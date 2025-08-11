Горные пейзажи, зеленые леса, чистый воздух — все это будет на нашей экскурсии. Запрыгивайте на квадроцикл — мы отправляемся по окрестностям Сочи. Не бойтесь, если ни разу не управляли квадроциклом. Все очень просто — вас ждет небольшой инструктаж перед прогулкой.
Описание экскурсииЛюбите ли вы приключения, драйв и открытия? Тогда приглашаем покататься на квадроциклах по самым крутым местам в окрестностях Сочи. Реки, водопады, каньоны, ущелье, смотровые площадки, карьер — все это будет на нашем пути. Прогулка подойдет даже для начинающих — вас ждет обязательный инструктаж, и наши инструктора позаботятся о том, чтобы ваша поездка на квадроцикле была безопасной. Как проходит тур • На базе, перед поездкой, вам проведет инструктаж наш инструктор. Он же будет сопровождать вас по маршруту.
- На квадроцикле можно ехать вдвоем, по одному или с инструктором.
- Возможно участие детей старше 6 лет с инструктором за рулём.
- В летнее время года наши туристы могут искупаться в горной реке. Организационные детали: Стоимость указана за один 2-х местный квадроцикл. На базе возможно выбрать дополнительные маршруты за доплату по вашему желанию. Обмундирование входит в стоимость. Экологический сбор входит в стоимость. Также доступно для бронирования: багги и квадровеликаны.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Реки
- Водопады
- Каньоны
- Ущелье
- Смотровые площадки
- Карьер
Что включено
- Страховка
- Инструктаж
- Экипировка
- Купание в горной реке по желанию
Что не входит в цену
- Трансфер туда-обратно: 300 рублей с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральные остановки Адлера, Сириуса, Ж. Д вокзал, отели КПП
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 10.00, 13.00, 15.00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 55 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Великолепно,потрясающие виды пейзажей,отличная команда инструкторов-драйвовый маршрут,-Особенно хочу отметить Арсена?,парень джентельмен,внимательно относится к людям -(я инвалид) -и очень благодарна за экскурсию!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️ со Спутником путешествую несколько лет -отличный сервис все слаженно,весело,пунктуально -даже в это сложное время ❤️❤️❤️люблю❤️❤️❤️рекомендую и не забывайте ваше хорошее настроение улучшит комфорт на маршруте!!!!!❤️
Э
В
Всё понравилось. Организация, маршрут, инструкторы, состояние техники, все достойно, стоит заявленной цены.
А
Автобус приехал раньше и мы уже сели в 10:45 (автобус был на 11), что не могло не порадовать.
Собрали всех по городу, приехали на базу, провели инструктаж, подписали договор, взяли шлемы
С
Поездка организованна отлично. На базу привезли/увезли (рекомендую брать трансфер), все во время, без опозданий. По самим покатушках - все прошло отлично. Инструктора все показывают/рассказывают, и не смотря на мой первый
Д
Все было супер! Начиная от бронирования, заканчивая прекрасными маршрутами и видами, бронировали заказ за день до заезда, ответили быстро, все объяснили, что и как, в день заезда из Адлера забрал
