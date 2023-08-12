2 часа
Групповая
до 14 чел.
Первая улиточная ферма в Алере
Начало: Трансфер из отелей в Адлере и Сириусе
«Наша ферма находится в живописном месте недалеко от реки Мзымта»
Расписание: Экскурсию можно начать раньше, в индивидуальном порядке.
12 авг в 17:00
13 авг в 17:00
2 300₽ за человека
6 часов
Групповая
Дары Мацесты: чайные плантации, ферма «Экзархо»
Начало: От ближайшей остановки Вашего отеля или КПП
«🤩 Предлагаем вам увидеть гордость Сочи - чайные плантации 🍃 и познакомиться с обитателями эко фермы «Экзархо»🐎»
Расписание: Среда и Суббота с 15:00
10 авг в 15:00
14 авг в 15:00
3 400₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
«Об экоферме «Экзархо» История фермы началась с маленькой, но сильной женщины – Инны Экзархо, которая перебралась детьми и мужем из шумного мегаполиса Москвы в Сочи в поисках тихого места для своей семьи»
Расписание: Вторник-воскресенье, по договоренности
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья12 августа 2023Очень понравилась экскурсовод Полина. Смотрели Мацестинский аквариум с муреной и рыбами клоунами, потом Чайные плантации - много узнали про чай,
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «На ферму»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в августе 2024
Сейчас в Адлере в категории "На ферму" можно забронировать 3 экскурсии от 2 300 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Забронируйте экскурсию в Адлере на 2024 год на ферму, 5 ⭐ отзывов, цены от 2300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь