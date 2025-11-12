Вас ждут экскурсии по Хакасскому национальному музейно-культурному центру, где представлены древние каменные изваяния, и по музею-заповеднику «Шушенское», раскрывающему быт и культуру сибирских крестьян. Исследуете природный парк «Ергаки» с его красотами. Побываете на экскурсии по Кызылу, посетите первый буддийский монастырь в Тыве и Национальный музей.
Программа тура по дням
Встреча с Хакасией
08:00 Встреча участников тура в аэропорту или на ж/д вокзале.
Завтрак. Отдых в гостинице 3*. Те, кто приезжает на поезде — Анзас, на самолете — Чалпан.
Обед.
Экскурсия в Хакасский национальный краеведческий музей им Л. Р. Кызласова с посещением уникальной экспозиции древних каменных изваяний.
Обзорная экскурсия по городу с посещением: парка топиарного искусства, мемориального комплекса на горе Самохвал.
Экскурсия в купеческий город Минусинск, обзорная экскурсия по городу с посещением музея декабристов.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Протяженность маршрута 80 км.
Знакомство с хакасской культурой
09:00 Завтрак.
Выезд на экскурсию на участок Оглахты заповедника «Хакасский». На участке туристам предоставится возможность посетить визит-центр, пешеходный туристический маршрут по лестнице, ведущей к одной из самых больших коллекций петроглифов в Хакасии, расположенной на горе «Сорок зубьев».
Возраст петроглифов оценивается в 5000-1000 лет. Некоторые рисунки можно увидеть, поднявшись по лестнице в 965 ступеней.
У подножия лестницы находится плита «Шаман-камень» с изображением 34 скифских кинжалов, нескольких колесниц, животных и личины. В визит-центре заповедника познакомят с историей заселения народов в хакасско-минусинской котловине.
Обед. Выезд в Казановку.
Экскурсия по Хакасскому государственному музею-заповеднику «Казановка». Заповедник образован в 1996 году по инициативе историка, археолога Леонида Ерёмина. «Казановка» – образец того, как нужно относиться к историческому и культурному наследию.
Туристам будет предоставлена возможность прикоснуться к одному из самых древних и обладающих необычайной силой камню Ах Тас (Белый камень), увидеть рисунки древних художников.
В хакасском аале вас встретят радушные хозяева, которые познакомят с национальной культурой.
Размещение в юрточном комплексе «Кюг». Кюг представляет собой новое направление экотуризма – этно-глэмпинг.
Это отдых в комфортных условиях на природе, а вместе с тем и погружение в культуру, традиции коренного народа, знакомство с национальной кухней, фольклором, музыкой, национальными праздниками.
Возможна организация национального хакасского ужина.
Протяженность маршрута 257 км.
Дыхание долины Кюг
09:00 Завтрак.
Прогулка по горе Аар таг, откуда открывается великолепный вид на долину Кюг (радость) на горы Кузнецкого Алатау. На горе туристы примут участие в проведении обряда сек-сек, кормление духов горы.
14:00 Обед.
Для гостей базы будет организованы следующие мастер-классы: мастер-класс по изготовлению талгана и конфет из талгана, мастер класс по игре на хакасском инструменте тимер хомыс.
18:00 Ужин.
После ужина гости услышат исполнителя горлового пения «хай» и игру на хакасских национальных инструментах.
Протяженность пешеходного маршрута около 3 км.
В гости к матери матерей Хуртуях Тас
9:00 Завтрак.
Выезд в аал Анхаков. Остановка около хакасской деревни, где установлена стела «Улуг Хуртуях Тас» (большая каменная бабушка), которой поклоняются и приносят дары хакасские женщины, желающие родить ребенка.
Менгиры Хакасии вошли в топ «мест силы» страны. Составил его сайт телеканала «Моя Планета». И наши каменные изваяния значатся в списке семи мест России, где можно зарядиться положительной энергетикой, привести мысли в порядок и попросить исполнения желания.
Одним из самых уникальных назван менгир Улуг Хуртуях Тас. Люди верят, что «Каменная старуха» помогает бездетным женщинам.
Выезд на базу отдыха Снежный барс.
