Описание тура
Забудьте о скучных экскурсиях. За 7 дней вы прикоснетесь к магии Хакасии: увидите 4000-летнюю каменную богиню, исполните желание в Долине царей и ощутите вибрацию Земли на гряде «Сундуки» — главном месте силы Сибири.
Вас ждет полет над Саянами на фуникулере, шёпот древних шаманов в музее «Казановка», восхождение по «лестнице в небо» из 964 ступеней и тайны девяти гротов на «Тропе предков». Готовы к путешествию во времени?
Все это вы можете выбрать, отправившись в путешествие вместе с нами. Вы сами каждый день решаете какие интересные экскурсии вам посетить.
Программа тура по дням
Посещение национального музея Хакасии. «Салбыкский курган»
Встреча с гидом в холле отеля. Информационная встреча.
По желанию выезд на экскурсию (стоимость 2700 руб.).
Посещение национального музея Хакасии – зал каменных изваяний.
Обед в кафе (для гостей, кто оплатил обед).
Выезд на экскурсию «Салбыкский курган».
Самый известный курган Сибири, находится в Долине царей, там же расположено свыше пятидесяти курганов знати на одной территории.
Возвращение в Абакан.
Ужин (для гостей, кто оплатил ужины).
Продолжительность экскурсии – 6 часов.
День комфортный в переездах, расстояние ок. 75 км (в одну сторону).
Горная гряда «Сундуки»
Завтрак в отеле.
По желанию выезд на экскурсию (стоимость 3300 руб.).
Выезд на экскурсию на горную гряду «Сундуки» под названием «Храм времени предков». Место силы с мощной энергетикой.
Самая популярная экскурсия в Хакасии! Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, паломники, здесь также проводятся шаманские обряды.
Ланч на природе (ланч-боксы) (для гостей, кто оплатил ланч).
Посещение озера, купание (в летний период с 15.06 по 15.08).
Возвращение в Абакан.
Ужин (для гостей, кто оплатил ужины).
Продолжительность экскурсии – 10 часов.
Дорога ок 220 км в одну сторону. Дорога асфальт, частично гравийная.
Свободный день или экскурсии на выбор
Завтрак в отеле. Свободный день в городе, гости смогут посетить: сувенирные лавки, сельскохозяйственные рынки, ландшафтные парки города, а также купить дополнительные экскурсии:
- пешеходный маршрут в Ергаки «Висячий камень» (2700 т. р);
- экскурсия в город Минусинск цена по запросу;
- экскурсия в Бородинскую пещеру (2500 т. р);
- экскурсия в Шушенское цена по запросу;
- экскурсия на озеро (в летнее время) цена по запросу.
Возвращение в Абакан. Ужин (для гостей, кто оплатил ужины).
Дополнительные экскурсии можно купить по прибытию в Абакан.
Саянская мозаика
Завтрак в отеле.
По желанию выезд на экскурсию (стоимость: 3900 руб.).
Выезд на экскурсию «Саянская мозаика».
Посещение смотровой площадки Саяно-Шушенской ГЭС.
Путешествие пролегает по мраморной дороге к Енисею и Саянским горам.
Фуникулер «Черемуховый лог» подъем на канатной дороге на панорамную гору Саян.
Возможна замена на музей гидроэнергетики.
Отдых на Енисейском пирсе. Прогулка по Енисею.
Обед (для гостей, кто оплатил обед).
Возвращение в Абакан.
Ужин (для гостей, кто оплатил ужины).
Продолжительность экскурсии – 8 часов.
Необычайно живописная, комфортная дорога.
Расстояние ок. 120 км (в одну сторону).
Важно! Экскурсия без посещения гребня плотины.
Каменные боги Хакасии
Завтрак в отеле. По желанию выезд на экскурсию (стоимость 4900 руб. обед включен).
Выезд по местам силы Хакасии.
Экскурсия в музей «Хуртуях Тас». Гости увидят каменную богиню Улуг Хуртуях Тас, возраст которой ок 4 тыс. лет. Это самый почитаемый из древних- культовых изваяний Хакасии. Считается, что памятник способствует людям в обретении здоровья и детей.
Обед в кафе или ланч на природе. (для гостей, кто оплатил обед)
Посещение музейного комплекса «Казановка». Экскурсия к камню «Ах Тас», посещение выставки «Мир хакасского шамана».
Возвращение в Абакан. Ужин (для гостей, кто оплатил ужины).
Продолжительность экскурсии 9 часов.
Расстояние ок. 170 км (в одну сторону), частично асфальт, частично полевая дорога.
Тропа предков
Завтрак в отеле. По желанию выезд на экскурсию (стоимость 3500 руб.).
Выезд на экскурсию «Тропа Предков». Пеший маршрут по тропе начинается у моста через Белый Июс в Хакасии. Тропа идет по высокому берегу реки опускаясь и поднимаясь, проходя по долинам, аркам и крутым склонам.
Древнее название этого уникального скального массива — «Тогыс Аз», что означает «Девять ртов». И действительно, если посмотреть с противоположного берега можно увидеть 9 больших гротов, похожих на раскрытые рты.
Ланч на природе (ланч-боксы),(для гостей, кто оплатил ланч).
Возвращение в г. Абакан. Ужин (для гостей, кто оплатил ужины).
Продолжительность экскурсии 9-10 часов.
