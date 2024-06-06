Экскурсии с животными в Адлере

Найдено 49 экскурсий в категории «Животные» в Адлере, цены от 1 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красная Поляна и окрестности - объехать и впечатлиться
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
74 отзыва
Красная Поляна: история, природа и архитектура
Исследуйте духовное наследие и природные чудеса Красной Поляны в увлекательной индивидуальной экскурсии
«На обратном пути мы обязательно посетим источники минеральной воды Чвижепсе, а также не забудем заехать на смотровую площадку в ущелье Ахцу и на Форелевое хозяйство»
8 000 за всё до 4 чел.
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля в Адлере или Сириусе
«вольерный комплекс, где живут животные Кавказа, и мини-зоопарк с кормлением кроликов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 930 за всё до 4 чел.
Гастротур на внедорожном кабриолете
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Эксклюзивный гастротур на кабриолете: кулинарное приключение в Адлере
Вас ждет незабываемое гастрономическое приключение по живописным местам Адлера на комфортабельном кабриолете
«Сначала мы с ветерком и комфортом доедем до форелевого царства»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
14 000 за всё до 6 чел.
Рыбалка на Чёрном море в мини-группе
Мини-группа
3 часа
31 отзыв
Рыбалка на Чёрном море в мини-группе до 10 человек
Проведите день на Чёрном море, наслаждаясь рыбалкой и видами Кавказского хребта. В мини-группе до 10 человек, с обедом из свежего улова
Начало: В морском порту «Имеретинский» в Адлере
«Морская рыбалка с видом на горы»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 800 за человека
Морская прогулка «По следам дельфинов»
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
11 отзывов
Популярное предложение
Морская прогулка «По следам дельфинов» в Адлере
Отправляйтесь на яхте вдоль побережья Сочи, наслаждаясь видами Кавказского хребта и Олимпийского парка
Начало: У вашего отеля или на ближашей остановке
Расписание: ежедневно в 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30 и 16:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
1 800 за человека
Адлер: морская рыбалка с купанием
🚤 На катере
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
Групповая экскурсия: рыбалка в Адлере с купанием и угощением ухой
Проведите три часа на морской рыбалке в Адлере! Наслаждайтесь панорамами, купанием и вкуснейшей ухой, приготовленной на борту профессиональным капитаном
Начало: В порту Кудепста
«Приглашаем вас на рыбалку в окрестностях Адлера»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 400 за человека
Прогулка на белоснежной яхте в мини-группе
🛥 На яхте
скидка
20%
Мини-группа
1.5 часа
11 отзывов
Групповая прогулка на яхте в Адлере с видом на горы
Исследуйте величие Черного моря и Кавказских гор, наслаждаясь комфортом и уютом белоснежной парусной яхты
Начало: Морской порт Сириус
Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
21501 720 за человека
Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: от Вашего отеля в Адлере или Сириусе
«В линии маршрута отразились все моменты жизни города за последние сто лет: закладка имперского курорта Романовское, советская индустриализация (форелевое хозяйство), развитие горнолыжного курорта к Зимней Олимпиаде»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500 за всё до 3 чел.
Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
1 отзыв
Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера
Покорить Черное море на уютной яхте, искупаться в чистейшей воде и понаблюдать за дельфинами
Начало: В Имеретинском или Сочинском морском порту
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2 100 за человека
Едем на морскую рыбалку в мини-группе
Мини-группа
3 часа
10 отзывов
Морская рыбалка в Адлере: групповой тур
Вас ждет захватывающая рыбалка на Черном море с угощением свежей рыбой и возможностью увидеть дельфинов
Начало: На ближайшей остановке общественного транспорта ил...
«Каждый участник получит спиннинг для рыбалки»
Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 500 за человека
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
Распробовать Сочи на вкус и насладиться шикарными видами
«Входной билет на форелевое хозяйство: 300 руб»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
9 500 за всё до 4 чел.
