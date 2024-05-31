1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Эксклюзивный гастротур на кабриолете: кулинарное приключение в Адлере
Вас ждет незабываемое гастрономическое приключение по живописным местам Адлера на комфортабельном кабриолете
«В конце гастрономического приключения обязательно оставьте силы на дегустацию вкуснейшего хачапури по-аджарски»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
14 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
8 часов
Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по горам Красной Поляны, наслаждайтесь крафтовым пивом и домашним вином на пикнике
Начало: У автобусной остановки в Адлере или Сириусе
«Во время поездки мы остановимся в живописном месте и устроим мини-пикник с дегустацией мёда и домашнего вина»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 600₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Рыбалка на Чёрном море в мини-группе до 10 человек
Проведите день на Чёрном море, наслаждаясь рыбалкой и видами Кавказского хребта. В мини-группе до 10 человек, с обедом из свежего улова
Начало: В морском порту «Имеретинский» в Адлере
«После азартной рыбалки перейдем к вкусной части приключения — приготовим пойманную рыбку и устроим пикник в открытом море»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Природа и история Абхазии - поездка из Адлера
Автомобильный тур по самым зрелищным местам региона с дегустациями и историко-культурными заметками
«В стоимость включены транспортные расходы, дегустации сыров и вина»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
18 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Легенды и традиции адыгов (из Адлера)
Путешествие по Черноморскому побережью с акцентом на этнографию
Начало: У вашего отеля в Адлере
«Вы узнаете о коренном населении региона — адыгах, их традициях, легендах, гастрономии и борьбе за самоопределение»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
16 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Открытка из Сочи: экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Сочи: старинный порт, легендарный санаторий, набережная и обед в кафе «Пацха». Увлекательная экскурсия для всей семьи
Начало: у вашего отеля
«Еда и напитки не включены в стоимость»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
13 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Гастротур по Абхазии (из Адлера)
Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«После мы заедем в ресторан абхазской кухни»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
89008 010₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гастрономическое путешествие в Абхазию
Познать самобытную страну через ее вкусы - на фоне захватывающих пейзажей
Начало: ж/д вокзал Адлера
«В гостеприимной Абхазии вас ждет гастрономический праздник»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
Распробовать Сочи на вкус и насладиться шикарными видами
«Мы продумали гастрономический маршрут, который покажет вам разнообразие вкусов этого региона»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
Путешествие на внедорожниках в парк Солохаул. Водопад, святой источник, грузинская кухня и захватывающие виды на горы ждут вас
Начало: Из Адлера, Сочи и Дагомыса
«Увидите уютную часовню и попробуете ароматные блюда грузинской кухни»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 600₽ за человека
Групповая
10 часов
Групповое путешествие по Абхазии
Озеро Рица, форелевое хозяйство, мандариновый сад и дегустация вина, мёда и сыра
Начало: в Адлере
«Дегустация натуральных вин, мёда, сыра»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1 200₽ за человека
Мини-группа
4 часа
В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)
Написать картину вином, продегустировать домашние напитки и сыры и посадить на себя живую улитку
Начало: От вашего отеля в Адлере
«В стоимость включено: трансфер в обе стороны, мастер-классы и дегустации»
Расписание: ежедневно в 13:00
12 июня в 13:00
13 июня в 13:00
4 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Джип-тур Солохаул: чайные плантации Сочи
Начало: По договоренности
«• трансфер в обе стороны, • услуги Гида, • дегустация»
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 350₽ за человека
Групповая
8 часов
Национальный парк «33 водопада»: дегустации и приключения в Адлере
Погрузитесь в мир природных чудес и культурных открытий во время посещения Национального парка «33 водопада» в Адлере
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
«Здесь пройдет дегустация вин и сыра, и вы узнаете секреты приготовления»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Термальный источник Кындыг, Черниговка, Сухум
Начало: Адлер, удобная для вас остановка
«Псоу Ресторан Гагрипш Лёгкий завтрак Дегустация вина и сыра»
Расписание: По четным числам
Сегодня в 06:00
10 июня в 06:00
1 900₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Долина Легенд и 33 Водопада
Начало: Сириус-Адлер-Хоста-Центральный район
«К вашим услугам – дегустация домашних вин (понравившиеся сорта Вы сможете приобрести), прогулка настоящему колхидскому лесу — ровеснику динозавров»
Расписание: каждый день с 10.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
650₽ за человека
Групповая
10 часов
Абхазия: путешествие на минивэне к озеру Рица
Начало: По договоренности
«Все дегустации меда, вина, чачи и сыра бесплатно»
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Красная Поляна - тур для взрослых (с дегустацией пива и родельбаном)
Начало: Ваш отель
«Обед в ресторане с видом на горную реку»
Расписание: Любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Рыбалка с пикником в черном море
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Вкусное знакомство с традициями Абхазии
Начало: По договорённости
«Очарование Гагры и дегустация национальных продуктов Первое, что встретит вас после пересечения границы — Гагрская колоннада»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 200₽ за всё до 7 чел.
