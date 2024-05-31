1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Яхтенная прогулка в Адлере: море, паруса и свобода
Исследуйте красоту Адлера с воды во время уникальной парусной прогулки. Под парусом встретьте дельфинов и Кавказ
Начало: В Адлере порт Имеретинский возле отеля Альфа Сириу...
«Мы против конвеерного подхода и хотим, чтобы путешественники не только насладились видами, но и ощутили ту самую атмосферу свободы, которую может подарить морской ветер в парусах»
Расписание: ежедневно в 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00 и 19:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
17881 610₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Парусная яхта в Адлере: прогулка с видами Кавказа и Олимпийского парка
Погрузитесь в мир морских приключений с парусной прогулкой в Адлере. Захватывающие виды и отличные фото-воспоминания ждут вас
Начало: В Имеретинском порту Адлера
«Это морская прогулка без гида (вас сопровождает только капитан)»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Морская прогулка из Адлера на белоснежной яхте
Насладитесь морской прогулкой из Адлера на современной яхте. Полюбуйтесь видами, искупайтесь и, возможно, встретите дельфинов
Начало: В Имеретинском порту Адлера
«Яхта оборудована всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха: спасательными жилетами, пледами и каютой для переодевания»
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Рыбалка на Чёрном море в мини-группе до 10 человек
Проведите день на Чёрном море, наслаждаясь рыбалкой и видами Кавказского хребта. В мини-группе до 10 человек, с обедом из свежего улова
Начало: В морском порту «Имеретинский» в Адлере
«Это приключение придется по душе и опытным рыболовам, и любителям морских прогулок»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 800₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Популярное предложение
Морская прогулка «По следам дельфинов» в Адлере
Отправляйтесь на яхте вдоль побережья Сочи, наслаждаясь видами Кавказского хребта и Олимпийского парка
Начало: У вашего отеля или на ближашей остановке
«⛵ Прогулка проходит на яхте Bavaria 42 или Dufor 40 — это моторнопарусные суда в одном стиле»
Расписание: ежедневно в 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30 и 16:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
1 800₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Групповая экскурсия: рыбалка в Адлере с купанием и угощением ухой
Проведите три часа на морской рыбалке в Адлере! Наслаждайтесь панорамами, купанием и вкуснейшей ухой, приготовленной на борту профессиональным капитаном
Начало: В порту Кудепста
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 400₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
1.5 часа
Групповая прогулка на яхте в Адлере с видом на горы
Исследуйте величие Черного моря и Кавказских гор, наслаждаясь комфортом и уютом белоснежной парусной яхты
Начало: Морской порт Сириус
«Обратите внимание: это морская прогулка, на борту с вами будет капитан судна»
Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
21501 720₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера
Покорить Черное море на уютной яхте, искупаться в чистейшей воде и понаблюдать за дельфинами
Начало: В Имеретинском или Сочинском морском порту
«В море мы выйдем на парусной яхте, где с комфортом может разместиться до 10 пассажиров»
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2 100₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Морская рыбалка в Адлере: групповой тур
Вас ждет захватывающая рыбалка на Черном море с угощением свежей рыбой и возможностью увидеть дельфинов
Начало: На ближайшей остановке общественного транспорта ил...
«Мы заберём вас из Адлера на трансфере и поедем на причал, откуда начнём нашу морскую прогулку»
Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 500₽ за человека
Групповая
4 часа
Рафтинг по реке Мзымта и релакс в бане
Покорить стихию и получить заряд адреналина во время сплава по живописному ущелью
Начало: в Адлере
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Морская прогулка на парусной яхте в Адлере: романтика и приключения
Почувствуйте вкус приключений в морской прогулке на яхте в Адлере. Панорамные виды, купание в море и встреча с дельфинами ждут вас
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Во время морской прогулки можно встретить дельфинов и понаблюдать за их жизнью»
Расписание: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты в Адлере: незабываемые морские прогулки и туры
Проведите день на борту роскошной яхты, наслаждаясь морским бризом и великолепными видами Адлера
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
«Под белыми парусами Прокатиться на белоснежной яхте в Адлере — отличный вариант времяпрепровождения»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Прогулка по вечернему морю на яхте
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Что вас ожидает: Вас ждет вечерняя прогулка на парусной яхте с опытным капитаном»
Расписание: Ежедневно с 16:30, через каждые полтора часа
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
1 875₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Романтическая морская прогулка
Начало: Имеретинский морской порт Адлера
«Продолжительность морской прогулки из Центрального Сочи 45 минут»
Расписание: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 1 900₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Рыбалка в открытом море с приготовлением улова на борту (порт Адлер)
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 1 900₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Морская рыбалка в Адлере
Начало: Морской бульвар 1
«• 3 часа морской прогулки • рыбалка • удочки и спиннинги • купание в море в хорошую погоду (летом) Организационные моменты:»
Расписание: Ежедневно и круглый год, уточнять свободное время перед бронированием
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Трёхчасовая рыбалка на яхте
Начало: Морской порт Сочи, Адлер, Имеретинский или Хосты
«Яхты бывают: парусные, моторные, тримараны, катамараны»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 950₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Индивидуальная морская рыбалка в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 500₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Морская прогулка и встреча с дельфинами
Начало: Пгт Сириус
«Давайте отправимся на морскую прогулку по Черному морю»
Расписание: 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 2 000₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Морская прогулка на парусной яхте из Адлера
Начало: Морской бульвар 1
«Те, кто отдыхал ранее в Сочи и плавал на других парусных яхтах в Адлере, знают, что наши лучше всех»
Расписание: См. календарь: предварительно уточнять свободно ли время!!!
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1 900₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Дайвинг в Чёрном море
Начало: Заберем вас с места вашего проживания
«При желании, его можно осуществить с берега или с катера»
Расписание: Ежедневно в хорошую погоду, время: 11:00, 13:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 3 350₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Рыбалка на яхте
Начало: Морпорт центрального ра-на Сочи, Адлера, Кудепсты
«Рыбалка на тримаране или парусной яхте Экскурсию и инструктаж по правилам лова проводит капитан»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты премиум-класса «ALISIA» в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
«Роскошная яхта и черное море Морская прогулка — отличный вариант разнообразить досуг и побыть вдали от шумного города»
Расписание: Каждый день, круглосуточно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 15 900₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Морская рыбалка с группой
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
«Лучшие парусные и моторные суда Имеретинского порта, специально оснащенные для морской рыбалки ждут Вас»
Расписание: Ежедневно, время по запросу.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда яхт в Адлере
Начало: Порт Адлер
«Продолжительность морского отдыха на морской прогулке составляет от 1 часа»
Расписание: См. календарь: предварительно уточнять свободно ли время!!!
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
3 часа
От заката до рассвета: морская прогулка на яхте
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Ночная прогулка на яхте — это путешествие, которое запомнится вам на всю жизнь»
Расписание: Ежедневно в период от заката до рассвета (в зависимости от погоды)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 42 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Черноморская рыбалка (порт Имеретинский)
Начало: Морской бульвар, 1
«Вы совершите морскую прогулку и, возможно, встретите дельфинов»
Расписание: 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 300₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Дайвинг в Черном море
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
10 июня в 13:00
от 2 300₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Рыбалка с пикником в черном море
Начало: По договоренности
«Проходите на борт нашего катера — мы отправляемся в открытое море на три часа»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 900₽ за человека
Групповая
3 часа
Сплав по реке Мзымта
Начало: Остановка общественного транспорта у вашего отеля
Расписание: Ежедневно 11-00
1 авг в 11:00
2 авг в 11:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Морская прогулка и рыбалка
«• Судно: двухпалубный тримаран (при старте из Адлера), парусные и моторные яхты, тримараны, катамараны (при старте из Сочи) • На борт можно взять еду и напитки»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 450₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Морская прогулка на белой парусной яхте! (мини группа)
Начало: По договоренности
«Тогда поездка под развивающимися парусами яхты — прекрасный выбор»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда парусной яхты
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
«Шведская парусная яхта Морская прогулка на прекрасной шведской парусной яхте под парусом станет для Вас незабываемым событием»
Расписание: Ежедневно, время по запросу
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Пешеходная экскурсия «Исторический Сочи» с морской прогулкой
Начало: Несебрская 5, стр. 8, офис 1
««Исторический Сочи» с морской прогулкой На экскурсии мы осмотрим самое сердце города: Морской вокзал, Форт Александрия, собор Архангела Михаила и познакомимся с историей города Сочи»
Расписание: Ежедневно с 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты кабриолета
Начало: Краснодарский край, Сочи г., ул. Голубая, 16а
«Удобство и комфорт дополнят увлекательную морскую прогулку»
Расписание: Ежедневно, время по запросу.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Мини регата на легендарной парусной яхте Navigator
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
«Предлагаем вам пройтись под парусом уникальной парусной яхты Navigator - победителя многочисленных международных регат»
Расписание: Ежедневно, время по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда моторной яхты Evolution
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
«Предлагаем Вашему вниманию прекрасную яхту Faserind Evolution - если вам нужна идеальная морская прогулка для кампании до 8 человек - это самый лучший вариант»
Расписание: Время по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда белоснежной яхты экстра-класса в центральном Сочи
Начало: Центральный порт Сочи
«К вашим услугам морская прогулка и встреча с дельфинами, рыбалка с борта яхты, обзорная экскурсия с видом на Сочи с моря»
Расписание: Ежедневно: предварительно уточнять свободно ли необходимое время!
