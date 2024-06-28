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смотря на зимнее время года Абхазия прекрасна, а море и горы -это лучшее сочетание! На озере Рицца мы катались на катамаране. Нам повезло, зимой такие заплывы непопулярны и желающих было мало. Мы насладились практически пустым озером и окружающими видами. Не обошлось без традиционных заездов на дегустации. Пробовали вино, копченые сыры и колбасы, мед. Ну а покупать что-то или нет на дегустации -это личное дело каждого человека -никто не принуждает, тут свободный выбор. В общем, я очень довольна поездкой, мне все очень понравилось!