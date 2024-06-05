Развлечения в Адлере

Найдено 17 экскурсий в категории «Развлечения» в Адлере, цены от 500 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
59 отзывов
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Увидеть горные курорты и полюбоваться природой, открывая историю, легенды и современность края
Начало: По договоренности
«Скайпарк, где можно пройти по подвесному мосту в глубоком Ахштырском ущелье и даже решиться на банджи-прыжок с высоты 207 м»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Красная Поляна и окрестности - объехать и впечатлиться
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
74 отзыва
Красная Поляна: история, природа и архитектура
Исследуйте духовное наследие и природные чудеса Красной Поляны в увлекательной индивидуальной экскурсии
«Далее едем в Скайпарк с самым длинным подвесным мостом и лучшей панорамой на ущелье — и добираемся до Красной Поляны»
8 000 за всё до 4 чел.
Весь Сочи за 8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
29 отзывов
Весь Сочи за 8 часов: от Красной Поляны до Олимпийского парка
Откройте для себя весь Сочи за один день: от захватывающих высот Красной Поляны до исторического центра и Олимпийского парка
Начало: Адлер
«Захватывающие панорамы Скайпарка и горы Ахун»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля в Адлере или Сириусе
«высокогорный парк развлечений Skypark»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 930 за всё до 4 чел.
На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
5 часов
5 отзывов
На внедорожнике по горам Сочи: эксклюзивное путешествие для групп
Откройте великолепие горных пейзажей Сочи, путешествуя в комфортном внедорожнике с опытным гидом
Начало: На остановке, ж/д вокзале, у КПП крупного отеля
«Посетите бассейны с природной голубой глиной, покормите осликов и оцените со смотровой площадки Скайпарк»
Расписание: ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2 000 за человека
Курорты Красной Поляны на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
4 отзыва
Курорты Красной Поляны: путешествие из Адлера
Откройте красоту горных вершин и курортов Красной Поляны, насладитесь дегустациями местных деликатесов
Начало: У вашего отеля в Адлере
«Вы увидите с высоты Ахштырский каньон, ущелье Ахцу и Скайпарк»
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 000 за человека
Мотопрогулка в горы! Роза Плато
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Мотопрогулка в горы Адлера: Роза Плато - приключение жизни
Почувствуйте ветер свободы во время мотопрогулки к Роза Плато. Комфорт, безопасность и красоты Кавказа ждут вас
Начало: По договорённости
«Мы проедем под знаменитым Skypark, будем созерцать красоты гор и рек, а уже от Розы Хутор начнём подъём по извилистому серпантину в деревню Роза Плато на высоту 1170 м»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 500 за человека
Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
6 отзывов
Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
Путешествие на внедорожниках в парк Солохаул. Водопад, святой источник, грузинская кухня и захватывающие виды на горы ждут вас
Начало: Из Адлера, Сочи и Дагомыса
«В экопарке Солохаул вы подниметесь на смотровую площадку «На краю земли»»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 600 за человека
Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах (из Адлера)
🏍 На мотоцикле
скидка
55%
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах (из Адлера)
Прокатиться на легендарных туристических Honda Gold Wing и узнать о спортивных объектах
«Увидите макет космического корабля «Буран», Имеретинский аэропорт, сказочный Сочи Парк и, конечно, олимпийские объекты: стадион Фишт, ледовую арену Шайба, кёрлинг-центр, дворец Айсберг»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
30001 350 за человека
Джип-тур «Ущелье мамонта» - природный аквапарк в парке Юрского периода
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
3 отзыва
Джип-тур «Ущелье мамонта» - природный аквапарк в парке Юрского периода
Начало: Адлерский район, по договоренности с гидом
«Что вас ожидает: Мамонтово ущелье — это природный аквапарк»
Расписание: Ежедневно, 13-00 (выезд из Адлера)
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
2 100 за человека
Джип-тур с купанием в природном аквапарке
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
6 часов
16 отзывов
Джип-тур с купанием в природном аквапарке
Начало: Адлер, забираем от ближайшей остановки
«Природный аквапарк или сказочный каньон»
Расписание: Ежедневно утром и днем
Сегодня в 13:15
Завтра в 13:15
2 400 за человека
Красная Поляна + аквапарк «Галактика»
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
4 отзыва
Красная Поляна + аквапарк «Галактика»
Начало: Сочи, Адлер от КПП отеля или ближайшей остановки
«Водные аттракционы, горки, волновой бассейн, ленивая река и сауны — в «Галактике» зона под открытым небом с незабываемым видом работает круглый год»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
500 за человека
Авторский тур по Красной Поляне ПРЕМИУМ + аквапарк Галактика
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
9 часов
10 отзывов
Авторский тур по Красной Поляне ПРЕМИУМ + аквапарк Галактика
Начало: Центральный Сочи, Адлер, Сириус - от остановок
«Красная Поляна и развлечения в аквапарке»
Расписание: Ежедневно с 9:00+- из центра Сочи, 9:30 +- из Адлера
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000800 за человека
Дары Мацесты: чайные плантации, ферма «Экзархо»
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Групповая
6 часов
5 отзывов
Дары Мацесты: чайные плантации, ферма «Экзархо»
Начало: От ближайшей остановки Вашего отеля или КПП
«Самым эмоциональным аттракционом здесь является кормление козочек, козлят, овечек и телят 🐐»
Расписание: Среда и Суббота с 15:00
3 июля в 15:00
6 июля в 15:00
3 400 за человека
Форелевое хозяйство: знакомство и рыбалка
Индивидуальная
8 часов
Форелевое хозяйство: знакомство и рыбалка
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
«Park – экстремальный парк аттракционов»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
Авторское путешествие в Абхазию
🚗 На машине
Фотопрогулка
9 часов
Авторское путешествие в Абхазию
Нетривиальная экскурсия в «Страну души» с шампанским, фотосессией и тайными местами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000 за всё до 5 чел.
Квадроциклы с лучшими видами: хребет Аигба и водопад Поликаря
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
5 часов
Квадроциклы с лучшими видами: хребет Аигба и водопад Поликаря
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
«Трамплинный комплекс «Русские горки»»
Расписание: Ежедневно с 7:30 до 23:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 07:30
73 750 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Мотопрогулка в горы! Роза Плато
    Поехала на мотоцикле первый раз. Экскурсию заказывала на 18-00, на закат. Сначала было страшно. Потом поняла, что не нужно следить
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    за дорожным движением, нужно смотреть на красоту вокруг, водитель ведь профессионал. Накричалась, выпустила эмоции! Спасибо водителю Александру, поддержал 😀!!!! Эмоций от красот гор море, от езды на мотоцикле ещё больше!!! СПАСИБО!!!!

