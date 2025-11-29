Маршрут до Солохаула — один из самых щедрых на виды и впечатления.
Мы прокатимся вдоль побережья, любуясь морем, и начнем подниматься в горы по серпантину сквозь субтропические джунгли.
Комфортные мотоциклы Honda Gold
Описание экскурсии
Живописный маршрут до Солохаула Трасса, лесистый горный серпантин, ошеломительные виды, чайные плантации и купание в источнике, насыщенная программа — все это уже ждет вас! Бронируйте в любое время года – мы ездим без перерывов на зиму Маршрут до Солохаула — один из самых щедрых на виды и впечатления. Мы прокатимся вдоль побережья, любуясь морем, и начнем подниматься в горы по серпантину сквозь субтропические джунгли. Не волнуйтесь, поездку не омрачат пробки — мы в них не стоим. А комфортные мотоциклы Honda Gold Wing, оборудованные удобными креслами и динамиками, позволят в полной мере насладиться путешествием. Отдых на природе: чаепитие и святой источник • По дороге мы сделаем несколько остановок на смотровых площадках с горными панорамами.
- В конечной точке, селении Солох-Аул, посетим чайные плантации и обязательно насладимся самым северным в мире чаем с ароматными блинами.
- Также мы остановимся у источника Св. Пантелеймона, чтобы искупаться и зарядиться целебной силой этого места. Или, при желании, заедем в монастырь Крестовая Пустынь.
• Дополнительно в Солохауле вы сможете пролететь над горной долиной на zip-line или подняться в небо на воздушном шаре (шар поднимают на закате). Продолжительность поездки указана при старте из Адлера, из других районов уточняйте при бронировании. Важная информация:
- Поездка доступна для детей от 10 лет в сопровождении родителя.
- Ограничение по весу пассажира — 100 кг.
- Форма одежды: удобная обувь, не стесняющая движения одежда.
- Все мотоциклы абсолютно исправны и вовремя проходят ТО. Необходимую экипировку выдаем.
- Воздушные шары поднимают ближе к закату, поэтому если хотите попасть на шар, сообщите об этом при бронировании, от этого будет зависеть время выезда!
Можете забронировать любой свободный слот. Финальное время согласуем при подтверждении бронирования. Можем подобрать удобное время для вас, если оно выходит за пределы доступных слотов.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Солохаул (источник СВ. Пантелеймона)
- Солохаул парк (чайные плантации)
Что включено
- Поездка на мотоцикле
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Стоимость билетов на Zip-line (по желанию)
- Подъем на воздушном шаре (по желанию)
- Вход в Солохаул парк - 800 р.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем вас по вашему адресу
Завершение: Там же, где и начало, - или, по желанию экскурсанта
Когда и сколько длится?
Когда: Можете забронировать любой свободный слот. Финальное время согласуем при подтверждении бронирования. Можем подобрать удобное время для вас, если оно выходит за пределы доступных слотов.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Поездка доступна для детей от 10 лет в сопровождении родителя
- Ограничение по весу пассажира - 100 кг
- Форма одежды: удобная обувь, не стесняющая движения одежда
- Все мотоциклы абсолютно исправны и вовремя проходят ТО. Необходимую экипировку выдаем
- Воздушные шары поднимают ближе к закату, поэтому если хотите попасть на шар, сообщите об этом при бронировании, от этого будет зависеть время выезда
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Адлера
