Сибирь здесь. Железнодорожный тур от Новосибирска до Иркутска

Экскурсионный тур «Сибирь здесь. Железнодорожный тур от Новосибирска до Иркутска» на 5 дней
Сибирь здесь. Железнодорожный тур от Новосибирска до ИркутскаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сибирь здесь. Железнодорожный тур от Новосибирска до ИркутскаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сибирь здесь. Железнодорожный тур от Новосибирска до ИркутскаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
24
июл19
авг8
сен

Описание тура

Погрузитесь в удивительное путешествие по сибирским сердцам — Новосибирску, Новокузнецку, Абакану и Иркутску!

Вас ждут захватывающие экскурсии по историческим улицам, мостам и памятникам, рассказывающим о богатой культуре и промышленности региона. Ощутите атмосферу оперных театров, древних храмов и музеев, пропитанных духом времени.

Вас поразит грандиозность Саяно-Шушенской ГЭС — одного из самых мощных инженерных чудес России, и живописные пейзажи Байкала с его легендами. Прогулки по старинным селам, знакомство с ремёслами и традициями подарят незабываемые эмоции и новые открытия.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Новосибирску. Посещение зоопарка и театра оперы и балета

Встреча в аэропорту Толмачево с 07:00 до 08:00.

Завтрак в ресторане города.

Обзорная экскурсия по Новосибирску. Во время экскурсии Вы погуляете по старым улицам, скверам и площадям. Увидите главные городские здания, оперный театр, Торговый корпус, деревянные и купеческие дома.

Узнаете, почему Новосибирск сравнивают с Петербургом, как складывалась судьба города, и чем он живет сегодня. Гуляя по центру Новосибирска, вы услышите историю появления современных символов города и познакомитесь с творениями сибирских архитекторов-конструктивистов.

Посещение Новосибирского театра оперы и балета. В ходе экскурсии вы узнаете о роли театра в сохранении культурного наследия страны в годы Великой Отечественной войны.

Услышите рассказ о творческом пути Новосибирского театра оперы и балета, увидите костюмы, бутафорию и реквизит из спектаклей театра прошлых лет.

Вам предоставляется уникальная возможность ощутить необыкновенную атмосферу театра, когда в нём нет зрителей.

Обед в ресторане города.

Посещение Новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило.

Экскурсия «Шесть мостов Новосибирска». Вы увидите с воды 6 новосибирских мостов, в том числе новый Бугринский мост.

Теплоход пройдет мимо района старейшего села в черте будущего Новосибирска – Кривощеково. Здесь еще с 1746 года стоял молитвенный дом, потом — церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая, где крестили и венчали первых жителей Ново-Николаевска.

05.09.25 Замена на Парк Городское начало с прогулкой по Михайловской набережной и Катанием на Колесе обозрения.

Ужин в ресторане города.

Трансфер на ж/д вокзал.

21:41 Отправление поезда в Новокузнецк.

2 день

Новокузнецк. Посещение Храма Святого Иоанна Воина. Кузнецкая крепость. Музей Ф.М. Достоевского

05:34 Раннее прибытие поезда и размещение группы в комфорт-зале ж/д вокзала.

Завтрак в кафе города.

Посещение Храма Святого Иоанна Воина. Храм построен полностью из дерева и напоминает резной терем из русских сказок. Внутреннее убранство выдержано в стиле XVI-XVII веков. Деревянные купола, украшенные вырезанными вручную дощечками, напоминают знаменитые Кижи.

Программа в музее-заповеднике Кузнецкая крепость по истории края и коренных народностей с мастер-классом по выплавке железной руды по древнешорским технологиям.

Театрализованная экскурсия в литературном музее Ф. М. Достоевского.

Обед в ресторане города.

Обзорная экскурсия «От острога до города».

Посещение площади Побед Кузнецкого металлургического комбината с информацией об истории его строительства и до наших дней. Площадь Маяковского, один из узнаваемых символов города с посещением арт-пространства «Круг друзей».

Прогулка по историческому проспекту города от кинотеатра от соц. города до парка Гагарина.

Посещение ретро-парка с прогулкой по скверу Ермакова.

Ужин в ресторане города.

Трансфер на ж/д вокзал.

21:37 Отправление поезда в Абакан.