Групповая
6 часов
Дары Мацесты: чайные плантации, ферма «Экзархо»
Начало: От ближайшей остановки Вашего отеля или КПП
«Дегустация чая и эко продукции 🫖🍯🧀»
Расписание: Среда и Суббота с 15:00
3 июля в 15:00
6 июля в 15:00
3 400₽ за человека
Индивидуальная
20 часов
Винный тур «Долина Лефкадия»
Начало: По договоренности
«Прогулка по французскому парку и изысканное меню, в фирменном ресторане Амфора, для гурманов ценителей российского виноделия»
Расписание: Каждый день
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
60 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
16 часов
Особенная Абхазия - по-домашнему
Начало: По договоренности
«Поучаствуете в мастер-классе по приготовлению национальных блюд абхазской кухни и потом, у нас будет застолье в зале с большим столом и уютным камином»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
21 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
«Так хозяйство переросло в знаменитую экоферму, туристический комплекс и популярный гастрономический тренд»
Расписание: Вторник-воскресенье, по договоренности
Завтра в 15:00
11 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Форелевое хозяйство: знакомство и рыбалка
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
«А после выловленной рыбы устроить пикник, накормить всех свежайшей рыбой»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Древнейшие дольмены и горнолыжные курорты Красной поляны
Начало: По договоренности
«Заедем на дегустацию и обед к местным и отведуем национальное блюдо»
Расписание: Ежедневно с 9-00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
Поймать рыбу в открытом море и насладиться горячим обедом на катере
Начало: ваше место проживания
«Обед из свежего улова на катере»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 999₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Поездка в Абхазию с треккингом к альпийским лугам
Подняться на вершину Мамдзышхи и устроить пикник с видами на заснеженные горы и море
«Среди такой красоты устроим пикник: местные фрукты, овощи, лаваш, сыр и травяной чай»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Авторское путешествие в Абхазию
Нетривиальная экскурсия в «Страну души» с шампанским, фотосессией и тайными местами
Начало: У вашего отеля
«На обратном пути мы можем заехать в ресторан на берегу горной реки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
С детьми - в мини-поход вдоль реки Псахо
Всей семьёй пройти по колхидскому лесу и сухому каньону + устроить пикник на лугу с видом на горы
Начало: по договорённости с гидом
«А на одной из полян с видом на горы можем устроить пикник»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна31 мая 2024Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍 Дельфины, чайки, виды на горы, на Олимпийские объекты. Да и просто море и
- ААнна24 мая 2024Прекрасная природа Сочинского национального парка, и окрестностей. Гостеприимные хозяева дегустационных залов. Великолепный экскурсовод Тенгиз и водитель Дмитрий. Незабываемые эмоции и великолепное настроение от экскурсии.
- ЛЛюбовь23 мая 2024Все супер, отличный улов, смогли покупаться, наловили много рыбы
- ААнна21 мая 2024Особая благодарность гиду Николаю за прекрасно проверенное время! Экскурсия очень понравилась, посетили все места, заявленные в программе. Виды шикарные, пивоварня
- ВВасилий11 мая 2024Экскурсия хорошая, микроавтобус с неудобными сидениями…
- ССветлана11 мая 2024Уникальное мероприятие. Вкусно,весело, сытно. Рекомендуем.
- ЕЕлена10 мая 2024Все прошло замечательно. Будем рекомендовать знакомым гида Николая.
- ВВиктор2 мая 2024Погода немного подвела…
- ТТатьяна30 апреля 2024Это просто крутейшая экскурсия. Водителя Евгений - рекомендую 👌. Профессионал своего дела, с юмором, всегда ответит на любой вопрос. Гоняет - как гонщик. Это было наслаждение, драмы, кайф. 👍💥💥💥💥💥
- ММария24 апреля 2024Потрясающая экскурсия! Водитель Евгений с юмором, доброжелательный! Посетили много локаций, море впечатлений. Закончилась экскурсия вкусный и сытным обедом высоко в горах👍 Рекомендую всем👌
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Гастрономические»
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