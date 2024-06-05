1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Приключение в окрестностях Большого Сочи: экскурсия на внедорожнике
Откройте для себя уникальные локации Адлера и окрестностей Сочи на комфортабельном внедорожнике с персональным гидом
«Посетим чайные плантации и я расскажу вам о истории зарождения чая в Сочи, а в финале приключения полюбуетесь вечерним Сочи со смотровой площадки на горе Ахун»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
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На кабриолете - в Олимпийский парк
Прокатитесь на кабриолете по Олимпийскому парку и узнайте все секреты Сочи. Фотосессия на фоне пальм и шоу фонтанов ждут вас
Начало: В любой точке Сириуса
«При проведении экскурсии в вечернее время возможно посещение шоу поющих фонтанов без доплаты»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
60004 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мотопрогулка в горы Адлера: Роза Плато - приключение жизни
Почувствуйте ветер свободы во время мотопрогулки к Роза Плато. Комфорт, безопасность и красоты Кавказа ждут вас
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
На мотоцикле по вечернему Сочи: путешествие, полное впечатлений
Почувствуйте ритм вечернего Сочи, прокатившись на мотоцикле с ветерком. Вас ждут живописные улицы, набережная и кофе на вершине башни Панорама
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
По заповедным альпийским лугам через две вершины
Начало: В Адлере, у здания ГК АЛЬПИКА-СЕРВИС
«Горные панорамы 360° от моря до Агепсты и закат солнца»
11 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Прогулка по вечернему морю на яхте
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Что вас ожидает: Вас ждет вечерняя прогулка на парусной яхте с опытным капитаном»
Расписание: Ежедневно с 16:30, через каждые полтора часа
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
1 875₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
От заката до рассвета: морская прогулка на яхте
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Что вас ожидает: Ночные выходы в море отличаются спокойствием, размеренностью и, конечно, непередаваемой атмосферой романтики»
Расписание: Ежедневно в период от заката до рассвета (в зависимости от погоды)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 42 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Ахун
Начало: Адлер, остановка Лавровая
Расписание: Ежедневно, время выезда по желанию туриста.
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Магия вечернего Сочи
Главные достопримечательности города и закат на горе Ахун на автомобильной обзорной экскурсии
Начало: По договоренности
«Вы услышите, когда и при каких обстоятельствах он был основан, оцените его яркую вечернюю подсветку и рассмотрите местные экзотические растения»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
10 часов
Красная Поляна, Олимпийский парк и шоу фонтанов
Начало: Адлер, ближайшая к вам остановка
«Вечернее шоу Фонтан «Чаша Олимпийского Огня» был построен для открытия и закрытия Олимпийских игр 2014 года»
Расписание: Ежедневно 11:15 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
1 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Поездка в Абхазию с треккингом к альпийским лугам
Подняться на вершину Мамдзышхи и устроить пикник с видами на заснеженные горы и море
«Если спустимся не сильно поздно, то по дороге снова сделаем остановки уже на других смотровых, полюбуемся закатом»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Поехала на мотоцикле первый раз. Экскурсию заказывала на 18-00, на закат. Сначала было страшно. Потом поняла, что не нужно следить
- ААнастасия23 мая 2024Заказывала экскурсию в Олимпийский парк, экскурсия состоялась, все было на высшем уровне, пожелания были учтены ✅,интересный собеседник,в машине комфортно, советую экскурсию не о чем не пожалеете 👍
- ААлексей22 мая 2024Экскурсия по Олимпийскому парку прошла замечательно. Большое спасибо Захару за интересные рассказы и хорошую музыку. Уже планируем экскурсию на Красную Поляну, уверены, что все будет так же интересно.
- ДДарья17 мая 2024Спасибо Илье и Андрею за невероятную поездку! Комфортное вождение, приятная музыка, юмор и лучшие кадры вам обеспечены! Виды роскошные, байки комфортные, невероятно рекомендую, ничто не заменит эти эмоции с такой приятной компанией! Спасибо Илье и его команде!
- ВВалентина1 мая 2024Отличная прогулка! Дружелюбная обстановка! Организация на высоте! Рекомендую!
- ИИрина1 мая 2024Отличная прогулка по вечернему морю! Капитан Константин очень улыбчивый, что добавляло своего шарма🥰 Во время прогулки рассказывал много интересных фактов, поэтому
- ЕЕкатерина1 мая 2024Феерверк эмоций! Ночной Сочи прекрасен)) Поездка 🔥🔥🔥 Станислав отличный водитель, душевный и эмоциональный собеседник!!! Прокатились так, что я даже забыла, надо
- ААлександра10 апреля 2024Спасибо за чудесную прогулку, было очень красиво и комфортно!!!
- ААйгуль26 февраля 2024Экскурсия прошла прекрасно. Рекомендую Андрея как профессионального гида и красноречивого рассказчика. Андрей много знает о родном крае и с удовольствием отвечает на все вопросы. Комфортабельный автомобиль, что конечно важно на 9ти часовой экскурсии.
- ЖЖанна3 ноября 2023Экскурсия была потрясающая! Мы смогли многое увидеть, оценить качество техники, качество вождения и качество общения. Ребята потрясающие! Виды прекрасные! Всё было на высшем уровне и очень хорошего качества. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Вечерние»
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