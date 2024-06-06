🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 74 отзыва Красная Поляна: история, природа и архитектура Исследуйте духовное наследие и природные чудеса Красной Поляны в увлекательной индивидуальной экскурсии «На обратном пути мы обязательно посетим источники минеральной воды Чвижепсе, а также не забудем заехать на смотровую площадку в ущелье Ахцу и на Форелевое хозяйство» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 2 отзыва Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться Начало: От вашего отеля в Адлере или Сириусе «вольерный комплекс, где живут животные Кавказа, и мини-зоопарк с кормлением кроликов» 13 930 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг 🏎 На кабриолете Индивидуальная 5.5 часов 1 отзыв Эксклюзивный гастротур на кабриолете: кулинарное приключение в Адлере Вас ждет незабываемое гастрономическое приключение по живописным местам Адлера на комфортабельном кабриолете «Сначала мы с ветерком и комфортом доедем до форелевого царства» 14 000 ₽ за всё до 6 чел.

Мини-группа 3 часа 31 отзыв Рыбалка на Чёрном море в мини-группе до 10 человек Проведите день на Чёрном море, наслаждаясь рыбалкой и видами Кавказского хребта. В мини-группе до 10 человек, с обедом из свежего улова Начало: В морском порту «Имеретинский» в Адлере «Морская рыбалка с видом на горы» Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00 2 800 ₽ за человека

🛥 На яхте Мини-группа 1.5 часа 11 отзывов Популярное предложение Морская прогулка «По следам дельфинов» в Адлере Отправляйтесь на яхте вдоль побережья Сочи, наслаждаясь видами Кавказского хребта и Олимпийского парка Начало: У вашего отеля или на ближашей остановке Расписание: ежедневно в 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30 и 16:30 1 800 ₽ за человека

🚤 На катере Мини-группа 3 часа 2 отзыва Групповая экскурсия: рыбалка в Адлере с купанием и угощением ухой Проведите три часа на морской рыбалке в Адлере! Наслаждайтесь панорамами, купанием и вкуснейшей ухой, приготовленной на борту профессиональным капитаном Начало: В порту Кудепста «Приглашаем вас на рыбалку в окрестностях Адлера» Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00 2 400 ₽ за человека

🛥 На яхте 20% скидка Мини-группа 1.5 часа 11 отзывов Групповая прогулка на яхте в Адлере с видом на горы Исследуйте величие Черного моря и Кавказских гор, наслаждаясь комфортом и уютом белоснежной парусной яхты Начало: Морской порт Сириус Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00 2150 1 720 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 4 отзыва Красная Поляна. История и современность (из Адлера) Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор Начало: от Вашего отеля в Адлере или Сириусе «В линии маршрута отразились все моменты жизни города за последние сто лет: закладка имперского курорта Романовское, советская индустриализация (форелевое хозяйство), развитие горнолыжного курорта к Зимней Олимпиаде» 13 500 ₽ за всё до 3 чел.

🛥 На яхте Мини-группа 1.5 часа 1 отзыв Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера Покорить Черное море на уютной яхте, искупаться в чистейшей воде и понаблюдать за дельфинами Начало: В Имеретинском или Сочинском морском порту Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30 2 100 ₽ за человека

Мини-группа 3 часа 10 отзывов Морская рыбалка в Адлере: групповой тур Вас ждет захватывающая рыбалка на Черном море с угощением свежей рыбой и возможностью увидеть дельфинов Начало: На ближайшей остановке общественного транспорта ил... «Каждый участник получит спиннинг для рыбалки» Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00, 14:00 и 17:00 2 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Поедем, поедим! Гастротур из Адлера Распробовать Сочи на вкус и насладиться шикарными видами «Входной билет на форелевое хозяйство: 300 руб» 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 1 отзыв Групповое путешествие по Абхазии Озеро Рица, форелевое хозяйство, мандариновый сад и дегустация вина, мёда и сыра Начало: в Адлере «Село Охтара, где находится старый советский объект — форелевое хозяйство (сейчас на реставрации)» Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00 1 200 ₽ за человека

🛥 На яхте Мини-группа 1.5 часа 534 отзыва Морская прогулка на парусной яхте в Адлере: романтика и приключения Почувствуйте вкус приключений в морской прогулке на яхте в Адлере. Панорамные виды, купание в море и встреча с дельфинами ждут вас Начало: Адлер, Морской бульвар, 1 Расписание: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа от 1 600 ₽ за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час 11 отзывов Аренда яхты в Адлере: незабываемые морские прогулки и туры Проведите день на борту роскошной яхты, наслаждаясь морским бризом и великолепными видами Адлера Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал) Расписание: Ежедневно с 9:00 до 20:00 от 9 000 ₽ за всё до 8 чел.

