Astamur проводит ещё 1 экскурсию

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От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Адлера)

Совершить путешествие из Адлера в Абхазию и познакомиться с удивительной культурой горцев
Озеро Рица, Новоафонский монастырь, каньоны, водопады, пещеры и ландшафтные парки — в этой поездке вы увидите все визитные карточки страны кавказских гор. Я провезу вас по Абхазии с комфортом и помогу прочувствовать её колорит.
4.8
159 отзывов
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Адлера)
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Адлера)
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Адлера)

Описание экскурсии

Субтропический рай

Наша первая остановка после пересечения границы — знаменитый гагрский парк принца Ольденбургского. Здесь мы прогуляемся по песчаным дорожкам в тени увесистых крон старинных деревьев, полюбуемся местным лебединым озером и побываем в мандариновом саду, где можно собрать цитрус и купить его.

Медовый двор

Чем славится Абхазия? Дарами своей природы! Мы отправимся в гости к горным пасечникам, чтобы попробовать лучший мед страны. Мастера покажут вам ульи и объяснят их устройство, поделятся интересными фактами о целебной золотой сладости и угостят вкуснейшими сортами.

Первозданный лес

Далее вы можете поехать к реке Бзыбь и полетать на тарзанке с тросом в 550 метров, или же сразу отправиться к Голубому озеру. Затем навестим Юпшарский каньон, где меж отвесных скал шумит бурная река Юпашара. Вы поймёте, почему это место прозвали «каменным мешком». Также при желании мы можем дополнительно посетить Молочный водопад, подняться на смотровые площадки или заехать на дачу Сталина.

Звезда Абхазии

У вас будет целый час для отдыха на легендарном озере Рица. Вы насладитесь отражением в зеркальной воде ледникового озера пиков Гагрского хребта, насладитесь пением птиц и понаблюдаете за игрой света и тени. Восстановить силы поможет сытный обед в кафе с видом на озеро. А после, на частной винодельне, вы продегустируете домашние абхазские вина, копчёные сыры и мясо.

Новоафонский монастырь

В завершение вы увидите главную православную святыню Абхазии. Мы осмотрим роскошное убранство храмов обители и местные реликвии. А если захотите, погуляем по территории чудесного Новоафонского парка с прудами и живым уголков, посетим Новоафонский водопад и храм Симона Канонита или же заглянем и в Новоафонскую пещеру.

Организационные детали

Как проходит поездка

  • На комфортабельных микроавтобусах, рассчитанных на 17-19 пассажиров. Если путешественников больше, поездка проходит на большом туристическом автобусе
  • Поездка проводится для путешественников старше 4 лет
  • В Новоафонском монастыре понедельник — выходной
  • Новоафонская пещера с 9 июня по 30 сентября 2026 г. открыта для посещения ежедневно
  • Длительность может быть увеличена из-за пробок и большого количества путешественников
  • Можно будет искупаться в море. Берите купальные костюмы

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Стоимость поездки указана при начале в Адлере
  • Обязательно оплачивается въезд в Рицинский национальный парк: взрослый — 1000 ₽, детский (8-12 лет) — 500 ₽, до 8 лет — бесплатно
  • Питание в кафе оплачивается отдельно
  • В стоимость включены 2 дегустации по 10-30 минут (из-за большого количества участников может затянуться)
  • Посещение Новоафонской пещеры по желанию, стоимость — 1000 ₽/ взрослые, дети до 8 лет — бесплатно (возьмите с собой тёплые вещи, температура в пещере +12)
  • Посещение села Лыхны — 300 ₽ за чел.
  • Посещение дачи Сталина в новом Афоне — 300 ₽ за чел.
  • Посещение окрестностей озера Рица и Молочного водопада — 300 ₽ за чел. (неактуально в зимний период)
  • У Голубого озера есть зиплайн, можно покататься — 1000 ₽ с чел.

Прохождение границы

  • Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов

ежедневно в 06:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1200 ₽
Дети до 12 лет1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ближайшей к вашему отелю остановке общ. транспорта
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Астамур
Астамур — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 6171 туриста
Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Астамур. Мне 40 лет, я родился и вырос в Пицунде, по образованию — учитель географии. С 2004 года я работаю проводником по Абхазии,
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с удовольствием открываю для своих путешественников самые красивые уголки Абхазии. Путешествия для меня — не просто работа, а настоящая страсть, и я всегда стремлюсь поделиться этой любовью с теми, кто присоединился к моим поездкам. Вместе с моей небольшой командой мы стараемся не только показать красоты нашей республики, но и погрузить гостей в её атмосферу и помочь проникнуться её культурой.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 159 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
137
4
16
3
5
2
1
1
Светлана
Это было очень красиво😻 Фото не передает всю красоту)

