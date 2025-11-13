1 день

Обзорная экскурсия по Новосибирску. Посещение зоопарка и театра оперы и балета

Встреча в аэропорту Толмачево с 07:00 до 08:00.

Завтрак в ресторане города.

Обзорная экскурсия по Новосибирску. Во время экскурсии Вы погуляете по старым улицам, скверам и площадям. Увидите главные городские здания, оперный театр, Торговый корпус, деревянные и купеческие дома.

Узнаете, почему Новосибирск сравнивают с Петербургом, как складывалась судьба города, и чем он живет сегодня. Гуляя по центру Новосибирска, вы услышите историю появления современных символов города и познакомитесь с творениями сибирских архитекторов-конструктивистов.

Посещение Новосибирского театра оперы и балета. В ходе экскурсии вы узнаете о роли театра в сохранении культурного наследия страны в годы Великой Отечественной войны.

Услышите рассказ о творческом пути Новосибирского театра оперы и балета, увидите костюмы, бутафорию и реквизит из спектаклей театра прошлых лет.

Вам предоставляется уникальная возможность ощутить необыкновенную атмосферу театра, когда в нём нет зрителей.

Обед в ресторане города.

Посещение Новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило.

Экскурсия «Шесть мостов Новосибирска». Вы увидите с воды 6 новосибирских мостов, в том числе новый Бугринский мост.

Теплоход пройдет мимо района старейшего села в черте будущего Новосибирска – Кривощеково. Здесь еще с 1746 года стоял молитвенный дом, потом — церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая, где крестили и венчали первых жителей Ново-Николаевска.

05.09.25 Замена на Парк Городское начало с прогулкой по Михайловской набережной и Катанием на Колесе обозрения.

Ужин в ресторане города.

Трансфер на ж/д вокзал.

21:41 Отправление поезда в Новокузнецк.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160