1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Увидеть горные курорты и полюбоваться природой, открывая историю, легенды и современность края
Начало: По договоренности
«Скайпарк, где можно пройти по подвесному мосту в глубоком Ахштырском ущелье и даже решиться на банджи-прыжок с высоты 207 м»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красная Поляна: история, природа и архитектура
Исследуйте духовное наследие и природные чудеса Красной Поляны в увлекательной индивидуальной экскурсии
«Далее едем в Скайпарк с самым длинным подвесным мостом и лучшей панорамой на ущелье — и добираемся до Красной Поляны»
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Весь Сочи за 8 часов: от Красной Поляны до Олимпийского парка
Откройте для себя весь Сочи за один день: от захватывающих высот Красной Поляны до исторического центра и Олимпийского парка
Начало: Адлер
«Захватывающие панорамы Скайпарка и горы Ахун»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля в Адлере или Сириусе
«высокогорный парк развлечений Skypark»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 930₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
На внедорожнике по горам Сочи: эксклюзивное путешествие для групп
Откройте великолепие горных пейзажей Сочи, путешествуя в комфортном внедорожнике с опытным гидом
Начало: На остановке, ж/д вокзале, у КПП крупного отеля
«Посетите бассейны с природной голубой глиной, покормите осликов и оцените со смотровой площадки Скайпарк»
Расписание: ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Курорты Красной Поляны: путешествие из Адлера
Откройте красоту горных вершин и курортов Красной Поляны, насладитесь дегустациями местных деликатесов
Начало: У вашего отеля в Адлере
«Вы увидите с высоты Ахштырский каньон, ущелье Ахцу и Скайпарк»
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Мотопрогулка в горы Адлера: Роза Плато - приключение жизни
Почувствуйте ветер свободы во время мотопрогулки к Роза Плато. Комфорт, безопасность и красоты Кавказа ждут вас
Начало: По договорённости
«Мы проедем под знаменитым Skypark, будем созерцать красоты гор и рек, а уже от Розы Хутор начнём подъём по извилистому серпантину в деревню Роза Плато на высоту 1170 м»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 500₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
Путешествие на внедорожниках в парк Солохаул. Водопад, святой источник, грузинская кухня и захватывающие виды на горы ждут вас
Начало: Из Адлера, Сочи и Дагомыса
«В экопарке Солохаул вы подниметесь на смотровую площадку «На краю земли»»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 600₽ за человека
скидка
55%
Индивидуальная
30 минут
Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах (из Адлера)
Прокатиться на легендарных туристических Honda Gold Wing и узнать о спортивных объектах
«Увидите макет космического корабля «Буран», Имеретинский аэропорт, сказочный Сочи Парк и, конечно, олимпийские объекты: стадион Фишт, ледовую арену Шайба, кёрлинг-центр, дворец Айсберг»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
30001 350₽ за человека
Групповая
6 часов
Джип-тур «Ущелье мамонта» - природный аквапарк в парке Юрского периода
Начало: Адлерский район, по договоренности с гидом
«Что вас ожидает: Мамонтово ущелье — это природный аквапарк»
Расписание: Ежедневно, 13-00 (выезд из Адлера)
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
2 100₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Джип-тур с купанием в природном аквапарке
Начало: Адлер, забираем от ближайшей остановки
«Природный аквапарк или сказочный каньон»
Расписание: Ежедневно утром и днем
Сегодня в 13:15
Завтра в 13:15
2 400₽ за человека
Групповая
9 часов
Красная Поляна + аквапарк «Галактика»
Начало: Сочи, Адлер от КПП отеля или ближайшей остановки
«Водные аттракционы, горки, волновой бассейн, ленивая река и сауны — в «Галактике» зона под открытым небом с незабываемым видом работает круглый год»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
500₽ за человека
скидка
20%
Групповая
9 часов
Авторский тур по Красной Поляне ПРЕМИУМ + аквапарк Галактика
Начало: Центральный Сочи, Адлер, Сириус - от остановок
«Красная Поляна и развлечения в аквапарке»
Расписание: Ежедневно с 9:00+- из центра Сочи, 9:30 +- из Адлера
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000800₽ за человека
Групповая
6 часов
Дары Мацесты: чайные плантации, ферма «Экзархо»
Начало: От ближайшей остановки Вашего отеля или КПП
«Самым эмоциональным аттракционом здесь является кормление козочек, козлят, овечек и телят 🐐»
Расписание: Среда и Суббота с 15:00
3 июля в 15:00
6 июля в 15:00
3 400₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Форелевое хозяйство: знакомство и рыбалка
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
«Park – экстремальный парк аттракционов»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Авторское путешествие в Абхазию
Нетривиальная экскурсия в «Страну души» с шампанским, фотосессией и тайными местами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Квадроциклы с лучшими видами: хребет Аигба и водопад Поликаря
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
«Трамплинный комплекс «Русские горки»»
Расписание: Ежедневно с 7:30 до 23:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 07:30
73 750₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Поехала на мотоцикле первый раз. Экскурсию заказывала на 18-00, на закат. Сначала было страшно. Потом поняла, что не нужно следить
- ВВиктория23 мая 2024Все было супер) Водитель хороший и экскурсия впечатления оставила отличные, вы топ
- ТТатьяна19 мая 2024Добрый день. Очень познавательно, я поняла насколько же я все-таки люблю тишину
- ВВалерия19 мая 2024Экскурсия великолепна, благодарю. Это было очень круто, ни капли не пожалели, что выбрали индивидуальную экскурсию. Эти горы, море и водопады попали в самое сердечко.
- ННадежда7 мая 2024Здравствуйте, всё понравилось!
- ТТатьяна5 мая 2024Здравствуйте, очень довольны, спасибо, очень понравился экипаж автобуса, гид и водитель, все достойно
- ННина30 апреля 2024В апреле два дня была проездом в Адлере и искала, чем себя развлечь. . поющие фонтаны закрыли на профилактику, морскую
- ТТатьяна30 апреля 2024Это просто крутейшая экскурсия. Водителя Евгений - рекомендую 👌. Профессионал своего дела, с юмором, всегда ответит на любой вопрос. Гоняет - как гонщик. Это было наслаждение, драмы, кайф. 👍💥💥💥💥💥
- ЕЕлена26 апреля 2024Всё понравилось. Спасибо за отличную экскурсию!
- ААнатолий25 апреля 2024Прекрасная экскурсия, хорошо организована, гид рассказывал интересную информацию, получили удовольствие!
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Развлечения»
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