Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Большая историческая прогулка по Абрау-Дюрсо: 3000 лет удивительной и таинственной истории этого места. Древние легенды и современные тайны озера Абрау. Загадочная старинная лестница в Старый Город, дома, помнящие Великого Шампаниста. Мы поднимемся на неизвестные смотровые площадки, увидим озеро, село и завод с новых ракурсов. 5 22 отзыва

Марина Ваш гид в Абрау-Дюрсо Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 7450 ₽ за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 22 отзыва 3 часа 1-8 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Если вы любите историю, если, приезжая в новое место, вы можете часами бродить, исследуя заповедные его уголки, пытаясь проникнуться его духом и прочитать в трещинах облупившихся фасадов старинных зданий его легенды — вам тоже понравится моя большая историческая прогулка. Почему большая? Ее продолжительность 2,5-3 часа, протяженность маршрута 4 км, мы набираем 60 метров высоты по лестницам. Почему историческая? Я начну свой рассказ о берегах озера Абрау с древних времен, мы пройдем через все эпохи, пока, наконец, не окажемся в нашем времени. Помимо исторических фактов и легенд, я расскажу о природе полуострова Абрау и, конечно, мы будем говорить о вине. Почему прогулка? Мы пойдем в вашем темпе, посидим на скамейках, полюбуемся озером, сделаем остановки на фотографирование, напитки-мороженое и тп. Вы услышите легенды Абрау-Дюрсо и удивитесь, что их сюжеты основаны на реальных событиях. Узнаете, почему само рождение озера Абрау — тоже загадка, и из трех научных и одной сказочной версий его происхождения выберете понравившуюся. Возможно, вы удивитесь, узнав, что название озера это по-адыгейски, а не по-французски. Я расскажу о том, как здесь зародилось виноделие, о драматичной судьбе первого тиража вина, увидите первый дом царского удельного имения Абрау-Дюрсо, его первую винодельню и место первого виноградника. Мы вспомним дальновидного Франца Гейдука, легендарного Льва Голицына и великого Виктора Дравиньи, поговорим о первых шампанистах и первых французах в Абрау-Дюрсо, удивимся тому факту, что чьей была обезьянка из фонтана у завода, никому до сих пор не известно. По загадочной старинной лестнице мы поднимемся в заповедное Абрау-Дюрсо, где жизнь, почти не меняясь, вот уже 125 лет течет сквозь исторические эпохи. С трудом, но найдем там удивительные дома, помнящие и имперский расцвет имения, и смуту революции, и горе войны. С затерянных смотровых площадок, по-новому посмотрим на озеро, село и завод. Экскурсия закончится на набережной, в прекрасной ротонде роскошного парка, а я напоследок расскажу о том, почему сегодня Абрау-Дюрсо позиционирует себя как курорт «Эко-Эно-Этно», по каким тропам погулять вокруг озера и среди виноградников, какие сыры и вино стоит продегустировать.

Дл 15 января 2023 года начало экскурсий: все дни недели с 8-30 до 15-00. Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Набережная озера Абрау

Дом управляющего

Французский дом

Бывшее здание завода столовых вин («Исторический комплекс»)

Площадь Александра Второго

Дом шампанистов

Комплекс исторической застройки Старого города

Старые и новые корпуса завода шампанских вин

Парк и ротонду Что включено Услуги гида Что не входит в цену Посещение завода и дегустация в программу экскурсии не входят, но я расскажу, как их лучше организовать. Где начинаем и завершаем? Начало: Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 50 Завершение: Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 19 Когда и сколько длится? Когда: Дл 15 января 2023 года начало экскурсий: все дни недели с 8-30 до 15-00. Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.