Описание тура
Погрузитесь в удивительное путешествие по сибирским сердцам — Новосибирску, Новокузнецку, Абакану и Иркутску!
Вас ждут захватывающие экскурсии по историческим улицам, мостам и памятникам, рассказывающим о богатой культуре и промышленности региона. Ощутите атмосферу оперных театров, древних храмов и музеев, пропитанных духом времени.
Вас поразит грандиозность Саяно-Шушенской ГЭС — одного из самых мощных инженерных чудес России, и живописные пейзажи Байкала с его легендами. Прогулки по старинным селам, знакомство с ремёслами и традициями подарят незабываемые эмоции и новые открытия.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Новосибирску. Посещение зоопарка и театра оперы и балета
Встреча в аэропорту Толмачево с 07:00 до 08:00.
Завтрак в ресторане города.
Обзорная экскурсия по Новосибирску. Во время экскурсии Вы погуляете по старым улицам, скверам и площадям. Увидите главные городские здания, оперный театр, Торговый корпус, деревянные и купеческие дома.
Узнаете, почему Новосибирск сравнивают с Петербургом, как складывалась судьба города, и чем он живет сегодня. Гуляя по центру Новосибирска, вы услышите историю появления современных символов города и познакомитесь с творениями сибирских архитекторов-конструктивистов.
Посещение Новосибирского театра оперы и балета. В ходе экскурсии вы узнаете о роли театра в сохранении культурного наследия страны в годы Великой Отечественной войны.
Услышите рассказ о творческом пути Новосибирского театра оперы и балета, увидите костюмы, бутафорию и реквизит из спектаклей театра прошлых лет.
Вам предоставляется уникальная возможность ощутить необыкновенную атмосферу театра, когда в нём нет зрителей.
Обед в ресторане города.
Посещение Новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило.
Экскурсия «Шесть мостов Новосибирска». Вы увидите с воды 6 новосибирских мостов, в том числе новый Бугринский мост.
Теплоход пройдет мимо района старейшего села в черте будущего Новосибирска – Кривощеково. Здесь еще с 1746 года стоял молитвенный дом, потом — церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая, где крестили и венчали первых жителей Ново-Николаевска.
05.09.25 Замена на Парк Городское начало с прогулкой по Михайловской набережной и Катанием на Колесе обозрения.
Ужин в ресторане города.
Трансфер на ж/д вокзал.
21:41 Отправление поезда в Новокузнецк.
Новокузнецк. Посещение Храма Святого Иоанна Воина. Кузнецкая крепость. Музей Ф.М. Достоевского
05:34 Раннее прибытие поезда и размещение группы в комфорт-зале ж/д вокзала.
Завтрак в кафе города.
Посещение Храма Святого Иоанна Воина. Храм построен полностью из дерева и напоминает резной терем из русских сказок. Внутреннее убранство выдержано в стиле XVI-XVII веков. Деревянные купола, украшенные вырезанными вручную дощечками, напоминают знаменитые Кижи.
Программа в музее-заповеднике Кузнецкая крепость по истории края и коренных народностей с мастер-классом по выплавке железной руды по древнешорским технологиям.
Театрализованная экскурсия в литературном музее Ф. М. Достоевского.
Обед в ресторане города.
Обзорная экскурсия «От острога до города».
Посещение площади Побед Кузнецкого металлургического комбината с информацией об истории его строительства и до наших дней. Площадь Маяковского, один из узнаваемых символов города с посещением арт-пространства «Круг друзей».
Прогулка по историческому проспекту города от кинотеатра от соц. города до парка Гагарина.
Посещение ретро-парка с прогулкой по скверу Ермакова.
Ужин в ресторане города.
Трансфер на ж/д вокзал.
21:37 Отправление поезда в Абакан.
Абакан. Саяно-Шушенская ГЭС. Музей-заповедник Шушенское. Посещение Хакасского музея им. Катанова
07:10 Прибытие поезда, встреча с гидом на перроне, посадка в автобусы.