Обед на маршруте.
16:00 Размещение на базе отдыха Снежный барс. База находится в самом сердце сибирской тайги на берегу горной реки Стоктыш. Это место расположено в центре Западного Саяна.
Здесь в полной гармонии сливаются кристальный воздух, вода и земля, покрытая мхом, нежными лесными кораллами – ягелем, брусничными и черничными полянами, карликовыми берёзами.
19:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра или в кафе.
Протяженность маршрута 270 км.
Лучше гор могут быть только горы
09:00 Завтрак.
10:00 Выход на один из активных маршрутов:
- на гору Маяк (3 км в одну сторону, 3 часа), с которой открывается великолепная панорама на местные достопримечательности (гольцы, пойму реки Б-Он, Саянский хребет);
- в избушку охотника (1 км в одну сторону, 2 часа). Во время похода туристы смогут познакомиться с жизнью и бытом современного охотника, а также узнать некоторые секреты охотничьего ремесла;
- на подвесной Мостик любви (2 км в одну сторону, 2,5 часа). Подвесной мост проходит через высокогорную реку Большой Он. Местная традиция: мужчина должен пронести свою возлюбленную на руках по Мостику любви над водами горной реки;
- на озёра Любимое, Каменистое (1,5 км пешком, 9 км на автомобиле, 3,5 часа). Туристы пройдут по очень красивой тропе, усыпанной камнями, заросшей множеством лекарственных растений.
Альтернатива походам: прогулка в окрестностях базы и сбор грибов, ягод и лечебных трав, которые в изобилии растут в этих краях.
Протяженность маршрута 20 км, пешеходного маршрута – в зависимости от выбора.
В центр буддизма
08:00 Завтрак.
09:00 Выезд в Туву.
Экскурсия в центр буддийской культуры, восстановленный монастырь Устуу-Хурээ, который является центром духовности и государственности Тувы. В 1999 г. Правительство России, признавая историческую и архитектурную ценность Устуу-хурээ, приняло решение о его восстановлении.
В том же году для привлечения внимания к храму и сбора средств на восстановление по идее Игоря Дулуша был проведён Международный благотворительный фестиваль живой музыки и веры «Устуу-Хурээ», с тех пор он проводится ежегодно.
Обед на маршруте.
14:00 Выезд в Кызыл.
17:00 Размещение в гостинице.
Ужин.
Протяженность маршрута 410 км.
Знакомство с Тывой
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд на экскурсию в буддийский монастырь. Крупнейший буддийский монастырь России «Тубтен Шедруб Линг» или «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни» находится в столице Тувы Кызыле.
Обед в ресторане (возможна организация национального обеда).
Экскурсия по Кызылу, столице Тывы.
Посещение Национального музея Тывы (экскурсия по экспозиции «золото скифов»).
Посещение Центра тувинской культуры, где можно услышать исполнителей горлового пения «хоомей», увидеть и приобрести изделия местных ремесленников.
Посещение географического центра Азии, который расположен недалеко от места слияния двух рек – Бий-Хем (Большой Енисей) и Ка-Хем (Малый Енисей).
Возвращение в гостиницу «Буян Бадыргы».
Ужин.
Протяженность маршрута 50 км.
Посещение чабанской стоянки
09:00 Завтрак. Освобождение номеров.
Выезд в Кара-Чыраа. Полное погружение в традиции и культуру тувинцев на настоящей чабанской стоянке с тувинской юртой и подворьем со скотом.
Здесь турист может принять участие в повседневной жизни семьи животноводов, познакомиться с бытом тувинского народа, традиционной культурой и национальной кухней.
Обед на чабанской стоянке Кара-Чыраа.
15:00 Выезд в Ергаки.
18:00 Размещение на б/о в Ергаках.
19:00 Ужин.
Протяженность маршрута 310 км.
В гости к «Спящему Саяну»
09:00 Завтрак.
Выезд на маршрут на Висячий камень – прекрасный вариант для первого знакомства с природным парком Ергаки.
Встреча с хозяином этих мест – «Спящим Саяном». Вы услышите красивую легенду о каменном великане и узнаете, кто сможет его разбудить, столкнув Висячий Камень.
