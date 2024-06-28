Экскурсии от Ж/Д вокзала Адлера

Найдено 10 экскурсий в категории «От ж/д вокзала» в Адлере, цены от 690 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гастрономическое путешествие в Абхазию
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Кулинарное приключение в Абхазии: от кофе до чачи
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, наслаждаясь кофе в Гаграх, дегустацией сыров и меда, обедом в апацхе и домашним вином. (between 130-160 symbols)
Начало: Ж/д вокзал Адлера
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Абхазия в мини-группе: путешествие из Адлера
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
10 отзывов
Абхазия в мини-группе: путешествие из Адлера
Отправиться в «страну души» на комфортабельном авто и впечатлиться её невероятной природой
Начало: Ближайшая остановка, ж/д вокзалы, КПП крупного оте...
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
2 июля в 08:30
2 100 за человека
На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
5 часов
5 отзывов
На внедорожнике по горам Сочи: эксклюзивное путешествие для групп
Откройте великолепие горных пейзажей Сочи, путешествуя в комфортном внедорожнике с опытным гидом
Начало: На остановке, ж/д вокзале, у КПП крупного отеля
Расписание: ежедневно в 13:30
Завтра в 13:30
2 июля в 13:30
2 000 за человека
На квадроциклах по бездорожью с купанием
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
1.5 часа
17 отзывов
На квадроциклах по бездорожью с купанием
Начало: Центральные остановки Адлера, Ж/Д вокзал, отели
Расписание: Ежедневно, 09.00, 11.00, 12.20, 14.20, 16.10
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
от 4 000 за человека
Озеро Рица - жемчужина Абхазии
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
1 отзыв
Озеро Рица - жемчужина Абхазии
Начало: Адлер Ж/Д Вокзал
Расписание: Ежедневно 08:00
Завтра в 08:00
2 июля в 08:00
1 400 за человека
Аудиоэкскурсия по Сочинскому «Арбату» - улице Навагинской
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Сочинскому «Арбату» - улице Навагинской
Начало: Сквер перед ж/д вокзалом (ул. Горького, 54)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
690 за всё до 5 чел.
День развлечений в Сочи
Индивидуальная
4 часа
День развлечений в Сочи
Начало: Железнодорожный вокзал Адлера
Расписание: ежедневно
Завтра в 11:00
2 июля в 09:00
11 500 за всё до 4 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи
Начало: Железнодорожный вокзал (Сочи, ул. Горького, 53)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
690 за человека
Тайна краснополянских дольменов, храм Солнца и лабиринт желаний
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Тайна краснополянских дольменов, храм Солнца и лабиринт желаний
Начало: Железнодорожный вокзал Адлера
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Променад по Олимпийскому парку в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Променад по Олимпийскому парку в мини-группе
Погрузиться в атмосферу Олимпиады-2014 и изучить ее объекты на берегу моря
Начало: У Имеретинского ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
2 июля в 17:00
900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    28 июня 2024
    Гастрономическое путешествие в Абхазию
    Наш гид - Марат😊 Хотела выразить Вам нашу благодарность за состоявшуюся поездку в Абхазию! Не смотря на то, что мы были
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    с ребёнком 3х лет, Вы обеспечил нам комфортный, познавательный и вкусный ознакомительный тур по красивейщим местам Абхазии) каллорит продуктового рынка, прогулка по пасеке с денустацией невероятно вкусного, натурального меда, сыроварня😍 - это отдельная любовь! Какие ароматы капченого сыра распространялись на протяжении всей поездки) возможность приобрести натуральное вкусное вино. Отдельная благодарность за полноценную фотосессию - это необходимо было запечатлить на снимках😍 Вы просто мастер своего дела, потому что делаете это с душой. Будем рекомендовать только Вас👍

  • Т
    Татьяна
    22 июня 2024
    На квадроциклах по бездорожью с купанием
    Приобрели с мужем тур на квадроциклах на 1,5 часа. Получили массу положительных эмоций. Организаторы - молодцы! Провели инструктаж, все четко и ясно! Налюбовались природой, в следующий раз возьмём на 3 часа. Супер!
  • В
    Виктория
    11 июня 2024
    На квадроциклах по бездорожью с купанием
    Выбрали 1,5 часовую экскурсию, называется «сказочный лес», прокатились по бездорожью леса и по реке, по грязи, нам понравилось, но даже хотелось ещё, поэтому можно было бы и подольше выбрать экскурсию)
  • Д
    Дарья
    23 апреля 2024
    На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
    Очень понравилось
  • О
    Ольга
    15 февраля 2024
    Абхазия в мини-группе: путешествие из Адлера
    Здравствуйте! Прекрасно съездили. 💗 Все было очень удобно,продумано, без спешки и с огромным удовольствием. Замечательный водитель (он же гид) Самвел. Столько интересного и
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    нового узнала. Осуществила давнюю мечту полюбоваться цветением мимозы (акации серебристой). На все хватило времени и сил. Гагра, водопады, ущелья, озера- запомнятся на всю жизнь. А мандариновая роща со збором урожая просто шикарное завершение экскурсии. Очень приличное место обеда. И вкусно, и эстетично, и приемлемо по ценам. Я в восторге! Благодарю! 🙏

