Astamur проводит ещё 1 экскурсию

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От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии

Совершить путешествие из Адлера в Абхазию и познакомиться с удивительной культурой горцев

Astamur
Astamur – Гид из Адлера
Озеро Рица, Новоафонский монастырь, каньоны, водопады, пещеры и ландшафтные парки 🌳 — вы увидите все визитные карточки страны кавказских гор ⛰️.

Я поделюсь интересными фактами о памятниках, удивительными историями о живших здесь людях и погружу в местный колорит через старинные предания и легенды.
Задать вопросОбычно отвечает за 33 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 18 человек

  • 15501 395 ₽ за человекаскидка10%

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От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии

Что вас ожидает

Субтропический рай
Наша первая остановка после пересечение границы — знаменитый гагрский парк 🌳 принца Ольденбургского. Здесь мы прогуляемся по песчаным дорожкам в тени увесистых крон старинных деревьев, полюбуемся местным лебединым озером и поговорим о личности принца Александра. Я расскажу об уникальной флоре и фауне этого небольшого заповедника и вспомню выдающихся личностей, бывавших здесь.

Завтрак у моря
После вас ждет неспешный променад по живописной набережной Пицунды. Здесь в тени пальм 🌴 притаились уединенные беседки, а воздух пропитан ароматом реликтовых сосен. Я проведу вас к скульптурам «Ныряльщики за жемчугом» и «Пицундской Медее» и расскажу о знаменитых местных пансионатах. А после вы сможете позавтракать в небольшом традиционном кафе, открывающем великолепный вид на Черное море 🌊.

Медовый двор
Чем славится Абхазия? Дарами своей природы! Мы отправимся в гости к горным ⛰️ пасечникам, чтобы попробовать лучший мед страны. Мастера покажут вам ульи и объяснят их устройство, поделятся интересными фактами о целебной золотой сладости и угостят вкуснейшими сортами.

Первозданный лес
Далее вы можете поехать к реке Бзыбь и полетать на тарзанке с тросом в 550 метров, или же сразу отправиться к Голубому озеру. Я открою древние легенды о возникновении озера и отмечу его феноменальные особенности. Мы навестим Юпшарский каньон, где меж отвесных скал шумит бурная река Юпашара. Вы поймете, почему это место прозвали «каменным мешком», узнаете о «Мужских слезах» и «Камне поцелуев». Также при желании мы можем дополнительно посетить Молочный водопад, подняться на смотровые площадки или заехать на дачу Сталина.

Звезда Абхазии
У вас будет целый час для отдыха на легендарном озере Рица. Вы насладитесь отражением в зеркальной воде ледникового озера пиков Гагрского хребта, насладитесь пением птиц и понаблюдаете за игрой света и тени. Восстановить силы поможет сытный обед в кафе с видом на озеро. А после, на частной винодельне, вы продегустируете домашние абхазские вина, копченые сыры и мясо.

Новоафонский монастырь
В завершение вы увидите главную православную святыню Абхазии. Мы осмотрим роскошное убранство храмов обители, увидим местные реликвии и вспомним непростую историю 📖 монастыря. А если захотите, погуляем по территории чудесного Новоафонского парка с прудами и живым уголков, посетим Новоафонский водопад и храм Симона Канонита или же заглянем и в Новоафонскую пещеру.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельных микроавтобусах, рассчитанных на 17-19 пассажиров
  • Для пересечения Российско-Абхазской границы возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении (для ребенка)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Стоимость экскурсии 🧭 указана при начале в Адлере или Красной поляны. Если вас нужно забрать из Сочи, доплата за трансфер составит 300 руб. /чел.
  • Входные билеты 🎫 в Рицинский национальный парк включены в стоимость
  • Питание в кафе оплачивается отдельно
  • Посещение Новоафонской пещеры по желанию, стоимость — 500 руб. / взросл., дети до 8 лет — бесплатно (возьмите с собой теплые вещи, температура в пещере +12). Также за отдельную плату возможно посещение смотровых площадок, молочного водопада — 200 руб. / чел., и сталинской дачи — 200 руб. /взросл., дети 8-12 лет — 100 рублей, дети до 8 лет бесплатно.
Начало и место завершения
🚩 на ближайшей к вашему отелю остановке общ. транспорта
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии

Экскурсия проводится в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 06:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Astamur
Astamur
Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Астамур. Мне 37 лет, я родился и вырос в Пицунде, по образованию — учитель географии. С 2004-го года я работаю экскурсоводом по Абхазии. О своей стране знаю много и очень люблю делиться своими знаниями с гостями прекрасной Абхазии. Экскурсии — это не просто моя работа... Экскурсии — это то, чем я по-настоящему люблю заниматься, и эту любовь к путешествиям я всегда стремлюсь передать своим экскурсантам. Я стараюсь не только показать гостям красоты нашей республики, но и как можно больше рассказать о моей прекрасной маленькой Абхазии!
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