3 день

Абакан. Саяно-Шушенская ГЭС. Музей-заповедник Шушенское. Посещение Хакасского музея им. Катанова

07:10 Прибытие поезда, встреча с гидом на перроне, посадка в автобусы.

Завтрак в кафе города.

Выезд в п. Черемушки.

Экскурсия у плотины Саяно-Шушенской гидроэлектростанции, около памятника Покорителям Енисея. Могучая и величественная Саяно-Шушенская гидроэлектростанция на реке Енисей является примером воплощения в жизнь одного из самых заветных желаний человека – покорить природу.

Это одно из самых грандиозных промышленных сооружений не только в России, но и в мире. Высота арочно-гравитационной плотины 242 метров, а ее длина составляет более километра – 1074м. Это еще и самая мощная электростанция России.

Выезд в Шушенское.

Экскурсия в Музей-заповедник Шушенское – уникальный исторический, архитектурный, этнографический комплекс, разместившийся под открытым небом. Музей представляет исторически сложившуюся центральную часть старинного сибирского села.

Хозяйственная деятельность, быт, общественная жизнь, духовная культура сибирских крестьян на рубеже XIX и XX веков представлены в памятниках сельской архитектуры, в интерьерах крестьянских домов и общественных зданий, в богатых коллекциях орудий труда и бытового крестьянского искусства.

Выступление ансамбля «Песни сибирских казаков».

Обед в кафе в Новой деревне.

Выезд в Абакан.

Посещение Хакасского национального краеведческого музея им. Катанова. Здесь собраны памятники изобразительного искусства Хакасии от неолита до позднего средневековья.

Главные сокровища коллекции – знаменитые древнеенисейские каменные изваяния окуневской археологической культуры (кон. III – нач. II тыс. до н. э), высеченные из песчаника и гранита.

В основе новой экспозиции – каменные изваяния и плиты окуневской (конца III – начала II тысячелетия до нашей эры) и тагарской (VIII-III веков до нашей эры) археологических культур.

Выступление исполнителей горлового пения «хай».

Трансфер на ж/д вокзал.

19:10 Отправление поезда в Красноярск.

Ужин в поезде (ланч бокс).

4 день

Обзорная экскурсия по Красноярску с посещением фан-парка «Бобровый лог»

07:21 Прибытие поезда, встреча с гидом на перроне, посадка в автобусы.

Завтрак в ресторане города.

Обзорная экскурсия по Красноярску с посещением фан-парка «Бобровый лог». Во время обзорной экскурсии вы увидите самые знаковые места города.

Посетите фан-парк «Бобровый лог», где подниметесь на канатно-кресельной дороге, откуда откроется прекрасная панорама на национальный парк «Красноярские Столбы», прогуляетесь по лесу и полюбуетесь великолепным видом на город и бескрайнюю тайгу.

Трансфер на ж/д вокзал.

12:36 Отправление поезда в Иркутск.

Обед в поезде (ланч бокс).

Ужин в поезде.

5 день

Иркутск. Посещение музея деревянного зодчества «Тальцы». Прогулка на корабле по озеру Байкал

Завтрак в поезде.

08:24 Прибытие поезда, встреча с гидом на перроне, посадка в автобусы.

Прогулка с гидом по историческому центру города.

Посещение музея деревянного зодчества «Тальцы», расположенного в живописном месте на берегу Ангары. Этот уникальный музей расскажет Вам о повседневной жизни людей в этом регионе в прошлом.

Обед в ресторане.

Подъем / спуск по канатной дороге на смотровую площадку Камень Черского.

Прогулка на корабле по озеру Байкал.

Трансфер в Иркутск.

Ужин в ресторане города.

Прогулка по вечернему 130 кварталу с красивыми деревянными домами.

Окончание программы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в вагонах купе.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

КатегорияЧетырехместное купе
Для взрослых120 300

Варианты проживания

Туристический поезд

4 ночи
КУПЕ1 душ + 2 туалета с раковинами на вагон. В купе 2 нижних + 2 верхних полки. 1 среднего размера полотенце + дорожный набор (мягкие тапочки + набор зубной пасты с щеткой + губка для обуви).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагоне категории купе
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в туристические объекты по программе
  • Питание по программе: завтраки, обеды и ужины
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Новосибирска и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Новосибирск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 36 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

