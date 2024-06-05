Экскурсии на мотоцикле в Адлере

Найдено 6 экскурсий в категории «На мотоцикле» в Адлере, цены от 1 350 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мотопрогулка в горы! Роза Плато
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Мотопрогулка в горы Адлера: Роза Плато - приключение жизни
Почувствуйте ветер свободы во время мотопрогулки к Роза Плато. Комфорт, безопасность и красоты Кавказа ждут вас
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 500 за человека
На мотоцикле - по вечернему Сочи
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
На мотоцикле по вечернему Сочи: путешествие, полное впечатлений
Почувствуйте ритм вечернего Сочи, прокатившись на мотоцикле с ветерком. Вас ждут живописные улицы, набережная и кофе на вершине башни Панорама
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за человека
По Абхазии на кабриолете
🚗 На машине
🏍 На мотоцикле
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
По Абхазии на кабриолете
Заехать в Гагру, побывать на Рице и сделать лучшее фото в «Каменном мешке»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 000 за человека
Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах (из Адлера)
🏍 На мотоцикле
скидка
55%
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах (из Адлера)
Прокатиться на легендарных туристических Honda Gold Wing и узнать о спортивных объектах
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
30001 350 за человека
Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🏍 На мотоцикле
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
1 час
Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»
С комфортом или даже шиком довезу вас до нужного места
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5 200 за всё до 6 чел.
Вся Абхазия на мотоцикле: большой тур из Адлера
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
12 часов
Вся Абхазия на мотоцикле: большой тур из Адлера
Увидеть ключевые достопримечательности страны во время захватывающей мотопрогулки
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
17 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Мотопрогулка в горы! Роза Плато
    Поехала на мотоцикле первый раз. Экскурсию заказывала на 18-00, на закат. Сначала было страшно. Потом поняла, что не нужно следить
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    за дорожным движением, нужно смотреть на красоту вокруг, водитель ведь профессионал. Накричалась, выпустила эмоции! Спасибо водителю Александру, поддержал 😀!!!! Эмоций от красот гор море, от езды на мотоцикле ещё больше!!! СПАСИБО!!!!

  • Д
    Дарья
    17 мая 2024
    На мотоцикле - по вечернему Сочи
    Спасибо Илье и Андрею за невероятную поездку! Комфортное вождение, приятная музыка, юмор и лучшие кадры вам обеспечены! Виды роскошные, байки комфортные, невероятно рекомендую, ничто не заменит эти эмоции с такой приятной компанией! Спасибо Илье и его команде!
    Спасибо Илье и Андрею за невероятную поездку! Комфортное вождение, приятная музыка, юмор и лучшие кадры вамСпасибо Илье и Андрею за невероятную поездку! Комфортное вождение, приятная музыка, юмор и лучшие кадры вамСпасибо Илье и Андрею за невероятную поездку! Комфортное вождение, приятная музыка, юмор и лучшие кадры вамСпасибо Илье и Андрею за невероятную поездку! Комфортное вождение, приятная музыка, юмор и лучшие кадры вам
  • Е
    Екатерина
    1 мая 2024
    На мотоцикле - по вечернему Сочи
    Феерверк эмоций! Ночной Сочи прекрасен)) Поездка 🔥🔥🔥 Станислав отличный водитель, душевный и эмоциональный собеседник!!! Прокатились так, что я даже забыла, надо
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    же ещё делать и фото 🤣 Но зато я знаю, как в следующий раз держать камеру в поезде, поправлять шлем и не забывать общаться и по ходу движения! СПАСИБО!!!!!! 🙏💕

