Вечерние экскурсии Адлера

Найдено 11 экскурсий в категории «Вечерние» в Адлере, цены от 1 000 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приключение в окрестностях Большого Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
30 отзывов
Приключение в окрестностях Большого Сочи: экскурсия на внедорожнике
Откройте для себя уникальные локации Адлера и окрестностей Сочи на комфортабельном внедорожнике с персональным гидом
«Посетим чайные плантации и я расскажу вам о истории зарождения чая в Сочи, а в финале приключения полюбуетесь вечерним Сочи со смотровой площадки на горе Ахун»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
19 000 за всё до 6 чел.
На кабриолете - в Олимпийский парк (из Адлера)
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
В тренде
На кабриолете - в Олимпийский парк
Прокатитесь на кабриолете по Олимпийскому парку и узнайте все секреты Сочи. Фотосессия на фоне пальм и шоу фонтанов ждут вас
Начало: В любой точке Сириуса
«При проведении экскурсии в вечернее время возможно посещение шоу поющих фонтанов без доплаты»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
60004 200 за всё до 3 чел.
Мотопрогулка в горы! Роза Плато
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Мотопрогулка в горы Адлера: Роза Плато - приключение жизни
Почувствуйте ветер свободы во время мотопрогулки к Роза Плато. Комфорт, безопасность и красоты Кавказа ждут вас
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 500 за человека
На мотоцикле - по вечернему Сочи
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
На мотоцикле по вечернему Сочи: путешествие, полное впечатлений
Почувствуйте ритм вечернего Сочи, прокатившись на мотоцикле с ветерком. Вас ждут живописные улицы, набережная и кофе на вершине башни Панорама
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за человека
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
По заповедным альпийским лугам через две вершины
Начало: В Адлере, у здания ГК АЛЬПИКА-СЕРВИС
«Горные панорамы 360° от моря до Агепсты и закат солнца»
11 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 10 000 за всё до 10 чел.
Прогулка по вечернему морю на яхте
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
18 отзывов
Прогулка по вечернему морю на яхте
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Что вас ожидает: Вас ждет вечерняя прогулка на парусной яхте с опытным капитаном»
Расписание: Ежедневно с 16:30, через каждые полтора часа
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
1 875 за человека
От заката до рассвета: морская прогулка на яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
От заката до рассвета: морская прогулка на яхте
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Что вас ожидает: Ночные выходы в море отличаются спокойствием, размеренностью и, конечно, непередаваемой атмосферой романтики»
Расписание: Ежедневно в период от заката до рассвета (в зависимости от погоды)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 42 000 за всё до 6 чел.
Вечерний Ахун
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Ахун
Начало: Адлер, остановка Лавровая
Расписание: Ежедневно, время выезда по желанию туриста.
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Сочи
🚌 На автобусе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
Магия вечернего Сочи
Главные достопримечательности города и закат на горе Ахун на автомобильной обзорной экскурсии
Начало: По договоренности
«Вы услышите, когда и при каких обстоятельствах он был основан, оцените его яркую вечернюю подсветку и рассмотрите местные экзотические растения»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
12 000 за всё до 5 чел.
Красная Поляна, Олимпийский парк и шоу фонтанов
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Красная Поляна, Олимпийский парк и шоу фонтанов
Начало: Адлер, ближайшая к вам остановка
«Вечернее шоу Фонтан «Чаша Олимпийского Огня» был построен для открытия и закрытия Олимпийских игр 2014 года»
Расписание: Ежедневно 11:15 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
1 000 за человека
Поездка в Абхазию с треккингом к альпийским лугам
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Поездка в Абхазию с треккингом к альпийским лугам
Подняться на вершину Мамдзышхи и устроить пикник с видами на заснеженные горы и море
«Если спустимся не сильно поздно, то по дороге снова сделаем остановки уже на других смотровых, полюбуемся закатом»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Мотопрогулка в горы! Роза Плато
    Поехала на мотоцикле первый раз. Экскурсию заказывала на 18-00, на закат. Сначала было страшно. Потом поняла, что не нужно следить
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    за дорожным движением, нужно смотреть на красоту вокруг, водитель ведь профессионал. Накричалась, выпустила эмоции! Спасибо водителю Александру, поддержал 😀!!!! Эмоций от красот гор море, от езды на мотоцикле ещё больше!!! СПАСИБО!!!!

