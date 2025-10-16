Все прошло отлично, экскурсия прошла на одном дыхании. Много рассказано истории и о производстве напитков. Рассказывали так вкусно и интересно, что захотелось пойти на дегустацию и купить игристый напиток, хотя мы его не употребляем. Спасибо за информацию и проведенное время с Вами.

Ксения

Основной минус это то, что при бронировании обозначено место встречи и больше никаких инструкций. Хорошо, что мы пришли раньше и я сама звонила организатору, что делать дальше, и нам сказали идите на кассу и покупайте билеты и вам проведут экскурсию сотрудники завода. Если бы я сама не уточняла, меня никто не проинформировал