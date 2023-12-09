Неподалеку от Абрау-Дюрсо находятся дольмены. Это место очень загадочное и мистическое, ведь этим необычным постройкам около 5 тысяч лет! Мы покажем как туда добраться и возьмем с собой тибетскую поющую чашу! Отыщем затерянный в лесу домик виноградаря, на экотропе исследуем мир флоры и фауны и если нам повезет, то встретим енотов! Везде сделаем много атмосферных фото в память о нашей прогулке!

Описание

Что вас ожидает: Неподалёку от озера Абрау расположены две группы дольменов, они находятся в живописном лесу, у русла небольшой реки. Место считается мистическим, а все потому, что возраст этих мегалитических построек – около 5 тысяч лет! Погреемся в солнечных лучах, послушаем пение птиц, помедитируем под звуки тибетской чаши и загадаем заветное желание. И, самое главное – побудем в роли исследователей! Подумаем, кто и зачем построил эти необычные постройки. Отыщем спрятанный в горах домик виноградаря, о котором даже многие местные не знают! У домика мы восстановим силы и устроим небольшой привал, полюбуемся лазурным озером Абрау с возвышенности: отсюда открывается потрясающий вид на озеро, море и бесконечные ряды виноградников. Специально для жителей и гостей города в окрестностях Абрау-Дюрсо проложили экотропу. И мы, конечно, не сможем остаться в стороне. Пройдем по самому живописному маршруту и узнаем много нового об обитателях этого волшебного леса, посмотрим на озеро с неожиданной стороны, наберем воды и освежимся в настоящем роднике! А если нам повезет, то встретим живого енота в дикой природе! Мало кто знает, но отель «Крылья» был построен, как замок из сказки «Красавица и Чудовище». У нас будет возможность сделать фото у знаменитой стены любви и покататься на качелях с видом на озеро.