Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
1️⃣ Начнём наше путешествие с горы Большой Ахун. С её вершины вы полюбуетесь лесами, морем, горами на горизонте и панорамой Сочи. Смотровая башня закрыта на реконструкцию, поэтому мы советуем подняться на колесо обозрения. А ещё рядом много развлечений: южная резиденция Деда Мороза и музей микроминиатюр, где можно увидеть 22 экспоната размером с ушко иголки и меньше.
2️⃣ Если вы успели проголодаться, то самое время перекусить в кафе и продегустировать местные продукты – мёд и вино (по желанию).
3️⃣ Интересно узнать, как жил, какую предпочитал эстетику и как организовывал свой быт вождь Советского Союза? Отправляемся на дачу Сталина «Зелёная роща», где музейный гид обо всём расскажет.
4️⃣ Затем проедем по Курортному проспекту (без остановок). Это главная и самая длинная улица города. Из окна вы рассмотрите санатории и пансионаты сталинской эпохи, а также увидите знаменитую Платановую аллею.
5️⃣ Закончим наше путешествие в Сочинском морском порту. Вы увидите стоянку яхт, различные судна и оцените здание Морского вокзала, построенное по проекту архитектора Алабяна. Вы сможете прокатиться на двухпалубном теплоходе с панорамными площадками по вечернему морю.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Мы заберём вас из Адлера или Сириуса и по окончании отвезём обратно
Дополнительные расходы (по желанию)
Дача Сталина — 450 руб. /чел.
Южная резиденция Деда Мороза — 650 руб. /чел.
Колесо обозрения — 300 руб. /чел.
Музей микроминиатюр — 300 руб. /чел.
Обед в кафе
Теплоход — 700 руб. /чел.
ежедневно в 12:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в Адлере или пгт. Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:30
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Адлере
Провела 409 экскурсий для 470 туристов
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Мария, я представляю туристическое агентство в Сочи. Мы организуем экскурсии, активные туры и морские прогулки. С радостью отвечу на ваши вопросы и сделаю все, чтобы ваш отдых удался.