Групповое путешествие по Абхазии
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Групповое путешествие по Абхазии
Озеро Рица, форелевое хозяйство, мандариновый сад и дегустация вина, мёда и сыра
Начало: в Адлере
«Село Охтара, где находится старый советский объект — форелевое хозяйство (сейчас на реставрации)»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1 200 за человека
Морская прогулка на яхте под парусом
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
534 отзыва
Морская прогулка на парусной яхте в Адлере: романтика и приключения
Почувствуйте вкус приключений в морской прогулке на яхте в Адлере. Панорамные виды, купание в море и встреча с дельфинами ждут вас
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1 600 за человека
Аренда яхты в Адлере
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Аренда яхты в Адлере: незабываемые морские прогулки и туры
Проведите день на борту роскошной яхты, наслаждаясь морским бризом и великолепными видами Адлера
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000 за всё до 8 чел.
Прогулка по вечернему морю на яхте
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
18 отзывов
Прогулка по вечернему морю на яхте
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно с 16:30, через каждые полтора часа
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
1 875 за человека
Романтическая морская прогулка
Мини-группа
1.5 часа
22 отзыва
Романтическая морская прогулка
Начало: Имеретинский морской порт Адлера
Расписание: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 1 900 за человека
Рыбалка в открытом море с приготовлением улова на борту (порт Адлер)
Мини-группа
3 часа
30 отзывов
Рыбалка в открытом море с приготовлением улова на борту (порт Адлер)
Начало: По договорённости
«На три часа мы отправляемся в открытое море на рыбалку»
Расписание: Ежедневно 08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 1 900 за человека
Конные прогулки
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
3 часа
15 отзывов
Конные прогулки
Начало: По договоренности
«Предлагаем вам прогулку на лошадях в живописном месте национального парка»
Расписание: Ежедневно 11-00, 14-00.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2 800 за человека
Морская рыбалка в Адлере
Мини-группа
3 часа
9 отзывов
Морская рыбалка в Адлере
Начало: Морской бульвар 1
«Морская рыбалка на маломерных судах до 11 человек на борту»
Расписание: Ежедневно и круглый год, уточнять свободное время перед бронированием
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 000 за человека
Конная прогулка в Адлере
🐴 Конные прогулки
Групповая
2 часа
6 отзывов
Конная прогулка в Адлере: впечатляющее приключение среди природы
Подарите себе и близким незабываемые моменты во время конной прогулки по живописным уголкам Адлера
Начало: Остановка «Мацеста»
«Грациозные и умные лошади, выращенные в питомниках Сочи составят вам прекрасную компанию по живописным районам сочинского региона»
Расписание: Ежедневно: по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 100 за человека
Трёхчасовая рыбалка на яхте
🛥 На яхте
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Трёхчасовая рыбалка на яхте
Начало: Морской порт Сочи, Адлер, Имеретинский или Хосты
«• Время выхода на рыбалку может корректироваться в зависимости от погоды, разрешения на выход от порта, набора группы»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 950 за человека
Индивидуальная морская рыбалка в Адлере
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная морская рыбалка в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Рыбалка проводится при благоприятной погоде»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 500 за всё до 8 чел.
Морская прогулка и встреча с дельфинами
Мини-группа
1.5 часа
2 отзыва
Морская прогулка и встреча с дельфинами
Начало: Пгт Сириус
Расписание: 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 2 000 за человека
Морская прогулка на парусной яхте из Адлера
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
31 отзыв
Морская прогулка на парусной яхте из Адлера
Начало: Морской бульвар 1
Расписание: См. календарь: предварительно уточнять свободно ли время!!!
