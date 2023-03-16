Как появилось озеро Абрау? Почему его вода каждый раз разного цвета? Почему лунная дорожка идет по воде всегда на одном и том же месте? Вы узнаете древнюю черкесскую легенду, одну сказочную и три современных теории возникновения озера Абрау, и сами выберете, какая вам по душе.

Какие народы жили на берегах озера? Расскажу о древних греках и их кладах, прекрасных амазонках и бесстрашных адыгах.

Почему Абрау-Дюрсо это так по-французски, и чем неразрывно связано оно с Шампанью. Изысканный терруар и Великий Шампанист, assemblage, remuage, dégorgeage, dosage — поговорим немного по-французски.

Как получилось, что "Советское шампанское" и итальянское Asti, если не близнецы, то совершенно точно родные братья, а потомок древнего русского аристократического рода, обогнав французов и итальянцев, получил Сталинскую премию? Когда произносится тост "NAZDOROVYA", почему сложно выбрать между "Абрау-Дюрсо" и "Moët & Chandon" и причем здесь пепси-кола, чья солнечная улыбка вот уже больше 60 лет согревает сладким мускатом? И еще много интересных историй из истории Абрау-Дюрсо.

Где можно искупаться в шампанском? Какие вина из огромного ассортимента знаменитого винного дома обязательно стоит попробовать и приобрести? Как за несколько минут перенестись на бескрайние виноградники и откуда открываются самые потрясающие виды на озеро? Где лучшие пляжи? Какие пешие маршруты вокруг озера самые живописные? Как организовать дегустацию, не посещая завод? Откуда лучше всего смотреть на поющие фонтаны?

Мы не спеша погуляем по набережной, арт-парку и площади Александра II, я покажу вам первый дом Абрау-Дюрсо и первую винодельню, расскажу историю «французского» и «шампанского» домов, мы заглянем на территорию завода и увидим озеро с необычного ракурса.

Я отвечу на все ваши вопросы, а в предварительной переписке к экскурсии помогу спланировать посещение Русской Ривьеры так, чтобы время, проведенное на берегах бирюзового горного озера среди лесов и виноградников, осталось в памяти как чудо.