за всё до 6 чел.

5000 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

на смотровой площадке у храма св. Ксении Петербург...

Многовековая история, романтичные легенды и скрытые уголки природы на прогулке с местной жительницей

за всё до 3 чел.

от 13 500 ₽ за всё до 3 чел.

Приглашаю на экскурсию в Абрау-Дюрсо с посещением завода Русского Дома Шампанского

за всё до 7 чел.

6 800 ₽ за всё до 7 чел.

Поездка в Абрау-Дюрсо познакомит вас с секретами российского шампенуаза

за всё до 7 чел.

4 600 ₽ за всё до 7 чел.

Мы с вами проедем по горной дороге из Новороссийска в Абрау

за всё до 3 чел.

7 500 ₽ за всё до 3 чел.

Анапа. По согласованию с гидом

Поездка в Абрау-Дюрсо познакомит вас с секретами российского шампенуаза

за всё до 4 чел.

8 500 ₽ за всё до 4 чел.

Очароваться маленькой русской Швейцарией и продегустировать шампанское на заводе Абрау-Дюрсо

за всё до 6 чел.

5 250 ₽ за всё до 6 чел.

Прокатиться на парусно-моторной яхте по бирюзовой глади озера и полюбоваться окружающими пейзажами

за всё до 4 чел.

5 000 ₽ за всё до 4 чел.

Познакомиться с богатой винотекой, оценить красоты горного озера и увидеть грандиозное шоу фонтанов

за всё до 5 чел.

8 900 ₽ за всё до 5 чел.

заеду за вами

за всё до 8 чел.

11 000 ₽ за всё до 8 чел.

От места отдыха туристов, в черте города

За один день увлекательного путешествия Вы увидите удивительные уголки Таманского полуострова

5 часов

Индивидуальная до 8 чел.

Владимир Нет отзывов

Винные дороги Анапы Со мной вы отправитесь в путешествие по окрестностям Анапы Анапа, Анапское шоссе 14