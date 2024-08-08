Недаром термальные источники Кындыг являются одним из самых популярных мест отдыха в Абхазии у тех туристов, которые стремятся не только попасть в красивые природные ландшафты, но и поправить здоровье.
Немногие знают, где расположено это удивительное место, но мы проведем вас туда, а заодно покажем здешние достопримечательности.
Немногие знают, где расположено это удивительное место, но мы проведем вас туда, а заодно покажем здешние достопримечательности.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание экскурсии
Памятники далёких веков и рукотворные лечебные места
В этом регионе просто прекрасная природа, которая покорит даже самых заядлых путешественников. Что касается характерных свойств самого источника, то их можно описать следующим образом:
- вода относится к группе кальциево-натриевой минеральной;
- в точке выхода из земли она фактически кипит, то есть ее температура составляет 100°С;
в момент прохождения по трубопроводу, при подаче в резервуар она существенно остывает, что составляет достаточно комфортные 45°С. Организационные детали:Для того, чтобы с максимальным эффектом провести время на источниках в Кындыге, необходимо захватить с собой:.
в момент прохождения по трубопроводу, при подаче в резервуар она существенно остывает, что составляет достаточно комфортные 45°С. Организационные детали:Для того, чтобы с максимальным эффектом провести время на источниках в Кындыге, необходимо захватить с собой:.
• в момент прохождения по трубопроводу, при подаче в резервуар она существенно остывает, что составляет достаточно комфортные 45°С. Организационные детали:Для того, чтобы с максимальным эффектом провести время на источниках в Кындыге, необходимо захватить с собой:
- купальник или плавки;
- несколько полотенец, больших и маленьких, чтобы было легко вытираться;
- в некоторых случаях понадобится полотенце-подстилка, если захочется прилечь на скамейку под струями, свободно стекающими с высоты небольшого утеса;
- льняное, хлопчатобумажное полотенце или отрез ткани, который позволит стереть с себя остатки грязи. Актуально в том случае, если турист собирается посетить грязевые ванны;
- одежду по сезону. Хотя климат в Абхазии достаточно мягкий, а в источники можно заходить круглый год, благодаря их стабильно высокой температуре, все же одежда должна соответствовать температуре воздуха. Это крайне важно, чтобы не получить негативный эффект после того, как тело будет распарено. Важная информация:• Участники тура должны быть гражданами России, Казахстана или Белоруссии.
- Для пересечения границы вам необходимо иметь оригиналы документов, а также не иметь никаких задолженностей (можно проверить на госуслугах).
- Время отдыха на термальном источнике Кындыг — 1,5 часа.
- В стоимость входит дегустация меда, вина, сыра, копченого мяса.
- Дополнительно по желанию можно посетить храм IX века в селе Лыхны и храм в селе Дранды.
по чётным 6:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+) билет из Адлера и Сириуса
|1 700 ₽
|Взрослый(12+) из Центрального и Хостинского района
|2 100 ₽
|Детский (до 12 лет) из Центрального и Хостинского района
|1 800 ₽
|Взрослый из(12+) из Красной Поляны
|2 500 ₽
|Детский (до 12 лет) из Красной Поляны
|2 000 ₽
|Детский (до 12 лет) из Адлера и Сириуса
|1 500 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ресторан «Гагрипш»
- Колоннада в городе Гагра
- Сухум
- Фонтан с грифонами
- Драматический театр
- Ущелье Черниговка
- Термальный источник «Кындыг»
- Село Дранды, храм VI века
- Дача Сталина в Новом Афоне
Что включено
- Страховка
- Трансфер из Адлера и обратно
- Дегустации (меда, вина, сыра, копченого мяса)
- Экскурсионное сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Вход на территорию термального источника - 300 руб. (150 руб. дети от 6 лет до 12 лет)
- Черниговка - 250 руб.
- Село Дранды, храм VI века - 300 руб. (150 руб. дети от 6 лет до 12 лет)
- Дача Сталина в Новом Афоне - 300 руб. (150 руб. дети от 6 до 12 лет)
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: по чётным 6:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Участники тура должны быть гражданами России, Казахстана, Белоруссии и ДНР, ЛНР
- Дети до 14 лет должны быть вписаны в паспорт родителей, или иметь печать о гражданстве на обратной стороне свидетельства о рождении, или пересекать границу по загран паспорту
- Для несовершеннолетних граждан до 14 лет необходимо свидетельство о рождении, после 14 лет - паспорт. Несовершеннолетние граждане могут покидать страну только в сопровождении законных представителей (мать, отец)
- Родственники второго порядка должны иметь при себе нотариально заверенное разрешение на вывоз ребенка из страны (доверенность)
- Для пересечения границы Вам необходимо иметь оригиналы документов, а также не иметь никаких задолженностей (можно проверить на госуслугах)
- Время отдыха на термальном источнике Кындыг - 1,5 часа
- В стоимость входит дегустация меда, вина, сыра, копченого мяса
- Дополнительно по желанию можно посетить храм IX века в селе Лыхны и храм в селе Дранды
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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