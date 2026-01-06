ежедневно в 12:30

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во-вторых, и самым для меня приятным моментом было, что нас "везде ждали". То есть мы приехали на дачу Сталина, наш экскурсовод Лариса сразу собрала с нас деньги (при этом если есть льготы - это также все учитывается), зашла во внутрь здания, уже охраннику передают сейчас с Ларисой будет столько-то человек, наверху лестницы уже стоит и ждет нас экскурсовод. И так по всем точкам экскурсии, никаких задержек, везде нам были рады. Место, куда нас завезли на дегустацию вина и где можно было перекусить - мне тоже понравилось, в целом цены были демократическими, еда была свежеприготовленной и очень вкусной. Я там накупила разных гостинцев (типа чурчхелы) и очень по итогу пожалела, что мало взяла (так как не знала место, брала понемногу "на пробу"). Для меня экскурсия была познавательной и интересной. Единственное, что лично мне "подпортило" впечатление (но вряд ли кто-то еще огорчился) экскурсия затянулась (в описании было написано начало в 12.00, продолжительность 5 часов, из-за чего я предполагала, что в 18.00 уже мы точно все будем на точках отправления и разойдемся по делам, по факту же в 18.00 было время сбора из последнего пункта - парк Ривьера, соответственно пока мы собрались, пока мы поехали я опоздала на свою электричку в Роза-Хутор, где я проживала на отдыхе). Так что и экскурсовода Ларису рекомендую и водителя нашего (я не запомнила имя), который филигранно гонял на микроавтобусе по этим на мой взгляд ужасным узким горным дорогам, и саму экскурсию. Спасибо всем за эмоции и впечатления!!!