1 день

Этно-день в Хакассии

Встреча группы.

11:00 Встреча с гидом в холле отеля.

Выезд на экскурсионную программу:

Посещение национального музея Хакасии - зал каменных изваяний.

Обед в городе.

Экскурсия на Салбыкский курган, который находится в Долине царей, именно эта долина была выбрана древними для возведения десятков курганов знати на одной территории.

Одно из самых сакральных и загадочных мест в Хакасии.

Возвращение в г. Абакан.

Ужин в кафе города.

Общее время на данном маршруте около 7-8 часов, включая дорогу.

Рекомендация гостям: удобная обувь, головной убор от солнца, защита от солнца, средства защиты от насекомых.