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1 900 за человека
Дайвинг в Чёрном море
Мини-группа
2 часа
11 отзывов
Дайвинг в Чёрном море
Начало: Заберем вас с места вашего проживания
Расписание: Ежедневно в хорошую погоду, время: 11:00, 13:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 3 350 за человека
Рыбалка на яхте
🛥 На яхте
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
Рыбалка на яхте
Начало: Морпорт центрального ра-на Сочи, Адлера, Кудепсты
«Рыбалка на тримаране или парусной яхте Экскурсию и инструктаж по правилам лова проводит капитан»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 500 за человека
Морская рыбалка с группой
Мини-группа
3 часа
10 отзывов
Морская рыбалка с группой
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
«Лучшие парусные и моторные суда Имеретинского порта, специально оснащенные для морской рыбалки ждут Вас»
Расписание: Ежедневно, время по запросу.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за человека
Аренда яхт в Адлере
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
Аренда яхт в Адлере
Начало: Порт Адлер
Расписание: См. календарь: предварительно уточнять свободно ли время!!!
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000 за всё до 11 чел.
Конный тур к Воронцовским пещерам
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
4 часа
3 отзыва
Конный тур к Воронцовским пещерам
Начало: Сочи, с. Красная Воля, ост. Хоста мост
«Этот маршрут мы предлагаем умеющим ездить на лошадях и тем, кому не нравятся конные прогулки только шагом»
Расписание: понедельник в 10:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
9 500 за человека
От заката до рассвета: морская прогулка на яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
От заката до рассвета: морская прогулка на яхте
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно в период от заката до рассвета (в зависимости от погоды)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 42 000 за всё до 6 чел.
Черноморская рыбалка (порт Имеретинский)
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Черноморская рыбалка (порт Имеретинский)
Начало: Морской бульвар, 1
«Рыбалка осуществляется с дрейфующего судна»
Расписание: 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 300 за человека
Дайвинг в Черном море
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Дайвинг в Черном море
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
10 июня в 13:00
от 2 300 за человека
Рыбалка с пикником в черном море
Групповая
3 часа
28 отзывов
Популярное предложение
Рыбалка с пикником в черном море
Начало: По договоренности
«Всё банально, казалось бы, традиционная рыбалка с последующим поеданием пойманного»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 900 за человека
Морская прогулка и рыбалка
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
Морская прогулка и рыбалка
«Что вас ждет: Морская рыбалка, семейный пикник или умиротворяющий отдых в тишине вдали от курорта — у вас будет возможность выбрать то, что для вас приятнее всего»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 450 за человека
Морская прогулка на белой парусной яхте! (мини группа)
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
Морская прогулка на белой парусной яхте! (мини группа)
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 600 за человека
Дары Мацесты: чайные плантации, ферма «Экзархо»
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Групповая
6 часов
5 отзывов
Дары Мацесты: чайные плантации, ферма «Экзархо»
Начало: От ближайшей остановки Вашего отеля или КПП
«Также на территории фермы есть контактный зоопарк 🐑»
Расписание: Среда и Суббота с 15:00
3 июля в 15:00
6 июля в 15:00
3 400 за человека
Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
«На Экзархо стали разводить не только коз, но и элитных лошадей, открыли конный клуб»
Расписание: Вторник-воскресенье, по договоренности
Завтра в 15:00
11 июня в 09:00
14 000 за всё до 5 чел.
Мини регата на легендарной парусной яхте Navigator
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Мини регата на легендарной парусной яхте Navigator
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
«По вашему желанию, мы можем организовать рыбалку в открытом море»
Расписание: Ежедневно, время по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 11 чел.
Форелевое хозяйство: знакомство и рыбалка
Индивидуальная
8 часов
Форелевое хозяйство: знакомство и рыбалка
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
«Рыбалка на Форелевом хозяйстве На карповых прудах можно устроить настоящую рыбалку и приятно провести время в кругу близких людей»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
Конная прогулка в окрестностях Адлера
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
1.5 часа
Популярное предложение
Конная прогулка в окрестностях Адлера
Насладиться верховой ездой и пейзажами национального парка
Начало: В Адлере
«Перед началом прогулки вас ждет небольшой инструктаж: вы узнаете, как держаться в седле и управляться с лошадьми»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 000 за человека
Аренда моторной яхты Evolution
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Аренда моторной яхты Evolution
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
«По Вашему запросу мы можем организовать рыбалку на борту»
Расписание: Время по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 8 чел.
