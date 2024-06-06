1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Красная Поляна: история, природа и архитектура
Исследуйте духовное наследие и природные чудеса Красной Поляны в увлекательной индивидуальной экскурсии
«На обратном пути мы обязательно посетим источники минеральной воды Чвижепсе, а также не забудем заехать на смотровую площадку в ущелье Ахцу и на Форелевое хозяйство»
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля в Адлере или Сириусе
«вольерный комплекс, где живут животные Кавказа, и мини-зоопарк с кормлением кроликов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 930₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Эксклюзивный гастротур на кабриолете: кулинарное приключение в Адлере
Вас ждет незабываемое гастрономическое приключение по живописным местам Адлера на комфортабельном кабриолете
«Сначала мы с ветерком и комфортом доедем до форелевого царства»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
14 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Рыбалка на Чёрном море в мини-группе до 10 человек
Проведите день на Чёрном море, наслаждаясь рыбалкой и видами Кавказского хребта. В мини-группе до 10 человек, с обедом из свежего улова
Начало: В морском порту «Имеретинский» в Адлере
«Морская рыбалка с видом на горы»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 800₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Популярное предложение
Морская прогулка «По следам дельфинов» в Адлере
Отправляйтесь на яхте вдоль побережья Сочи, наслаждаясь видами Кавказского хребта и Олимпийского парка
Начало: У вашего отеля или на ближашей остановке
Расписание: ежедневно в 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30 и 16:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
1 800₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Групповая экскурсия: рыбалка в Адлере с купанием и угощением ухой
Проведите три часа на морской рыбалке в Адлере! Наслаждайтесь панорамами, купанием и вкуснейшей ухой, приготовленной на борту профессиональным капитаном
Начало: В порту Кудепста
«Приглашаем вас на рыбалку в окрестностях Адлера»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 400₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
1.5 часа
Групповая прогулка на яхте в Адлере с видом на горы
Исследуйте величие Черного моря и Кавказских гор, наслаждаясь комфортом и уютом белоснежной парусной яхты
Начало: Морской порт Сириус
Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
21501 720₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: от Вашего отеля в Адлере или Сириусе
«В линии маршрута отразились все моменты жизни города за последние сто лет: закладка имперского курорта Романовское, советская индустриализация (форелевое хозяйство), развитие горнолыжного курорта к Зимней Олимпиаде»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера
Покорить Черное море на уютной яхте, искупаться в чистейшей воде и понаблюдать за дельфинами
Начало: В Имеретинском или Сочинском морском порту
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2 100₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Морская рыбалка в Адлере: групповой тур
Вас ждет захватывающая рыбалка на Черном море с угощением свежей рыбой и возможностью увидеть дельфинов
Начало: На ближайшей остановке общественного транспорта ил...
«Каждый участник получит спиннинг для рыбалки»
Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
Распробовать Сочи на вкус и насладиться шикарными видами
«Входной билет на форелевое хозяйство: 300 руб»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Групповое путешествие по Абхазии
Озеро Рица, форелевое хозяйство, мандариновый сад и дегустация вина, мёда и сыра
Начало: в Адлере
«Село Охтара, где находится старый советский объект — форелевое хозяйство (сейчас на реставрации)»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1 200₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Морская прогулка на парусной яхте в Адлере: романтика и приключения
Почувствуйте вкус приключений в морской прогулке на яхте в Адлере. Панорамные виды, купание в море и встреча с дельфинами ждут вас
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты в Адлере: незабываемые морские прогулки и туры
Проведите день на борту роскошной яхты, наслаждаясь морским бризом и великолепными видами Адлера
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Прогулка по вечернему морю на яхте
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно с 16:30, через каждые полтора часа
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
1 875₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Романтическая морская прогулка
Начало: Имеретинский морской порт Адлера
Расписание: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 1 900₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Рыбалка в открытом море с приготовлением улова на борту (порт Адлер)
Начало: По договорённости
«На три часа мы отправляемся в открытое море на рыбалку»
Расписание: Ежедневно 08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 1 900₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Конные прогулки
Начало: По договоренности
«Предлагаем вам прогулку на лошадях в живописном месте национального парка»
Расписание: Ежедневно 11-00, 14-00.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2 800₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Морская рыбалка в Адлере
Начало: Морской бульвар 1
«Морская рыбалка на маломерных судах до 11 человек на борту»
Расписание: Ежедневно и круглый год, уточнять свободное время перед бронированием
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Конная прогулка в Адлере: впечатляющее приключение среди природы
Подарите себе и близким незабываемые моменты во время конной прогулки по живописным уголкам Адлера
Начало: Остановка «Мацеста»
«Грациозные и умные лошади, выращенные в питомниках Сочи составят вам прекрасную компанию по живописным районам сочинского региона»
Расписание: Ежедневно: по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 100₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Трёхчасовая рыбалка на яхте
Начало: Морской порт Сочи, Адлер, Имеретинский или Хосты
«• Время выхода на рыбалку может корректироваться в зависимости от погоды, разрешения на выход от порта, набора группы»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 950₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Индивидуальная морская рыбалка в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Рыбалка проводится при благоприятной погоде»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 500₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Морская прогулка и встреча с дельфинами
Начало: Пгт Сириус
Расписание: 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 2 000₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Морская прогулка на парусной яхте из Адлера
Начало: Морской бульвар 1
Расписание: См. календарь: предварительно уточнять свободно ли время!!!