🛥 На яхте Мини-группа 1.5 часа 18 отзывов Прогулка по вечернему морю на яхте Начало: Адлер, Морской бульвар, 1 Расписание: Ежедневно с 16:30, через каждые полтора часа 1 875 ₽ за человека

Мини-группа 1.5 часа 22 отзыва Романтическая морская прогулка Начало: Имеретинский морской порт Адлера Расписание: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма от 1 900 ₽ за человека

Мини-группа 3 часа 30 отзывов Рыбалка в открытом море с приготовлением улова на борту (порт Адлер) Начало: По договорённости «На три часа мы отправляемся в открытое море на рыбалку» Расписание: Ежедневно 08:00, 11:00, 14:00, 17:00 от 1 900 ₽ за человека

🐴 Конные прогулки Мини-группа 3 часа 15 отзывов Конные прогулки Начало: По договоренности «Предлагаем вам прогулку на лошадях в живописном месте национального парка» Расписание: Ежедневно 11-00, 14-00. 2 800 ₽ за человека

Мини-группа 3 часа 9 отзывов Морская рыбалка в Адлере Начало: Морской бульвар 1 «Морская рыбалка на маломерных судах до 11 человек на борту» Расписание: Ежедневно и круглый год, уточнять свободное время перед бронированием 3 000 ₽ за человека

🐴 Конные прогулки Групповая 2 часа 6 отзывов Конная прогулка в Адлере: впечатляющее приключение среди природы Подарите себе и близким незабываемые моменты во время конной прогулки по живописным уголкам Адлера Начало: Остановка «Мацеста» «Грациозные и умные лошади, выращенные в питомниках Сочи составят вам прекрасную компанию по живописным районам сочинского региона» Расписание: Ежедневно: по договоренности 2 100 ₽ за человека

🛥 На яхте Мини-группа 3 часа 3 отзыва Трёхчасовая рыбалка на яхте Начало: Морской порт Сочи, Адлер, Имеретинский или Хосты «• Время выхода на рыбалку может корректироваться в зависимости от погоды, разрешения на выход от порта, набора группы» Расписание: Ежедневно 1 950 ₽ за человека

Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Популярное предложение Индивидуальная морская рыбалка в Адлере Начало: Адлер, Морской бульвар, 1 «Рыбалка проводится при благоприятной погоде» Расписание: Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00 17 500 ₽ за всё до 8 чел.

Мини-группа 1.5 часа 2 отзыва Морская прогулка и встреча с дельфинами Начало: Пгт Сириус Расписание: 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00 от 2 000 ₽ за человека

🛥 На яхте Мини-группа 1.5 часа 31 отзыв Морская прогулка на парусной яхте из Адлера Начало: Морской бульвар 1 Расписание: См. календарь: предварительно уточнять свободно ли время!!! от 1 900 ₽ за человека

Мини-группа 2 часа 11 отзывов Дайвинг в Чёрном море Начало: Заберем вас с места вашего проживания Расписание: Ежедневно в хорошую погоду, время: 11:00, 13:00 от 3 350 ₽ за человека

🛥 На яхте Мини-группа 3 часа 2 отзыва Рыбалка на яхте Начало: Морпорт центрального ра-на Сочи, Адлера, Кудепсты «Рыбалка на тримаране или парусной яхте Экскурсию и инструктаж по правилам лова проводит капитан» 2 500 ₽ за человека

Мини-группа 3 часа 10 отзывов Морская рыбалка с группой Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А «Лучшие парусные и моторные суда Имеретинского порта, специально оснащенные для морской рыбалки ждут Вас» Расписание: Ежедневно, время по запросу. 3 500 ₽ за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час 10 отзывов Аренда яхт в Адлере Начало: Порт Адлер Расписание: См. календарь: предварительно уточнять свободно ли время!!! от 12 000 ₽ за всё до 11 чел.

🐴 Конные прогулки Мини-группа 4 часа 3 отзыва Конный тур к Воронцовским пещерам Начало: Сочи, с. Красная Воля, ост. Хоста мост «Этот маршрут мы предлагаем умеющим ездить на лошадях и тем, кому не нравятся конные прогулки только шагом» Расписание: понедельник в 10:00 9 500 ₽ за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 3 часа 10 отзывов От заката до рассвета: морская прогулка на яхте Начало: Адлер, Морской бульвар, 1 Расписание: Ежедневно в период от заката до рассвета (в зависимости от погоды) от 42 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Черноморская рыбалка (порт Имеретинский) Начало: Морской бульвар, 1 «Рыбалка осуществляется с дрейфующего судна» Расписание: 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 2 300 ₽ за человека

Мини-группа 3 часа 3 отзыва Дайвинг в Черном море Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно от 2 300 ₽ за человека

Групповая 3 часа 28 отзывов Популярное предложение Рыбалка с пикником в черном море Начало: По договоренности «Всё банально, казалось бы, традиционная рыбалка с последующим поеданием пойманного» Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00 1 900 ₽ за человека

Мини-группа 3 часа 2 отзыва Морская прогулка и рыбалка «Что вас ждет: Морская рыбалка, семейный пикник или умиротворяющий отдых в тишине вдали от курорта — у вас будет возможность выбрать то, что для вас приятнее всего» Расписание: Ежедневно 2 450 ₽ за человека

🛥 На яхте Мини-группа 1.5 часа Морская прогулка на белой парусной яхте! (мини группа) Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 1 600 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🐴 Конные прогулки Групповая 6 часов 5 отзывов Дары Мацесты: чайные плантации, ферма «Экзархо» Начало: От ближайшей остановки Вашего отеля или КПП «Также на территории фермы есть контактный зоопарк 🐑» Расписание: Среда и Суббота с 15:00 3 400 ₽ за человека

🐴 Конные прогулки Индивидуальная 6 часов Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере «На Экзархо стали разводить не только коз, но и элитных лошадей, открыли конный клуб» Расписание: Вторник-воскресенье, по договоренности 14 000 ₽ за всё до 5 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час Мини регата на легендарной парусной яхте Navigator Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А «По вашему желанию, мы можем организовать рыбалку в открытом море» Расписание: Ежедневно, время по согласованию 14 000 ₽ за всё до 11 чел.

Индивидуальная 8 часов Форелевое хозяйство: знакомство и рыбалка Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере «Рыбалка на Форелевом хозяйстве На карповых прудах можно устроить настоящую рыбалку и приятно провести время в кругу близких людей» Расписание: Ежедневно 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

🐴 Конные прогулки Мини-группа 1.5 часа Популярное предложение Конная прогулка в окрестностях Адлера Насладиться верховой ездой и пейзажами национального парка Начало: В Адлере «Перед началом прогулки вас ждет небольшой инструктаж: вы узнаете, как держаться в седле и управляться с лошадьми» 3 000 ₽ за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час Аренда моторной яхты Evolution Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А «По Вашему запросу мы можем организовать рыбалку на борту» Расписание: Время по запросу 14 000 ₽ за всё до 8 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час Аренда белоснежной яхты экстра-класса в центральном Сочи Начало: Центральный порт Сочи «обзорная экскурсия по морю с видом на Сочи, • рыбалка, удочки (по желанию)» Расписание: Ежедневно: предварительно уточнять свободно ли необходимое время! 10 000 ₽ за всё до 11 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час Аренда парусной яхты Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А «При необходимости мы можем организовать рыбалку, есть необходимые снасти и удочки» Расписание: Ежедневно, время по запросу 12 000 ₽ за всё до 11 чел.

Мини-группа 3 часа Морская рыбалка в Адлере Порыбачить в Чёрном море и полюбоваться живописными пейзажами Начало: Порт Адлера «Команда выдаст вам удочки — и рыбалка начнётся» Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00 2 570 ₽ за человека