Сакральная Хакасия. Осенне-зимний тур

Осенняя Хакасия необычайна живописна в ярких красках осени.

За счет мягкого климата природа Хакасии долго не увядает и до самой зимы дарит необыкновенную картину пейзажей, сравнимых только с полотнами знаменитых русских художников.

Экскурсии осенью проводятся по самым популярным, известным достопримечательностям и отличаются особенным спокойствием и комфортом.

Группы небольшие, гостей угощают чаем и горячим глинтвейном, радушные приемы на протяжении всего маршрута.
5
3 отзыва
Сакральная Хакасия. Осенне-зимний тур
Сакральная Хакасия. Осенне-зимний тур
Сакральная Хакасия. Осенне-зимний тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

В Долину царей к древним посланиям

Встреча в аэропорту города.

8:00 Заселение в отель.

Завтрак.

Встреча с гидом в холле отеля.

10:00 Выезд на экскурсионную программу:

Посещение Республиканского музея зала каменных изваяний.

Экскурсия на Салбыкский курган, который находится в Долине царей, именно эта долина была выбрана древними для возведения десятков курганов знати на одной территории.

Одно из самых сакральных и загадочных мест в Хакасии.

Ужин в кафе города.

Продолжительность маршрута: около7-8 часов, включая дорогу.

Рекомендации гостям: теплые ветрозащитные куртки, непромокаемая утепленная обувь, дождевики, шапки и перчатки.
В Долину царей к древним посланиямВ Долину царей к древним посланиямВ Долину царей к древним посланиямВ Долину царей к древним посланиямВ Долину царей к древним посланиям
2 день

Территория сильных людей

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу:

Экскурсия на площадку Саяно-Шушенской ГЭС – крупнейшую электростанцию России;

Обед.

Гастрономия сибирской кухни в блюдах из продуктов региона.

Заезд в отель «Гладенькая».

Прогулки, отдых.

Выезд в г. Абакан.

По прибытию ужин в кафе

Продолжительность маршрута: около7 часов, включая дорогу.

Рекомендации гостям: теплые ветрозащитные куртки, непромокаемая утепленная обувь, дождевики, шапки и перчатки.

Территория сильных людейТерритория сильных людейТерритория сильных людейТерритория сильных людей
3 день

Традиции и быт хакасского народа

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсионную программу.

Посещение музея «Улуг Хуртуях Тас».

В Хакасии священное место для местных жителей и место паломничества для приезжих.

Все верят в волшебную силу исцеления и оберега этого божества.

В музее демонстрируют традиции и быт хакасского народа.

Шопинг.

Сувенирная лавка хорошим ассортиментом оберегов.

Обед.

Возвращение в г. Абакан.

Ужин в кафе города.

Традиции и быт хакасского народаТрадиции и быт хакасского народаТрадиции и быт хакасского народаТрадиции и быт хакасского народа
4 день

Истоки русских традиций

Завтрак.

Экскурсия в Шушенское – старинное сибирское село, музей деревянного зодчества России под открытым небом.

Обед в духе русской деревенской кухни.

Вы попробуете настоящие соленые грибы и малосольные деревенские огурчики, домашнее жаркое на сметане и знаменитые шушенские пироги и блины.

Возвращение в отель.

Продолжительность маршрута: около 5-6 часов, включая дорогу.

Истоки русских традицийИстоки русских традицийИстоки русских традицийИстоки русских традиций
5 день

Минусинск

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсию.

Минусинск – уникальный центр Сибири, со статусом исторического города.

Это один из самых красивых городов Сибири, сохранившим такое количество памятников архитектуры, истории и археологических артефактов.

История его начинается с 1739 года.

В нем сохранилась первозданная самобытность, дух, соответствующий времени его основания.

Посещение музея им Н. М Мартьянова.

Обзорная экскурсия по купеческому городу: гости увидят дом Вильнера, его называют «Малым сибирским Зимним дворцом», дом купчихи Беловой – первый жилой каменный дом и настоящий дворец по былым меркам, музеи декабристов и много других уникальных зданий старого города.

Музей ретро техники.

Возвращение в Абакан.

Ужин в кафе.

