ежедневно в 12:30

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Групповая обзорная экскурсия по Сочи из Адлера

Получите полное представление о Сочи, путешествуя в комфорте с экспертным гидом и новыми друзьями
Сочи - это не только олимпийская столица, но и город с богатой историей и культурой. В нашей экскурсии вы познакомитесь с живописной природой и историческими памятниками.

Начнем с восхождения на гору
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Большой Ахун, где вас ждут захватывающие виды на Кавказские горы и Черное море. Затем мы посетим знаменитую дачу Сталина, где сможете узнать тайны советской эпохи.

Прогулка по Курортному проспекту раскроет архитектурное наследие Сочи, а завершит наш маршрут визит в морской порт, где вы сможете насладиться морским бризом и красотой яхт.

Ваше удобство - наш приоритет, поэтому мы предусмотрели комфортабельный транспорт и профессионального гида, который сделает ваше путешествие незабываемым.

Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет узнать Сочи подробнее и провести день среди единомышленников

4.6
49 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚌 Комфортабельный микроавтобус
  • 🌄 Великолепные виды с горы Ахун
  • 🏛 Исторические объекты, включая дачу Сталина
  • 🛳 Прогулка на теплоходе по морю
  • 🍯 Дегустация местных продуктов

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии по Сочи из Адлера - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться морскими прогулками и прекрасными видами с горы Ахун.
Сейчас август — это идеальное время.
Групповая обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
Групповая обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
Групповая обзорная экскурсия по Сочи из Адлера

Что можно увидеть

  • Гора Большой Ахун
  • Дача Сталина «Зелёная роща»
  • Курортный проспект
  • Сочинский морской порт
  • Платановая аллея

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Интересно узнать, как жил, какую предпочитал эстетику и как организовывал свой быт вождь Советского Союза? Отправляемся на дачу Сталина «Зелёная роща», где музейный гид обо всём расскажет.
Мы посетим парк «Ривьера» в центральной части Сочи. Полюбуемся уникальной дендрологической коллекцией деревьев, кустарников и цветов. Пройдём по популярной Аллее знаменитостей.
Если вы успели проголодаться, то самое время перекусить в кафе и продегустировать местные продукты – мёд и вино (по желанию).
Затем проедем по Курортному проспекту (без остановок). Это главная и самая длинная улица города. Из окна вы рассмотрите санатории и пансионаты сталинской эпохи, а также увидите знаменитую Платановую аллею.
В Сочинском морском порту вы увидите стоянку яхт, различные судна и оцените здание Морского вокзала, построенное по проекту архитектора Алабяна. Вы сможете прокатиться на двухпалубном теплоходе с панорамными площадками по вечернему морю.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
  • Мы заберём вас из Адлера или Сириуса и по окончании отвезём обратно.
  • Порядок посещения локаций может быть изменён.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Дача Сталина — 800 ₽/взрослый, 400 ₽/детский.
  • Обед в кафе.
  • Теплоход — 1000 ₽/взрослые, 500 ₽/дети (до 6 лет бесплатно).

