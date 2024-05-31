🛥 На яхте 10% скидка Мини-группа 1.5 часа 50 отзывов Яхтенная прогулка в Адлере: море, паруса и свобода Исследуйте красоту Адлера с воды во время уникальной парусной прогулки. Под парусом встретьте дельфинов и Кавказ Начало: В Адлере порт Имеретинский возле отеля Альфа Сириу... «Мы против конвеерного подхода и хотим, чтобы путешественники не только насладились видами, но и ощутили ту самую атмосферу свободы, которую может подарить морской ветер в парусах» Расписание: ежедневно в 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00 и 19:30 1788 1 610 ₽ за человека

🛥 На яхте Мини-группа 1.5 часа 25 отзывов Парусная яхта в Адлере: прогулка с видами Кавказа и Олимпийского парка Погрузитесь в мир морских приключений с парусной прогулкой в Адлере. Захватывающие виды и отличные фото-воспоминания ждут вас Начало: В Имеретинском порту Адлера «Это морская прогулка без гида (вас сопровождает только капитан)» Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00 2 000 ₽ за человека

🛥 На яхте Мини-группа 1.5 часа 53 отзыва Морская прогулка из Адлера на белоснежной яхте Насладитесь морской прогулкой из Адлера на современной яхте. Полюбуйтесь видами, искупайтесь и, возможно, встретите дельфинов Начало: В Имеретинском порту Адлера «Яхта оборудована всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха: спасательными жилетами, пледами и каютой для переодевания» Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00 2 000 ₽ за человека

Мини-группа 3 часа 31 отзыв Рыбалка на Чёрном море в мини-группе до 10 человек Проведите день на Чёрном море, наслаждаясь рыбалкой и видами Кавказского хребта. В мини-группе до 10 человек, с обедом из свежего улова Начало: В морском порту «Имеретинский» в Адлере «Это приключение придется по душе и опытным рыболовам, и любителям морских прогулок» Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00 2 800 ₽ за человека

🛥 На яхте Мини-группа 1.5 часа 11 отзывов Популярное предложение Морская прогулка «По следам дельфинов» в Адлере Отправляйтесь на яхте вдоль побережья Сочи, наслаждаясь видами Кавказского хребта и Олимпийского парка Начало: У вашего отеля или на ближашей остановке «⛵ Прогулка проходит на яхте Bavaria 42 или Dufor 40 — это моторнопарусные суда в одном стиле» Расписание: ежедневно в 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30 и 16:30 1 800 ₽ за человека

🚤 На катере Мини-группа 3 часа 2 отзыва Групповая экскурсия: рыбалка в Адлере с купанием и угощением ухой Проведите три часа на морской рыбалке в Адлере! Наслаждайтесь панорамами, купанием и вкуснейшей ухой, приготовленной на борту профессиональным капитаном Начало: В порту Кудепста Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00 2 400 ₽ за человека

🛥 На яхте 20% скидка Мини-группа 1.5 часа 11 отзывов Групповая прогулка на яхте в Адлере с видом на горы Исследуйте величие Черного моря и Кавказских гор, наслаждаясь комфортом и уютом белоснежной парусной яхты Начало: Морской порт Сириус «Обратите внимание: это морская прогулка, на борту с вами будет капитан судна» Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00 2150 1 720 ₽ за человека

🛥 На яхте Мини-группа 1.5 часа 1 отзыв Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера Покорить Черное море на уютной яхте, искупаться в чистейшей воде и понаблюдать за дельфинами Начало: В Имеретинском или Сочинском морском порту «В море мы выйдем на парусной яхте, где с комфортом может разместиться до 10 пассажиров» Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30 2 100 ₽ за человека

Мини-группа 3 часа 10 отзывов Морская рыбалка в Адлере: групповой тур Вас ждет захватывающая рыбалка на Черном море с угощением свежей рыбой и возможностью увидеть дельфинов Начало: На ближайшей остановке общественного транспорта ил... «Мы заберём вас из Адлера на трансфере и поедем на причал, откуда начнём нашу морскую прогулку» Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00, 14:00 и 17:00 2 500 ₽ за человека

Групповая 4 часа 7 отзывов Рафтинг по реке Мзымта и релакс в бане Покорить стихию и получить заряд адреналина во время сплава по живописному ущелью Начало: в Адлере Расписание: ежедневно в 11:00 2 500 ₽ за человека

