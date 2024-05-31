Гастрономические экскурсии Адлера

Найдено 30 экскурсий в категории «Гастрономические» в Адлере, цены от 650 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гастротур на внедорожном кабриолете
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Эксклюзивный гастротур на кабриолете: кулинарное приключение в Адлере
Вас ждет незабываемое гастрономическое приключение по живописным местам Адлера на комфортабельном кабриолете
«В конце гастрономического приключения обязательно оставьте силы на дегустацию вкуснейшего хачапури по-аджарски»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
14 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
5 отзывов
Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по горам Красной Поляны, наслаждайтесь крафтовым пивом и домашним вином на пикнике
Начало: У автобусной остановки в Адлере или Сириусе
«Во время поездки мы остановимся в живописном месте и устроим мини-пикник с дегустацией мёда и домашнего вина»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 600 за человека
Рыбалка на Чёрном море в мини-группе
Мини-группа
3 часа
31 отзыв
Рыбалка на Чёрном море в мини-группе до 10 человек
Проведите день на Чёрном море, наслаждаясь рыбалкой и видами Кавказского хребта. В мини-группе до 10 человек, с обедом из свежего улова
Начало: В морском порту «Имеретинский» в Адлере
«После азартной рыбалки перейдем к вкусной части приключения — приготовим пойманную рыбку и устроим пикник в открытом море»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 800 за человека
Природа и история Абхазии - поездка из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Природа и история Абхазии - поездка из Адлера
Автомобильный тур по самым зрелищным местам региона с дегустациями и историко-культурными заметками
«В стоимость включены транспортные расходы, дегустации сыров и вина»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
18 700 за всё до 4 чел.
Легенды и традиции адыгов (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Легенды и традиции адыгов (из Адлера)
Путешествие по Черноморскому побережью с акцентом на этнографию
Начало: У вашего отеля в Адлере
«Вы узнаете о коренном населении региона — адыгах, их традициях, легендах, гастрономии и борьбе за самоопределение»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
16 800 за всё до 3 чел.
Открытка из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Открытка из Сочи: экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Сочи: старинный порт, легендарный санаторий, набережная и обед в кафе «Пацха». Увлекательная экскурсия для всей семьи
Начало: у вашего отеля
«Еда и напитки не включены в стоимость»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
13 000 за всё до 6 чел.
Гастротур по Абхазии (из Адлера)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
3 отзыва
Гастротур по Абхазии (из Адлера)
Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«После мы заедем в ресторан абхазской кухни»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
89008 010 за всё до 7 чел.
Гастрономическое путешествие в Абхазию
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Гастрономическое путешествие в Абхазию
Познать самобытную страну через ее вкусы - на фоне захватывающих пейзажей
Начало: ж/д вокзал Адлера
«В гостеприимной Абхазии вас ждет гастрономический праздник»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
Распробовать Сочи на вкус и насладиться шикарными видами
«Мы продумали гастрономический маршрут, который покажет вам разнообразие вкусов этого региона»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
9 500 за всё до 4 чел.
Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
6 отзывов
Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
Путешествие на внедорожниках в парк Солохаул. Водопад, святой источник, грузинская кухня и захватывающие виды на горы ждут вас
Начало: Из Адлера, Сочи и Дагомыса
«Увидите уютную часовню и попробуете ароматные блюда грузинской кухни»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 600 за человека
Групповое путешествие по Абхазии
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Групповое путешествие по Абхазии
Озеро Рица, форелевое хозяйство, мандариновый сад и дегустация вина, мёда и сыра
Начало: в Адлере
«Дегустация натуральных вин, мёда, сыра»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1 200 за человека
В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)
Написать картину вином, продегустировать домашние напитки и сыры и посадить на себя живую улитку
Начало: От вашего отеля в Адлере
«В стоимость включено: трансфер в обе стороны, мастер-классы и дегустации»
Расписание: ежедневно в 13:00
12 июня в 13:00
13 июня в 13:00
4 000 за человека
Джип-тур Солохаул: чайные плантации Сочи
🛣 Джиппинг
Групповая
9 часов
6 отзывов
Джип-тур Солохаул: чайные плантации Сочи
Начало: По договоренности
«• трансфер в обе стороны, • услуги Гида, • дегустация»
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 350 за человека
Национальный парк «33 водопада» и шоу-программа с дегустациями
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
14 отзывов
Национальный парк «33 водопада»: дегустации и приключения в Адлере
Погрузитесь в мир природных чудес и культурных открытий во время посещения Национального парка «33 водопада» в Адлере
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
«Здесь пройдет дегустация вин и сыра, и вы узнаете секреты приготовления»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 000 за человека
Термальный источник Кындыг, Черниговка, Сухум
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
66 отзывов
Термальный источник Кындыг, Черниговка, Сухум
Начало: Адлер, удобная для вас остановка
«Псоу Ресторан Гагрипш Лёгкий завтрак Дегустация вина и сыра»
Расписание: По четным числам
Сегодня в 06:00
10 июня в 06:00
1 900 за человека
Долина Легенд и 33 Водопада
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
14 отзывов
Долина Легенд и 33 Водопада
Начало: Сириус-Адлер-Хоста-Центральный район
«К вашим услугам – дегустация домашних вин (понравившиеся сорта Вы сможете приобрести), прогулка настоящему колхидскому лесу — ровеснику динозавров»
Расписание: каждый день с 10.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
650 за человека
Абхазия: путешествие на минивэне к озеру Рица
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
16 отзывов
Абхазия: путешествие на минивэне к озеру Рица
Начало: По договоренности
«Все дегустации меда, вина, чачи и сыра бесплатно»
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 300 за человека
Красная Поляна - тур для взрослых (с дегустацией пива и родельбаном)
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Красная Поляна - тур для взрослых (с дегустацией пива и родельбаном)
Начало: Ваш отель
«Обед в ресторане с видом на горную реку»
Расписание: Любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Рыбалка с пикником в черном море
Групповая
3 часа
28 отзывов
Популярное предложение
Рыбалка с пикником в черном море
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 900 за человека
Вкусное знакомство с традициями Абхазии
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Вкусное знакомство с традициями Абхазии
Начало: По договорённости
«Очарование Гагры и дегустация национальных продуктов Первое, что встретит вас после пересечения границы — Гагрская колоннада»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 200 за всё до 7 чел.
Дары Мацесты: чайные плантации, ферма «Экзархо»
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Групповая
6 часов
5 отзывов
Дары Мацесты: чайные плантации, ферма «Экзархо»
Начало: От ближайшей остановки Вашего отеля или КПП
«Дегустация чая и эко продукции 🫖🍯🧀»
Расписание: Среда и Суббота с 15:00
3 июля в 15:00
6 июля в 15:00
3 400 за человека
Винный тур «Долина Лефкадия»
Индивидуальная
20 часов
Винный тур «Долина Лефкадия»
Начало: По договоренности
«Прогулка по французскому парку и изысканное меню, в фирменном ресторане Амфора, для гурманов ценителей российского виноделия»
Расписание: Каждый день
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
60 000 за всё до 6 чел.
Особенная Абхазия - по-домашнему
Индивидуальная
16 часов
Особенная Абхазия - по-домашнему
Начало: По договоренности
«Поучаствуете в мастер-классе по приготовлению национальных блюд абхазской кухни и потом, у нас будет застолье в зале с большим столом и уютным камином»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
21 500 за всё до 4 чел.
Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
«Так хозяйство переросло в знаменитую экоферму, туристический комплекс и популярный гастрономический тренд»
Расписание: Вторник-воскресенье, по договоренности
Завтра в 15:00
11 июня в 09:00
14 000 за всё до 5 чел.
Форелевое хозяйство: знакомство и рыбалка
Индивидуальная
8 часов
Форелевое хозяйство: знакомство и рыбалка
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
«А после выловленной рыбы устроить пикник, накормить всех свежайшей рыбой»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
Древнейшие дольмены и горнолыжные курорты Красной поляны
Индивидуальная
8 часов
Древнейшие дольмены и горнолыжные курорты Красной поляны
Начало: По договоренности
«Заедем на дегустацию и обед к местным и отведуем национальное блюдо»
Расписание: Ежедневно с 9-00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
🚤 На катере
Мини-группа
3 часа
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
Поймать рыбу в открытом море и насладиться горячим обедом на катере
Начало: ваше место проживания
«Обед из свежего улова на катере»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 999 за человека
Поездка в Абхазию с треккингом к альпийским лугам
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Поездка в Абхазию с треккингом к альпийским лугам
Подняться на вершину Мамдзышхи и устроить пикник с видами на заснеженные горы и море
«Среди такой красоты устроим пикник: местные фрукты, овощи, лаваш, сыр и травяной чай»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Авторское путешествие в Абхазию
🚗 На машине
Фотопрогулка
9 часов
Авторское путешествие в Абхазию
Нетривиальная экскурсия в «Страну души» с шампанским, фотосессией и тайными местами
Начало: У вашего отеля
«На обратном пути мы можем заехать в ресторан на берегу горной реки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000 за всё до 5 чел.
