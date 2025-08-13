Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Абрау-Дюрсо

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Абрау-Дюрсо, цены от 1800 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Путешествие по Русскому винному дому «Абрау-Дюрсо» (без дегустации)
Пешая
1 час
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Путешествие по Русскому винному дому «Абрау-Дюрсо»
Погрузитесь в историю российского шампанского на экскурсии в Абрау-Дюрсо. Вас ждут музеи, старинные тоннели и современное производство
Начало: На пл. Александра II
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1800 ₽ за человека
Всё о родине российского игристого: путешествие по Абрау-Дюрсо
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё о родине российского игристого: путешествие по Абрау-Дюрсо
Исследовать знаменитые погреба и услышать истории великих виноделов с бокалом шампанского в руках
Сегодня в 09:00
7 сен в 09:00
8900 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие по Русскому винному дому с аудиогидом и дегустацией игристых вин
Пешая
1 час
Аудиогид
Аудиогид: Винный дом и дегустация
Погрузитесь в историю виноделия Абрау-Дюрсо с аудиогидом. Откройте для себя секреты игристых вин и насладитесь дегустацией пяти образцов
Начало: На пл. Александра II
Расписание: ежедневно в 12:30, 14:30, 16:30 и 20:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    13 августа 2025
    Путешествие по Русскому винному дому «Абрау-Дюрсо» (без дегустации)
    Основной минус это то, что при бронировании обозначено место встречи и больше никаких инструкций. Хорошо, что мы пришли раньше и
    читать дальше

    я сама звонила организатору, что делать дальше, и нам сказали идите на кассу и покупайте билеты и вам проведут экскурсию сотрудники завода. Если бы я сама не уточняла, меня никто не проинформировал

  • О
    Ольга
    13 августа 2025
    Путешествие по Русскому винному дому «Абрау-Дюрсо» (без дегустации)
    Здравствуйте. Впечатления от объекта хорошие. Экскурсия достаточно интересная, хотелось бы большей организованности (но очень большая группа, это сложно) и эмоциональности
    читать дальше

    гида (придет со временем, совсем юная леди).
    Возможно ли сделать комбо вариант для взрослых, путешествующих с детьми? Например, вместе на экскурсию без дегустации, а потом отдельно дегустация, а школьники например, смотрят фильм. Малышей то можно в детскую отправить с аниматором, а подростки и с дегуствцией нельзя и одних вроде не отправишь.

  • Е
    Егоров
    4 августа 2025
    Путешествие по Русскому винному дому «Абрау-Дюрсо» (без дегустации)
    Очень атмосферное и красивое место. История дома Абрау невероятная!
Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «Искусство и музеи»

  1. Путешествие по Русскому винному дому «Абрау-Дюрсо» (без дегустации)
  2. Всё о родине российского игристого: путешествие по Абрау-Дюрсо
  3. Путешествие по Русскому винному дому с аудиогидом и дегустацией игристых вин
Сколько стоит экскурсия по Абрау-Дюрсо в сентябре 2025
