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🚗 На машине 🛣 Джиппинг 🏎 На кабриолете Индивидуальная 5.5 часов 1 отзыв Эксклюзивный гастротур на кабриолете: кулинарное приключение в Адлере Вас ждет незабываемое гастрономическое приключение по живописным местам Адлера на комфортабельном кабриолете «В конце гастрономического приключения обязательно оставьте силы на дегустацию вкуснейшего хачапури по-аджарски» 14 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 8 часов 5 отзывов Джип-тур в горах Красной Поляны + крафтовая пивоварня и пикник Отправляйтесь в захватывающее путешествие по горам Красной Поляны, наслаждайтесь крафтовым пивом и домашним вином на пикнике Начало: У автобусной остановки в Адлере или Сириусе «Во время поездки мы остановимся в живописном месте и устроим мини-пикник с дегустацией мёда и домашнего вина» Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 2 600 ₽ за человека

Мини-группа 3 часа 31 отзыв Рыбалка на Чёрном море в мини-группе до 10 человек Проведите день на Чёрном море, наслаждаясь рыбалкой и видами Кавказского хребта. В мини-группе до 10 человек, с обедом из свежего улова Начало: В морском порту «Имеретинский» в Адлере «После азартной рыбалки перейдем к вкусной части приключения — приготовим пойманную рыбку и устроим пикник в открытом море» Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00 2 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Природа и история Абхазии - поездка из Адлера Автомобильный тур по самым зрелищным местам региона с дегустациями и историко-культурными заметками «В стоимость включены транспортные расходы, дегустации сыров и вина» 18 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 5 отзывов Легенды и традиции адыгов (из Адлера) Путешествие по Черноморскому побережью с акцентом на этнографию Начало: У вашего отеля в Адлере «Вы узнаете о коренном населении региона — адыгах, их традициях, легендах, гастрономии и борьбе за самоопределение» 16 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Открытка из Сочи: экскурсия по главным достопримечательностям Погрузитесь в атмосферу Сочи: старинный порт, легендарный санаторий, набережная и обед в кафе «Пацха». Увлекательная экскурсия для всей семьи Начало: у вашего отеля «Еда и напитки не включены в стоимость» 13 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5.5 часов 3 отзыва Гастротур по Абхазии (из Адлера) Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу) «После мы заедем в ресторан абхазской кухни» 8900 8 010 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Гастрономическое путешествие в Абхазию Познать самобытную страну через ее вкусы - на фоне захватывающих пейзажей Начало: ж/д вокзал Адлера «В гостеприимной Абхазии вас ждет гастрономический праздник» 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Поедем, поедим! Гастротур из Адлера Распробовать Сочи на вкус и насладиться шикарными видами «Мы продумали гастрономический маршрут, который покажет вам разнообразие вкусов этого региона» 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 7 часов 6 отзывов Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику Путешествие на внедорожниках в парк Солохаул. Водопад, святой источник, грузинская кухня и захватывающие виды на горы ждут вас Начало: Из Адлера, Сочи и Дагомыса «Увидите уютную часовню и попробуете ароматные блюда грузинской кухни» Расписание: ежедневно в 12:00 2 600 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 1 отзыв Групповое путешествие по Абхазии Озеро Рица, форелевое хозяйство, мандариновый сад и дегустация вина, мёда и сыра Начало: в Адлере «Дегустация натуральных вин, мёда, сыра» Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00 1 200 ₽ за человека

🚗 На машине Мини-группа 4 часа 1 отзыв В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера) Написать картину вином, продегустировать домашние напитки и сыры и посадить на себя живую улитку Начало: От вашего отеля в Адлере «В стоимость включено: трансфер в обе стороны, мастер-классы и дегустации» Расписание: ежедневно в 13:00 4 000 ₽ за человека

