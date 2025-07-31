Аудиогид
Путешествие по Русскому винному дому с аудиогидом и дегустацией игристых вин
Пройти по историческим залам, старинным тоннелям и современным цехам «Абрау-Дюрсо»
Начало: На пл. Александра II
«Побываете в Музее славы, где представлены основные вехи развития марки»
Расписание: ежедневно в 12:30, 14:30, 16:30 и 20:00
1800 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Путешествие по Русскому винному дому «Абрау-Дюрсо» (без дегустации)
Познакомиться с историей этого места, посетить музей и увидеть процесс производства шампанского
Начало: На пл. Александра II
«Затем вы отправитесь в Музей виноделия и узнаете, как развивалось российское шампанское»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
1800 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия в Абрау-Дюрсо и дегустация
Узнайте секреты производства игристых вин и насладитесь дегустацией в знаменитом Абрау-Дюрсо. Погрузитесь в атмосферу винодельни и откройте новые вкусы
Начало: На площади Александра II
«Музей виноделия — вы узнаете, как появилось российское игристое, почему Абрау-Дюрсо выбрали местом для винодельни и как изменились технологии за последние 100 лет»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 10:00
2 авг в 10:00
2300 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Винный дом «Абрау-Дюрсо» и дегустация
Откройте для себя винодельческое наследие Абрау-Дюрсо! Пройдите по историческим тоннелям, посетите музеи и насладитесь дегустацией лучших тихих вин
Начало: На площади Александра II
«Музей виноделия — здесь вы узнаете, как зарождалось и развивалось российское шампанское и почему именно Абрау-Дюрсо стал его колыбелью»
Расписание: ежедневно в 15:00 и 17:00
Завтра в 15:00
2 авг в 15:00
2300 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «Музеи»
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