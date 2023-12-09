Неподалеку от Абрау-Дюрсо находятся дольмены.
Это место очень загадочное и мистическое, ведь этим необычным постройкам около 5 тысяч лет! Мы покажем как туда добраться и возьмем с собой тибетскую поющую чашу! Отыщем затерянный в лесу домик виноградаря, на экотропе исследуем мир флоры и фауны и если нам повезет, то встретим енотов! Везде сделаем много атмосферных фото в память о нашей прогулке!
Это место очень загадочное и мистическое, ведь этим необычным постройкам около 5 тысяч лет! Мы покажем как туда добраться и возьмем с собой тибетскую поющую чашу! Отыщем затерянный в лесу домик виноградаря, на экотропе исследуем мир флоры и фауны и если нам повезет, то встретим енотов! Везде сделаем много атмосферных фото в память о нашей прогулке!
Ближайшие даты:
9
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Что вас ожидает:
- Дольмены
- Домик виноградаря
- Экотропа
- Отель Крылья Абрау
- Верхняя смотровая площадка над озером Абрау
Описание
Что вас ожидает: Неподалёку от озера Абрау расположены две группы дольменов, они находятся в живописном лесу, у русла небольшой реки. Место считается мистическим, а все потому, что возраст этих мегалитических построек – около 5 тысяч лет! Погреемся в солнечных лучах, послушаем пение птиц, помедитируем под звуки тибетской чаши и загадаем заветное желание. И, самое главное – побудем в роли исследователей! Подумаем, кто и зачем построил эти необычные постройки. Отыщем спрятанный в горах домик виноградаря, о котором даже многие местные не знают! У домика мы восстановим силы и устроим небольшой привал, полюбуемся лазурным озером Абрау с возвышенности: отсюда открывается потрясающий вид на озеро, море и бесконечные ряды виноградников. Специально для жителей и гостей города в окрестностях Абрау-Дюрсо проложили экотропу. И мы, конечно, не сможем остаться в стороне. Пройдем по самому живописному маршруту и узнаем много нового об обитателях этого волшебного леса, посмотрим на озеро с неожиданной стороны, наберем воды и освежимся в настоящем роднике! А если нам повезет, то встретим живого енота в дикой природе! Мало кто знает, но отель «Крылья» был построен, как замок из сказки «Красавица и Чудовище». У нас будет возможность сделать фото у знаменитой стены любви и покататься на качелях с видом на озеро.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из города и обратно
- Услуги гида
- Что не входит
- Трансфер из других населенных пунктов оплачивается дополнительно.
- Стоимость указана за группу до 4 человек, если вас больше – поедем на двух машинах, доплата за машину – 3500 рублей
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место оговаривается отдельноЗавершение: Вернем туда же, где забирали
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Мы заберем вас в заранее оговоренном месте г. Новороссийска
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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