Путешествие по Русскому винному дому «Абрау-Дюрсо» (без дегустации)

Погрузитесь в историю российского шампанского на экскурсии в Абрау-Дюрсо. Вас ждут музеи, старинные тоннели и современное производство
Добро пожаловать в уникальный мир Абрау-Дюрсо, где каждый шаг сопровождается историей и традициями.

Опытный гид проведет вас через музей виноделия и славы, старинные тоннели и современное производство. Увидите арт-объект «Сердце Абрау» и насладитесь шоу в мультимедийном шатре.

Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит заглянуть за кулисы создания классического игристого вина. Не упустите шанс стать частью этой увлекательной истории
4.6
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍇 Погружение в историю виноделия
  • 🏛 Посещение музеев и тоннелей
  • 🎨 Уникальные арт-объекты
  • 🎥 Исторический кинофильм
  • 🎭 Мультимедийное шоу
Что можно увидеть

  • Музей виноделия
  • Музей славы
  • Старинные тоннели
  • Современное производство
  • Арт-объект «Сердце Абрау»
  • Галерея света Абрау
  • Мультимедийный шатер

Описание экскурсии

  • Для начала — небольшой исторический кинофильм
  • Затем вы отправитесь в Музей виноделия и узнаете, как развивалось российское шампанское
  • Следующая остановка — Музей славы, где мы расскажем о достижениях завода
  • Вы пройдёте по старинным тоннелям конца 19 века
  • Окажетесь на современном производстве — и поймёте, как тут всё устроено
  • Увидите арт-объект «Сердце Абрау» и познакомитесь с его легендой
  • Побываете в галерее света Абрау и посмотрите на инсталляции
  • А в финале — шоу в мультимедийном шатре на площади Александра II

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из сотрудников нашего предприятия.

ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый1800 ₽
Дети с 6 до 9 лет900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пл. Александра II
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — Организатор в Абрау-Дюрсо
Провела экскурсии для 211 туристов
«Абрау-Дюрсо» стремится не только удивлять превосходным вкусом и качеством вин, но и подробно знакомить гостей с процессом их создания. За Русским винным домом «Абрау-Дюрсо» прочно закрепился статус самой посещаемой отдельно стоящей винодельни в России.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
16 окт 2025
Спасибо
16 окт 2025
Все прошло отлично, экскурсия прошла на одном дыхании. Много рассказано истории и о производстве напитков. Рассказывали так вкусно и интересно, что захотелось пойти на дегустацию и купить игристый напиток, хотя мы его не употребляем. Спасибо за информацию и проведенное время с Вами.
13 авг 2025
Основной минус это то, что при бронировании обозначено место встречи и больше никаких инструкций. Хорошо, что мы пришли раньше и я сама звонила организатору, что делать дальше, и нам сказали идите на кассу и покупайте билеты и вам проведут экскурсию сотрудники завода. Если бы я сама не уточняла, меня никто не проинформировал
13 авг 2025
Здравствуйте. Впечатления от объекта хорошие. Экскурсия достаточно интересная, хотелось бы большей организованности (но очень большая группа, это сложно) и эмоциональности гида (придет со временем, совсем юная леди).
Возможно ли сделать комбо
читать дальше

вариант для взрослых, путешествующих с детьми? Например, вместе на экскурсию без дегустации, а потом отдельно дегустация, а школьники например, смотрят фильм. Малышей то можно в детскую отправить с аниматором, а подростки и с дегуствцией нельзя и одних вроде не отправишь.

4 авг 2025
Очень атмосферное и красивое место. История дома Абрау невероятная!