Аренда белоснежной яхты экстра-класса в центральном Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Аренда белоснежной яхты экстра-класса в центральном Сочи
Начало: Центральный порт Сочи
«обзорная экскурсия по морю с видом на Сочи, • рыбалка, удочки (по желанию)»
Расписание: Ежедневно: предварительно уточнять свободно ли необходимое время!
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 11 чел.
Аренда парусной яхты
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Аренда парусной яхты
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
«При необходимости мы можем организовать рыбалку, есть необходимые снасти и удочки»
Расписание: Ежедневно, время по запросу
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 11 чел.
Морская рыбалка в Адлере
Мини-группа
3 часа
Морская рыбалка в Адлере
Порыбачить в Чёрном море и полюбоваться живописными пейзажами
Начало: Порт Адлера
«Команда выдаст вам удочки — и рыбалка начнётся»
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 570 за человека
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
🚤 На катере
Мини-группа
3 часа
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
Поймать рыбу в открытом море и насладиться горячим обедом на катере
Начало: ваше место проживания
«Мы отправимся на 3-часовую рыбалку в открытом море на комфортабельном катере»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 999 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    6 июня 2024
    Едем на морскую рыбалку в мини-группе
    🔥
  • Ж
    Жанна
    31 мая 2024
    Рыбалка на Чёрном море в мини-группе
    Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍 Дельфины, чайки, виды на горы, на Олимпийские объекты. Да и просто море и
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    небо- это потрясающе красиво 😍 Наловили ставридки, капитан Евгений пожарил наш улов прямо на судне. Вкуснотища необыкновенная! Наелась от души😊 Капитан очень понравился- такой милый 😍 Где мои 15 лет?))) Всем рекомендую порыбачить. Нам повезло с погодой. И с капитаном. И в целом с составом.

    Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍
  • Д
    Денис
    30 мая 2024
    Морская рыбалка в Адлере
    Нам всё понравилось
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Морская прогулка на яхте под парусом
    Отличная прогулка. Замечательный капитан Олег с классным плей листом! Все понравилось)
  • Д
    Дарья
    29 мая 2024
    Морская прогулка на яхте под парусом
    Это было б о г и ч н о! Открытое море, бирюзовые волны, дельфины и свинцово-туманные тучи. Несмотря на прохладную погоду и отсутствие купания, было хорошо до слез. Обязательно повторим, но уже в индивидуальном порядке.
  • Д
    Денис
    27 мая 2024
    Морская рыбалка в Адлере
    Спасибо, всё понравилось!!!
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Морская прогулка на яхте под парусом
    Чудесная, спокойная прогулка в море!!! капитан очень приятный и общительный!!!! ребенок не отходил от капитана и штурвала, очень понравилось!!!!!
  • А
    Анна
    24 мая 2024
    Конные прогулки
    Все понравилось. Кони спокойные. Инструктора опытные и вежливые. Отвечают позитивно на глупые вопросы. Прогулка по прекрасным местам, остановка у живописного водоёма. Спасибо
  • Л
    Любовь
    23 мая 2024
    Рыбалка с пикником в черном море
    Все супер, отличный улов, смогли покупаться, наловили много рыбы
  • И
    Ирина
    18 мая 2024
    Аренда яхты в Адлере
    Мы брали индивидуальную яхту, видели дельфинов, хотелось сказать огромное спасибо капитану Климу!!!!! Все было интересно и впечатляюще

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Красная Поляна и окрестности - объехать и впечатлиться
  2. Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
  3. Гастротур на внедорожном кабриолете
  4. Рыбалка на Чёрном море в мини-группе
  5. Морская прогулка «По следам дельфинов»
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Животные" можно забронировать 49 экскурсий и билетов от 1 200 до 42 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 927 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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