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
8 часов
Форелевое хозяйство: знакомство и рыбалка
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Морская рыбалка в Адлере
Порыбачить в Чёрном море и полюбоваться живописными пейзажами
Начало: Порт Адлера
«Из порта Адлера мы выйдем в море на катамаране, тримаране или катере»
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 570₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
Поймать рыбу в открытом море и насладиться горячим обедом на катере
Начало: ваше место проживания
«Мы отправимся на 3-часовую рыбалку в открытом море на комфортабельном катере»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 999₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда итальянской моторной яхты Bruno
С ветерком прокатиться по Чёрному морю
Начало: В порту
«Вы можете оригинально отпраздновать важное событие или просто совершить чудесную морскую прогулку в компании до 10 человек»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
17 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Яхты, катера, катамараны в аренду из Адлера и Сочи
Начало: По договорённости
«возможность выбора между парусной или моторной яхтой»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8 000₽ за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна31 мая 2024Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍 Дельфины, чайки, виды на горы, на Олимпийские объекты. Да и просто море и
- ААнастасия30 мая 2024Отличная прогулка. Замечательный капитан Олег с классным плей листом! Все понравилось)
- ДДарья29 мая 2024Это было б о г и ч н о! Открытое море, бирюзовые волны, дельфины и свинцово-туманные тучи. Несмотря на прохладную погоду и отсутствие купания, было хорошо до слез. Обязательно повторим, но уже в индивидуальном порядке.
- ММария28 мая 2024Экскурсия замечательная, превзошла наши ожидания! Организаторам спасибо - все четко, понятно, без задержек, переплат Нам повезло с погодой, вода спокойная, виды шикарные, даже увидели дельфинов) Однозначно рекомендую!
- ННаталия26 мая 2024Прогулка получилась отличная- за 1,5 часа увидели очень много дельфинов, погода хорошая - красота. Всего 7 пассажиров на борту. Идеально. Минус
- ТТатьяна26 мая 2024Чудесная, спокойная прогулка в море!!! капитан очень приятный и общительный!!!! ребенок не отходил от капитана и штурвала, очень понравилось!!!!!
- ЛЛюбовь23 мая 2024Все супер, отличный улов, смогли покупаться, наловили много рыбы
- ЕЕкатерина19 мая 2024Нам понравилась данная экскурсия. Организация была отличная, инструктаж провели в полной мере, во время прогулки рассказывали об устройстве яхты. По возвращению видели дельфинов. Мы остались в отличном настроении и впечатление от морской прогулки. Обязательно берите, ведь море так прекрасно 🥰
- ИИрина18 мая 2024Мы брали индивидуальную яхту, видели дельфинов, хотелось сказать огромное спасибо капитану Климу!!!!! Все было интересно и впечатляюще
- ИИнна17 мая 2024Экскурсия впечатлила!!! Притом, что мы избалованные путешественники. Капитан был очень коммуникабелен, выполнял все просьбы, провел инструктаж, как вести себя на
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Водные развлечения»
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Водные экскурсии в Адлере на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024