Общее время на данном маршруте ок. 5 часов, включая дорогу.
6 день

Бородинская пещера

Завтрак в отеле.

Бородинская пещера.

Гордость Хакасии.

Полностью оборудована для экскурсий, удобная лестница, подсветки.

Богатая галерея сталагмитов и сталактитов, обладательница самого большого сталагмита Сибири и даже пещерного жемчуга – все это пещера Бородинская.

Тем более что сейчас, это ценнейший памятник природы Хакасии, одна из самых таинственных пещер - Сталактитовое чудо Сибири!

Впервые там был найден пещерный жемчуг.

Ее до сих пор исследуют спелеологи и утверждают, что протяженность ее ходов может быть в несколько раз длиннее заявленных.

Возвращение в Абакан.

Свободное время для покупки сувениров.

Ужин в кафе.

7 день

Отъезд

Завтрак.

Проводы группы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Тип размещенияОтель 4* (Азия/Абакан)Отель Персона
Одноместное размещение68 00065 000
Двухместное размещение59 00057 000

Варианты проживания

Отель «Азия» 4* в г. Абакан

6 ночей

Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.

Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться. Среди удобств — чайник. Собственная ванная комната.

Отель «Азия» 4* в г. АбаканОтель «Азия» 4* в г. АбаканОтель «Азия» 4* в г. АбаканОтель «Азия» 4* в г. АбаканОтель «Азия» 4* в г. АбаканОтель «Азия» 4* в г. Абакан

Отель «Абакан» 4

6 ночей

Этот отель расположен в центре Абакана, в 15 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бизнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната с феном, туалетно-косметическими принадлежностями, тапочками и халатами.

В ресторане отеля Mama Roma подают блюда итальянской кухни. Также для гостей сервируют завтрак «шведский стол» и обед по меню. Гости могут выпить напиток в лобби-баре и заказать доставку еды и напитков в номер.

Отель «Абакан» 4Отель «Абакан» 4Отель «Абакан» 4Отель «Абакан» 4Отель «Абакан» 4Отель «Абакан» 4

Отель «Персона»

6 ночей

Отель «Персона» расположен в Абакане. Его гостям предлагается размещение в строго оформленных номерах с бесплатным WiFi. В отеле работает ресторан с обслуживанием по меню и круглосуточная стойка регистрации. Каждый номер оснащен отоплением, располагает чайником, мини-баром и холодильником. В собственной ванной комнате предоставляется халат, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах с видом на город также есть кондиционер и телевизор с плоским экраном.

Отель «Персона»Отель «Персона»Отель «Персона»Отель «Персона»Отель «Персона»Отель «Персона»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Проживание
  • Питание FB (трехразовое)
  • Входные билеты
  • Раннее заселение в отель с 08:00 ч
  • Встреча в аэропорту или ж/д вокзале
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Абакана и обратно
  • Дополнительный личный трансфер
  • Дополнительные услуги и развлечения
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Россия, Республика Хакасия, Абакан
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплые ветрозащитные куртки;
  • непромокаемая утепленная обувь;
  • дождевики;
  • шапки и перчатки;
  • небольшой городской рюкзак;
  • дождевик;
  • индивидуальные аптечки;
  • купальники (для спа-зоны в отеле Кызыл Гранд Спа по желанию);
  • герметичная упаковка для телефонов и фотоаппаратуры;
  • документы, наличные деньги, т. к в некоторых сувенирных лавках затруднена оплата банковскими картами.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
7 авг 2024
Импонирует чёткая организация тура на всём его протяжении, удобное расположение гостиницы в центре города, оперативное решение возникающих вопросов.
Г
2 авг 2024
Организация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейс все было спланировано великолепно. Огромное спасибо гиду Виталию и водителю Александру за интересную информацию и безопасную езду. Отдельно благодарю за “Мадрид”, потрясающее место с великолепной кухней и замечательным персоналом! Обязательно буду рекомендовать тур друзьям и знакомым!
Организация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейс
Н
9 июн 2024
Очень хорошая организация как самих экскурсий, так и разнообразного питания в течение всей поездки. Спасибо!

Тур входит в следующие категории Абакана

На автобусеМожно с детьмиВсе туры7-дневные туры

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