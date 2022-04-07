Знаменитый курорт

Наш тур в Восточную Апсы начнется с города Гагра. Ведь это самый крупный и знаменитый курорт Абхазии. Вы поймете, за что Гагра получила такое звание. Мы прогуляемся по Приморскому парк Принца Ольденбургского, где собраны более 600 различных растений с разных уголков света. Я покажу вам Колоннаду — визитную карточку города, и заброшенный Зимний театр.

Пощекочем нервы

Следующей остановкой в пути станет Бзыбское ущелье. Оно хранит в себе память о прошлых веков в виде руин крепости, развалин храма и фрагментов крепостных стен. Местами высота скал ущелья достигает полу километра, а внизу бежит река Бзыбь. Мы перейдем ее по подвесному мосту, а желающие смогут полетать над ней на зиплайне. После насыщенных приключений мы отправимся на пасеку ассоциации пчеловодов Абхазии, чтобы попробовать один из самых вкусных медов в мире.

Обзор столицы

Обзорная экскурсия в Сухуме начнется на обновленной набережной. Вы увидите статую Махаджиров, здание администрации президента Республики, абхазский Драматический театр и фонтаны с грифонами. И мы обязательно зайдем в знаменитую Брехаловку, где можно выпить кофе на песке.

Горная свежесть

За прохладой отправимся в ущелье Черниговка. Здесь среди камней, покрытых мхом, течет бурная река Мачары. В некоторых местах она образовывает небольшие водопады. В ущелье, утопая в зелени тропических растений, находится знаменитый ресторан на воде Ассир.

Расслабимся с пользой для здоровья

После насыщенной экскурсии мы отправимся отдыхать в термальный комплекс Кындыг. Здесь расположены три бассейна с водой 40-35°С, целебные грязевые ванны и гидромассаж. Вас ждут два часа природного СПА-релакса в окружении эвкалиптовой рощи.

Возьмите с собой:

оригиналы документов: паспорт, свидетельство о рождении детей. Если несовершеннолетний не с родителем, то нужна нотариальная доверенность от родителей с выездом в Абхазию.

купальные принадлежности

тапочки

полотенце

наличные деньги. В Абхазии проблемы с банкоматами и связью.

Важно знать: