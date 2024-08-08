Памятники далёких веков и рукотворные лечебные места

В этом регионе просто прекрасная природа, которая покорит даже самых заядлых путешественников. Что касается характерных свойств самого источника, то их можно описать следующим образом:

вода относится к группе кальциево-натриевой минеральной;

в точке выхода из земли она фактически кипит, то есть ее температура составляет 100°С;

в момент прохождения по трубопроводу, при подаче в резервуар она существенно остывает, что составляет достаточно комфортные 45°С. Организационные детали:Для того, чтобы с максимальным эффектом провести время на источниках в Кындыге, необходимо захватить с собой:.

в момент прохождения по трубопроводу, при подаче в резервуар она существенно остывает, что составляет достаточно комфортные 45°С. Организационные детали:Для того, чтобы с максимальным эффектом провести время на источниках в Кындыге, необходимо захватить с собой:.

• в момент прохождения по трубопроводу, при подаче в резервуар она существенно остывает, что составляет достаточно комфортные 45°С. Организационные детали:Для того, чтобы с максимальным эффектом провести время на источниках в Кындыге, необходимо захватить с собой: