опыт управления квадриком я вполне себе справился. В процессе можно сменить маршрут, чем мы и воспользовались и взяли более длинный с доплатой. Виды отличные. Эмоций много. Всем рекомендую брать очки для защиты глаз и что-то типа ковбойского платка для защиты дыхания - маршруте очень пыльно, особенно если вы в конце колонны + разные несекомые могут попасть в глаза, на некоторых участках скорость приличная. Перчатки тоже рекомендую взять для избежания мазолей и выскальзывания ручек управления.

На личном опыте - не рекомендую шорты, так как на некоторых моделях квадриков можно обжечь ногу о горячие детали, что я конечно же сделал)

Из небольших минусов - мне показалось, что инструкторы задали слишком высокий темп, не все готовы к такому и это немного рискованно. Экстрима это добавляет, в нашей группе справились все за исключением пары мелких приветственных тычков защитой об защиту.