Завтрак в кафе города.
Выезд в п. Черемушки.
Экскурсия у плотины Саяно-Шушенской гидроэлектростанции, около памятника Покорителям Енисея. Могучая и величественная Саяно-Шушенская гидроэлектростанция на реке Енисей является примером воплощения в жизнь одного из самых заветных желаний человека – покорить природу.
Это одно из самых грандиозных промышленных сооружений не только в России, но и в мире. Высота арочно-гравитационной плотины 242 метров, а ее длина составляет более километра – 1074м. Это еще и самая мощная электростанция России.
Выезд в Шушенское.
Экскурсия в Музей-заповедник Шушенское – уникальный исторический, архитектурный, этнографический комплекс, разместившийся под открытым небом. Музей представляет исторически сложившуюся центральную часть старинного сибирского села.
Хозяйственная деятельность, быт, общественная жизнь, духовная культура сибирских крестьян на рубеже XIX и XX веков представлены в памятниках сельской архитектуры, в интерьерах крестьянских домов и общественных зданий, в богатых коллекциях орудий труда и бытового крестьянского искусства.
Выступление ансамбля «Песни сибирских казаков».
Обед в кафе в Новой деревне.
Выезд в Абакан.
Посещение Хакасского национального краеведческого музея им. Катанова. Здесь собраны памятники изобразительного искусства Хакасии от неолита до позднего средневековья.
Главные сокровища коллекции – знаменитые древнеенисейские каменные изваяния окуневской археологической культуры (кон. III – нач. II тыс. до н. э), высеченные из песчаника и гранита.
В основе новой экспозиции – каменные изваяния и плиты окуневской (конца III – начала II тысячелетия до нашей эры) и тагарской (VIII-III веков до нашей эры) археологических культур.
Выступление исполнителей горлового пения «хай».
Трансфер на ж/д вокзал.
19:10 Отправление поезда в Красноярск.
Ужин в поезде (ланч бокс).
Обзорная экскурсия по Красноярску с посещением фан-парка «Бобровый лог»
07:21 Прибытие поезда, встреча с гидом на перроне, посадка в автобусы.
Завтрак в ресторане города.
Обзорная экскурсия по Красноярску с посещением фан-парка «Бобровый лог». Во время обзорной экскурсии вы увидите самые знаковые места города.
Посетите фан-парк «Бобровый лог», где подниметесь на канатно-кресельной дороге, откуда откроется прекрасная панорама на национальный парк «Красноярские Столбы», прогуляетесь по лесу и полюбуетесь великолепным видом на город и бескрайнюю тайгу.
Трансфер на ж/д вокзал.
12:36 Отправление поезда в Иркутск.
Обед в поезде (ланч бокс).
Ужин в поезде.
Иркутск. Посещение музея деревянного зодчества «Тальцы». Прогулка на корабле по озеру Байкал
Завтрак в поезде.
08:24 Прибытие поезда, встреча с гидом на перроне, посадка в автобусы.
Прогулка с гидом по историческому центру города.
Посещение музея деревянного зодчества «Тальцы», расположенного в живописном месте на берегу Ангары. Этот уникальный музей расскажет Вам о повседневной жизни людей в этом регионе в прошлом.
Обед в ресторане.
Подъем / спуск по канатной дороге на смотровую площадку Камень Черского.
Прогулка на корабле по озеру Байкал.
Трансфер в Иркутск.
Ужин в ресторане города.
Прогулка по вечернему 130 кварталу с красивыми деревянными домами.
Окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в вагонах купе.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория
|Четырехместное купе
|Для взрослых
|120 300
Варианты проживания
Туристический поезд
|КУПЕ
|1 душ + 2 туалета с раковинами на вагон. В купе 2 нижних + 2 верхних полки. 1 среднего размера полотенце + дорожный набор (мягкие тапочки + набор зубной пасты с щеткой + губка для обуви).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагоне категории купе
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в туристические объекты по программе
- Питание по программе: завтраки, обеды и ужины
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Новосибирска и обратно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.