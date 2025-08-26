Откройте для себя загадочную Сибирь в туре, который начинается с посещения Минусинска — исторического города с богатым архитектурным наследием.

Вы насладитесь архитектурными шедеврами, познакомитесь с культурой хакасского народа в музее «Улуг Хуртуях Тас» и исследуете древний Большой Салбыкский курган.

Погрузитесь в тайны Бородинской пещеры и завершите путешествие в музее-заповеднике Шушенское, где вас ждет атмосфера русской деревенской жизни и живописные виды Енисея.