Эко-ферма «Большая улитка» - первая уличтоная ферма в Адлере

Мы отправляемся на необычную ферму у реки Мзымта. Отдохнем в тени фруктового сада и познакомимся с чудесными обитателями — серыми и малыми улитками.

Вы попробуете том ям из моллюсков, узнаете, как выглядит улиточная икра и, если захотите, испытаете полезный «улиточный» массаж!
5
1 отзыв
Эко-ферма «Большая улитка» - первая уличтоная ферма в Адлере
Эко-ферма «Большая улитка» - первая уличтоная ферма в Адлере
Эко-ферма «Большая улитка» - первая уличтоная ферма в Адлере
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00

Описание экскурсии

Знакомство с моллюсками Вы увидите очаровательных улиток — больших серых (Helix Aspera Maxima) и малых (Helix Aspersa Müller). Мы расскажем интересные факты об этих брюхоногих моллюсках — как они размножаются и живут. Расположитесь в уютной беседке после обзорной экскурсии, где мы предложим вам:
  • суп «Том Ям», • французское блюдо эскарго • деликатес «жемчуг Афродиты» — полезнейшую икру улиток. А к ним — пять видов белых и красных вин, коньяк и чачу, местные сыры и мёд. Также можем предложить домашний лимонад или натуральный компот из свежих фруктов. Вы также можете испытать на себе улиточный массаж — наши подопечные выделяют полезный муцин, богатый витаминами, коллагеном и другими полезными веществами. Муцин оказывает на кожу омолаживающее и противовоспалительное действия. А детям по желанию можем подарить живую улитку. Важная информация: Если вы находитесь в Адлере ФТ Сириус то мы заберем вас с отеля на автомобиле (Ford Focus или Toyota Hilux на 8 мест).
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате для семьи. 4-6 человек.

Экскурсию можно провести в индивидуальном порядке.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)2 600 ₽
Детский (6-11 лет)800 ₽
Детский (до 6 лет)0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Улитконарии, где проживает и разводится улитка Хелекс Аспера Максима и Хелекс Аспера Мюллер
  • В уютной беседки проведем дегустацию улиток, домашнего вина и чачи
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Дегустации
Что не входит в цену
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д станция «Адлер»
Завершение: Улиточная ферма с. Высокое. Обратный трансфер по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсию можно провести в индивидуальном порядке.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Трансфер заберёт вас из отеля в радиусе Адлера. Из Сочи нужно добраться до ж/д станции «Адлер»
  • Оттуда мы отвезём вас до фермы на своём автомобиле
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
14 сен 2024
Экскурсия понравилась. Хозяин, Василий, душевный человек. Рассказал всё про улиток, про их разведение и про их содержание. Угостил вкусными блюдами, особенно очень редкой улиточной икрой. Разрешил омолодиться улиточным муцином. Дегустация прошла на ура! Всем советую, море позитива!

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