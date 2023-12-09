Мы посетим смотровые площадки с потрясающим видом на озеро и море.
Домик Виноградаря, самая высокая смотровая на озеро, эко-тропа, качели и конечно же Арт-парк с Набережной! Расскажем вам об истории виноделия, жизни людей, чьи судьбы неразрывно связаны с этим местом, а также как правильно выбирать вино и на что в первую очередь необходимо обращать внимание!
Домик Виноградаря, самая высокая смотровая на озеро, эко-тропа, качели и конечно же Арт-парк с Набережной! Расскажем вам об истории виноделия, жизни людей, чьи судьбы неразрывно связаны с этим местом, а также как правильно выбирать вино и на что в первую очередь необходимо обращать внимание!
Ближайшие даты:
9
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дек
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11
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Домик виноградаря
- Крылья Абрау
- Арт-парк
- Набережная Абрау
- Смотровые площадки
Описание
Что вас ожидает: Домик Виноградаря. Здесь с видом на горы, озеро и простирающиеся виноградники вас ждёт рассказ о начале виноделия в Абрау-Дюрсо. Далее мы посетим смотровую площадку с самым обширным видом на озеро. Завяжем ленточки для исполнения желаний, выпьем кофе и узнаём легенды об озере. Далее в комфортном темпе прогуляемся по экотропе вдоль озера до родника и смотровой. По пути предлагаем вам послушать о жизни и работе французского шампаниста Виктора Дравиньи в Абрау-Дюрсо. Покатаемся на качелях с видом на озеро и сделаем фото. Посетим смотровую площадку с видом на море. Здесь вы узнаете про роль Льва Голицына в создании шампанского в Абрау-Дюрсо. Завершающей точкой нашей экскурсии станет Арт-набережная. Пройдя через площадь Александра II и знаменитый фонтан «Царь-бутылка» мы посетим амфитеатр с которого открывается вид на храм Ксении Петербургской.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Трансфер из Новороссийска (по договоренности)Завершение: Трансфер в Новороссийск (по договоренности)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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