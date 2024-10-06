На Рождество – экскурсии в Абрау-Дюрсо

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Абрау-Дюрсо, цены от 4 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
Пешая
70 отзывов
2.5 часа
Билеты
Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
Во время дружеского путешествия вы узнаете, как поселок обрел славу, чем приглянулся Александру II и какую роль сыграл князь Голицын
Начало: Пристань напротив бутик-отеля Империал
15 окт в 09:30
16 окт в 09:30
6 000 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Пешая
скидка
10%
30 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Многовековая история, романтичные легенды и скрытые уголки природы на прогулке с местной жительницей
Начало: На смотровой площадке у храма св. Ксении Петербург...
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
55004 950 за всё до 8 чел.
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Пешая
4 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Лёгкая прогулка по красивейшим местам Абрау-Дюрсо. Узнайте историю озера, легенды и попробуйте лучшие вина. Идеально для всех
Начало: Недалеко от храма Ксении Петербургской
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
4 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    6 октября 2024
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Экскурсия-полный восторг, ёмкая, интересная, сочетающая в себе разные факты. Экскурсия влюбила в Абрау. Редкие ощущения оставила в душе и имеет отклик. Запомнили многое, далеко не всё. Советуем всем и вернемся сами.
  • И
    Ирина
    30 сентября 2024
    Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
    Замечательная экскурсия!! Построена очень грамотно: подача материала, маршрут, начало и конец маршрута. Буду рекомендовать друзьям. Огромное спасибо Александре
  • П
    Потапова
    27 сентября 2024
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    18 сентября были на экскурсии Марины в Абрау-Дюрсо. Хочется поблагодарить экскурсовода за продуманный интересный маршрут, содержательный рассказ о селе: его
    читать дальше

    прошлом, настоящем, истории возникновения села, озера, удельного имения и производства игристых вин. Такое Абрау-Дюрсо мы самостоятельно никогда не увидели бы, не посмотрели бы исторические районы. Экскурсия продумана, сделана с любовью. Большое спасибо за полученное удовольствие от путешествия.

  • Е
    Елена
    26 сентября 2024
    Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
    Благодарим от всего сердца Александру! Очень приятные впечатления остались от прогулки по Абрау Дюрсо. Александра внимательна к деталям,доброжелательна к нам,гостям,с любовью и трепетом относится к краю,в котором живёт.
  • Ю
    Юлия
    18 сентября 2024
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Спасибо, Марина, за прекрасно проведенное время!!! Экскурсия насыщенная, не перегруженная лишней информацией, очень много исторических фактов, аутентичных мест. После завораживаюших рассказов Марины невозможно пройти мимо фирменных магазинов и не приобрести бутылочку розового. Шикарно!!!!
  • А
    Алексей
    17 сентября 2024
    Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
    14.09.2024 Посещал Абрау Дюрсо и мне повезло найти такого экскурсовода и знаторка истории села Абрау Дюрсо как Александра. Всё было
    читать дальше

    очень грамотно организовано и очень интересно у меня так было впервые когда я гуляю с бокалом шампанского, а мне рассказывают историю образования и появления шампанского в России. После экскурсии Александра любезно довезла нас до места размещения. Хочу сказать больше спасибо от нашей компании и всем советую при посещении Абрау Дюрсо воспользоваться её услугами.

    14.09.2024 Посещал Абрау Дюрсо и мне повезло найти такого экскурсовода и знаторка истории села Абрау Дюрсо14.09.2024 Посещал Абрау Дюрсо и мне повезло найти такого экскурсовода и знаторка истории села Абрау Дюрсо14.09.2024 Посещал Абрау Дюрсо и мне повезло найти такого экскурсовода и знаторка истории села Абрау Дюрсо
  • Н
    Нина
    25 июня 2024
    Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
    Очень замечательныйигид. Марина рассказала историю появления, особенности, знаковые места Абрау-Дюрсо. 1.5 часа пролетели незаметно. Рекомендуем!!
  • Э
    Эльвира
    21 июня 2024
    Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
    5 баллов! Однозначно рекомендую, интересно, доступно. Меня привлекает такой формат экскурсий, для маленькой группы, гид непременно покажет незаезженный маршрут.
  • А
    Алла
    13 июня 2024
    Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
    Марина прекрасный рассказчик, маршрут построен интересно. Нам очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абрау-Дюрсо
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
  2. Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
  3. Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Какие места ещё посмотреть в Абрау-Дюрсо
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Озеро Абрау
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Абрау-Дюрсо в октябре 2024
Сейчас в Абрау-Дюрсо в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 6 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Абрау-Дюрсо на 2024 год на рождество, 104 ⭐ отзыва, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам