читать дальше уменьшить прогуляетесь по живописным достопримечательностям Абрау-Дюрсо, но и узнаете массу удивительных фактов об этом месте.



Я расскажу вам древнюю черкесскую легенду, одну сказочную и три современных теории возникновения озера Абрау, поведаю о том, какие народы жили на берегах озера, о древних греках и их кладах, прекрасных амазонках, бесстрашных адыгах и не только!

Как появилось озеро Абрау? Почему его вода каждый раз разного цвета? Почему лунная дорожка идет по воде всегда на одном и том же месте? В рамках экскурсии вы не только