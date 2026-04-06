Большая историческая прогулка по Абрау-Дюрсо: 3000 лет удивительной и таинственной истории этого места. Древние легенды и современные тайны озера Абрау. Загадочная старинная лестница в Старый Город, дома, помнящие Великого Шампаниста. Мы поднимемся на неизвестные смотровые площадки, увидим озеро, село и завод с новых ракурсов.
Описание экскурсииЕсли вы любите историю, если, приезжая в новое место, вы можете часами бродить, исследуя заповедные его уголки, пытаясь проникнуться его духом и прочитать в трещинах облупившихся фасадов старинных зданий его легенды — вам тоже понравится моя большая историческая прогулка. Почему большая? Ее продолжительность 2,5-3 часа, протяженность маршрута 4 км, мы набираем 60 метров высоты по лестницам. Почему историческая? Я начну свой рассказ о берегах озера Абрау с древних времен, мы пройдем через все эпохи, пока, наконец, не окажемся в нашем времени. Помимо исторических фактов и легенд, я расскажу о природе полуострова Абрау и, конечно, мы будем говорить о вине. Почему прогулка? Мы пойдем в вашем темпе, посидим на скамейках, полюбуемся озером, сделаем остановки на фотографирование, напитки-мороженое и тп. Вы услышите легенды Абрау-Дюрсо и удивитесь, что их сюжеты основаны на реальных событиях. Узнаете, почему само рождение озера Абрау — тоже загадка, и из трех научных и одной сказочной версий его происхождения выберете понравившуюся. Возможно, вы удивитесь, узнав, что название озера это по-адыгейски, а не по-французски. Я расскажу о том, как здесь зародилось виноделие, о драматичной судьбе первого тиража вина, увидите первый дом царского удельного имения Абрау-Дюрсо, его первую винодельню и место первого виноградника. Мы вспомним дальновидного Франца Гейдука, легендарного Льва Голицына и великого Виктора Дравиньи, поговорим о первых шампанистах и первых французах в Абрау-Дюрсо, удивимся тому факту, что чьей была обезьянка из фонтана у завода, никому до сих пор не известно. По загадочной старинной лестнице мы поднимемся в заповедное Абрау-Дюрсо, где жизнь, почти не меняясь, вот уже 125 лет течет сквозь исторические эпохи. С трудом, но найдем там удивительные дома, помнящие и имперский расцвет имения, и смуту революции, и горе войны. С затерянных смотровых площадок, по-новому посмотрим на озеро, село и завод. Экскурсия закончится на набережной, в прекрасной ротонде роскошного парка, а я напоследок расскажу о том, почему сегодня Абрау-Дюрсо позиционирует себя как курорт «Эко-Эно-Этно», по каким тропам погулять вокруг озера и среди виноградников, какие сыры и вино стоит продегустировать.
Дл 15 января 2023 года начало экскурсий: все дни недели с 8-30 до 15-00.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная озера Абрау
- Дом управляющего
- Французский дом
- Бывшее здание завода столовых вин («Исторический комплекс»)
- Площадь Александра Второго
- Дом шампанистов
- Комплекс исторической застройки Старого города
- Старые и новые корпуса завода шампанских вин
- Парк и ротонду
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Посещение завода и дегустация в программу экскурсии не входят, но я расскажу, как их лучше организовать.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 50
Завершение: Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 19
Когда и сколько длится?
Когда: Дл 15 января 2023 года начало экскурсий: все дни недели с 8-30 до 15-00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Все было интересно если бы не ветренная погода вообще было бы классно!
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О
Спасибо большое Марине за содержательную, информационно насыщенную экскурсию. Много интересных мифов,легенд и достоверных фактов подкрепленных историческими фотографиями.
Экскурсия пешком, но с остановками, поэтому прошла легко. Рекомендую! Понравилась и ребенку!
Экскурсия пешком, но с остановками, поэтому прошла легко. Рекомендую! Понравилась и ребенку!
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Е
Марина очень интересно и познавательно проводит экскурсию, после ходили на экскурсию и дегустацию в Абрау-Дюрсо, так Марина рассказала об истории и работниках завода и интереснее и больше чем их гид.
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О
Были на данной экскурсии,30 июня 2025 г. Сказать,что это восторг-ничего не сказать! Как говорится,Марина-гид от Бога,так интересно рассказать и показать всякие "потаенные"местечки, нужно иметь дар и талант! Уехали из Абрау,с мыслью,что обязательно сюда вернемся!)))
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Е
Обширная экскурсия по поселку Абрау-Дюрсо,с интересным рассказом Марины. Много исторических мест, поднялись даже в жилой сектор и увидели очень необычные места!
Марина, большое спасибо! Мы с подругой Юлей довольны!
Марина, большое спасибо! Мы с подругой Юлей довольны!
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В
Добрый день!
Большое спасибо за экскурсию,нам очень понравилось
Большое спасибо за экскурсию,нам очень понравилось
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