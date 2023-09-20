1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Мини-поход в каньоны реки Псахо
Отдохнуть от жары на заповедной речке, услышать местные легенды и насладиться живописными пейзажами
Начало: В Адлерском районе
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 9 000₽ за всё до 15 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Популярное предложение
Конная прогулка в окрестностях Адлера
Насладиться верховой ездой и пейзажами национального парка
Начало: В Адлере
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
С детьми - в мини-поход вдоль реки Псахо
Всей семьёй пройти по колхидскому лесу и сухому каньону + устроить пикник на лугу с видом на горы
Начало: по договорённости с гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
6 часов
Каньон Псахо: природное чудо и одно из лучших мест для фотосессий
Отправиться в треккинг по ущелью в окружении скал и самшитового леса (в мини-группе)
Начало: У вашего отеля в Адлере/Хосте
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения20 сентября 2023Невероятной красоты и насыщенности авторский маршрут! Посетили два мокрых каньона (Псахо и Кудепста), сухой каньон, прошли через самшитовую рощу. Даниил - потрясающий
- ММария13 сентября 2023Очень рекомендую и сам поход и Даниила в качестве гида. Активно, захватывающе, ошеломительные виды, возможность понырять и поплавать в каньоне.
- ААндрей11 сентября 2023Хочу сказать огромное спасибо Даниилу, отличный парень, коренной сочинец, обожающий природу Сочи, знающий почти всё глубинки этой невероятной природы, маршрут
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Каньон реки Псахо»
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