  • В
    Виктория
    23 мая 2024
    Джип-тур с купанием в природном аквапарке
    Все было супер) Водитель хороший и экскурсия впечатления оставила отличные, вы топ
  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Джип-тур с купанием в природном аквапарке
    Добрый день. Очень познавательно, я поняла насколько же я все-таки люблю тишину
  • В
    Валерия
    19 мая 2024
    Джип-тур с купанием в природном аквапарке
    Экскурсия великолепна, благодарю. Это было очень круто, ни капли не пожалели, что выбрали индивидуальную экскурсию. Эти горы, море и водопады попали в самое сердечко.
  • Н
    Надежда
    7 мая 2024
    Авторский тур по Красной Поляне ПРЕМИУМ + аквапарк Галактика
    Здравствуйте, всё понравилось!
  • Т
    Татьяна
    5 мая 2024
    Авторский тур по Красной Поляне ПРЕМИУМ + аквапарк Галактика
    Здравствуйте, очень довольны, спасибо, очень понравился экипаж автобуса, гид и водитель, все достойно
  • Н
    Нина
    30 апреля 2024
    Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах (из Адлера)
    В апреле два дня была проездом в Адлере и искала, чем себя развлечь. . поющие фонтаны закрыли на профилактику, морскую
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    прогулку отменили из-за сильного ветра. . но я не унывала и рискнула прокатиться на мотоцикле. Вопреки моим ожиданиям, оказалось совсем не страшно и получасовая пробная прогулка превратилась в 4-х часовую экскурсию по ночному Сочи. Огромная благодарность моему пилоту и гиду Алексею! За 4 часа мы успели сделать обзорный круг по Олимпийскому парку, затем прокатились с ветерком из Адлера в центр Сочи, неспешно прогулялись по набережной в районе Морского вокзала, поужинали в кафе и, конечно, сделали миллион фото на память! Мне так понравилось(!!!!) что на следующий день я взяла уже 8-часовую прогулку по всему Сочи, в которой моим гидом и пилотом стал Захар. Как мне всё понравилось - словами не описать! Ну во-первых, на мотоцикле вам не приходится стоять в душных пробках. Все стоят - а ты едешь!!! 😜 Лететь по магистрали, ныряя и выныривая в бесчисленные тоннели - тоже классно! А захватывающий дух подъем и спуск по серпантину в горах = чистый восторг!!! Большую часть поездки я сняла на видео и уже неделю пересматриваю ролики вечером перед сном 🤩 в следующий отпуск обязательно поеду на мотоцикле ещё и в Абхазию!!! 😇 Огромное спасибо ребятам за идею такого альтернативного отдыха, незабываемые эмоции, шикарные виды и великолепный сервис! Однозначно рекомендую!!!

  • Т
    Татьяна
    30 апреля 2024
    Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
    Это просто крутейшая экскурсия. Водителя Евгений - рекомендую 👌. Профессионал своего дела, с юмором, всегда ответит на любой вопрос. Гоняет - как гонщик. Это было наслаждение, драмы, кайф. 👍💥💥💥💥💥
    Это просто крутейшая экскурсия. Водителя Евгений - рекомендую 👌. Профессионал своего дела, с юмором, всегда ответитЭто просто крутейшая экскурсия. Водителя Евгений - рекомендую 👌. Профессионал своего дела, с юмором, всегда ответит
  • Е
    Елена
    26 апреля 2024
    Авторский тур по Красной Поляне ПРЕМИУМ + аквапарк Галактика
    Всё понравилось. Спасибо за отличную экскурсию!
  • А
    Анатолий
    25 апреля 2024
    Курорты Красной Поляны на микроавтобусе
    Прекрасная экскурсия, хорошо организована, гид рассказывал интересную информацию, получили удовольствие!

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Развлечения»

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  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
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