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очень грамотно организовано и очень интересно у меня так было впервые когда я гуляю с бокалом шампанского, а мне рассказывают историю образования и появления шампанского в России. После экскурсии Александра любезно довезла нас до места размещения. Хочу сказать больше спасибо от нашей компании и всем советую при посещении Абрау Дюрсо воспользоваться её услугами.