Если присмотреться, его можно увидеть в очертаниях гор: он лежит на спине, сложив руки на груди. Почему именно здесь, туристы узнают из рассказа гида.
Обед на маршруте (сухой паек).
16:00 Возвращение на б/о.
Ужин.
Протяженность автомаршрута 30 км, пешего маршрута до Висячего камня – 12 км.
Из настоящего - в прошлое
09:00 Завтрак, освобождение номеров.
10:00 Выезд в Шушенское.
12:30 Экскурсия в музей-заповедник «Шушенское» – уникальный исторический, архитектурный, этнографический комплекс, разместившийся под открытым небом. Музей представляет исторически сложившуюся центральную часть старинного сибирского села.
Хозяйственная деятельность, быт, общественная жизнь, духовная культура сибирских крестьян на рубеже XIX-XX веков представлены в памятниках сельской архитектуры, в интерьерах крестьянских домов и общественных зданий, в богатых коллекциях орудий труда и бытового крестьянского искусства.
14:00 Обед.
15:00 Выезд на СШГЭС.
16:00 Экскурсия в музей гидроэнергетики, экскурсия на смотровую площадку плотины Саяно-Шушенской ГЭС. Грандиозная и завораживающая Саяно-Шушенская ГЭС – это масштабное сооружение Сибири.
Эта плотина – уникальное по сложности и размерам гидротехническое сооружение, не имеющее аналогов в мировой и отечественной практике. Особенность её в том, что она с обеих сторон вмонтирована в горы.
Высота плотины 242 метра, длина 1068 метров, ширина 110 метров. Своим появлением она, по мнению специалистов, опередила эволюционный процесс развития расчётных моделей подобных конструкций.
Экскурсия в экстрим-парк «Мраморка», с посещением смотровой площадки.
18:00 Заселение на базу отдыха Изербельский ключ.
19:00 Катерная прогулка по Енисею.
20:00 Ужин (сибирская кухня).
Протяженность маршрута 310 км.
Из Долины царей в подземный мир
09:00 Завтрак.
Выезд на экскурсию на Салбыкский курган в «Долину Царей», где находятся около 50 могильных курганов III-IV века до н. э.
Главная достопримечательность – Большой Салбыкский курган, когда-то сооружённый над могилой знатной семьи тагарского племени и раскопанный археологами в 1954-56 гг. Салбыкский курган в Хакасии уже давно называют Стоунхенджем Сибири.
Вес некоторых мегалитов Салбыка достигает 70 тонн. Хакасы с почтением относятся к этому древнему сооружению, повязывая на каменные выступы ленточки, как символ обожествления многотонных исполинов.
Обед.
Экскурсия в Бородинскую пещеру. Пещера Бородинская – одна из самых больших пещер региона. Впервые в Сибири там был найден пещерный жемчуг. В пещере можно увидеть ледяные сталагмиты. Иногда встречается «крылатый ушан» – редчайший вид летучих мышей.
Большое разнообразие натёчных образований в гроте «Грандиозный», самый большой в Сибири сталагмит – «Пагода», «Драпировка» на своде, сталагмит «Останкинская башня», «Древнеиндийский храм» и многое другое – это то, что стоит увидеть своими глазами.
По сложности пещера не категорийная, но имеются сложные участки. Экскурсионная программа предусматривает посещение основной части пещеры, которая в должной степени позволит ознакомиться с красотами подземного мира.
Выезжающим на поезде – проводы на ж/д вокзал.
Возвращение в гостиницу.
Протяженность маршрута 300 км.
Прощание с Сибирью
Ранний завтрак. Выезд в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах, юрточном комплексе и на базах отдыха.
Стоимость тура на 1 чел. / руб. — 182 000 руб.
Одноместное размещение: доплата 28 800 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Анзас»
Гостиница Анзас располагается недалеко от центра.
К Вашим услугам уютные номера, в которых есть все необходимое для комфортного проживания. Заботливый, отзывчивый и внимательный персонал сделает Ваше пребывание в гостинице незабываемым.
При гостинице есть банкетный зал на 60 персон. Он отлично подойдет для проведения свадеб, юбилев и всевозможных праздников.
