ежедневно в 12:30

Сочи — многогранный город с множеством любопытных локаций. С нами вы увидите основные достопримечательности и не устанете, ведь передвигаться мы будем на комфортабельном микроавтобусе в группе до 18 человек. Гора Ахун с прекрасными видами, Морской порт, Дача Сталина и другие места — в нашей программе.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

1️⃣ Начнём наше путешествие с горы Большой Ахун. С её вершины вы полюбуетесь лесами, морем, горами на горизонте и панорамой Сочи. Смотровая башня закрыта на реконструкцию, поэтому мы советуем подняться на колесо обозрения. А ещё рядом много развлечений: южная резиденция Деда Мороза и музей микроминиатюр, где можно увидеть 22 экспоната размером с ушко иголки и меньше.

2️⃣ Если вы успели проголодаться, то самое время перекусить в кафе и продегустировать местные продукты – мёд и вино (по желанию).

3️⃣ Интересно узнать, как жил, какую предпочитал эстетику и как организовывал свой быт вождь Советского Союза? Отправляемся на дачу Сталина «Зелёная роща», где музейный гид обо всём расскажет.

4️⃣ Затем проедем по Курортному проспекту (без остановок). Это главная и самая длинная улица города. Из окна вы рассмотрите санатории и пансионаты сталинской эпохи, а также увидите знаменитую Платановую аллею.

5️⃣ Закончим наше путешествие в Сочинском морском порту. Вы увидите стоянку яхт, различные судна и оцените здание Морского вокзала, построенное по проекту архитектора Алабяна. Вы сможете прокатиться на двухпалубном теплоходе с панорамными площадками по вечернему морю.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Мы заберём вас из Адлера или Сириуса и по окончании отвезём обратно

Дополнительные расходы (по желанию)