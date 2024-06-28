1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Кулинарное приключение в Абхазии: от кофе до чачи
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, наслаждаясь кофе в Гаграх, дегустацией сыров и меда, обедом в апацхе и домашним вином. (between 130-160 symbols)
Начало: Ж/д вокзал Адлера
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Абхазия в мини-группе: путешествие из Адлера
Отправиться в «страну души» на комфортабельном авто и впечатлиться её невероятной природой
Начало: Ближайшая остановка, ж/д вокзалы, КПП крупного оте...
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
2 июля в 08:30
2 100₽ за человека
Мини-группа
5 часов
На внедорожнике по горам Сочи: эксклюзивное путешествие для групп
Откройте великолепие горных пейзажей Сочи, путешествуя в комфортном внедорожнике с опытным гидом
Начало: На остановке, ж/д вокзале, у КПП крупного отеля
Расписание: ежедневно в 13:30
Завтра в 13:30
2 июля в 13:30
2 000₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
На квадроциклах по бездорожью с купанием
Начало: Центральные остановки Адлера, Ж/Д вокзал, отели
Расписание: Ежедневно, 09.00, 11.00, 12.20, 14.20, 16.10
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
от 4 000₽ за человека
Групповая
11 часов
Озеро Рица - жемчужина Абхазии
Начало: Адлер Ж/Д Вокзал
Расписание: Ежедневно 08:00
Завтра в 08:00
2 июля в 08:00
1 400₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Сочинскому «Арбату» - улице Навагинской
Начало: Сквер перед ж/д вокзалом (ул. Горького, 54)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
690₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
День развлечений в Сочи
Начало: Железнодорожный вокзал Адлера
Расписание: ежедневно
Завтра в 11:00
2 июля в 09:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи
Начало: Железнодорожный вокзал (Сочи, ул. Горького, 53)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
690₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Тайна краснополянских дольменов, храм Солнца и лабиринт желаний
Начало: Железнодорожный вокзал Адлера
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Променад по Олимпийскому парку в мини-группе
Погрузиться в атмосферу Олимпиады-2014 и изучить ее объекты на берегу моря
Начало: У Имеретинского ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
2 июля в 17:00
900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия28 июня 2024Наш гид - Марат😊 Хотела выразить Вам нашу благодарность за состоявшуюся поездку в Абхазию! Не смотря на то, что мы были
- ТТатьяна22 июня 2024Приобрели с мужем тур на квадроциклах на 1,5 часа. Получили массу положительных эмоций. Организаторы - молодцы! Провели инструктаж, все четко и ясно! Налюбовались природой, в следующий раз возьмём на 3 часа. Супер!
- ВВиктория11 июня 2024Выбрали 1,5 часовую экскурсию, называется «сказочный лес», прокатились по бездорожью леса и по реке, по грязи, нам понравилось, но даже хотелось ещё, поэтому можно было бы и подольше выбрать экскурсию)
- ДДарья23 апреля 2024Очень понравилось
- ООльга15 февраля 2024Здравствуйте! Прекрасно съездили. 💗 Все было очень удобно,продумано, без спешки и с огромным удовольствием. Замечательный водитель (он же гид) Самвел. Столько интересного и
- ЕЕкатерина12 января 2024Отличная экскурсия. Поездка проходила в очень комфортном микроавтобусе. По дороге достаточное количество остановок, чтобы пофотографироваться, посмотреть окрестности и размяться. Не
- ММарина5 января 2024Отличная экскурсия! В пасмурную погоду есть что посмотреть. Мы попали в сильный дождь, хотя рассчитывали что дождь будет но не проливной и не постоянный. Обязательно нужно иметь при себе дождевик и непромокаемую обувь.
- ВВадим26 декабря 2023Замечательная экскурсия. Отдельное спасибо гиду Руслану за интересный и подробный рассказ об истории региона, его традициях и обычаях. Неимоверно познавательно,
- ААнтонида26 июля 2023Спасибо Марату за приятные впечатления. Ты супер. Все понравилось.
- ННина26 июля 2023Спасибо большое
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «От ж/д вокзала»
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