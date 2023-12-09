Мы посетим смотровые площадки с потрясающим видом на озеро и море. Домик Виноградаря, самая высокая смотровая на озеро, эко-тропа, качели и конечно же Арт-парк с Набережной! Расскажем вам об истории виноделия, жизни людей, чьи судьбы неразрывно связаны с этим местом, а также как правильно выбирать вино и на что в первую очередь необходимо обращать внимание!

Описание

Что вас ожидает: Домик Виноградаря. Здесь с видом на горы, озеро и простирающиеся виноградники вас ждёт рассказ о начале виноделия в Абрау-Дюрсо. Далее мы посетим смотровую площадку с самым обширным видом на озеро. Завяжем ленточки для исполнения желаний, выпьем кофе и узнаём легенды об озере. Далее в комфортном темпе прогуляемся по экотропе вдоль озера до родника и смотровой. По пути предлагаем вам послушать о жизни и работе французского шампаниста Виктора Дравиньи в Абрау-Дюрсо. Покатаемся на качелях с видом на озеро и сделаем фото. Посетим смотровую площадку с видом на море. Здесь вы узнаете про роль Льва Голицына в создании шампанского в Абрау-Дюрсо. Завершающей точкой нашей экскурсии станет Арт-набережная. Пройдя через площадь Александра II и знаменитый фонтан «Царь-бутылка» мы посетим амфитеатр с которого открывается вид на храм Ксении Петербургской.