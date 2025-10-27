Индивидуальная экскурсия на чайные плантации Сочи подарит уникальную возможность увидеть процесс выращивания и сбора чая. Участники узнают, как правильно выбирать и заваривать чай, а также побывают на фабрике, где раскрываются все секреты производства. В завершение - дегустация зелёного и чёрного чая. Это незабываемое путешествие для всех, кто ценит вкус и аромат настоящего чая

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Трансфер с профессиональным гидом на чайную плантацию.

Прогулка по самым северным плантациям в мире, сбор чая и семян.

Интересные факты о чае: как его выращивают, собирают, сушат и ферментируют, как выбрать лучший сорт, как его правильно заваривать, хранить и пить.

Посещение чайной фабрики — весь процесс производства чая как на ладони.

Дегустация зелёного и чёрного чая.

Организационные детали