ежедневно в 12:30

Групповая обзорная экскурсия по Сочи из Адлера

Открыть для себя город-курорт за 5 часов

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Сочи — многогранный город с множеством любопытных локаций.

С нами вы увидите основные достопримечательности и не устанете, ведь передвигаться мы будем на комфортабельном микроавтобусе в группе до 18 человек. Гора Ахун с прекрасными видами, Морской порт, Дача Сталина и другие места — в нашей программе.
Групповая обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
Групповая обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
Групповая обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
Групповая обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
Групповая обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

1️⃣ Начнём наше путешествие с горы Большой Ахун. С её вершины вы полюбуетесь лесами, морем, горами на горизонте и панорамой Сочи. Смотровая башня закрыта на реконструкцию, поэтому мы советуем подняться на колесо обозрения. А ещё рядом много развлечений: южная резиденция Деда Мороза и музей микроминиатюр, где можно увидеть 22 экспоната размером с ушко иголки и меньше.

2️⃣ Если вы успели проголодаться, то самое время перекусить в кафе и продегустировать местные продукты – мёд и вино (по желанию).

3️⃣ Интересно узнать, как жил, какую предпочитал эстетику и как организовывал свой быт вождь Советского Союза? Отправляемся на дачу Сталина «Зелёная роща», где музейный гид обо всём расскажет.

4️⃣ Затем проедем по Курортному проспекту (без остановок). Это главная и самая длинная улица города. Из окна вы рассмотрите санатории и пансионаты сталинской эпохи, а также увидите знаменитую Платановую аллею.

5️⃣ Закончим наше путешествие в Сочинском морском порту. Вы увидите стоянку яхт, различные судна и оцените здание Морского вокзала, построенное по проекту архитектора Алабяна. Вы сможете прокатиться на двухпалубном теплоходе с панорамными площадками по вечернему морю.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Мы заберём вас из Адлера или Сириуса и по окончании отвезём обратно

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Дача Сталина — 450 руб. /чел.
  • Южная резиденция Деда Мороза — 650 руб. /чел.
  • Колесо обозрения — 300 руб. /чел.
  • Музей микроминиатюр — 300 руб. /чел.
  • Обед в кафе
  • Теплоход — 700 руб. /чел.

ежедневно в 12:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Адлере или пгт. Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:30
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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