С детьми - в мини-поход вдоль реки Псахо
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
С детьми - в мини-поход вдоль реки Псахо
Всей семьёй пройти по колхидскому лесу и сухому каньону + устроить пикник на лугу с видом на горы
Начало: по договорённости с гидом
«А на одной из полян с видом на горы можем устроить пикник»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    31 мая 2024
    Рыбалка на Чёрном море в мини-группе
    Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍 Дельфины, чайки, виды на горы, на Олимпийские объекты. Да и просто море и
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    небо- это потрясающе красиво 😍 Наловили ставридки, капитан Евгений пожарил наш улов прямо на судне. Вкуснотища необыкновенная! Наелась от души😊 Капитан очень понравился- такой милый 😍 Где мои 15 лет?))) Всем рекомендую порыбачить. Нам повезло с погодой. И с капитаном. И в целом с составом.

    Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍
  • А
    Анна
    24 мая 2024
    Национальный парк «33 водопада» и шоу-программа с дегустациями
    Прекрасная природа Сочинского национального парка, и окрестностей. Гостеприимные хозяева дегустационных залов. Великолепный экскурсовод Тенгиз и водитель Дмитрий. Незабываемые эмоции и великолепное настроение от экскурсии.
  • Л
    Любовь
    23 мая 2024
    Рыбалка с пикником в черном море
    Все супер, отличный улов, смогли покупаться, наловили много рыбы
  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
    Особая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные в программе. Виды шикарные, пивоварня
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    необычная, рассказы о местах интересные и познавательные! Самое главное, что все без спешки и толпы людей, действительно очень комфортно, есть возможность сделать красивые фотографии

    Особая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные вОсобая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные вОсобая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные вОсобая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные в
  • В
    Василий
    11 мая 2024
    Термальный источник Кындыг, Черниговка, Сухум
    Экскурсия хорошая, микроавтобус с неудобными сидениями…
  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)
    Уникальное мероприятие. Вкусно,весело, сытно. Рекомендуем.
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
    Все прошло замечательно. Будем рекомендовать знакомым гида Николая.
    Все прошло замечательно. Будем рекомендовать знакомым гида НиколаяВсе прошло замечательно. Будем рекомендовать знакомым гида Николая
  • В
    Виктор
    2 мая 2024
    Рыбалка с пикником в черном море
    Погода немного подвела…
  • Т
    Татьяна
    30 апреля 2024
    Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
    Это просто крутейшая экскурсия. Водителя Евгений - рекомендую 👌. Профессионал своего дела, с юмором, всегда ответит на любой вопрос. Гоняет - как гонщик. Это было наслаждение, драмы, кайф. 👍💥💥💥💥💥
    Это просто крутейшая экскурсия. Водителя Евгений - рекомендую 👌. Профессионал своего дела, с юмором, всегда ответитЭто просто крутейшая экскурсия. Водителя Евгений - рекомендую 👌. Профессионал своего дела, с юмором, всегда ответит
  • М
    Мария
    24 апреля 2024
    Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
    Потрясающая экскурсия! Водитель Евгений с юмором, доброжелательный! Посетили много локаций, море впечатлений. Закончилась экскурсия вкусный и сытным обедом высоко в горах👍 Рекомендую всем👌

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30
  1. Гастротур на внедорожном кабриолете
  2. Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
  3. Рыбалка на Чёрном море в мини-группе
  4. Природа и история Абхазии - поездка из Адлера
  5. Легенды и традиции адыгов (из Адлера)
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Гастрономические" можно забронировать 30 экскурсий и билетов от 650 до 60 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 212 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Адлера, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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