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1 900₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Дайвинг в Чёрном море
Начало: Заберем вас с места вашего проживания
Расписание: Ежедневно в хорошую погоду, время: 11:00, 13:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 3 350₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Рыбалка на яхте
Начало: Морпорт центрального ра-на Сочи, Адлера, Кудепсты
«Рыбалка на тримаране или парусной яхте Экскурсию и инструктаж по правилам лова проводит капитан»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Морская рыбалка с группой
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
«Лучшие парусные и моторные суда Имеретинского порта, специально оснащенные для морской рыбалки ждут Вас»
Расписание: Ежедневно, время по запросу.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда яхт в Адлере
Начало: Порт Адлер
Расписание: См. календарь: предварительно уточнять свободно ли время!!!
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000₽ за всё до 11 чел.
Мини-группа
4 часа
Конный тур к Воронцовским пещерам
Начало: Сочи, с. Красная Воля, ост. Хоста мост
«Этот маршрут мы предлагаем умеющим ездить на лошадях и тем, кому не нравятся конные прогулки только шагом»
Расписание: понедельник в 10:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
От заката до рассвета: морская прогулка на яхте
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно в период от заката до рассвета (в зависимости от погоды)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 42 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Черноморская рыбалка (порт Имеретинский)
Начало: Морской бульвар, 1
«Рыбалка осуществляется с дрейфующего судна»
Расписание: 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 300₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Дайвинг в Черном море
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
10 июня в 13:00
от 2 300₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Рыбалка с пикником в черном море
Начало: По договоренности
«Всё банально, казалось бы, традиционная рыбалка с последующим поеданием пойманного»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 900₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Морская прогулка и рыбалка
«Что вас ждет: Морская рыбалка, семейный пикник или умиротворяющий отдых в тишине вдали от курорта — у вас будет возможность выбрать то, что для вас приятнее всего»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 450₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Морская прогулка на белой парусной яхте! (мини группа)
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 600₽ за человека
Групповая
6 часов
Дары Мацесты: чайные плантации, ферма «Экзархо»
Начало: От ближайшей остановки Вашего отеля или КПП
«Также на территории фермы есть контактный зоопарк 🐑»
Расписание: Среда и Суббота с 15:00
3 июля в 15:00
6 июля в 15:00
3 400₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
«На Экзархо стали разводить не только коз, но и элитных лошадей, открыли конный клуб»
Расписание: Вторник-воскресенье, по договоренности
Завтра в 15:00
11 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Мини регата на легендарной парусной яхте Navigator
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
«По вашему желанию, мы можем организовать рыбалку в открытом море»
Расписание: Ежедневно, время по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
8 часов
Форелевое хозяйство: знакомство и рыбалка
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
«Рыбалка на Форелевом хозяйстве На карповых прудах можно устроить настоящую рыбалку и приятно провести время в кругу близких людей»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Популярное предложение
Конная прогулка в окрестностях Адлера
Насладиться верховой ездой и пейзажами национального парка
Начало: В Адлере
«Перед началом прогулки вас ждет небольшой инструктаж: вы узнаете, как держаться в седле и управляться с лошадьми»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда моторной яхты Evolution
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
«По Вашему запросу мы можем организовать рыбалку на борту»
Расписание: Время по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда белоснежной яхты экстра-класса в центральном Сочи
Начало: Центральный порт Сочи
«обзорная экскурсия по морю с видом на Сочи, • рыбалка, удочки (по желанию)»
Расписание: Ежедневно: предварительно уточнять свободно ли необходимое время!
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда парусной яхты
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
«При необходимости мы можем организовать рыбалку, есть необходимые снасти и удочки»
Расписание: Ежедневно, время по запросу
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 11 чел.
Мини-группа
3 часа
Морская рыбалка в Адлере
Порыбачить в Чёрном море и полюбоваться живописными пейзажами
Начало: Порт Адлера
«Команда выдаст вам удочки — и рыбалка начнётся»
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 570₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
Поймать рыбу в открытом море и насладиться горячим обедом на катере
Начало: ваше место проживания
«Мы отправимся на 3-часовую рыбалку в открытом море на комфортабельном катере»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 999₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий6 июня 2024🔥
- ЖЖанна31 мая 2024Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍 Дельфины, чайки, виды на горы, на Олимпийские объекты. Да и просто море и
- ДДенис30 мая 2024Нам всё понравилось
- ААнастасия30 мая 2024Отличная прогулка. Замечательный капитан Олег с классным плей листом! Все понравилось)
- ДДарья29 мая 2024Это было б о г и ч н о! Открытое море, бирюзовые волны, дельфины и свинцово-туманные тучи. Несмотря на прохладную погоду и отсутствие купания, было хорошо до слез. Обязательно повторим, но уже в индивидуальном порядке.
- ДДенис27 мая 2024Спасибо, всё понравилось!!!
- ТТатьяна26 мая 2024Чудесная, спокойная прогулка в море!!! капитан очень приятный и общительный!!!! ребенок не отходил от капитана и штурвала, очень понравилось!!!!!
- ААнна24 мая 2024Все понравилось. Кони спокойные. Инструктора опытные и вежливые. Отвечают позитивно на глупые вопросы. Прогулка по прекрасным местам, остановка у живописного водоёма. Спасибо
- ЛЛюбовь23 мая 2024Все супер, отличный улов, смогли покупаться, наловили много рыбы
- ИИрина18 мая 2024Мы брали индивидуальную яхту, видели дельфинов, хотелось сказать огромное спасибо капитану Климу!!!!! Все было интересно и впечатляюще
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Животные»
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