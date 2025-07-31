Найдено 4 экскурсии в категории « Музеи » в Абрау-Дюрсо, цены от 1800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 1 час Аудиогид Путешествие по Русскому винному дому с аудиогидом и дегустацией игристых вин Пройти по историческим залам, старинным тоннелям и современным цехам «Абрау-Дюрсо» Начало: На пл. Александра II «Побываете в Музее славы, где представлены основные вехи развития марки» Расписание: ежедневно в 12:30, 14:30, 16:30 и 20:00 1800 ₽ за человека Пешая 1 час Групповая до 20 чел. Путешествие по Русскому винному дому «Абрау-Дюрсо» (без дегустации) Познакомиться с историей этого места, посетить музей и увидеть процесс производства шампанского Начало: На пл. Александра II «Затем вы отправитесь в Музей виноделия и узнаете, как развивалось российское шампанское» Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00 1800 ₽ за человека 1.5 часа Групповая до 20 чел. Экскурсия в Абрау-Дюрсо и дегустация Узнайте секреты производства игристых вин и насладитесь дегустацией в знаменитом Абрау-Дюрсо. Погрузитесь в атмосферу винодельни и откройте новые вкусы Начало: На площади Александра II «Музей виноделия — вы узнаете, как появилось российское игристое, почему Абрау-Дюрсо выбрали местом для винодельни и как изменились технологии за последние 100 лет» Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00 2300 ₽ за человека 1 час Групповая до 20 чел. Винный дом «Абрау-Дюрсо» и дегустация Откройте для себя винодельческое наследие Абрау-Дюрсо! Пройдите по историческим тоннелям, посетите музеи и насладитесь дегустацией лучших тихих вин Начало: На площади Александра II «Музей виноделия — здесь вы узнаете, как зарождалось и развивалось российское шампанское и почему именно Абрау-Дюрсо стал его колыбелью» Расписание: ежедневно в 15:00 и 17:00 2300 ₽ за человека Другие экскурсии Абрау-Дюрсо

Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «Музеи»

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