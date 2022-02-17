Пешеходная экскурсия «Исторический Сочи» с морской прогулкой

На экскурсии мы осмотрим самое сердце города Сочи и осуществим морскую прогулку по его акватории

Индивидуальная
На экскурсии мы осмотрим самое сердце города Сочи и осуществим морскую прогулку по его акватории.

где открывается чудесная панорама города, которую можно увидеть только с борта морских судов.
Пешеходная экскурсия «Исторический Сочи» с морской прогулкой
Пешеходная экскурсия «Исторический Сочи» с морской прогулкой
Пешеходная экскурсия «Исторический Сочи» с морской прогулкой

Что вы можете увидеть 🤩

  • Морской порт
  • Форт Александрия
  • Собор Архангела Михаила
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
«Исторический Сочи» с морской прогулкой
На экскурсии мы осмотрим самое сердце города: Морской вокзал, Форт Александрия, собор Архангела Михаила и познакомимся с историей города Сочи.
Морская прогулка по акватории - это чудесная панорама города, которую можно увидеть только с борта морских судов.
Длительность экскурсии 1 час 40 минут. Экскурсия подойдет даже тем, кто не любит много ходить.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия
  • Услуги гида
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Несебрская 5, стр. 8, офис 1
Завершение: Морской порт Сочи
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 12:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 12:30

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