследуете древний Большой Салбыкский курган.

Погрузитесь в тайны Бородинской пещеры и завершите путешествие в музее-заповеднике Шушенское, где вас ждет атмосфера русской деревенской жизни и живописные виды Енисея.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Минусинску. Посещение краеведческого музея им Н.М. Мартьянова

10:00 Встреча с гидом в холле отеля «Абакан».

Выезд на экскурсионную программу. Общее время на данном маршруте около5 часов, включая дорогу.

Минусинск — уникальный центр Сибири, со статусом исторического города. Это один из самых красивых городов Сибири, сохранившим такое количество памятников архитектуры, истории и археологических артефактов. В нем сохранилась первозданная самобытность, дух, соответствующий времени его основания — 1739 г.

Посещение краеведческого музея им Н. М. Мартьянова. Обзорная экскурсия по купеческому городу: гости увидят дом Вильнера, его называют «Малым сибирским Зимним дворцом», дом купчихи Беловой – первый жилой каменный дом и настоящий дворец по былым меркам, музеи декабристов и много других уникальных зданий старого города

Обед в кафе.

Возвращение в Абакан. Свободное время.

2 день

Посещение музея «Улуг Хуртуях Тас»

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсионную программу. Продолжительность экскурсии - 9 часов. Дорога ок 165 км в одну сторону, асфальт, комфортно.

Посещение музея «Улуг Хуртуях Тас». В Хакасии священное место для местных жителей и место паломничества для приезжих. Все верят в волшебную силу исцеления и оберега этого божества. В музее демонстрируют традиции и быт хакасского народа. Сувенирная лавка хорошим ассортиментом оберегов.

Обед в кафе.

Возвращение в город Абакан.

3 день

Посещение Большого Салбыкского кургана и Бородинской пещеры

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсионную программу. Продолжительность экскурсии - 6 часов. Дорога ок 140 км в одну сторону, частично асфальт, частично полевая.

Большой Салбыкский курган — Усыпальница древнего вождя в "Долине царей". Это самое величественное, масштабное археологическое наследие Южной Сибири. Загадочный памятник древней цивилизации тагарской культуры 3 века до н. э.

Ланч на природе.

Бородинская пещера — ценнейший памятник природы Хакасии, одна из самых таинственных пещер. Ей около пятидесяти миллионов лет. В пещере установлено освещение, сделаны дорожки, перила и ограждения.

Прибытие к Бородинской пещере. Пеший подъем в гору (около 400 м.) ко входу в пещеру. Начало обзорной экскурсии "Подземный мир Хакасии" с гидом.

Возвращение в город Абакан.

4 день

Музей-заповедник Шушенское и смотровая площадка Саяно-Шушенской ГЭС

Завтрак. Выезд на экскурсионную программу. Продолжительность экскурсии 7-8 часов. Дорога в одну сторону порядка 80 км., асфальт, комфортно.

Музей-заповедник Шушенское — старинное сибирское село, музей деревянного зодчества России под открытым небом.

Обед в духе русской деревенской кухни.

Выезд на СШГЭС. Смотровая площадка Саяно-Шушенской ГЭС (без посещения гребня станции). Экскурсия. Прогулка по набережной Енисея.

Выезд и возвращение в отель г. Абакана.

5 день

Окончание программы

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле города Абакана.

Стоимость указана на одного человека в рублях:

Двухместное размещениеОдноместное размещение
59 000 руб. 63 000 руб.

Варианты проживания

Абакан

4 ночи

Отель «Абакан» расположен в одноименном городе. Высококвалифицированный персонал всегда готов помочь в решении вопросов, возникших во время проживания. Постояльцам предлагается воспользоваться массой услуг, для того, чтобы отдых прошел на высоком уровне.

Капитальный ремонт в отеле был произведен в 2023 году. Номерной фонд составляли так, чтобы любой путешественник мог подобрать идеальный вариант как для себя, так для компании друзей или же семьи. Заселиться гости смогут в двухместные и одноместные номера, апартаменты, люксы и студио.

Завтрак включен в стоимость, поэтому каждое утро гостей будут ожидать сытные и вкусные блюда.

Для тех, кто привык много работать или необходимо провести конференцию, имеется вместительный конференц-зал, встречи в которых пройдут с успехом, благодаря современной технике.

Поблизости находится театр драмы имени Лермонтова, а также краеведческий музей им. Кызласова. До остальных достопримечательностей легко добраться на общественном транспорте, так как отель находится всего в 0,3 км от центра города.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание: полупансион (завтрак со второго дня тура, обед/ланч на природе)
  • Трансфер по программе
  • Услуги гида
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Абакан и обратно
  • Встреча/проводы в аэропорту или на ж/д вокзале - 1000 рублей с человека
  • Ужины - 4000 руб. на все дни пребывания в кафе «Мадрид»
  • Раннее заселение в отель
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Хакасия, Абакан
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем взять с собой в тур:

  • головной убор;
  • удобную обувь;
  • ветровку;
  • дождевик;
  • репелленты от клещей и комаров;
  • городской рюкзак для личных вещей;
  • фонарик (налобный или ручной).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные в случае с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.

Возможно раннее заселение в отель?

Раннее заселение в отель бронируется заранее, в стоимость не включено.

Заселение в отель с 14:00 ч. Гости смогут оставить вещи в багажной комнате и заселиться после экскурсии.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Нина
26 авг 2025
Тур составлен и продуман очень хорошо, такой охват и при этом всё с комфортом и в у меренном темпе. Отдельное спасибо за обед в Шушунском и последний ужин в Абакане, мы в полном восторге! Спасибо большое, вы молодцы!
Тур составлен и продуман очень хорошо, такой охват и при этом всё с комфортом и вТур составлен и продуман очень хорошо, такой охват и при этом всё с комфортом и вТур составлен и продуман очень хорошо, такой охват и при этом всё с комфортом и вТур составлен и продуман очень хорошо, такой охват и при этом всё с комфортом и в

