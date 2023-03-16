Ах, Абрау! Прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо

Описание
О гиде
Ответы на вопросы
Ах, Абрау! Прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Ах, Абрау! Прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Ах, Абрау! Прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Ах, Абрау! Прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Ах, Абрау! Прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Ах, Абрау! Прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Ах, Абрау! Прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо

Что вас ожидает 🤩

  • Храм св. Ксении Петербургской
  • Первый дом Абрау-Дюрсо
  • Здание первой винодельни
  • "Французский дом"
  • Дом шампанистов "шампанский дом"
  • Исторический комплекс
  • Площадь Александра Второго
  • Набережную озера Абрау
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Как появилось озеро Абрау? Почему его вода каждый раз разного цвета? Почему лунная дорожка идет по воде всегда на одном и том же месте? Вы узнаете древнюю черкесскую легенду, одну сказочную и три современных теории возникновения озера Абрау, и сами выберете, какая вам по душе.
Какие народы жили на берегах озера? Расскажу о древних греках и их кладах, прекрасных амазонках и бесстрашных адыгах.
Почему Абрау-Дюрсо это так по-французски, и чем неразрывно связано оно с Шампанью. Изысканный терруар и Великий Шампанист, assemblage, remuage, dégorgeage, dosage — поговорим немного по-французски.
Как получилось, что "Советское шампанское" и итальянское Asti, если не близнецы, то совершенно точно родные братья, а потомок древнего русского аристократического рода, обогнав французов и итальянцев, получил Сталинскую премию? Когда произносится тост "NAZDOROVYA", почему сложно выбрать между "Абрау-Дюрсо" и "Moët & Chandon" и причем здесь пепси-кола, чья солнечная улыбка вот уже больше 60 лет согревает сладким мускатом? И еще много интересных историй из истории Абрау-Дюрсо.
Где можно искупаться в шампанском? Какие вина из огромного ассортимента знаменитого винного дома обязательно стоит попробовать и приобрести? Как за несколько минут перенестись на бескрайние виноградники и откуда открываются самые потрясающие виды на озеро? Где лучшие пляжи? Какие пешие маршруты вокруг озера самые живописные? Как организовать дегустацию, не посещая завод? Откуда лучше всего смотреть на поющие фонтаны?
Мы не спеша погуляем по набережной, арт-парку и площади Александра II, я покажу вам первый дом Абрау-Дюрсо и первую винодельню, расскажу историю «французского» и «шампанского» домов, мы заглянем на территорию завода и увидим озеро с необычного ракурса.
Я отвечу на все ваши вопросы, а в предварительной переписке к экскурсии помогу спланировать посещение Русской Ривьеры так, чтобы время, проведенное на берегах бирюзового горного озера среди лесов и виноградников, осталось в памяти как чудо.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Трансфер.
  • Посещение завода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 50
Завершение: Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 19
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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