Astamur проводит ещё 1 экскурсию

Озеро Рица, Новоафонский монастырь, каньоны, водопады, пещеры и ландшафтные парки — в этой поездке вы увидите все визитные карточки страны кавказских гор. Я провезу вас по Абхазии с комфортом и помогу прочувствовать её колорит.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Субтропический рай

Наша первая остановка после пересечения границы — знаменитый гагрский парк принца Ольденбургского. Здесь мы прогуляемся по песчаным дорожкам в тени увесистых крон старинных деревьев, полюбуемся местным лебединым озером и побываем в мандариновом саду, где можно собрать цитрус и купить его.

Медовый двор

Чем славится Абхазия? Дарами своей природы! Мы отправимся в гости к горным пасечникам, чтобы попробовать лучший мед страны. Мастера покажут вам ульи и объяснят их устройство, поделятся интересными фактами о целебной золотой сладости и угостят вкуснейшими сортами.

Первозданный лес

Далее вы можете поехать к реке Бзыбь и полетать на тарзанке с тросом в 550 метров, или же сразу отправиться к Голубому озеру. Затем навестим Юпшарский каньон, где меж отвесных скал шумит бурная река Юпашара. Вы поймёте, почему это место прозвали «каменным мешком». Также при желании мы можем дополнительно посетить Молочный водопад, подняться на смотровые площадки или заехать на дачу Сталина.

Звезда Абхазии

У вас будет целый час для отдыха на легендарном озере Рица. Вы насладитесь отражением в зеркальной воде ледникового озера пиков Гагрского хребта, насладитесь пением птиц и понаблюдаете за игрой света и тени. Восстановить силы поможет сытный обед в кафе с видом на озеро. А после, на частной винодельне, вы продегустируете домашние абхазские вина, копчёные сыры и мясо.

Новоафонский монастырь

В завершение вы увидите главную православную святыню Абхазии. Мы осмотрим роскошное убранство храмов обители и местные реликвии. А если захотите, погуляем по территории чудесного Новоафонского парка с прудами и живым уголков, посетим Новоафонский водопад и храм Симона Канонита или же заглянем и в Новоафонскую пещеру.

Организационные детали

Как проходит поездка

На комфортабельных микроавтобусах, рассчитанных на 17-19 пассажиров. Если путешественников больше, поездка проходит на большом туристическом автобусе

Поездка проводится для путешественников старше 4 лет

В Новоафонском монастыре понедельник — выходной

Новоафонская пещера с 9 июня по 30 сентября 2026 г. открыта для посещения ежедневно

Длительность может быть увеличена из-за пробок и большого количества путешественников

Можно будет искупаться в море. Берите купальные костюмы

Что входит в стоимость, а что — нет

Стоимость поездки указана при начале в Адлере

Обязательно оплачивается въезд в Рицинский национальный парк: взрослый — 1000 ₽, детский (8-12 лет) — 500 ₽, до 8 лет — бесплатно

въезд в Рицинский национальный парк: взрослый — 1000 ₽, детский (8-12 лет) — 500 ₽, до 8 лет — бесплатно Питание в кафе оплачивается отдельно

В стоимость включены 2 дегустации по 10-30 минут (из-за большого количества участников может затянуться)

Посещение Новоафонской пещеры по желанию, стоимость — 1000 ₽/ взрослые, дети до 8 лет — бесплатно (возьмите с собой тёплые вещи, температура в пещере +12)

Посещение села Лыхны — 300 ₽ за чел.

Посещение дачи Сталина в новом Афоне — 300 ₽ за чел.

Посещение окрестностей озера Рица и Молочного водопада — 300 ₽ за чел. (неактуально в зимний период)

У Голубого озера есть зиплайн, можно покататься — 1000 ₽ с чел.

Прохождение границы