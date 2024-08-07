За счет мягкого климата природа Хакасии долго не увядает и до самой зимы дарит необыкновенную картину пейзажей, сравнимых только с полотнами знаменитых русских художников.
Экскурсии осенью проводятся по самым популярным, известным достопримечательностям и отличаются особенным спокойствием и комфортом.
Группы небольшие, гостей угощают чаем и горячим глинтвейном, радушные приемы на протяжении всего маршрута.
Программа тура по дням
В Долину царей к древним посланиям
Встреча в аэропорту города.
8:00 Заселение в отель.
Завтрак.
Встреча с гидом в холле отеля.
10:00 Выезд на экскурсионную программу:
Посещение Республиканского музея зала каменных изваяний.
Экскурсия на Салбыкский курган, который находится в Долине царей, именно эта долина была выбрана древними для возведения десятков курганов знати на одной территории.
Одно из самых сакральных и загадочных мест в Хакасии.
Ужин в кафе города.
Продолжительность маршрута: около7-8 часов, включая дорогу.
Территория сильных людей
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу:
Экскурсия на площадку Саяно-Шушенской ГЭС – крупнейшую электростанцию России;
Обед.
Гастрономия сибирской кухни в блюдах из продуктов региона.
Заезд в отель «Гладенькая».
Прогулки, отдых.
Выезд в г. Абакан.
По прибытию ужин в кафе
Продолжительность маршрута: около7 часов, включая дорогу.
Рекомендации гостям: теплые ветрозащитные куртки, непромокаемая утепленная обувь, дождевики, шапки и перчатки.
Традиции и быт хакасского народа
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсионную программу.
Посещение музея «Улуг Хуртуях Тас».
В Хакасии священное место для местных жителей и место паломничества для приезжих.
Все верят в волшебную силу исцеления и оберега этого божества.
В музее демонстрируют традиции и быт хакасского народа.
Шопинг.
Сувенирная лавка хорошим ассортиментом оберегов.
Обед.
Возвращение в г. Абакан.
Ужин в кафе города.
Истоки русских традиций
Завтрак.
Экскурсия в Шушенское – старинное сибирское село, музей деревянного зодчества России под открытым небом.
Обед в духе русской деревенской кухни.
Вы попробуете настоящие соленые грибы и малосольные деревенские огурчики, домашнее жаркое на сметане и знаменитые шушенские пироги и блины.
Возвращение в отель.
Продолжительность маршрута: около 5-6 часов, включая дорогу.
Минусинск
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию.
Минусинск – уникальный центр Сибири, со статусом исторического города.
Это один из самых красивых городов Сибири, сохранившим такое количество памятников архитектуры, истории и археологических артефактов.
История его начинается с 1739 года.
В нем сохранилась первозданная самобытность, дух, соответствующий времени его основания.
Посещение музея им Н. М Мартьянова.
Обзорная экскурсия по купеческому городу: гости увидят дом Вильнера, его называют «Малым сибирским Зимним дворцом», дом купчихи Беловой – первый жилой каменный дом и настоящий дворец по былым меркам, музеи декабристов и много других уникальных зданий старого города.
Музей ретро техники.
Возвращение в Абакан.
Ужин в кафе.
Бородинская пещера
Завтрак в отеле.
Бородинская пещера.
Гордость Хакасии.
Полностью оборудована для экскурсий, удобная лестница, подсветки.
Богатая галерея сталагмитов и сталактитов, обладательница самого большого сталагмита Сибири и даже пещерного жемчуга – все это пещера Бородинская.
Тем более что сейчас, это ценнейший памятник природы Хакасии, одна из самых таинственных пещер - Сталактитовое чудо Сибири!
Впервые там был найден пещерный жемчуг.
Ее до сих пор исследуют спелеологи и утверждают, что протяженность ее ходов может быть в несколько раз длиннее заявленных.
Возвращение в Абакан.
Свободное время для покупки сувениров.
Ужин в кафе.
Отъезд
Завтрак.
Проводы группы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тип размещения
|Отель 4* (Азия/Абакан)
|Отель Персона
|Одноместное размещение
|68 000
|65 000
|Двухместное размещение
|59 000
|57 000
Варианты проживания
Отель «Азия» 4* в г. Абакан
Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.
Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться. Среди удобств — чайник. Собственная ванная комната.
Отель «Абакан» 4
Этот отель расположен в центре Абакана, в 15 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бизнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната с феном, туалетно-косметическими принадлежностями, тапочками и халатами.
В ресторане отеля Mama Roma подают блюда итальянской кухни. Также для гостей сервируют завтрак «шведский стол» и обед по меню. Гости могут выпить напиток в лобби-баре и заказать доставку еды и напитков в номер.
Отель «Персона»
Отель «Персона» расположен в Абакане. Его гостям предлагается размещение в строго оформленных номерах с бесплатным WiFi. В отеле работает ресторан с обслуживанием по меню и круглосуточная стойка регистрации. Каждый номер оснащен отоплением, располагает чайником, мини-баром и холодильником. В собственной ванной комнате предоставляется халат, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах с видом на город также есть кондиционер и телевизор с плоским экраном.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Проживание
- Питание FB (трехразовое)
- Входные билеты
- Раннее заселение в отель с 08:00 ч
- Встреча в аэропорту или ж/д вокзале
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Абакана и обратно
- Дополнительный личный трансфер
- Дополнительные услуги и развлечения
- Личные траты
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплые ветрозащитные куртки;
- непромокаемая утепленная обувь;
- дождевики;
- шапки и перчатки;
- небольшой городской рюкзак;
- дождевик;
- индивидуальные аптечки;
- купальники (для спа-зоны в отеле Кызыл Гранд Спа по желанию);
- герметичная упаковка для телефонов и фотоаппаратуры;
- документы, наличные деньги, т. к в некоторых сувенирных лавках затруднена оплата банковскими картами.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.