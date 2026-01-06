ежедневно в 12:30

Сочи - это не только олимпийская столица, но и город с богатой историей и культурой. В нашей экскурсии вы познакомитесь с живописной природой и историческими памятниками.
Начнем с восхождения на гору
Начнем с восхождения на гору
5 причин купить эту экскурсию
- 🚌 Комфортабельный микроавтобус
- 🌄 Великолепные виды с горы Ахун
- 🏛 Исторические объекты, включая дачу Сталина
- 🛳 Прогулка на теплоходе по морю
- 🍯 Дегустация местных продуктов
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии по Сочи из Адлера - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться морскими прогулками и прекрасными видами с горы Ахун.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Гора Большой Ахун
- Дача Сталина «Зелёная роща»
- Курортный проспект
- Сочинский морской порт
- Платановая аллея
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Интересно узнать, как жил, какую предпочитал эстетику и как организовывал свой быт вождь Советского Союза? Отправляемся на дачу Сталина «Зелёная роща», где музейный гид обо всём расскажет.
Мы посетим парк «Ривьера» в центральной части Сочи. Полюбуемся уникальной дендрологической коллекцией деревьев, кустарников и цветов. Пройдём по популярной Аллее знаменитостей.
Если вы успели проголодаться, то самое время перекусить в кафе и продегустировать местные продукты – мёд и вино (по желанию).
Затем проедем по Курортному проспекту (без остановок). Это главная и самая длинная улица города. Из окна вы рассмотрите санатории и пансионаты сталинской эпохи, а также увидите знаменитую Платановую аллею.
В Сочинском морском порту вы увидите стоянку яхт, различные судна и оцените здание Морского вокзала, построенное по проекту архитектора Алабяна. Вы сможете прокатиться на двухпалубном теплоходе с панорамными площадками по вечернему морю.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Мы заберём вас из Адлера или Сириуса и по окончании отвезём обратно.
- Порядок посещения локаций может быть изменён.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Дача Сталина — 800 ₽/взрослый, 400 ₽/детский.
- Обед в кафе.
- Теплоход — 1000 ₽/взрослые, 500 ₽/дети (до 6 лет бесплатно).
ежедневно в 12:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
|Дети до 12 лет
|950 ₽
|Дети до 6 лет без места
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Адлере или пгт. Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 6.5 часов
Провели экскурсии для 11166 туристов
Здравствуйте, друзья. Я представляю команду гидов в Сочи. Мы организуем экскурсии, активные туры и морские прогулки. С радостью отвечу на ваши вопросы и сделаю все, чтобы ваш отдых удался.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 49 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Экскурсия мне очень понравилась. Особенно меня впечатлило несколько моментов: во-первых, клиентоориентированность организаторов (тебя могут забрать из Сириуса, могут забрать из Адлера, из любой удобной тебе точки и высадить соответственно также);
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Рекомендуем,очень интересно. Узнали очень много нового.
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e
Дача Сталина супер. Гид на даче очень интересно провела экскурсию.
Что разочаровало, это кафе в которое привезли для дегустаций и обеда. Платный туалет (50₽), в кафе для посетителей, это нонсенс. Пластиковая
Что разочаровало, это кафе в которое привезли для дегустаций и обеда. Платный туалет (50₽), в кафе для посетителей, это нонсенс. Пластиковая
+1
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А
В целом (4 из 5), неплохо, если не учитывать некоторые факторы:
1. Из более чем 18 человек 10 болели (двое так вообще почти лёгкие выплевывали). Все весело, конечно же, но немного
1. Из более чем 18 человек 10 болели (двое так вообще почти лёгкие выплевывали). Все весело, конечно же, но немного
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А
Проведенным днем на этой экскурсии остались довольны.
По организации всё отлично, по плану и во время до минуты! Куратор Мария всегда на связи, все объяснила, заранее напомнила.
Экскурсовод Лариса тоже нам очень
По организации всё отлично, по плану и во время до минуты! Куратор Мария всегда на связи, все объяснила, заранее напомнила.
Экскурсовод Лариса тоже нам очень
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Для меня главный интерес экскурсии составляла дача Сталина - мне понравилось, познавательно, много интересных фактов узнала. Экскурсия на даче проходит очень бодро, тк много групп, но фотографии я сделать успела:)
До
До
+2
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