ежедневно в 12:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1000 ₽
Дети до 12 лет950 ₽
Дети до 6 лет без местаБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Адлере или пгт. Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 6.5 часов
Провели экскурсии для 11166 туристов
Здравствуйте, друзья. Я представляю команду гидов в Сочи. Мы организуем экскурсии, активные туры и морские прогулки. С радостью отвечу на ваши вопросы и сделаю все, чтобы ваш отдых удался.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
14
3
1
2
1
1
К
Экскурсия мне очень понравилась. Особенно меня впечатлило несколько моментов: во-первых, клиентоориентированность организаторов (тебя могут забрать из Сириуса, могут забрать из Адлера, из любой удобной тебе точки и высадить соответственно также);
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во-вторых, и самым для меня приятным моментом было, что нас "везде ждали". То есть мы приехали на дачу Сталина, наш экскурсовод Лариса сразу собрала с нас деньги (при этом если есть льготы - это также все учитывается), зашла во внутрь здания, уже охраннику передают сейчас с Ларисой будет столько-то человек, наверху лестницы уже стоит и ждет нас экскурсовод. И так по всем точкам экскурсии, никаких задержек, везде нам были рады. Место, куда нас завезли на дегустацию вина и где можно было перекусить - мне тоже понравилось, в целом цены были демократическими, еда была свежеприготовленной и очень вкусной. Я там накупила разных гостинцев (типа чурчхелы) и очень по итогу пожалела, что мало взяла (так как не знала место, брала понемногу "на пробу"). Для меня экскурсия была познавательной и интересной. Единственное, что лично мне "подпортило" впечатление (но вряд ли кто-то еще огорчился) экскурсия затянулась (в описании было написано начало в 12.00, продолжительность 5 часов, из-за чего я предполагала, что в 18.00 уже мы точно все будем на точках отправления и разойдемся по делам, по факту же в 18.00 было время сбора из последнего пункта - парк Ривьера, соответственно пока мы собрались, пока мы поехали я опоздала на свою электричку в Роза-Хутор, где я проживала на отдыхе). Так что и экскурсовода Ларису рекомендую и водителя нашего (я не запомнила имя), который филигранно гонял на микроавтобусе по этим на мой взгляд ужасным узким горным дорогам, и саму экскурсию. Спасибо всем за эмоции и впечатления!!!

Экскурсия мне очень понравилась. Особенно меня впечатлило несколько моментов: во-первых, клиентоориентированность организаторов (тебя могут забрать из
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Светлана
Рекомендуем,очень интересно. Узнали очень много нового.
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e
Дача Сталина супер. Гид на даче очень интересно провела экскурсию.
Что разочаровало, это кафе в которое привезли для дегустаций и обеда. Платный туалет (50₽), в кафе для посетителей, это нонсенс. Пластиковая
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посуда, нет слов… Качество еды и цены… первый раз за свою жизнь поел шашлык без соуса, даже кетчупа не нашлось.
Очень понравилась прогулка на кораблике, особенно ведущий, он же ди-джей и саксофонист.
Парк Ривьера, после реконструкции стал более современным и модным, туристам с детьми очень понравится.
Гид Алла и водитель Гарик, профессионалы своего дела, им большое спасибо.

Дача Сталина супер. Гид на даче очень интересно провела экскурсию.
Дача Сталина супер. Гид на даче очень интересно провела экскурсию.
Дача Сталина супер. Гид на даче очень интересно провела экскурсию.
Дача Сталина супер. Гид на даче очень интересно провела экскурсию.
Дача Сталина супер. Гид на даче очень интересно провела экскурсию.
Дача Сталина супер. Гид на даче очень интересно провела экскурсию.
Дача Сталина супер. Гид на даче очень интересно провела экскурсию.
Дача Сталина супер. Гид на даче очень интересно провела экскурсию.+1
Дача Сталина супер. Гид на даче очень интересно провела экскурсию.
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А
В целом (4 из 5), неплохо, если не учитывать некоторые факторы:

1. Из более чем 18 человек 10 болели (двое так вообще почти лёгкие выплевывали). Все весело, конечно же, но немного
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неприятный момент;
2. Экскурсия на сайте стоит 1 000 рублей. Однако, по итогу, оплатить нужно 3 500, ведь 1 000, по сути, это стоимость услуг водителя и экскурсовода (кстати, экскурсовод прекрасна. Очень хорошо знает материал, отлично знает город, крайне лояльна и помогает всем чем может вплоть до консультирование по остановкам и будущим турам);
3. От дегустации больше название только, ибо из вин на дегустацию предложили 3 вида: 2 полусухих и одно красное полусладкое. Далее, предложили 1 вид сыра и 2 вида мёда. Если Вы были в Абхазии или ещё где, нужно быть готовым к тому, что выбор будет крайне небольшим;
4. Океанариум - крайне маленький. Цена и качество вообще никак не стыкуется.

