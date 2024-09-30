5 дней
Туда, где высятся Саяны: тур-знакомство с Хакасией
Побывать на Саяно-Шушенской ГЭС, познакомиться с традициями хакасов и полюбоваться Енисеем
Начало: Аэропорт Абакана, 9:00 (по местному времени). Ж/д ...
1 мая в 09:00
12 июн в 09:00
48 200₽ за человека
5 дней
Экспресс тур в Хакасию
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
29 мая в 10:00
5 июн в 10:00
от 58 000₽ за человека
5 дней
Новогодние наряды Саян: праздничный тур в Хакасию с театрализованной экскурсией
Окунуться в атмосферу русского быта 19 века и отдохнуть в горнолыжном комплексе
Начало: Аэропорт Абакана, 9:00. Ж/д вокзал Абакана, 10:00
53 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина30 сентября 2024Добрый день. Спасибо большое за организацию тура. Всё путешествие было грамотно спланировано, продуманы экскурсии и остановки на локациях.
- ГГалина30 сентября 2024Добрый день. Спасибо большое за организацию тура. Всё путешествие было грамотно спланировано, продуманы программа и время на локациях.
- ВВанисов28 сентября 2024Организаторы очень заботливы о туристах, никто не остался без внимания!
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «5-дневные туры»
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