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прогулка была не только красивой, но и увлекательной! На яхте есть подушки и пледы, во время плавания просят снять обувь, мы сначала не ного переживали, что ноги за ерзнут, но потом поняли, что зря) очень комфортно! Захотелось вернуться на индивидуальную прогулку, что в скором времени и сделаем🔥