Города, ущелья и термальные источники Восточной Апсны

Приглашаю вас в увлекательное путешествие из Адлера по восточной части Абхазии

5
7 отзывов
Групповая
Приглашаю вас в увлекательное путешествие из Адлера по восточной части Абхазии.

Я подготовила для вас активную программу на один день — прогулка по набережной Сухума, посещение Бзыбского ущелья и отдых в термальном комплексе Кандыг.

Наше путешествие, конечно же, не обойдется без дегустации — вы попробуете местный мед на пасеке.

Откройте для себе все разнообразие Абхазии!
Города, ущелья и термальные источники Восточной Апсны
Города, ущелья и термальные источники Восточной Апсны
Города, ущелья и термальные источники Восточной Апсны
Города, ущелья и термальные источники Восточной Апсны
Города, ущелья и термальные источники Восточной Апсны
Города, ущелья и термальные источники Восточной Апсны

Что вас ожидает 🤩

  • Гагра: Приморский парк Принца Ольденбургского, Колоннада, Зимний театр.
  • Бзыбское ущелье
  • Медовая пасека ассоциации пчеловодов Абхазии
  • Сухум: статуя Махаджиров, здание администрации президента Республики, абхазский Драматический театр, фонтаны с грифонам.
  • Ущелье Черниговка
  • Ресторан на воде Ассир.
  • Термальный комплекс Кындыг

Знаменитый курорт

Наш тур в Восточную Апсы начнется с города Гагра. Ведь это самый крупный и знаменитый курорт Абхазии. Вы поймете, за что Гагра получила такое звание. Мы прогуляемся по Приморскому парк Принца Ольденбургского, где собраны более 600 различных растений с разных уголков света. Я покажу вам Колоннаду — визитную карточку города, и заброшенный Зимний театр.

Пощекочем нервы

Следующей остановкой в пути станет Бзыбское ущелье. Оно хранит в себе память о прошлых веков в виде руин крепости, развалин храма и фрагментов крепостных стен. Местами высота скал ущелья достигает полу километра, а внизу бежит река Бзыбь. Мы перейдем ее по подвесному мосту, а желающие смогут полетать над ней на зиплайне. После насыщенных приключений мы отправимся на пасеку ассоциации пчеловодов Абхазии, чтобы попробовать один из самых вкусных медов в мире.

Обзор столицы

Обзорная экскурсия в Сухуме начнется на обновленной набережной. Вы увидите статую Махаджиров, здание администрации президента Республики, абхазский Драматический театр и фонтаны с грифонами. И мы обязательно зайдем в знаменитую Брехаловку, где можно выпить кофе на песке.

Горная свежесть

За прохладой отправимся в ущелье Черниговка. Здесь среди камней, покрытых мхом, течет бурная река Мачары. В некоторых местах она образовывает небольшие водопады. В ущелье, утопая в зелени тропических растений, находится знаменитый ресторан на воде Ассир.

Расслабимся с пользой для здоровья

После насыщенной экскурсии мы отправимся отдыхать в термальный комплекс Кындыг. Здесь расположены три бассейна с водой 40-35°С, целебные грязевые ванны и гидромассаж. Вас ждут два часа природного СПА-релакса в окружении эвкалиптовой рощи.

Возьмите с собой:

  • оригиналы документов: паспорт, свидетельство о рождении детей. Если несовершеннолетний не с родителем, то нужна нотариальная доверенность от родителей с выездом в Абхазию.
  • купальные принадлежности
  • тапочки
  • полотенце
  • наличные деньги. В Абхазии проблемы с банкоматами и связью.

Важно знать:

  • Границу проходят граждане РФ, ЛНР, ДНР. Если имеются долги у приставов, граница вас не пропустит.
  • Обратите внимание экскурсию проводим по четным числам месяца!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги профессионального гида-экскурсовода
  • Лёгкий завтрак (чаепитие)
  • Экологический сбор в Черниговку
  • Дегустация вина, сыра и мёда Абхазского производства
Что не входит
  • Вход в термальны комплекс +300взр/200дет
  • По желанию можно посетить один из объектов: Драндский собор XI в. или дачу Сталина в Новом Афоне +300р.
  • По желанию полёт на зиплайне над р. Бзыбь +500р.
  • Обед в местной апацхе ~700р
Где начинаем и завершаем?
Начало: От кпп вашего отеля или ближайшей остановки
Завершение: Кпп отеля или ближайшие остановки
Когда и сколько длится
Когда: По четным числам в 6:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой:
  • Оригиналы документов: паспорт, свидетельство о рождении детей. Если несовершеннолетний не с родителем, то нужна нотариальная доверенность от родителей с выездом в Абхазию.
  • Купальные принадлежности
  • Тапочки
  • Полотенце
  • Наличные деньги. В Абхазии проблемы с банкоматами и связью.
  • Важно знать:
  • На границе граждане РФ, ЛНР, ДНР проходит паспортный контроль. Если имеются долги у приставов, граница вас не пропустит.
  • С вами будет на связи диспетчер, который вам наберет вечером накануне поездки. Утром вам поступит смс перед поездкой с точным временем отправления и гос номером транспорта
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По четным числам в 6:00

Отзывы от туристов

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