Экскурсии в каньон реки Псахо в Сочи

Найдено 4 экскурсии в категории «Каньон реки Псахо» в Адлере, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мини-поход в каньоны реки Псахо
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Мини-поход в каньоны реки Псахо
Отдохнуть от жары на заповедной речке, услышать местные легенды и насладиться живописными пейзажами
Начало: В Адлерском районе
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 9 000 за всё до 15 чел.
Конная прогулка в окрестностях Адлера
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
1.5 часа
Популярное предложение
Конная прогулка в окрестностях Адлера
Насладиться верховой ездой и пейзажами национального парка
Начало: В Адлере
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 000 за человека
С детьми - в мини-поход вдоль реки Псахо
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
С детьми - в мини-поход вдоль реки Псахо
Всей семьёй пройти по колхидскому лесу и сухому каньону + устроить пикник на лугу с видом на горы
Начало: по договорённости с гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 10 чел.
Каньон Псахо: природное чудо и одно из лучших мест для фотосессий
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Фотопрогулка
6 часов
Каньон Псахо: природное чудо и одно из лучших мест для фотосессий
Отправиться в треккинг по ущелью в окружении скал и самшитового леса (в мини-группе)
Начало: У вашего отеля в Адлере/Хосте
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    20 сентября 2023
    Мини-поход в каньоны реки Псахо
    Невероятной красоты и насыщенности авторский маршрут! Посетили два мокрых каньона (Псахо и Кудепста), сухой каньон, прошли через самшитовую рощу. Даниил - потрясающий
    читать дальше

    гид и рассказчик) Знает очень много про природу родного края и сам Сочи) Маршрут не совсем простой, что делает его ещё интереснее) Самый приятный бонус - на всём пути практически не встречаются другие люди) чувствуешь уникальность и эксклюзивность происходящего)

  • М
    Мария
    13 сентября 2023
    Мини-поход в каньоны реки Псахо
    Очень рекомендую и сам поход и Даниила в качестве гида. Активно, захватывающе, ошеломительные виды, возможность понырять и поплавать в каньоне.
    читать дальше

    По дороге узнаешь много исторических фактов, о которых даже не догадывался и не узнаешь у туристических фирм. Обязательно схожу и в другие походы с Даниилом

    Очень рекомендую и сам поход и Даниила в качестве гида. Активно, захватывающе, ошеломительные виды, возможность понырять
  • А
    Андрей
    11 сентября 2023
    Мини-поход в каньоны реки Псахо
    Хочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинки этой невероятной природы, маршрут
    читать дальше

    был очень насыщенный и красивый, мы и пофоткались, и попрыгали с скалы в воду, и покупались в купели, это невероятное зрелище, отличное приключение в духе исследований будто не тронутых уголков природы, всём настоятельно рекомендую сходить в этот поход, никакие джипинговые туры не заходят в глубь каньона Псахо, а тут мы его прошли целиком, ведь в глубине скрываеться истинная красота каньона, и так же мы повидали ещё один каньон Кудепста, и даже были в пещере, невероятные впечатления, обязательно придём на новые маршруты!

    Хочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинкиХочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинкиХочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинкиХочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинкиХочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинкиХочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинкиХочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинкиХочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинкиХочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинки

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Каньон реки Псахо»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Мини-поход в каньоны реки Псахо
  2. Конная прогулка в окрестностях Адлера
  3. С детьми - в мини-поход вдоль реки Псахо
  4. Каньон Псахо: природное чудо и одно из лучших мест для фотосессий
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Каньон реки Псахо" можно забронировать 4 экскурсии от 2 800 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Адлере на 2024 год по теме «Каньон реки Псахо», 5 ⭐ отзывов, цены от 2800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам