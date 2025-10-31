Как появилось озеро Абрау? Почему его вода каждый раз разного цвета? Почему лунная дорожка идет по воде всегда на одном и том же месте? В рамках экскурсии вы не только
Описание экскурсии
В ходе экскурсии вы узнаете:
- Почему о происхождении озера Абрау до сих пор спорят и откуда у него такое название?
- Кто были первыми жителями берегов Абрау и откуда здесь взялись амазонки?
- Почему «Абрау-Дюрсо» – это так по-французски, и чем оно неразрывно связано с провинцией Шампань.
- В чем отличие классического и резервуарного методов изготовления шампанского?
- Cuvée, assemblage, tirage, prise de mousse — научимся говорить о вине по-французски.
- Почему сложно выбрать между «Абрау-Дюрсо» и «Moët & Chandon»?
- Какие вина из огромного ассортимента знаменитого винного дома обязательно стоит попробовать и приобрести?
- Как за несколько минут перенестись на бескрайние виноградники и откуда открываются самые потрясающие виды на озеро?
- Где лучшие пляжи?
- Какие пешие маршруты вокруг озера самые живописные?
- Откуда лучше всего смотреть на поющие фонтаны? Краткая программа Хотите влюбиться в Абрау-Дюрсо? Я покажу вам наш винный курорт с самой лучшей его стороны. Если вы не настроены долго и много ходить (но 2,5 км. мы все же пройдем и на 20 метров по лестнице поднимемся), если у вас мало времени (но 1,5-2 часа экскурсия займет), если с вами дети, которым котики и мороженое интереснее истории войн и революций (но об истории Абрау-Дюрсо мы говорить все равно будем), если вы не планируете посещать завод (но разбираться в шампанском и познакомиться с винами Абрау-Дюрсо хотите) — эта экскурсия для вас. Это легкая, но при этом познавательная обзорная экскурсия по всем самым знаковым достопримечательностям Абрау-Дюрсо и самым открыточным его видам. Мы пойдем в вашем темпе, посидим на скамейках, полюбуемся озером, сделаем остановки на фотографирование, напитки-мороженое и тп. И уточек покормим, если захотим, и в «шампанском» искупаемся, если настроение будет. Не спеша погуляем по набережной, парку и площади Александра II,, заглянем в заповедные уголки Абрау-Дюрсо, увидим, каким он был на рубеже XIX веков, и каким мог бы стать после войны. Я покажу вам первый дом Абрау-Дюрсо, первую винодельню и место первого виноградника, расскажу историю «французского» и «шампанского» домов, мы заглянем на территорию завода и увидим озеро с необычного ракурса. Я отвечу на все ваши вопросы, а в предварительной переписке к экскурсии помогу спланировать посещение Русской Ривьеры так, чтобы время, проведенное на берегах бирюзового горного озера среди лесов и виноградников, осталось в памяти как чудо.
Вы сами выбираете дату и время
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм св. Ксении Петербургской
- Первый дом Абрау-Дюрсо
- Здание первой винодельни
- Место первого виноградника
- Французский дом
- Дом шампанистов «Шампанский дом»
- Исторический комплекс
- Площадь Александра Второго
- Набережная озера Абрау
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Трансфер
- Посещение завода
- Дегустации.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Промышленная, 50, Абрау-Дюрсо
Завершение: Улица Промышленная, 19, Абрау-Дюрсо
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Экскурсия прошла великолепно. Марина очень интересно рассказала об истории и достопримечательностях Абрау-Дюрсо. Встреча состоялась в указанное время. Марина посоветовала замечательный ресторан, многое рассказала о производстве шампанских и тихих вин. Наша компания осталась довольна! Спасибо Марине!
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Н
Были на экскурсии по Абрау 31 августа 2023 г. и просто влюбились в это место, экскурсия получилась содержательная и интересная благодаря экскурсоводу Марине. Ее рассказ об этом замечательном месте был
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И
Всё понравилось! Экскурсовод очень приятная женщина по имени Марина. Четкая речь и приятный тембр голоса. Много интересного рассказала и показала,подкрепив факты фотографиями времён правления Царей) Никакой нудятины. У нас была индивидуальная экскурсия на нашу семью 2 взрослых и ребенок 6 лет,рекомендую!
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С
Шикарный парк Абрау-Дюрсо. Экскурсия с гидом оставляет огромные положительные впечатления! Все расскажут исторические фото покажут, каждое здание имеют свои истории. Оценка 10 из 10.
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С
Очень интересно, познавательно. Гид великолепна!!!
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С
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