Так же для деловых переговоров и встреч разного уровня есть просторный конференц-зал, который расчитан на 70 человек.
Вблизи гостиницы располагаются различные магазины и кафе.
Чалпан
Отель «Чалпан» находится в спокойном и озелененном месте, рядом с «Парком Культуры и отдыха». К услугам постояльцев тренажерный зал, сауна с бассейном, сувенирная лавка и библиотека.
К размещению представлены номера с ремонтом. Все они оснащены кондиционером, кабельным телевидением, быстрым Wi-Fi и ванной комнатой с душем и гигиеническими средствами. Гостей обеспечивают чистым постельным бельем и полотенцами.
В номерах установлен чайный набор, холодильник и питьевая вода. В кафе гости могут вкусно и сытно поесть и насладиться хакасским чаем.
Отель предлагает в аренду конференц-зал с необходимой техникой.
В «Парке Культуры и Отдыха» расположен самый большой в республике «Дворец спорта» с плавательным бассейном, современным оборудованием и манежем для легкой атлетики. В 940 м располагается «Краеведческий музей». До железнодорожного вокзала 2,6 км, до аэропорта 6,6 км.
База отдыха «Ергаки»
База «Ергаки» расположена в природном парке Сибири. Это место подойдёт для активных, любящих приключения и путешествия, людей. Нескучный досуг гарантирован каждому гостю.
Для расселения отдыхающих имеются разнообразные варианты жилья: одноэтажные и двухэтажные гостиничные корпуса, отдельно стоящие деревянные домики, современный отель «FreeRide». Апартаменты могут разместить от двух до восьми человек в одном номере. Одновременно гостевой дом может принять более двухсот гостей.
На территории базы есть вместительная парковка, беседки для пикника, мангалы. Доступен высокоскоростной интернет.
Банный комплекс приглашает на оздоровительные процедуры. Для этого имеется 4 бани, фитобочки и японская баня Фаруко.
Взрослые могут оставить своих детей в детской комнате «Ергуша» под присмотром опытного воспитателя.
База специализируется на проведении корпоративных вечеринок, детских праздников, свадеб и других мероприятий. Персонал поможет в организации и проведении любого торжества на высшем уровне.
По заказу гостей организовываются всевозможные экскурсионные маршруты: велосипедные прогулки, сплавы по горным рекам, пешие маршруты в сопровождении инструктора.
Питание гостей осуществляется в кафе ресторанного типа. Завтраки включены в стоимость проживания в номере. Для приготовления еды на огне имеются мангалы и шампура.
Для гостей работает СПА – салон с кедровыми бочками и массажным кабинетом.
Гостиница «Буян Бадыргы»
Гостиница «Буян Бадыргы» находится на улице Московской в небольшом городе Кызыл. Персонал разговаривает на нескольких языках. Уборка осуществляется своевременно, без задержек.
Богатый номерной фонд предоставляет вашему вниманию следующие категории «Люкс», «Стандарт», «Студио», «Улучшенный люкс», в которых гость сможет отдохнуть с комфортом. В ванной комнате есть все принадлежности для личной гигиены.
Гости, которые придерживаются определенной диеты, есть специальное меню. В баре предоставляется большой ассортимент напитков. По запросу завтрак подается в номер.
Провести деловые встречи, переговоры, семинары вы сможете в конференц-зале, со всей нужной техникой.
В шаговой доступности есть ресторан «Буян-Бадыргы», кафе «Пицца-Роллы» и гастроном «Южный» и «Звезда» находятся в шаговой доступности.
База отдыха «Снежный барс»
Туристический комплекс «Снежный барс» располагается в экологически чистом районе Сибири, у берегов горной реки Стоктыш. Здесь обеспечен простой, но комфортный отдых для семей с детьми и путешественников.
Для проживания комплекс предлагает гостям на выбор 10 кедровых кемпингов и корпус с номерами класса «Эконом». В домах предусмотрено печное отопление. В летний период по желанию гостя предоставляются палатки.