🛥 На яхте Мини-группа 1.5 часа 534 отзыва Морская прогулка на парусной яхте в Адлере: романтика и приключения Почувствуйте вкус приключений в морской прогулке на яхте в Адлере. Панорамные виды, купание в море и встреча с дельфинами ждут вас Начало: Адлер, Морской бульвар, 1 «Во время морской прогулки можно встретить дельфинов и понаблюдать за их жизнью» Расписание: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа от 1 600 ₽ за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час 11 отзывов Аренда яхты в Адлере: незабываемые морские прогулки и туры Проведите день на борту роскошной яхты, наслаждаясь морским бризом и великолепными видами Адлера Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал) «Под белыми парусами Прокатиться на белоснежной яхте в Адлере — отличный вариант времяпрепровождения» Расписание: Ежедневно с 9:00 до 20:00 от 9 000 ₽ за всё до 8 чел.

🛥 На яхте Мини-группа 1.5 часа 18 отзывов Прогулка по вечернему морю на яхте Начало: Адлер, Морской бульвар, 1 «Что вас ожидает: Вас ждет вечерняя прогулка на парусной яхте с опытным капитаном» Расписание: Ежедневно с 16:30, через каждые полтора часа 1 875 ₽ за человека

Мини-группа 1.5 часа 22 отзыва Романтическая морская прогулка Начало: Имеретинский морской порт Адлера «Продолжительность морской прогулки из Центрального Сочи 45 минут» Расписание: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма от 1 900 ₽ за человека

Мини-группа 3 часа 30 отзывов Рыбалка в открытом море с приготовлением улова на борту (порт Адлер) Начало: По договорённости Расписание: Ежедневно 08:00, 11:00, 14:00, 17:00 от 1 900 ₽ за человека

Мини-группа 3 часа 9 отзывов Морская рыбалка в Адлере Начало: Морской бульвар 1 «• 3 часа морской прогулки • рыбалка • удочки и спиннинги • купание в море в хорошую погоду (летом) Организационные моменты:» Расписание: Ежедневно и круглый год, уточнять свободное время перед бронированием 3 000 ₽ за человека

🛥 На яхте Мини-группа 3 часа 3 отзыва Трёхчасовая рыбалка на яхте Начало: Морской порт Сочи, Адлер, Имеретинский или Хосты «Яхты бывают: парусные, моторные, тримараны, катамараны» Расписание: Ежедневно 1 950 ₽ за человека

Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Популярное предложение Индивидуальная морская рыбалка в Адлере Начало: Адлер, Морской бульвар, 1 Расписание: Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00 17 500 ₽ за всё до 8 чел.

Мини-группа 1.5 часа 2 отзыва Морская прогулка и встреча с дельфинами Начало: Пгт Сириус «Давайте отправимся на морскую прогулку по Черному морю» Расписание: 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00 от 2 000 ₽ за человека

🛥 На яхте Мини-группа 1.5 часа 31 отзыв Морская прогулка на парусной яхте из Адлера Начало: Морской бульвар 1 «Те, кто отдыхал ранее в Сочи и плавал на других парусных яхтах в Адлере, знают, что наши лучше всех» Расписание: См. календарь: предварительно уточнять свободно ли время!!! от 1 900 ₽ за человека

Мини-группа 2 часа 11 отзывов Дайвинг в Чёрном море Начало: Заберем вас с места вашего проживания «При желании, его можно осуществить с берега или с катера» Расписание: Ежедневно в хорошую погоду, время: 11:00, 13:00 от 3 350 ₽ за человека

🛥 На яхте Мини-группа 3 часа 2 отзыва Рыбалка на яхте Начало: Морпорт центрального ра-на Сочи, Адлера, Кудепсты «Рыбалка на тримаране или парусной яхте Экскурсию и инструктаж по правилам лова проводит капитан» 2 500 ₽ за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час 12 отзывов Аренда яхты премиум-класса «ALISIA» в Адлере Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал) «Роскошная яхта и черное море Морская прогулка — отличный вариант разнообразить досуг и побыть вдали от шумного города» Расписание: Каждый день, круглосуточно от 15 900 ₽ за всё до 6 чел.

