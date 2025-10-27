Индивидуальная экскурсия на чайные плантации Сочи подарит уникальную возможность увидеть процесс выращивания и сбора чая.
Участники узнают, как правильно выбирать и заваривать чай, а также побывают на фабрике, где раскрываются все секреты производства. В завершение - дегустация зелёного и чёрного чая. Это незабываемое путешествие для всех, кто ценит вкус и аромат настоящего чая
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Узнать секреты чайного производства
- 🚐 Комфортный трансфер с гидом
- 🍵 Дегустация зелёного и чёрного чая
- 🏞 Прогулка по уникальным плантациям
- 📚 Интересные факты о чае
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Чайная плантация
- Чайная фабрика
Описание экскурсии
Трансфер с профессиональным гидом на чайную плантацию.
Прогулка по самым северным плантациям в мире, сбор чая и семян.
Интересные факты о чае: как его выращивают, собирают, сушат и ферментируют, как выбрать лучший сорт, как его правильно заваривать, хранить и пить.
Посещение чайной фабрики — весь процесс производства чая как на ладони.
Дегустация зелёного и чёрного чая.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном минивэне
- Входные билеты на плантацию (с чаепитием) приобретаются отдельно — 700 ₽ взрослый, 550 ₽ детский
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 648 туристов
Я влюблена в Сочи, пишу о нём стихи, а главное — влюбляю всех в этот город — такой, каким знаю его я. Обо всём рассказываю с любовью и позитивом! Экскурсии провожу совместно с командой коллег-единомышленников.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Любовь
27 окт 2025
Все прошло отлично. Во время приехали. Рассказ был интересный. Сопровождение во время всей экскурсии.
Ксения
24 окт 2025
01.10.2025 провели прекрасный день на чайных плантациях в Мацесте. Поездка оставила только самые теплые и приятные впечатления! Пейзажи нереальной красоты: ярко-зеленые, будто нарисованные холмы, а с высоты — самый настоящий
С
Софья
28 июн 2025
До основной экскурсии на самой чайной плантации нам в машине экскурсовод рассказала очень много интересных фактов о всех местах, которые мы проезжали.
Чайная плантация впечатляет. Интересно было побывать в этом месте.
Чайная плантация впечатляет. Интересно было побывать в этом месте.
И
Инна
1 июн 2025
Спасибо большое за экскурсию! Все было интересно, доступно, познавательно! Удобный трансфер, комфортная поездка, внутри машины экскурсовод с микрофон, поэтому все слышно, все продумано, забрали нас в удобном для нас месте и высадили там, где мы захотели. Материал разнообразный, интересный, много всего узнали нового. Сама чайная плантация очень красивая! Спасибо Вам большое за интересно проведенное время!
