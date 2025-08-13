Групповая
до 20 чел.
Путешествие по Русскому винному дому «Абрау-Дюрсо»
Погрузитесь в историю российского шампанского на экскурсии в Абрау-Дюрсо. Вас ждут музеи, старинные тоннели и современное производство
Начало: На пл. Александра II
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё о родине российского игристого: путешествие по Абрау-Дюрсо
Исследовать знаменитые погреба и услышать истории великих виноделов с бокалом шампанского в руках
Сегодня в 09:00
7 сен в 09:00
8900 ₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
Аудиогид: Винный дом и дегустация
Погрузитесь в историю виноделия Абрау-Дюрсо с аудиогидом. Откройте для себя секреты игристых вин и насладитесь дегустацией пяти образцов
Начало: На пл. Александра II
Расписание: ежедневно в 12:30, 14:30, 16:30 и 20:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения13 августа 2025Основной минус это то, что при бронировании обозначено место встречи и больше никаких инструкций. Хорошо, что мы пришли раньше и
- ООльга13 августа 2025Здравствуйте. Впечатления от объекта хорошие. Экскурсия достаточно интересная, хотелось бы большей организованности (но очень большая группа, это сложно) и эмоциональности
- ЕЕгоров4 августа 2025Очень атмосферное и красивое место. История дома Абрау невероятная!
