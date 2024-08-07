6 день

Бородинская пещера

Завтрак в отеле.

Бородинская пещера.

Гордость Хакасии.

Полностью оборудована для экскурсий, удобная лестница, подсветки.

Богатая галерея сталагмитов и сталактитов, обладательница самого большого сталагмита Сибири и даже пещерного жемчуга – все это пещера Бородинская.

Тем более что сейчас, это ценнейший памятник природы Хакасии, одна из самых таинственных пещер - Сталактитовое чудо Сибири!

Впервые там был найден пещерный жемчуг.

Ее до сих пор исследуют спелеологи и утверждают, что протяженность ее ходов может быть в несколько раз длиннее заявленных.

Возвращение в Абакан.

Свободное время для покупки сувениров.

Ужин в кафе.