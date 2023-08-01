Проведите день на природе с экскурсией по Экотропе и сап-серфингом в Абрау-Дюрсо
Давайте ненадолго покинем шумный город и развеемся! Мы отправимся к озеру Абрау, где нас ждет двухчасовой поход по уникальному маршруту экотропы с рассказами и историями на фоне местной флоры и фауны.
Для вас также подготовлена водная прогулка на разноцветных сапбордах — она идеально подойдет как для опытных любителей, так и для новичков. Вас тщательно подготовят к катанию, выдав спасательные жителы и проведя инструктаж. Вы проведете увлекательные часы, рассекая водную гладь озера!
Для вас также подготовлена водная прогулка на разноцветных сапбордах — она идеально подойдет как для опытных любителей, так и для новичков. Вас тщательно подготовят к катанию, выдав спасательные жителы и проведя инструктаж. Вы проведете увлекательные часы, рассекая водную гладь озера!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Озеро Абрау-Дюрсо
- Экотропа в Абрау-Дюрсо
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Для любителей активного отдыха и не толькоВедете активный образ жизни и даже в отпуске хотели бы не снижать обороты? Или просто желаете отдохнуть подвижно и динамично? Мы предлагаем необычное времяпрепровождение в окрестностях озера Абрау — пройти по маршруту «Экотропа» и покататься на сапбордах. Прогулка по экотропе Здесь дышится легко, совсем не так, как в городе! За 2 часа мы успеем пройти по самым живописным маршрутам, сделать атмосферные фото, напиться чистейшей холодной воды в роднике, послушать рассказы об Абрау, как об истории, так и о флоре и фауне. Рассекая озеро АбрауПосле похода мы подготовили водную прогулку на сапбордах по ровной глади красивейшего озера! Наши сапы очень яркие и красочные — фото с прогулки вас не разочаруют, какая бы погода не была за бортом. Даже если вы впервые решились освоить плавание на сапах — не страшно, мы научим азам «хождения» на этой доске. Все меры предосторожности соблюдены: • Мы проводим инструктаж по технике безопасности.
Выдаем спасательные жилеты.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Сапборды и лежаки на пляже
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберем Вас из Новороссийска и окрестностейЗавершение: Отвезем обратно
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Мы заберем вас в удобном для вас месте в Новороссийске
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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