    Феерверк эмоций! Ночной Сочи прекрасен)) Поездка 🔥🔥🔥 Станислав отличный водитель, душевный и эмоциональный собеседник!!!Феерверк эмоций! Ночной Сочи прекрасен)) Поездка 🔥🔥🔥 Станислав отличный водитель, душевный и эмоциональный собеседник!!!
  • Н
    Нина
    30 апреля 2024
    Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах (из Адлера)
    В апреле два дня была проездом в Адлере и искала, чем себя развлечь. . поющие фонтаны закрыли на профилактику, морскую
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    прогулку отменили из-за сильного ветра. . но я не унывала и рискнула прокатиться на мотоцикле. Вопреки моим ожиданиям, оказалось совсем не страшно и получасовая пробная прогулка превратилась в 4-х часовую экскурсию по ночному Сочи. Огромная благодарность моему пилоту и гиду Алексею! За 4 часа мы успели сделать обзорный круг по Олимпийскому парку, затем прокатились с ветерком из Адлера в центр Сочи, неспешно прогулялись по набережной в районе Морского вокзала, поужинали в кафе и, конечно, сделали миллион фото на память! Мне так понравилось(!!!!) что на следующий день я взяла уже 8-часовую прогулку по всему Сочи, в которой моим гидом и пилотом стал Захар. Как мне всё понравилось - словами не описать! Ну во-первых, на мотоцикле вам не приходится стоять в душных пробках. Все стоят - а ты едешь!!! 😜 Лететь по магистрали, ныряя и выныривая в бесчисленные тоннели - тоже классно! А захватывающий дух подъем и спуск по серпантину в горах = чистый восторг!!! Большую часть поездки я сняла на видео и уже неделю пересматриваю ролики вечером перед сном 🤩 в следующий отпуск обязательно поеду на мотоцикле ещё и в Абхазию!!! 😇 Огромное спасибо ребятам за идею такого альтернативного отдыха, незабываемые эмоции, шикарные виды и великолепный сервис! Однозначно рекомендую!!!

  • А
    Анна
    29 февраля 2024
    По Абхазии на кабриолете
    Хороший вариант экскурсии, если у вас есть немного времени и хочется просто познакомиться с природой Абхазии. Организаторы оперативно отвечают и
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    держат связь. Моим пилотом оказался Алексей. Огромная благодарность за проведённый день. Он знал, куда можно в такой сезон поехать и что посмотреть. Всегда мог поддержать разговор и рассказать что-то о красотах Абхазии. Если сомневалась идти куда-то на экскурсию, чтобы посмотреть, то мне говорили «Иди, это того стоит». Посетили Гагру, Новый Афон, Новоафонские пещеры, Анакопийскую крепость и многое другое. Тем более очень хотелось покататься на мотоцикле, даже в роли пассажира. Чувствовала комфорт и доверие пилоту, что никаких проблем не будет. Спасибо огромное, ещё раз, если окажусь в Сочи, обращусь за поездкой!

    Хороший вариант экскурсии, если у вас есть немного времени и хочется просто познакомиться с природой Абхазии
  • Ж
    Жанна
    3 ноября 2023
    На мотоцикле - по вечернему Сочи
    Экскурсия была потрясающая! Мы смогли многое увидеть, оценить качество техники, качество вождения и качество общения. Ребята потрясающие! Виды прекрасные! Всё было на высшем уровне и очень хорошего качества. Рекомендую.
  • И
    Илья
    23 сентября 2023
    Мотопрогулка в горы! Роза Плато
    С учетом того, что поездка на мотоцикле была давней мечтой, остался в восторге! Игорь профессионально управлял, учитывая, что горная дорога. Ощущение от поездки не сравнимы с вождением авто, совсем другие эмоции и чувства.
  • О
    Ольга
    30 августа 2023
    Мотопрогулка в горы! Роза Плато
    Замечательная поездка на комфортабельном и надёжном аппарате. Водитель-гид опытный, вежливый и весёлый. Даже музыка в дороге как с моего плейлиста.
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    Имея опыт вождения Honda 600 RR, очень было интересно почувствовать совсем другой класс. Илья, я очень благодарна за доставленное удовольствие, радость и свободу движения, очень приятно иметь возможность быстро лететь и смотреть окружающие красоты, наслаждаясь каждым моментом. Огромное спасибо. ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «На мотоцикле»

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  1. Мотопрогулка в горы! Роза Плато
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  3. По Абхазии на кабриолете
  4. Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах (из Адлера)
  5. Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»
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  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "На мотоцикле" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 350 до 19 000 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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