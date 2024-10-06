2.5 часа
Билеты
Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
Во время дружеского путешествия вы узнаете, как поселок обрел славу, чем приглянулся Александру II и какую роль сыграл князь Голицын
Начало: Пристань напротив бутик-отеля Империал
15 окт в 09:30
16 окт в 09:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Многовековая история, романтичные легенды и скрытые уголки природы на прогулке с местной жительницей
Начало: На смотровой площадке у храма св. Ксении Петербург...
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
55004 950₽ за всё до 8 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Лёгкая прогулка по красивейшим местам Абрау-Дюрсо. Узнайте историю озера, легенды и попробуйте лучшие вина. Идеально для всех
Начало: Недалеко от храма Ксении Петербургской
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
4 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана6 октября 2024Экскурсия-полный восторг, ёмкая, интересная, сочетающая в себе разные факты. Экскурсия влюбила в Абрау. Редкие ощущения оставила в душе и имеет отклик. Запомнили многое, далеко не всё. Советуем всем и вернемся сами.
- ИИрина30 сентября 2024Замечательная экскурсия!! Построена очень грамотно: подача материала, маршрут, начало и конец маршрута. Буду рекомендовать друзьям. Огромное спасибо Александре
- ППотапова27 сентября 202418 сентября были на экскурсии Марины в Абрау-Дюрсо. Хочется поблагодарить экскурсовода за продуманный интересный маршрут, содержательный рассказ о селе: его
- ЕЕлена26 сентября 2024Благодарим от всего сердца Александру! Очень приятные впечатления остались от прогулки по Абрау Дюрсо. Александра внимательна к деталям,доброжелательна к нам,гостям,с любовью и трепетом относится к краю,в котором живёт.
- ЮЮлия18 сентября 2024Спасибо, Марина, за прекрасно проведенное время!!! Экскурсия насыщенная, не перегруженная лишней информацией, очень много исторических фактов, аутентичных мест. После завораживаюших рассказов Марины невозможно пройти мимо фирменных магазинов и не приобрести бутылочку розового. Шикарно!!!!
- ААлексей17 сентября 202414.09.2024 Посещал Абрау Дюрсо и мне повезло найти такого экскурсовода и знаторка истории села Абрау Дюрсо как Александра. Всё было
- ННина25 июня 2024Очень замечательныйигид. Марина рассказала историю появления, особенности, знаковые места Абрау-Дюрсо. 1.5 часа пролетели незаметно. Рекомендуем!!
- ЭЭльвира21 июня 20245 баллов! Однозначно рекомендую, интересно, доступно. Меня привлекает такой формат экскурсий, для маленькой группы, гид непременно покажет незаезженный маршрут.
- ААлла13 июня 2024Марина прекрасный рассказчик, маршрут построен интересно. Нам очень понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «На Рождество»
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