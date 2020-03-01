Анна проводит ещё 2 экскурсии

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Прикоснуться к Олимпийскому наследию России на увлекательной экскурсии в городе Адлер

Анна
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Анна – экскурсионное агентство
Приглашаем в увлекательное путешествие по знаменитому Олимпийскому парку и приморской набережной, расположенным в Имиритинской низменности города Адлер.
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча Адлер
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Автомобильное путешествие в Олимпийский парк
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк

Что вас ожидает

  • На комфортном автомобиле вы отправитесь в путешествие по Олимпийским достопримечательностям столицы Зимних игр 2014 года. По пути познакомитесь с инфраструктурой города и его уникальными особенностями, делающими возможным проведение олимпиады в субтропиках.
  • Затем вам предстоит пешая прогулка по Олимпийскому парку среди зеленых эвкалиптов и Олимпийских дворцов, 5 км.
    Во время экскурсии вы узнаете о ходе строительства ледовых дворцов, окунетесь в историю Имеретинской низменности с древнейших времен до наших дней, услышите об олимпийских победах нашей сборной, сможете прикоснуться к Олимпийскому наследию нашей страны, а также ощутите себя пилотом Формулы-1, стоя над полотном гоночной трассы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.
  • Вас заберут из отеля и привезут в отель. Предложение актуально для гостей Центрального Сочи, Адлера и Красной Поляны.
  • Дополнительные расходы: стоимость трансфера для 1-3 человек — 2000 руб., аренда минивена (до 5 пассажиров) — 9000 руб., аренда микроавтобуса (до 18 пассажиров) — 11600 руб.
  • В дни, когда работает Олимпийский фонтан, рекомендуем экскурсию сочетать с шоу фонтанов. Есть возможность взять электрокар (за дополнительную плату) для трансфера к центральной Медальной площади, тогда ваше пешее путешествие сократится до 1 км. Любители автомобилей могут посетить в ходе поездки музей «Советского автопрома» или музей «Спортивных автомобилей Формулы-1» (дополнительная услуга не входит в стоимость, оговаривается отдельно).
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Адлер.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну или Краснодар. Каждый наш инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг об природе края, истории, мифологии и религии, который ориентируется на местности и спортивный разряд, красочно расскажет вам о том, что увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.
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Анна проводит ещё 2 экскурсии

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