  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    На кабриолете - в Олимпийский парк
    Заказывала экскурсию в Олимпийский парк, экскурсия состоялась, все было на высшем уровне, пожелания были учтены ✅,интересный собеседник,в машине комфортно, советую экскурсию не о чем не пожалеете 👍
    Заказывала экскурсию в Олимпийский парк, экскурсия состоялась, все было на высшем уровне, пожелания были учтены ✅,интересныйЗаказывала экскурсию в Олимпийский парк, экскурсия состоялась, все было на высшем уровне, пожелания были учтены ✅,интересныйЗаказывала экскурсию в Олимпийский парк, экскурсия состоялась, все было на высшем уровне, пожелания были учтены ✅,интересный
  • А
    Алексей
    22 мая 2024
    На кабриолете - в Олимпийский парк
    Экскурсия по Олимпийскому парку прошла замечательно. Большое спасибо Захару за интересные рассказы и хорошую музыку. Уже планируем экскурсию на Красную Поляну, уверены, что все будет так же интересно.
    Экскурсия по Олимпийскому парку прошла замечательно. Большое спасибо Захару за интересные рассказы и хорошую музыку. Уже
  • Д
    Дарья
    17 мая 2024
    На мотоцикле - по вечернему Сочи
    Спасибо Илье и Андрею за невероятную поездку! Комфортное вождение, приятная музыка, юмор и лучшие кадры вам обеспечены! Виды роскошные, байки комфортные, невероятно рекомендую, ничто не заменит эти эмоции с такой приятной компанией! Спасибо Илье и его команде!
    Спасибо Илье и Андрею за невероятную поездку! Комфортное вождение, приятная музыка, юмор и лучшие кадры вамСпасибо Илье и Андрею за невероятную поездку! Комфортное вождение, приятная музыка, юмор и лучшие кадры вамСпасибо Илье и Андрею за невероятную поездку! Комфортное вождение, приятная музыка, юмор и лучшие кадры вамСпасибо Илье и Андрею за невероятную поездку! Комфортное вождение, приятная музыка, юмор и лучшие кадры вам
  • В
    Валентина
    1 мая 2024
    Прогулка по вечернему морю на яхте
    Отличная прогулка! Дружелюбная обстановка! Организация на высоте! Рекомендую!
  • И
    Ирина
    1 мая 2024
    Прогулка по вечернему морю на яхте
    Отличная прогулка по вечернему морю! Капитан Константин очень улыбчивый, что добавляло своего шарма🥰 Во время прогулки рассказывал много интересных фактов, поэтому
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    прогулка была не только красивой, но и увлекательной! На яхте есть подушки и пледы, во время плавания просят снять обувь, мы сначала не ного переживали, что ноги за ерзнут, но потом поняли, что зря) очень комфортно! Захотелось вернуться на индивидуальную прогулку, что в скором времени и сделаем🔥

  • Е
    Екатерина
    1 мая 2024
    На мотоцикле - по вечернему Сочи
    Феерверк эмоций! Ночной Сочи прекрасен)) Поездка 🔥🔥🔥 Станислав отличный водитель, душевный и эмоциональный собеседник!!! Прокатились так, что я даже забыла, надо
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    же ещё делать и фото 🤣 Но зато я знаю, как в следующий раз держать камеру в поезде, поправлять шлем и не забывать общаться и по ходу движения! СПАСИБО!!!!!! 🙏💕

    Феерверк эмоций! Ночной Сочи прекрасен)) Поездка 🔥🔥🔥 Станислав отличный водитель, душевный и эмоциональный собеседник!!!Феерверк эмоций! Ночной Сочи прекрасен)) Поездка 🔥🔥🔥 Станислав отличный водитель, душевный и эмоциональный собеседник!!!
  • А
    Александра
    10 апреля 2024
    Прогулка по вечернему морю на яхте
    Спасибо за чудесную прогулку, было очень красиво и комфортно!!!
  • А
    Айгуль
    26 февраля 2024
    Приключение в окрестностях Большого Сочи
    Экскурсия прошла прекрасно. Рекомендую Андрея как профессионального гида и красноречивого рассказчика. Андрей много знает о родном крае и с удовольствием отвечает на все вопросы. Комфортабельный автомобиль, что конечно важно на 9ти часовой экскурсии.
  • Ж
    Жанна
    3 ноября 2023
    На мотоцикле - по вечернему Сочи
    Экскурсия была потрясающая! Мы смогли многое увидеть, оценить качество техники, качество вождения и качество общения. Ребята потрясающие! Виды прекрасные! Всё было на высшем уровне и очень хорошего качества. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Вечерние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Приключение в окрестностях Большого Сочи
  2. На кабриолете - в Олимпийский парк (из Адлера)
  3. Мотопрогулка в горы! Роза Плато
  4. На мотоцикле - по вечернему Сочи
  5. Поход на пик Бзерпи и закат в горах
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  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
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