Анна проводит ещё 2 экскурсии

Приглашаем в увлекательное путешествие по знаменитому Олимпийскому парку и приморской набережной, расположенным в Имиритинской низменности города Адлер.
Описание экскурсии
- На комфортном автомобиле вы отправитесь в путешествие по Олимпийским достопримечательностям столицы Зимних игр 2014 года. По пути познакомитесь с инфраструктурой города и его уникальными особенностями, делающими возможным проведение олимпиады в субтропиках.
- Затем вам предстоит пешая прогулка по Олимпийскому парку среди зеленых эвкалиптов и Олимпийских дворцов, 5 км.
Во время экскурсии вы узнаете о ходе строительства ледовых дворцов, окунётесь в историю Имеретинской низменности с древнейших времен до наших дней, услышите об олимпийских победах нашей сборной, сможете прикоснуться к Олимпийскому наследию нашей страны, а также ощутите себя пилотом Формулы-1, стоя на полотне гоночной трассы.
Организационные детали
- Трансфер включён в цену экскурсии.
- Вас заберут из отеля и привезут в отель. Предложение актуально для гостей Центрального Сочи, Адлера и Красной Поляны.
- Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить гиду в день экскурсии перед её началом.
- В дни, когда работает Олимпийский фонтан, рекомендуем экскурсию сочетать с шоу фонтанов. Любители автомобилей могут посетить в ходе поездки музей «Спортивных автомобилей Формулы-1» (дополнительная услуга не входит в стоимость, оговаривается отдельно).
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3538 туристов
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну, а также Северный Кавказ: Адыгею, Архыз и Домбай. Каждый инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг о природе края, истории, мифологии и религии. Каждый ориентируется на местности и имеет спортивный разряд. Красочно расскажет вам о том, что вы увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо экскурсоводу Ирине, она очень приятная, улыбчивая, с хорошо поставленной речью. Мы первый раз в Сочи, очень много нового узнали об Олимпийском парке и даже на поющий фонтан попали. Получилась увлекательно познавательная экскурсия. Рекомендую!
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Е
Вчера я с детьми были на экскурсии «Автомобильное путешествие в Олимпийский парк», познакомились с объектами, заехали в храм-красота! Красивая роспись, сказочная, послушали песнопения, шла служба. Много узнали о постройках Олимпийского. Анна Смелова, контактный, располагающий к общению человек, интересный рассказчик, с хорошо поставленной речью, таких людей всегда приятно слушать. Благодарю за интересную экскурсию. Рекомендую. Успехов в делах.
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А
Спасибо Анне, экскурсия понравилась, увидели все, что хотели и услышали много интересного.
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Было познавательно, очень комфортно. Анна очень хороший рассказчик. Рекомендую.
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