На территории комплекса имеется парковка для автомобилей и мангалы для приготовления шашлыков. Оборудованы мансарды и летние душевые кабины с горячей водой. Поиграть в командные игры можно на оборудованной спортивной площадке. Любителям путешествий по новым местам предоставляется возможность совершить конную прогулку, сходить в поход или сплавиться по реке. К услугам настоящая русская баня, которая работает круглосуточно, по предварительному заказу.
Гостевой комплекс уделяет особое внимание организации детского досуга. Здесь постоянно проводятся мероприятия для школьников и подростков: мастер-классы, путешествия, экспедиции, тематические праздники. По заказу гостей на базе возможна организация праздников и мероприятий.
«Снежный барс» специализируется на экскурсиях и походах. Это могут быть однодневные маршруты или же туры, протяженностью в несколько дней. В основном корпусе находится столовая, где осуществляется трёхразовое питание.
В местных водоемах разрешена летняя и зимняя рыбалка. Зимой к месту ловли можно добраться на снегоходе. Комплекс отличается своей простотой и доступностью в сочетании с комфортом и развитой инфраструктурой. Расстояние до города Абаза Составляет 120 км, а до столицы республики Абакана — 300 км.
Юрточный комплекс «Кюг»
Туристический юрточный комплекс "Кюг" состоит из: 15 отдельностоящих деревянных хакасских юрт-номеров, юрты-ресепшен, юрты-столовой, юрты-душевой и сан. узлов, юрты-прачечной, бани и юрты-музея.
Размещение:
Юрты расположены на берегу горной реки Аскиз.
Все юрты-номера двухместные, с отдельно стоящими односпальными кровавтями, которые можно соединить, сделав их двуспальными. В каждой юрте есть возможность установки 1-2 дополнительного спального места.
На территории комплекса имеется бесплатная парковка, зона баребекю, зона для костра, пляж у реки.
Данный этнокомплекс позволяет туристу ознакомиться с традициями, культурой, фольклором и кухней хакасского народа. Также, имеется возможность оздоровления в спа-центре комплекса, состоящего из русской бани, японской фурако, кедровых бочек, массажа и большого ассортимента травянных чаёв.
Посетителям предлагается трехразовое питание, практически все меню которого состоит из местных продуктов.
Рядом в комплексом находится Хакасский национальный музей-заповедник, где предлагаются обзорные и тематические экскурсии по памятникам археологии, этнографии и природы.
Изербельский ключ
База отдыха «Изербельский ключ» расположена в Хакасии на енисейском берегу. Территория базы огорожена, ничего не мешает отдыхающим в десяти комфортабельных домиках. «Изербельский ключ» удачно вписан в местный ландшафт, основа которого – смешанный лес и Енисей.
Чистый воздух и природа - важнейшие составляющие полноценного отдыха, но нельзя забывать и о правильном питании. Кафе на базе отдыха примечательно своим рационом, вкусовыми качествами блюд и доброжелательной атмосферой. Оно открыто не только для отдыхающих, но и для тех, кто решит провести в нем торжественное мероприятие. А кто-то просто останавливается перекусить в дороге и понимает, что в будущем мимо этого кафе он уже не проедет, не лишит себя возможности отменно покушать.
На базе обустроены девать уютных беседок с оборудованными местами для мангалов. В беседках можно проводить время за шашлычком не только вечером, но и ночью, так как по территории проведено освещение. В трех домиках есть бани, четвертая расположена в отдельной постройке. Система отопления централизованная, за исключением д. №7.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах, юрточном комплексе и на базах отдыха
- Трансфер по программе
- Питание, указанное в программе:1 день: завтрак2 день: завтрак, обед, ужин3 день: завтрак, обед, ужин4 день: завтрак, ужин5 день: завтрак, обед, ужин6 день: завтрак, обед7 день: завтрак8 день: завтрак, обед9 день: завтрак10 день: завтрак, ужин11 день: завтрак12 день: завтрак
- Экскурсии, входные билеты в музеи, парки, заповедники
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Абакана и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Национальный хакасский ужин (доплата 800 руб.)
- Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Включен ли трансфер в стоимость тура?
Групповой трансфер из аэропорта и в аэропорт включен в стоимость тура. Также увозим на ж/д вокзал.