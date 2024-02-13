Изюминка этого тура - посещение горных озер - Ивановских, со всех сторон окруженных холмами с пышной
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Этно-день в Хакассии
Встреча группы.
11:00 Встреча с гидом в холле отеля.
Выезд на экскурсионную программу:
Посещение национального музея Хакасии - зал каменных изваяний.
Обед в городе.
Экскурсия на Салбыкский курган, который находится в Долине царей, именно эта долина была выбрана древними для возведения десятков курганов знати на одной территории.
Одно из самых сакральных и загадочных мест в Хакасии.
Возвращение в г. Абакан.
Ужин в кафе города.
Общее время на данном маршруте около 7-8 часов, включая дорогу.
Рекомендация гостям: удобная обувь, головной убор от солнца, защита от солнца, средства защиты от насекомых.
Дорога в «Золотой поселок»
Завтрак.
Освобождение номеров.
Выезд в п. Приисковый (Ивановские озера).
Райский уголок живой природы.
Такого разнообразия флоры сейчас редко встретишь.
Каскад из четырех озер соединенных между собой водопадами и реками.
Самый большой водопад, достигает 40 метров в высоту, создавая невообразимую радугу воды и света.
Сама дорога к Приисковому не менее живописна, она пролегает через степную и таежную природную зону Хакасии.
На маршруте предусмотрен магазинный пит-стоп для покупки всего самого необходимого, т. к ассортимент местных магазинов ограничен.
Прибытие в поселок Приисковый.
Приисковый — маленький поселок в Хакасии, известен золоторудными шахтами.
Богатейший золотоносный район России.
Добыча золота ведется и в настоящее время.
Заселение в отель.
Ужин в отеле.
Общее время на данном маршруте около 5-6 часов, включая дорогу.
Рекомендация гостям: удобная одежда для длительных переездов, трекинговая обувь (сменная обувь обязательно), удобная спортивная одежда, непромокаемая облегченная куртка, небольшой рюкзак, головной убор от солнца, средства защиты от насекомых (комар, мошка), индивидуальная аптечка, дождевик, головной убор с москитной сеткой.
Ивановские озера
Завтрак.
Пешеходный маршрут до Ивановских озер.
Первое озеро является самым глубоким, глубина достигает 147 метров, вода имеет темно изумрудный цвет.
Ледники, которые находятся на берегах озер, периодически обрываются в озера, создавая айсберги, это делает озера самыми красивыми.
Вода в них ледяная, даже если на улице + 35 градусов, озеро остается ледяным, поэтому купаться в озерах не рекомендуется.
Потрясающие виды открываются на заснеженную гору, у подножья которой ковром цветут самые разнообразные цветы: первыми распускаются подснежники, на смену им приходят жарки и фиалки.
Склоны пестрят невообразимыми красками настоящий альпийских лугов.
Ланч на природе.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Общее время на маршруте около 6-7 часов. Общее расстояние пешее 10 км. Доставка до начала пути на технике повышенной проходимости по бездорожью около 15 км.
Рекомендация гостям: трекинговая обувь (сменная обувь обязательно), удобная спортивная одежда, непромокаемая облегченная куртка, небольшой рюкзак, головной убор от солнца, средства защиты от насекомых (комар, мошка), индивидуальная аптечка, дождевик, головной убор с москитной сеткой, термос (емкость) под чай.
Панфиловские озера
Завтрак.
Пешеходный маршрут на Панфиловские озера.
Самый популярный маршрут для любителей активного отдыха.
Ланч на природе.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Общее время на маршруте около 5-6 часов. Общее расстояние пешее 14 км. Доставка до начала пути на технике повышенной проходимости по бездорожью около 17 км.
Рекомендация гостям: трекинговая обувь (сменная обувь), удобная спортивная одежда, непромокаемая облегченная куртка, небольшой рюкзак, головной убор от солнца, средства защиты от насекомых (комар, мошка), индивидуальная аптечка, дождевик, головной убор с москитной сеткой, термос (емкость) под чай.
Древних храм времени - кресло шамана
Завтрак.
Освобождение номеров.
Выезд в г. Абакан
По дороге заезд в музей по открытым небом Сундуки.
При благоприятной погоде возможно купание в озере.
Заселение в отель.
Ужин в кафе города.
Общее время около 6-7 часов, включая дорогу.
Рекомендация гостям: трекинговая обувь, купальные принадлежности, полотенца для пляжа.
Тропа предков
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию «Тропа Предков».
Пеший маршрут по тропе начинается у моста через Белый Июс в Хакасии.
Тропа идет по высокому берегу реки опускаясь и поднимаясь, проходя по долинам, аркам и крутым склонам.
Древнее название этого уникального скального массива - «Тогыс Аз», что означает «Девять ртов».
И действительно, если посмотреть с противоположного берега можно увидеть 9 больших гротов, похожих на раскрытые рты.
Ланч на природе (ланч-боксы).
Возвращение в г. Абакан.
Ужин в кафе.
