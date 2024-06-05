1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Мотопрогулка в горы Адлера: Роза Плато - приключение жизни
Почувствуйте ветер свободы во время мотопрогулки к Роза Плато. Комфорт, безопасность и красоты Кавказа ждут вас
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
На мотоцикле по вечернему Сочи: путешествие, полное впечатлений
Почувствуйте ритм вечернего Сочи, прокатившись на мотоцикле с ветерком. Вас ждут живописные улицы, набережная и кофе на вершине башни Панорама
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
По Абхазии на кабриолете
Заехать в Гагру, побывать на Рице и сделать лучшее фото в «Каменном мешке»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 000₽ за человека
скидка
55%
Индивидуальная
30 минут
Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах (из Адлера)
Прокатиться на легендарных туристических Honda Gold Wing и узнать о спортивных объектах
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
30001 350₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»
С комфортом или даже шиком довезу вас до нужного места
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Вся Абхазия на мотоцикле: большой тур из Адлера
Увидеть ключевые достопримечательности страны во время захватывающей мотопрогулки
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
17 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Поехала на мотоцикле первый раз. Экскурсию заказывала на 18-00, на закат. Сначала было страшно. Потом поняла, что не нужно следить
- ДДарья17 мая 2024Спасибо Илье и Андрею за невероятную поездку! Комфортное вождение, приятная музыка, юмор и лучшие кадры вам обеспечены! Виды роскошные, байки комфортные, невероятно рекомендую, ничто не заменит эти эмоции с такой приятной компанией! Спасибо Илье и его команде!
- ЕЕкатерина1 мая 2024Феерверк эмоций! Ночной Сочи прекрасен)) Поездка 🔥🔥🔥 Станислав отличный водитель, душевный и эмоциональный собеседник!!! Прокатились так, что я даже забыла, надо
- ННина30 апреля 2024В апреле два дня была проездом в Адлере и искала, чем себя развлечь. . поющие фонтаны закрыли на профилактику, морскую
- ААнна29 февраля 2024Хороший вариант экскурсии, если у вас есть немного времени и хочется просто познакомиться с природой Абхазии. Организаторы оперативно отвечают и
- ЖЖанна3 ноября 2023Экскурсия была потрясающая! Мы смогли многое увидеть, оценить качество техники, качество вождения и качество общения. Ребята потрясающие! Виды прекрасные! Всё было на высшем уровне и очень хорошего качества. Рекомендую.
- ИИлья23 сентября 2023С учетом того, что поездка на мотоцикле была давней мечтой, остался в восторге! Игорь профессионально управлял, учитывая, что горная дорога. Ощущение от поездки не сравнимы с вождением авто, совсем другие эмоции и чувства.
- ООльга30 августа 2023Замечательная поездка на комфортабельном и надёжном аппарате. Водитель-гид опытный, вежливый и весёлый. Даже музыка в дороге как с моего плейлиста.
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «На мотоцикле»
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