🛣 Джиппинг Групповая 9 часов 6 отзывов Джип-тур Солохаул: чайные плантации Сочи Начало: По договоренности «• трансфер в обе стороны, • услуги Гида, • дегустация» Расписание: Ежедневно в 12:00 2 350 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 14 отзывов Национальный парк «33 водопада»: дегустации и приключения в Адлере Погрузитесь в мир природных чудес и культурных открытий во время посещения Национального парка «33 водопада» в Адлере Начало: Ваш отель или ближайшая остановка «Здесь пройдет дегустация вин и сыра, и вы узнаете секреты приготовления» Расписание: Ежедневно в 10:00 1 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 66 отзывов Термальный источник Кындыг, Черниговка, Сухум Начало: Адлер, удобная для вас остановка «Псоу Ресторан Гагрипш Лёгкий завтрак Дегустация вина и сыра» Расписание: По четным числам 1 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 10 часов 14 отзывов Долина Легенд и 33 Водопада Начало: Сириус-Адлер-Хоста-Центральный район «К вашим услугам – дегустация домашних вин (понравившиеся сорта Вы сможете приобрести), прогулка настоящему колхидскому лесу — ровеснику динозавров» Расписание: каждый день с 10.00 650 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Групповая 10 часов 16 отзывов Абхазия: путешествие на минивэне к озеру Рица Начало: По договоренности «Все дегустации меда, вина, чачи и сыра бесплатно» Расписание: Ежедневно с 7:00 до 8:00 2 300 ₽ за человека

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Красная Поляна - тур для взрослых (с дегустацией пива и родельбаном) Начало: Ваш отель «Обед в ресторане с видом на горную реку» Расписание: Любое время 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Групповая 3 часа 28 отзывов Популярное предложение Рыбалка с пикником в черном море Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00 1 900 ₽ за человека

Индивидуальная 5 часов 3 отзыва Вкусное знакомство с традициями Абхазии Начало: По договорённости «Очарование Гагры и дегустация национальных продуктов Первое, что встретит вас после пересечения границы — Гагрская колоннада» 5 200 ₽ за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе 🐴 Конные прогулки Групповая 6 часов 5 отзывов Дары Мацесты: чайные плантации, ферма «Экзархо» Начало: От ближайшей остановки Вашего отеля или КПП «Дегустация чая и эко продукции 🫖🍯🧀» Расписание: Среда и Суббота с 15:00 3 400 ₽ за человека

Индивидуальная 20 часов Винный тур «Долина Лефкадия» Начало: По договоренности «Прогулка по французскому парку и изысканное меню, в фирменном ресторане Амфора, для гурманов ценителей российского виноделия» Расписание: Каждый день 60 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 16 часов Особенная Абхазия - по-домашнему Начало: По договоренности «Поучаствуете в мастер-классе по приготовлению национальных блюд абхазской кухни и потом, у нас будет застолье в зале с большим столом и уютным камином» Расписание: Ежедневно 21 500 ₽ за всё до 4 чел.

🐴 Конные прогулки Индивидуальная 6 часов Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере «Так хозяйство переросло в знаменитую экоферму, туристический комплекс и популярный гастрономический тренд» Расписание: Вторник-воскресенье, по договоренности 14 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 8 часов Форелевое хозяйство: знакомство и рыбалка Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере «А после выловленной рыбы устроить пикник, накормить всех свежайшей рыбой» Расписание: Ежедневно 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 8 часов Древнейшие дольмены и горнолыжные курорты Красной поляны Начало: По договоренности «Заедем на дегустацию и обед к местным и отведуем национальное блюдо» Расписание: Ежедневно с 9-00 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере Мини-группа 3 часа Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море Поймать рыбу в открытом море и насладиться горячим обедом на катере Начало: ваше место проживания «Обед из свежего улова на катере» Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00 2 999 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Поездка в Абхазию с треккингом к альпийским лугам Подняться на вершину Мамдзышхи и устроить пикник с видами на заснеженные горы и море «Среди такой красоты устроим пикник: местные фрукты, овощи, лаваш, сыр и травяной чай» 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 9 часов Авторское путешествие в Абхазию Нетривиальная экскурсия в «Страну души» с шампанским, фотосессией и тайными местами Начало: У вашего отеля «На обратном пути мы можем заехать в ресторан на берегу горной реки» 16 000 ₽ за всё до 5 чел.