Продолжительность экскурсии - 9-10 часов. Расстояние ок 200 км (в одну сторону), дорога частично асфальт, частично полевая.
Сложный пешеходный маршрут, необходима выносливость и хорошая физическая подготовка. Тропа ок. 6 км идет вверх, необходимо преодолеть затяжные спуски, подъемы.
Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная спортивная обувь, репелленты, дождевик, городской рюкзак для личных вещей, запас питьевой воды.
Древние рисунки и гастрономический вечер
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию на участок заповедника «Оглахты».
Музей под открытым небом с панорамными площадками, древними рисунками, современным Визит-центром, «лестницей в небо» в 964 ступени.
Ланч.
Возвращение в Абакан.
Ужин в кафе города.
Гастрономический ужин.
Общее время ок. 5 ч. включая дорогу.
Рекомендация гостям: удобная обувь, головной убор, защита от солнца, средства защиты от насекомых (клещ).
Проводы группы
Завтрак.
Проводы группы, трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле в городе Абакан 4*(фортуна), в отеле в п. Приисковом: «Ажур»/«Притяжение»/«След»/ «All inn».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Отель Абакан 4*(г. Абакан) + отель Ажур 4* (п. Приисковый) - 89 000 рублей при одноместном размещении.
Отель Абакан 4*(г. Абакан) + отель Ажур 4* (п. Приисковый) - 75 000 рублей при двухместном размещении.
Отель "Азия 4*"(г. Абакан)+ отель "Ажур 4*"(п. Приисковый) - 88 000 рублей при одноместном размещении.
Отель "Азия 4*"(г. Абакан)+ отель "Ажур 4*"(п. Приисковый)- 80 000 рублей при двухместном размещении.
Варианты проживания
Отель «Абакан» 4
Этот отель расположен в центре Абакана, в 15 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бизнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната с феном, туалетно-косметическими принадлежностями, тапочками и халатами.
В ресторане отеля Mama Roma подают блюда итальянской кухни. Также для гостей сервируют завтрак «шведский стол»
Отель «Азия» 4
Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.
Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться. Среди удобств — чайник. Собственная ванная комната укомплектована банными халатами и тапочками.
Ажур
Отель «Ажур Приисковый» с баром и принадлежностями для барбекю расположен в поселке Приисковое. Постояльцы могут посетить ресторан и заказать доставку еды и напитков в номер. Стойка регистрации работает круглосуточно. Можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Предоставляется бесплатная частная парковка. В отеле можно взять напрокат автомобиль.
В номерах отеля установлен шкаф для одежды. В каждом номере отеля «Ажур Приисковый» имеется письменный стол и собственная ванная комната.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
В отеле «Ажур Приисковый» можно поиграть в дартс. Окрестности прекрасно подходят для велосипедных прогулок и занятий лыжным спортом.
Притяжение
Отель находится в г. Приисковое. К услугам гостей 17 комфортабельных номеров, баня на дровах, парковка и также доступ в интернет, ТВ. Также для гостей предлагается уютное кафе.
След
Отель След с бесплатной частной парковкой на территории расположен в деревне Приисковое.
Уникальное сочетание ландшафтных и климатических условий делает это место идеальным для любителей активного отдыха и катания на снегоходах.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и гардеробом. В числе прочих удобств — бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут насладиться вкусным завтраком континентального типа, который включен в стоимость проживания.
All inn
Отель ALL INN с прямым доступом к лыжным склонам расположен в селе Приисковое. К услугам гостей — ресторан, бар и общий лаундж. Гости могут забронировать семейные номера и отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. По вечерам проводятся развлекательные мероприятия.
В каждом номере установлен письменный стол и телевизор с плоским экраном и оборудована собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера оснащены сейфом, а в некоторых из них имеется балкон. В числе удобств всех номеров — шкаф для одежды и чайник.
В отеле сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Проживание
- Раннее заселение в отель с 08:00 ч
- Питание трехразовое
- Входные билеты
- Встреча в аэропорту/ж/д вокзале
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Абакан и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные экскурсии
- Личные траты
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь;
- головной убор от солнца;
- солнцезащитный крем;
- удобная одежда для длительных переездов;
- трекинговая обувь (сменная обувь обязательно);
- удобная спортивная одежда, непромокаемая облегченная куртка;
- небольшой рюкзак;
- средства защиты от насекомых (комар, мошка);
- индивидуальная аптечка;
- дождевик;
- головной убор с москитной сеткой;
- термос (емкость) под чай;
- купальные принадлежности;
- полотенца для пляжа;
- наличные средства для покупки сувениров.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура включена.
Включен ли трансфер в стоимость тура?
Трансфер из аэропорта и в аэропорт включен в стоимость тура.
При необходимости — увозим на ж/д вокзал.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Всё продуманно и просчитано. Мы получили истинное наслаждение от общения с персоналом и людьми, которые нас сопровождали в течении тура. Горничные, администраторы, официанты, экскурсоводы, водители.
Сердечное спасибо всем, кто помогал нам отдохнуть.