Мини-группа 3 часа 10 отзывов Морская рыбалка с группой Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А «Лучшие парусные и моторные суда Имеретинского порта, специально оснащенные для морской рыбалки ждут Вас» Расписание: Ежедневно, время по запросу. 3 500 ₽ за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час 10 отзывов Аренда яхт в Адлере Начало: Порт Адлер «Продолжительность морского отдыха на морской прогулке составляет от 1 часа» Расписание: См. календарь: предварительно уточнять свободно ли время!!! от 12 000 ₽ за всё до 11 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 3 часа 10 отзывов От заката до рассвета: морская прогулка на яхте Начало: Адлер, Морской бульвар, 1 «Ночная прогулка на яхте — это путешествие, которое запомнится вам на всю жизнь» Расписание: Ежедневно в период от заката до рассвета (в зависимости от погоды) от 42 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Черноморская рыбалка (порт Имеретинский) Начало: Морской бульвар, 1 «Вы совершите морскую прогулку и, возможно, встретите дельфинов» Расписание: 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 2 300 ₽ за человека

Мини-группа 3 часа 3 отзыва Дайвинг в Черном море Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно от 2 300 ₽ за человека

Групповая 3 часа 28 отзывов Популярное предложение Рыбалка с пикником в черном море Начало: По договоренности «Проходите на борт нашего катера — мы отправляемся в открытое море на три часа» Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00 1 900 ₽ за человека

Групповая 3 часа 27 отзывов Сплав по реке Мзымта Начало: Остановка общественного транспорта у вашего отеля Расписание: Ежедневно 11-00 4 500 ₽ за человека

Мини-группа 3 часа 2 отзыва Морская прогулка и рыбалка «• Судно: двухпалубный тримаран (при старте из Адлера), парусные и моторные яхты, тримараны, катамараны (при старте из Сочи) • На борт можно взять еду и напитки» Расписание: Ежедневно 2 450 ₽ за человека

🛥 На яхте Мини-группа 1.5 часа Морская прогулка на белой парусной яхте! (мини группа) Начало: По договоренности «Тогда поездка под развивающимися парусами яхты — прекрасный выбор» Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 1 600 ₽ за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час Аренда парусной яхты Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А «Шведская парусная яхта Морская прогулка на прекрасной шведской парусной яхте под парусом станет для Вас незабываемым событием» Расписание: Ежедневно, время по запросу 12 000 ₽ за всё до 11 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Пешеходная экскурсия «Исторический Сочи» с морской прогулкой Начало: Несебрская 5, стр. 8, офис 1 ««Исторический Сочи» с морской прогулкой На экскурсии мы осмотрим самое сердце города: Морской вокзал, Форт Александрия, собор Архангела Михаила и познакомимся с историей города Сочи» Расписание: Ежедневно с 12:30 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🛥 На яхте 🏎 На кабриолете Индивидуальная 1 час Аренда яхты кабриолета Начало: Краснодарский край, Сочи г., ул. Голубая, 16а «Удобство и комфорт дополнят увлекательную морскую прогулку» Расписание: Ежедневно, время по запросу. 17 000 ₽ за всё до 11 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час Мини регата на легендарной парусной яхте Navigator Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А «Предлагаем вам пройтись под парусом уникальной парусной яхты Navigator - победителя многочисленных международных регат» Расписание: Ежедневно, время по согласованию 14 000 ₽ за всё до 11 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час Аренда моторной яхты Evolution Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А «Предлагаем Вашему вниманию прекрасную яхту Faserind Evolution - если вам нужна идеальная морская прогулка для кампании до 8 человек - это самый лучший вариант» Расписание: Время по запросу 14 000 ₽ за всё до 8 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час Аренда белоснежной яхты экстра-класса в центральном Сочи Начало: Центральный порт Сочи «К вашим услугам морская прогулка и встреча с дельфинами, рыбалка с борта яхты, обзорная экскурсия с видом на Сочи с моря» Расписание: Ежедневно: предварительно уточнять свободно ли необходимое время! 10 000 ₽ за всё до 11 чел.

Индивидуальная 8 часов Форелевое хозяйство: знакомство и рыбалка Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере Расписание: Ежедневно 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

Мини-группа 3 часа Морская рыбалка в Адлере Порыбачить в Чёрном море и полюбоваться живописными пейзажами Начало: Порт Адлера «Из порта Адлера мы выйдем в море на катамаране, тримаране или катере» Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00 2 570 ₽ за человека

🚤 На катере Мини-группа 3 часа Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море Поймать рыбу в открытом море и насладиться горячим обедом на катере Начало: ваше место проживания «Мы отправимся на 3-часовую рыбалку в открытом море на комфортабельном катере» Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00 2 999 ₽ за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час Аренда итальянской моторной яхты Bruno С ветерком прокатиться по Чёрному морю Начало: В порту «Вы можете оригинально отпраздновать важное событие или просто совершить чудесную морскую прогулку в компании до 10 человек» 17 000 ₽ за всё до 10 чел.