Расстояние ок 200 км (в одну сторону), дорога частично асфальт, частично полевая.
Сложный пешеходный маршрут, необходима выносливость и хорошая физическая подготовка. Тропа ок. 6 км идет вверх, необходимо преодолеть затяжные спуски, подъемы.
Оглахтинская наскальная живопись
Завтрак в отеле. По желанию выезд на экскурсию (стоимость 2700 руб.).
Выезд на экскурсию на участок заповедника «Оглахты». Музей под открытым небом с панорамными площадками, древними рисунками, современным Визит-центром и «лестницей в небо» в 964 ступени.
Ланч.(для гостей, кто оплатил ланч).
Возвращение в Абакан. Свободное время для покупок сувениров.
Ужин (для гостей, кто оплатил ужины).
Продолжительность экскурсии 6 часов.
Расстояние ок. 50 км (в одну сторону).
Лицам со слабой физической подготовкой затруднительно подниматься на верхнюю смотровую площадку.
Проводы
Завтрак в отеле.
Проживание
Тур предусматривает проживание в одном из отелей города Абакана.
Стоимость с питанием ВВ (завтрак):
Отель «Азия» 4*
- одноместное размещения — 79000 рублей с человека;
- двухместное размещение — 49000 рублей с человека.
Отель «Абакан» 4*
- одноместное размещение — 79000 рублей с человека;
- двухместное размещение — 47000 рублей с человека.
Отель «AZIMUT» 3*
- одноместное размещение — 65000 рублей с человека;
- двухместное размещение — 43000 рублей с человека.
Отель «Персона» 3*
- одноместное размещение — 57000 рублей с человека;
- двухместное размещение — 38000 рублей с человека.
Варианты проживания
Бизнес-отель «Азия»
Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.
Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться. Среди удобств — чайник. Собственная ванная комната укомплектована банными халатами и тапочками.
Стойка регистрации работает круглосуточно. В ресторане Food&Bar 114 подают блюда европейской кухни, а в ресторане Pur Pur накрывают завтрак и готовят блюда пан-азиатской кухни.
Отель «Абакан»
Отель «Абакан» расположен в одноименном городе. Высококвалифицированный персонал всегда готов помочь в решении вопросов, возникших во время проживания. Постояльцам предлагается воспользоваться массой услуг, для того, чтобы отдых прошел на высоком уровне.
Капитальный ремонт в отеле был произведен в 2023 году. Номерной фонд составляли так, чтобы любой путешественник мог подобрать идеальный вариант как для себя, так для компании друзей или же семьи. Заселиться гости смогут в двухместные и одноместные номера, апартаменты, люксы и студио.
Завтрак включен в стоимость, поэтому каждое утро гостей будут ожидать сытные и вкусные блюда.
Для тех, кто привык много работать или необходимо провести конференцию, имеется вместительный конференц-зал, встречи в которых пройдут с успехом, благодаря современной технике.
Поблизости находится театр драмы имени Лермонтова, а также краеведческий музей им. Кызласова. До остальных достопримечательностей легко добраться на общественном транспорте, так как отель находится всего в 0,3 км от центра города.
Гостиница «Персона»
В республике Хакасия в Абакане находится гостиница «Персона». Разнообразие услуг, а также качественное обслуживание на протяжении уже многих лет, послужили залогом успеха, для того, чтобы наработать большое количество постоянных клиентов, а также хорошие отзывы. Гости могут воспользоваться такими услугами как парковка, трансфер или вызов такси.
Номерной фонд представляет собой категории, которые поделены в зависимости от вместимости человек, комфортности и соответственно стоимости. В любом случае, каждый из них чист, комфортен и обустроен так, что чувствуется домашний уют. Все это для того, чтобы даже при длительном проживании, каждый постоялец остался доволен.
В ресторане подаются изысканные блюда, приготовленные квалифицированными поварами, которые трудятся для того, чтобы Вы были сыты в течение дня.
Поблизости находятся несколько театров, достопримечательности, церкви, магазины и сувенирные лавки. До многих известных мест Вы сможете добраться вызвав такси или сев на автобус.
Отель «Азимут»
Современный отель, расположенный в самом сердце Республики Хакасия, станет идеальной отправной точкой для незабываемых путешествий по живописному краю. Здесь гармонично сочетаются уют и современный комфорт: для гостей предусмотрены стильные, полностью оборудованные номера, где каждая деталь продумана до мелочей. Широкий спектр услуг и теплая атмосфера сделают ваше пребывание по-настоящему приятным и наполненным заботой, будь то деловая поездка или отдых.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе: завтраки и обеды
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Абакана и обратно
- Экскурсии по туру
- Встреча/проводы в аэропорту, ж/д вокзале
- Питание, не указанное в программе: ужины оплачиваются на месте - 13 000 т. руб. на все дни пребывания в кафе «Мадрид» (ул. Кирова, 112), включая гастрономический ужин
- Раннее заселение в отель
- Личные расходы связанные с доп. услугами в отелях, покупки сувениров, индивидуальные экскурсии не входящие в состав тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- головной убор;
- солнцезащитный крем;
- удобная обувь;
- репелленты от клещей и комаров;
- дождевик;
- купальные принадлежности;
- городской рюкзак для личных вещей;
- личная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Может ли измениться программа тура?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные в случае с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.