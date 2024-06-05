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прогулку отменили из-за сильного ветра. . но я не унывала и рискнула прокатиться на мотоцикле. Вопреки моим ожиданиям, оказалось совсем не страшно и получасовая пробная прогулка превратилась в 4-х часовую экскурсию по ночному Сочи. Огромная благодарность моему пилоту и гиду Алексею! За 4 часа мы успели сделать обзорный круг по Олимпийскому парку, затем прокатились с ветерком из Адлера в центр Сочи, неспешно прогулялись по набережной в районе Морского вокзала, поужинали в кафе и, конечно, сделали миллион фото на память! Мне так понравилось(!!!!) что на следующий день я взяла уже 8-часовую прогулку по всему Сочи, в которой моим гидом и пилотом стал Захар. Как мне всё понравилось - словами не описать! Ну во-первых, на мотоцикле вам не приходится стоять в душных пробках. Все стоят - а ты едешь!!! 😜 Лететь по магистрали, ныряя и выныривая в бесчисленные тоннели - тоже классно! А захватывающий дух подъем и спуск по серпантину в горах = чистый восторг!!! Большую часть поездки я сняла на видео и уже неделю пересматриваю ролики вечером перед сном 🤩 в следующий отпуск обязательно поеду на мотоцикле ещё и в Абхазию!!! 😇 Огромное спасибо ребятам за идею такого альтернативного отдыха, незабываемые эмоции, шикарные виды и великолепный сервис! Однозначно рекомендую!!!