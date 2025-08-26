Описание тура
Откройте для себя загадочную Сибирь в туре, который начинается с посещения Минусинска — исторического города с богатым архитектурным наследием.
Вы насладитесь архитектурными шедеврами, познакомитесь с культурой хакасского народа в музее «Улуг Хуртуях Тас» и исследуете древний Большой Салбыкский курган.
Погрузитесь в тайны Бородинской пещеры и завершите путешествие в музее-заповеднике Шушенское, где вас ждет атмосфера русской деревенской жизни и живописные виды Енисея.
Программа тура по дням
Экскурсия по Минусинску. Посещение краеведческого музея им Н.М. Мартьянова
10:00 Встреча с гидом в холле отеля «Абакан».
Выезд на экскурсионную программу. Общее время на данном маршруте около5 часов, включая дорогу.
Минусинск — уникальный центр Сибири, со статусом исторического города. Это один из самых красивых городов Сибири, сохранившим такое количество памятников архитектуры, истории и археологических артефактов. В нем сохранилась первозданная самобытность, дух, соответствующий времени его основания — 1739 г.
Посещение краеведческого музея им Н. М. Мартьянова. Обзорная экскурсия по купеческому городу: гости увидят дом Вильнера, его называют «Малым сибирским Зимним дворцом», дом купчихи Беловой – первый жилой каменный дом и настоящий дворец по былым меркам, музеи декабристов и много других уникальных зданий старого города
Обед в кафе.
Возвращение в Абакан. Свободное время.
Посещение музея «Улуг Хуртуях Тас»
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсионную программу. Продолжительность экскурсии - 9 часов. Дорога ок 165 км в одну сторону, асфальт, комфортно.
Посещение музея «Улуг Хуртуях Тас». В Хакасии священное место для местных жителей и место паломничества для приезжих. Все верят в волшебную силу исцеления и оберега этого божества. В музее демонстрируют традиции и быт хакасского народа. Сувенирная лавка хорошим ассортиментом оберегов.
Обед в кафе.
Возвращение в город Абакан.
Посещение Большого Салбыкского кургана и Бородинской пещеры
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсионную программу. Продолжительность экскурсии - 6 часов. Дорога ок 140 км в одну сторону, частично асфальт, частично полевая.
Большой Салбыкский курган — Усыпальница древнего вождя в "Долине царей". Это самое величественное, масштабное археологическое наследие Южной Сибири. Загадочный памятник древней цивилизации тагарской культуры 3 века до н. э.
Ланч на природе.
Бородинская пещера — ценнейший памятник природы Хакасии, одна из самых таинственных пещер. Ей около пятидесяти миллионов лет. В пещере установлено освещение, сделаны дорожки, перила и ограждения.
Прибытие к Бородинской пещере. Пеший подъем в гору (около 400 м.) ко входу в пещеру. Начало обзорной экскурсии "Подземный мир Хакасии" с гидом.
Возвращение в город Абакан.
Музей-заповедник Шушенское и смотровая площадка Саяно-Шушенской ГЭС
Завтрак. Выезд на экскурсионную программу. Продолжительность экскурсии 7-8 часов. Дорога в одну сторону порядка 80 км., асфальт, комфортно.
Музей-заповедник Шушенское — старинное сибирское село, музей деревянного зодчества России под открытым небом.
Обед в духе русской деревенской кухни.
Выезд на СШГЭС. Смотровая площадка Саяно-Шушенской ГЭС (без посещения гребня станции). Экскурсия. Прогулка по набережной Енисея.
Выезд и возвращение в отель г. Абакана.
Окончание программы
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле города Абакана.
Стоимость указана на одного человека в рублях:
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|59 000 руб.
|63 000 руб.
Варианты проживания
Абакан
Отель «Абакан» расположен в одноименном городе. Высококвалифицированный персонал всегда готов помочь в решении вопросов, возникших во время проживания. Постояльцам предлагается воспользоваться массой услуг, для того, чтобы отдых прошел на высоком уровне.
Капитальный ремонт в отеле был произведен в 2023 году. Номерной фонд составляли так, чтобы любой путешественник мог подобрать идеальный вариант как для себя, так для компании друзей или же семьи. Заселиться гости смогут в двухместные и одноместные номера, апартаменты, люксы и студио.
Завтрак включен в стоимость, поэтому каждое утро гостей будут ожидать сытные и вкусные блюда.
Для тех, кто привык много работать или необходимо провести конференцию, имеется вместительный конференц-зал, встречи в которых пройдут с успехом, благодаря современной технике.
Поблизости находится театр драмы имени Лермонтова, а также краеведческий музей им. Кызласова. До остальных достопримечательностей легко добраться на общественном транспорте, так как отель находится всего в 0,3 км от центра города.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание: полупансион (завтрак со второго дня тура, обед/ланч на природе)
- Трансфер по программе
- Услуги гида
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Абакан и обратно
- Встреча/проводы в аэропорту или на ж/д вокзале - 1000 рублей с человека
- Ужины - 4000 руб. на все дни пребывания в кафе «Мадрид»
- Раннее заселение в отель
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем взять с собой в тур:
- головной убор;
- удобную обувь;
- ветровку;
- дождевик;
- репелленты от клещей и комаров;
- городской рюкзак для личных вещей;
- фонарик (налобный или ручной).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные в случае с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.
Возможно раннее заселение в отель?
Раннее заселение в отель бронируется заранее, в стоимость не включено.
Заселение в отель с 14:00 ч. Гости смогут оставить вещи в багажной комнате и заселиться после экскурсии.