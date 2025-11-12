2 день

Знакомство с хакасской культурой

09:00 Завтрак.

Выезд на экскурсию на участок Оглахты заповедника «Хакасский». На участке туристам предоставится возможность посетить визит-центр, пешеходный туристический маршрут по лестнице, ведущей к одной из самых больших коллекций петроглифов в Хакасии, расположенной на горе «Сорок зубьев».

Возраст петроглифов оценивается в 5000-1000 лет. Некоторые рисунки можно увидеть, поднявшись по лестнице в 965 ступеней.

У подножия лестницы находится плита «Шаман-камень» с изображением 34 скифских кинжалов, нескольких колесниц, животных и личины. В визит-центре заповедника познакомят с историей заселения народов в хакасско-минусинской котловине.

Обед. Выезд в Казановку.

Экскурсия по Хакасскому государственному музею-заповеднику «Казановка». Заповедник образован в 1996 году по инициативе историка, археолога Леонида Ерёмина. «Казановка» – образец того, как нужно относиться к историческому и культурному наследию.

Туристам будет предоставлена возможность прикоснуться к одному из самых древних и обладающих необычайной силой камню Ах Тас (Белый камень), увидеть рисунки древних художников.

В хакасском аале вас встретят радушные хозяева, которые познакомят с национальной культурой.

Размещение в юрточном комплексе «Кюг». Кюг представляет собой новое направление экотуризма – этно-глэмпинг.

Это отдых в комфортных условиях на природе, а вместе с тем и погружение в культуру, традиции коренного народа, знакомство с национальной кухней, фольклором, музыкой, национальными праздниками.

Возможна организация национального хакасского ужина.

Протяженность маршрута 257 км.