  • Е
    Екатерина
    12 января 2024
    Абхазия в мини-группе: путешествие из Адлера
    Отличная экскурсия. Поездка проходила в очень комфортном микроавтобусе. По дороге достаточное количество остановок, чтобы пофотографироваться, посмотреть окрестности и размяться. Не
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    смотря на зимнее время года Абхазия прекрасна, а море и горы -это лучшее сочетание! На озере Рицца мы катались на катамаране. Нам повезло, зимой такие заплывы непопулярны и желающих было мало. Мы насладились практически пустым озером и окружающими видами. Не обошлось без традиционных заездов на дегустации. Пробовали вино, копченые сыры и колбасы, мед. Ну а покупать что-то или нет на дегустации -это личное дело каждого человека -никто не принуждает, тут свободный выбор. В общем, я очень довольна поездкой, мне все очень понравилось!

    Отличная экскурсия. Поездка проходила в очень комфортном микроавтобусе. По дороге достаточное количество остановок, чтобы пофотографироваться, посмотретьОтличная экскурсия. Поездка проходила в очень комфортном микроавтобусе. По дороге достаточное количество остановок, чтобы пофотографироваться, посмотретьОтличная экскурсия. Поездка проходила в очень комфортном микроавтобусе. По дороге достаточное количество остановок, чтобы пофотографироваться, посмотретьОтличная экскурсия. Поездка проходила в очень комфортном микроавтобусе. По дороге достаточное количество остановок, чтобы пофотографироваться, посмотретьОтличная экскурсия. Поездка проходила в очень комфортном микроавтобусе. По дороге достаточное количество остановок, чтобы пофотографироваться, посмотретьОтличная экскурсия. Поездка проходила в очень комфортном микроавтобусе. По дороге достаточное количество остановок, чтобы пофотографироваться, посмотретьОтличная экскурсия. Поездка проходила в очень комфортном микроавтобусе. По дороге достаточное количество остановок, чтобы пофотографироваться, посмотретьОтличная экскурсия. Поездка проходила в очень комфортном микроавтобусе. По дороге достаточное количество остановок, чтобы пофотографироваться, посмотретьОтличная экскурсия. Поездка проходила в очень комфортном микроавтобусе. По дороге достаточное количество остановок, чтобы пофотографироваться, посмотреть
  • М
    Марина
    5 января 2024
    На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
    Отличная экскурсия! В пасмурную погоду есть что посмотреть. Мы попали в сильный дождь, хотя рассчитывали что дождь будет но не проливной и не постоянный. Обязательно нужно иметь при себе дождевик и непромокаемую обувь.
    Отличная экскурсия! В пасмурную погоду есть что посмотреть. Мы попали в сильный дождь, хотя рассчитывали что
  • В
    Вадим
    26 декабря 2023
    На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
    Замечательная экскурсия. Отдельное спасибо гиду Руслану за интересный и подробный рассказ об истории региона, его традициях и обычаях. Неимоверно познавательно,
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    с искрометным юмором и оптимизмом, не смотря на не совсем удачные погодные условия. Совершенно потрясающие виды на природные красоты, маршрут очень живописный. Все четко организованно, времени для самостоятельного осмотра дается много. Руслан по нашей просьбе подбирал места для остановок, с которых открывались просто захватывающие дух своей красотой пейзажи. Нафотографировались, нагулялись. Самшитовая роща со старыми грабами - это отдельное, просто волшебное место. Попадаешь как будто в сказочный мир. Вкуснейший ужин в ущелье, и все это сопровождается неиссякаемыми, пропитанными любовью и юмором историями гида! Отлично провели время, однозначно рекомендую к посещению! Отдельное спасибо гиду Руслану!

  • А
    Антонида
    26 июля 2023
    Гастрономическое путешествие в Абхазию
    Спасибо Марату за приятные впечатления. Ты супер. Все понравилось.
  • Н
    Нина
    26 июля 2023
    Гастрономическое путешествие в Абхазию
    Спасибо большое

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «От ж/д вокзала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Гастрономическое путешествие в Абхазию
  2. Абхазия в мини-группе: путешествие из Адлера
  3. На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
  4. На квадроциклах по бездорожью с купанием
  5. Озеро Рица - жемчужина Абхазии
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Набережная
  8. Олимпийский Парк
  9. Ущелье Ахцу
  10. Гора Ахун
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
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