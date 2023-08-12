Экскурсии по фермам Адлера

Найдено 3 экскурсии в категории «На ферму» в Адлере, цены от 2 300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Первая улиточная ферма в Алере
Пешая
2 часа
Групповая
до 14 чел.
Первая улиточная ферма в Алере
Начало: Трансфер из отелей в Адлере и Сириусе
«Наша ферма находится в живописном месте недалеко от реки Мзымта»
Расписание: Экскурсию можно начать раньше, в индивидуальном порядке.
12 авг в 17:00
13 авг в 17:00
2 300 за человека
Дары Мацесты: чайные плантации, ферма «Экзархо»
На автобусе
Конные прогулки
5 отзывов
6 часов
Групповая
Дары Мацесты: чайные плантации, ферма «Экзархо»
Начало: От ближайшей остановки Вашего отеля или КПП
«🤩 Предлагаем вам увидеть гордость Сочи - чайные плантации 🍃 и познакомиться с обитателями эко фермы «Экзархо»🐎»
Расписание: Среда и Суббота с 15:00
10 авг в 15:00
14 авг в 15:00
3 400 за человека
Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
Конные прогулки
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
«Об экоферме «Экзархо» История фермы началась с маленькой, но сильной женщины – Инны Экзархо, которая перебралась детьми и мужем из шумного мегаполиса Москвы в Сочи в поисках тихого места для своей семьи»
Расписание: Вторник-воскресенье, по договоренности
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
14 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    12 августа 2023
    Дары Мацесты: чайные плантации, ферма «Экзархо»
    Очень понравилась экскурсовод Полина. Смотрели Мацестинский аквариум с муреной и рыбами клоунами, потом Чайные плантации - много узнали про чай,
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    красивые виды чайных плантаций, потом ферма с шаром, конями, козами. На ферму довольно приличный подъем - нужно иметь терпение взобраться. На ферме пересмотрели всех лошадей, кормили смешных коз, рыб и черепах в прудах.

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «На ферму»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Первая улиточная ферма в Алере
  2. Дары Мацесты: чайные плантации, ферма «Экзархо»
  3. Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Набережная
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в августе 2024
Сейчас в Адлере в категории "На ферму" можно забронировать 3 экскурсии от 2 300 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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