Аудиогид проведёт по ключевым местам Русского винного дома в Абрау-Дюрсо.
Посетители увидят исторический фильм о заводе, побывают в Музее славы и прогуляются по старинным тоннелям. Галерея света Абрау и мультимедийное шоу
6 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Аудиогид проведёт по маршруту
- 🍷 Дегустация пяти образцов вин
- 🎥 Исторический фильм о заводе
- 🏛 Посещение Музея славы
- 🌟 Галерея света Абрау
- 🎭 Мультимедийное шоу
Что можно увидеть
- Музей славы
- Галерея света Абрау
- Площадь Александра II
Описание аудиогида
- Вы посмотрите небольшой исторический фильм о заводе
- Побываете в Музее славы, где представлены основные вехи развития марки
- Услышите о технологиях производства и пройдёте по старинным тоннелям и современным цехам
- Побываете в галерее света Абрау и полюбуетесь инсталляциями на тему вина
- И увидите шоу в мультимедийном шатре на площади Александра II
И конечно, будет дегустация! Вы попробуете пять образцов тихих вин «Абрау» и «Винодельня Ведерниковъ» — и ощутите разницу методик производства.
Организационные детали
- Обратите внимание: экскурсия проходит без сопровождения гида
- Дегустация — только для путешественников 18+
ежедневно в 12:30, 14:30, 16:30 и 20:00
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Александра II
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:30, 14:30, 16:30 и 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — Организатор в Абрау-Дюрсо
Провела экскурсии для 211 туристов
«Абрау-Дюрсо» стремится не только удивлять превосходным вкусом и качеством вин, но и подробно знакомить гостей с процессом их создания. За Русским винным домом «Абрау-Дюрсо» прочно закрепился статус самой посещаемой отдельно стоящей винодельни в России.
Входит в следующие категории Абрау-Дюрсо
