Абрау-Дюрсо: не только шампанское, история и легенды древней земли

Большая историческая прогулка по Абрау-Дюрсо: 3000 лет удивительной

Большая историческая прогулка по Абрау-Дюрсо: 3000 лет удивительной и таинственной истории этого места. Древние легенды и современные тайны озера Абрау. Загадочная старинная лестница в Старый Город, дома, помнящие Великого Шампаниста. Мы поднимемся на неизвестные смотровые площадки, увидим озеро, село и завод с новых ракурсов.
Абрау-Дюрсо: не только шампанское, история и легенды древней земли
Абрау-Дюрсо: не только шампанское, история и легенды древней земли
Абрау-Дюрсо: не только шампанское, история и легенды древней земли
Абрау-Дюрсо: не только шампанское, история и легенды древней земли
Абрау-Дюрсо: не только шампанское, история и легенды древней земли
Абрау-Дюрсо: не только шампанское, история и легенды древней земли
Ближайшие даты:
28
сен
29
сен
30
сен
1
окт
2
окт
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Набережная озера Абрау
  • «Дом управляющего»
  • «Французский дом»
  • Бывшее здание завода столовых вин («Исторический комплекс»)
  • Площадь Александра Второго
  • «Дом шампанистов»
  • Комплекс исторической застройки Старого города
  • Старые и новые корпуса завода шампанских вин
  • Арт-парк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вы узнаете, какие вина стоит пробовать и приобретать, а какие нет, каким тропам погулять вокруг озера и среди виноградников, как самостоятельно организовать дегустацию.
Что вы увидите?
  • Набережная озера Абрау.
  • «Дом управляющего».
  • «Французский дом».
  • Бывшее здание завода столовых вин («Исторический комплекс»).
  • Площадь Александра Второго.
  • «Дом шампанистов».
  • Комплекс исторической застройки Старого города.
  • Старые и новые корпуса завода шампанских вин.
  • Арт-парк.

все дни недели с 9 до 17

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Посещение завода и дегустация в программу экскурсии не входят
  • Но я расскажу
  • Как их лучше организовать
Где начинаем и завершаем?
Начало: Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 50
Завершение: Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 19
Когда и сколько длится?
Когда: все дни недели с 9 до 17
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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