Из плюсов:
1. ЭКСКУРСОВОД. И этим все сказано. Девушка прекрасно знает свое дело: структурированные истории, великолепное знание города, куча забавных историй в арсенале и великолепная подача всего материала;
2."Дача Сталина"- место великолепное. Экскурсовод этого музея просто великолепный. Очень много историй, рассказов и очень глубокое погружение в историю. С удовольствием бы поехала туда вновь;
3. Транспорт. Комфортабельный транспорт с кондиционером;
4. Маршрут для ленивых. Минимум походов и телодвижений. Идеально подходит для тех, кто не любит много ходить или подниматься в горы;
5. Удобное время. Удобно, что экскурсия начинается с 12 часов и можно выспаться.

В целом, огромное большое спасибо экурсоводу за её работу и заботу о нас в день туриста)))

В целом (4 из 5), неплохо, если не учитывать некоторые факторы:
В целом (4 из 5), неплохо, если не учитывать некоторые факторы:
В целом (4 из 5), неплохо, если не учитывать некоторые факторы:
В целом (4 из 5), неплохо, если не учитывать некоторые факторы:
В целом (4 из 5), неплохо, если не учитывать некоторые факторы:
В целом (4 из 5), неплохо, если не учитывать некоторые факторы:
В целом (4 из 5), неплохо, если не учитывать некоторые факторы:
В целом (4 из 5), неплохо, если не учитывать некоторые факторы:
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А
Проведенным днем на этой экскурсии остались довольны.
По организации всё отлично, по плану и во время до минуты! Куратор Мария всегда на связи, все объяснила, заранее напомнила.
Экскурсовод Лариса тоже нам очень
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понравилась, интересно рассказывает, приятно и ненавязчиво.
Главный акцент этой прогулки наверное дача Сталина. Очень понравилось, хотелось бы чуть больше времени свободного запланировать именно на этой локации хотя бы + 20 минут.
Обед это отдельная тема, об этом многие уже писали поэтому мы были готовы и особенных надежд не возлагали, хотелось бы по приличнее что то.
В целом, всë отлично, для первого знакомства с курортом Сочи очень даже хорошая экскурсия я считаю!

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Виктория
Для меня главный интерес экскурсии составляла дача Сталина - мне понравилось, познавательно, много интересных фактов узнала. Экскурсия на даче проходит очень бодро, тк много групп, но фотографии я сделать успела:)
До
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начала непосредственно экскурсии группу привозят на обед и дегустацию вин, меда и прочего. На мой взгляд, если экскурсия не целый день, а несколько часов, можно было бы обойтись без этого, если честно. Однако стоит отметить, что перед дегустацией тоже дают интересную информацию и в целом она не очень много времени занимает.
Затем привозят на гору Ахун, там находились около 45 минут - времени как раз пройтись до башни, посетить музей микроминиатюр и прокатиться на колесе обозрения (альтернатива смотровой башне, закрытой сейчас на реконструкцию). Затем - дача Сталина. Завершается экскурсия часовой прогулкой на теплоходе (по желанию), я поехала, получила удовольствие, полюбовалась городом Сочи с воды:)

Для меня главный интерес экскурсии составляла дача Сталина - мне понравилось, познавательно, много интересных фактов узнала.
Для меня главный интерес экскурсии составляла дача Сталина - мне понравилось, познавательно, много интересных фактов узнала.
Для меня главный интерес экскурсии составляла дача Сталина - мне понравилось, познавательно, много интересных фактов узнала.
Для меня главный интерес экскурсии составляла дача Сталина - мне понравилось, познавательно, много интересных фактов узнала.
Для меня главный интерес экскурсии составляла дача Сталина - мне понравилось, познавательно, много интересных фактов узнала.
Для меня главный интерес экскурсии составляла дача Сталина - мне понравилось, познавательно, много интересных фактов узнала.
Для меня главный интерес экскурсии составляла дача Сталина - мне понравилось, познавательно, много интересных фактов узнала.
Для меня главный интерес экскурсии составляла дача Сталина - мне понравилось, познавательно, много интересных фактов узнала.+2
Для меня главный интерес экскурсии составляла дача Сталина - мне понравилось, познавательно, много интересных фактов узнала.
Для меня главный интерес экскурсии составляла дача Сталина - мне понравилось, познавательно, много интересных фактов узнала.
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