Вкусная еда, вкусное вино, вкусный мед 😋

Радушное гостеприимство)
Это было очень красиво😻 Фото не передает всю красоту)
Это было очень красиво😻 Фото не передает всю красоту)
Это было очень красиво😻 Фото не передает всю красоту)
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А
Экскурсовод Елизавета очень понравилась! Отлично и интересно рассказывает, на все вопросы подробно отвечает. Очень милая красивая девушка) в целом вся экскурсия понравилась, нас забрали от нашей остановки, довезли на автобусе
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до границы, где нас встретила Елизавета, помогла границу пройти, потом мы пересели на спринтер, на котором уже весь день ездили по местам.
Что не очень понравилось: на некоторые места выделено 10 минут, этого очень мало, приходится все делать в спешке. Зато на дегустацию вин сыров и меда выделено слишком много времени. Понятно, что это прибыль, но хотелось бы больше времени все таки на локации, а не на дегустации( Также дополнительные экскурсии, опять же понятно что это прибыль, но ничего такого в этих местах нет, если честно, не поняли, за что мы доплатили) так что не тратьте деньги.
В остальном все понравилось! Водитель, экскурсовод, организация, транспорт, все отлично!

Экскурсовод Елизавета очень понравилась! Отлично и интересно рассказывает, на все вопросы подробно отвечает. Очень милая красивая
Экскурсовод Елизавета очень понравилась! Отлично и интересно рассказывает, на все вопросы подробно отвечает. Очень милая красивая
Экскурсовод Елизавета очень понравилась! Отлично и интересно рассказывает, на все вопросы подробно отвечает. Очень милая красивая
Экскурсовод Елизавета очень понравилась! Отлично и интересно рассказывает, на все вопросы подробно отвечает. Очень милая красивая
Экскурсовод Елизавета очень понравилась! Отлично и интересно рассказывает, на все вопросы подробно отвечает. Очень милая красивая
Экскурсовод Елизавета очень понравилась! Отлично и интересно рассказывает, на все вопросы подробно отвечает. Очень милая красивая
Экскурсовод Елизавета очень понравилась! Отлично и интересно рассказывает, на все вопросы подробно отвечает. Очень милая красивая
Экскурсовод Елизавета очень понравилась! Отлично и интересно рассказывает, на все вопросы подробно отвечает. Очень милая красивая+2
Экскурсовод Елизавета очень понравилась! Отлично и интересно рассказывает, на все вопросы подробно отвечает. Очень милая красивая
Экскурсовод Елизавета очень понравилась! Отлично и интересно рассказывает, на все вопросы подробно отвечает. Очень милая красивая
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И
Отличная экскурсия состоялась 1 мая. Гидом была Елизавета, а водителем Наум, экскурсия прошла хорошо, нам с детьми понравилось. Увидели Гагры, озеро Рица, Новый Афон и историческую церковь. Заезжали купить вина, меда,сыра и на зиплайны с водопадами. Рекомендуем.
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Алина
Очень остались довольными!
Всю дорогу интересные рассказы от гида, остановки для фотосессий

В гостиницу вернулись с огромным мешком впечатлений и эмоций 😍😍😍
Очень остались довольными!
Очень остались довольными!
Очень остались довольными!
Очень остались довольными!
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Н
Красивая Абхазия и куча положительных эмоций
Красивая Абхазия и куча положительных эмоций
Красивая Абхазия и куча положительных эмоций
Красивая Абхазия и куча положительных эмоций
Красивая Абхазия и куча положительных эмоций
Красивая Абхазия и куча положительных эмоций
Красивая Абхазия и куча положительных эмоций
Красивая Абхазия и куча положительных эмоций
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Андрей
Поездка в Абхазию — это было что-то невероятное!
С самого начала всё пошло как по маслу: рано утром нас забрали с ближайшей остановки в Адлере, и уже на границе встретила Лиана
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— наш гид, которая стала душой этого путешествия. Она всё время была рядом, рассказывала интересные истории, делилась фактами и легендами о местах, куда мы ехали. Слушать её было одно удовольствие!

Само путешествие прошло легко и комфортно. В автобусе были классные, пунктуальные люди — никто не опаздывал, не приходилось ждать, и это реально сделало поездку ещё приятнее. Всё было чётко, спокойно и с отличным настроением.

Впечатления остались самые тёплые. Спасибо за такую душевную организацию и атмосферу!

Поездка в Абхазию — это было что-то невероятное!
Поездка в Абхазию — это было что-то невероятное!
Поездка в Абхазию — это было что-то невероятное!
Поездка в Абхазию — это было что-то невероятное!
Поездка в Абхазию — это было что-то невероятное!
Поездка в Абхазию — это было что-то невероятное!
Поездка в Абхазию — это было что-то невероятное!
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