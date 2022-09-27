Бывшее здание завода столовых вин («Исторический комплекс»)
Площадь Александра Второго
«Дом шампанистов»
Комплекс исторической застройки Старого города
Старые и новые корпуса завода шампанских вин
Арт-парк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вы узнаете, какие вина стоит пробовать и приобретать, а какие нет, каким тропам погулять вокруг озера и среди виноградников, как самостоятельно организовать дегустацию.
Что вы увидите?
Набережная озера Абрау.
«Дом управляющего».
«Французский дом».
Бывшее здание завода столовых вин («Исторический комплекс»).
Площадь Александра Второго.
«Дом шампанистов».
Комплекс исторической застройки Старого города.
Старые и новые корпуса завода шампанских вин.
Арт-парк.
все дни недели с 9 до 17
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Посещение завода и дегустация в программу экскурсии не входят
Но я расскажу
Как их лучше организовать
Где начинаем и завершаем?
Начало: Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 50
Завершение: Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 19
Когда и сколько длится?
Когда: все дни недели с 9 до 17
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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